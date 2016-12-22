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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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"Газпром межрегионгаз Дальний Восток" с задачей справится
Сегодня, когда на Дальний Восток страны, как на стратегический регион, обращены все взгляды, вопросы газификации выходят на самый высокий уровень. Несмотря на значительные ресурсы природного газа, средний уровень газификации Восточной Сибири и Дальнего Востока недостигает 7%, тогда как в целом по России он превышает 64%. В недалеком будущем, благодаря намеченным планам, процент газификации Дальневосточного региона должен приблизиться к общероссийскому.
Непосредственно реализацией программы газификации дальневосточных субъектов занимается молодая дочерняя компания газового концерна - ООО «Газпром межрегионгаз Дальний Восток». Эта компания уже сегодня признается одним из крупнейших предприятий ТЭК Дальневосточного федерального округа. Свою работу она начала 13 июля 2015 года, придя на смену ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» в качестве организации-поставщика природного газа потребителям Камчатского, Приморского краев и Сахалинской области.
Сегодня «Газпром межрегионгаз Дальний Восток» не просто отвечает за бесперебойную поставку газа потребителям, но и представляет интересы инвестора на местах. В рамках Программы газификации регионов РФ контролирует строительство межпоселковых и уличных (внутрипоселковых) газопроводов, осуществляемое за счет средств бюджетов всех уровней, отслеживает готовность потребителей к приему газа (переведены ли котельные на использование природного газа, построены ли внутридомовые газопроводы и т. п.).
Досье «Дальневосточного капитала»: «Газпром межрегионгаз Дальний Восток» входит в структуру ООО «Газпром межрегионгаз» (100%-е дочернее общество ПАО «Газпром») и осуществляет поставку природного газа всем категориям потребителей Сахалинской области, Приморского и Камчатского краев с месторождений «Сахалина-2», «Сахалина-3», Кшукское, Нижне-Квакчикское. Центральный офис ООО «Газпром межрегионгаз Дальний Восток» расположен в г. Хабаровске. В Камчатском, Приморском краях и Сахалинской области действуют подразделения.
Работа ведется по схеме
Работа по газификации субъектов ведется следующим образом: «Газпром» финансирует строительство газопроводов-отводов, газораспределительных станций и межпоселковых газопроводов, а администрации регионов отвечают за строительство внутрипоселковых сетей и подготовку потребителей к приему газа. На сегодня во всех субъектах ДФО, где планируется газификация потребителей, подготовлены свои программы, частично выполнено подключение к газоснабжению промышленных объектов и населения.
За последние пять лет, благодаря работе «Газпрома», переведены на газ объекты большой энергетики в ряде крупных городов, в частности на Камчатке, Сахалине и в Приморье. Строятся межпоселковые газопроводы и газораспределительные станции в Камчатском, Приморском, Хабаровском краях и Сахалинской области. В среднесрочной перспективе природный газ придет в южные районы Якутии и Амурскую область, в центральные районы острова Сахалина. Наряду с сетевым природным газом предполагается широко использовать сжиженный углеводородный и природный газ.
Успешно выполнить программу газоснабжения дальневосточных потребителей позволяют созданные в регионе центры газодобычи. Помимо уже сформированных в Сахалинской области и Камчатском крае, полным ходом идет обустройство Якутского центра газодобычи.
Что тормозит газификацию
На недавнем заседании при председателе правительства РФ министр энергетики Александр Новак зачитал свой доклад о мерах, направленных на повышение темпов газификации страны. В частности, в нем говорилось, что, несмотря на ряд принятых мер по стимулированию газификации, остаются проблемы, требующие дальнейшего решения. По мнению министра, крупная проблема - неисполнение субъектами РФ обязательств по подготовке потребителей к приему газа.
«По итогам 2015 года из 66 планов-графиков синхронизации выполнения программ газификации только в 46 субъектах обязательства исполнены в полном объеме, что не позволило подключить плановое количество новых потребителей природного газа, а также привело к переносу сроков ввода в эксплуатацию инфраструктуры, построенной за счет средств ПАО «Газпром», - заявил Александр Новак.
Министром был озвучен ряд мер, повышающих ответственность субъектов за неисполнение согласованных планов-графиков синхронизации. Среди них: использование механизмов предоставления встречных гарантий (когда заинтересованные стороны - поставщик газа и субъекты РФ - предоставляют друг другу финансовые гарантии и в случае неисполнения одной из сторон принятых на себя обязательств должны обеспечить компенсацию понесенных расходов), использование механизма «бери или плати» в случае неисполнения заявленных объемов потребления газа, а также учет выполнения обязательств, предусмотренных соответствующими программами развития газификации и газоснабжения, при оценке эффективности деятельности глав субъектов РФ.
К сожалению, в Дальневосточном регионе полностью планы-графики синхронизации соблюдаются только Сахалинской областью.
Второй важной проблемой, тормозящей газификацию, является систематическое нарушение платежной дисциплины потребителями природного газа. Вопросы неплатежей со стороны потребителей встают и перед «Газпром межрегионгаз Дальний Восток». Имеется задолженность у населения Сахалина, периодически нарушает свои договорные обязательства по оплате за потребленный ресурс крупнейший потребитель Камчатки - «Камчатскэнерго».
В целях укреплениях платежной дисциплины в конце прошлого года был принят федеральный закон № 307. Он предусматривает повышение финансовой ответственности потребителей (копить пени стало еще более невыгодно), предоставление финансовых гарантий, ужесточение административной ответственности. Кстати, сейчас законотворцами ведется активная работа по подготовке подзаконных актов. Как сообщается, в этом году они должны быть приняты.
Растущий спрос обязывает
С начала реализации региональных программ газоснабжения и по состоянию на 1 января 2016 года в субъектах ДФО в эксплуатацию введено 18 объектов общей протяженностью свыше 270 км. В этом году ожидается получение разрешений на ввод в эксплуатацию еще 15 объектов общей протяженностью 150 км.
Инвестиции «Газпрома» на 2016 год на эти цели в Дальневосточном округе планируются в объеме свыше 1,5 млрд рублей. При этом по сравнению с 2015 годом объем инвестиций в Сахалинскую область и Приморский край будет увеличен в 2 раза, а в Хабаровский край - останется на прежнем уровне. Значительно уменьшены инвестиции в газификацию Камчатского края, что связано с изолированностью системы газоснабжения. Дальнейшая газификация этого региона возможна лишь с получением дополнительного источника газа.
Что касается других дальневосточных регионов, то газификацию Приамурья и Республики Саха (Якутия) планируется проводить от строящегося магистрального газопровода «Сила Сибири». В соответствии с поручением правительства РФ одним из первых объектов газификации в Амурской области определен космодром «Восточный», куда газ в рамках договора с «Газпром межрегионгаз Дальний Восток» ориентировочно будет поставляться с 2018 года.
«Газпром межрегионгаз Дальний Восток» выстраивает партнерские отношения с другими строящимися и расширяющимися в Дальневосточном регионе гигантами промышленной индустрии - приморским судостроительным заводом «Звезда», Находкинским заводом минеральных удобрений. В ближайшей перспективе - обеспечение экологически чистым и дешевым видом топлива дальневосточных ТОРов, предприятий коммунально-бытового комплекса и домов рядовых дальневосточников.
Реализуется госпрограмма «Газификация населенных пунктов и обеспечение надежности газового хозяйства Республики Саха (Якутия)». В перспективе планируется соединить газотранспортную систему Сахалин - Хабаровск - Владивосток и строящийся газопровод «Сила Сибири» с действующей единой системой газоснабжения России.
В ожидании роста
Количество потребителей газа у «Газпром межрегионгаз Дальний Восток», в отличие от аналогичных компаний в других регионах, пока не столь велико. Структура реализации газа компании отражает специфику самого региона: на энергетический комплекс приходится 95% потребления, а на долю бюджетных потребителей, промышленности и населения - остальные 5%.
Но, как ожидается, уже в ближайшее десятилетие рост потребления газа в Дальневосточном федеральном округе будет стремительно усиливаться и превышать общероссийский. Государством созданы беспрецедентные условия для развития бизнеса в субъектах ДФО. Базовыми точками такого развития станут территории опережающего развития. Практически в каждом субъекте уже начинают разворачиваться проектно-изыскательские и строительные работы на крупных промышленных объектах. Идут создание новых секторов экономики, новая индустриализация, появляются новые потребители газа.
- В этих условиях главные наши задачи - обеспечение бесперебойной поставки газа потребителям и дальнейшая газификация региона, - говорит генеральный директор «Газпром межрегионгаз Дальний Восток» Георгий Шперлинг. - За этими простыми словами скрывается огромный объем работ. Нам предстоит газифицировать крупнейший федеральный округ страны, где уровень газификации на сегодня один из самых низких! Наша компания плотно взаимодействует по реализации проекта на территории ТОР в Приморском крае. Ведь именно наличие инфраструктуры делает территорию перспективной и привлекательной для инвесторов, промышленников, а в конечном счете - для жителей. И, я уверен, наша компания справится со всеми задачами!
Фото из архива ПАО «Газпром».
Надежда ВОРОНЦОВА.
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