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30 Августа 2016, 13:13 | Тема номера |

Владивосток стал столицей нефтегазового форума

Продавцы и покупатели, инвесторы и технологи, логистики и эксперты рынка нефти и газа АТР пообщались в Приморье

Первый Восточный нефтегазовый форум прошел во Владивостоке и теперь, видимо, станет еще одним постоянным мероприятием столицы Приморского края.

Специализированный форум собрал в далеком от добывающих нефть и газ территорий Приморском крае представителей бизнеса из России и стран АТР. На встрече присутствовало не менее сотни участников из числа менеджеров крупных российских компаний нефтегазового сектора, транспортных и технологических компаний, экспертов рынка. Интерес к проведению такого форума в Приморье объясняется стремлением и возможностью именно здесь создавать в недалекой, как ожидается, перспективе крупные заводы по переработке. Но для их успешности предстоит преодолеть немало вызовов и ограничений, в том числе технологических, экологических, ресурсных, финансовых и инфраструктурных.


 

Все эти проблемы и сформировали повестку дня первого Восточного нефтегазового форума. «Инвесторы внимательно следят за ситуацией. Сделать решающие шаги станет возможно только после тщательных и всесторонних обсуждений, встреч и переговоров», - рассказала журналу «Дальневосточный капитал» консультант представительства в России Инвестиционной компании Ляонинской инвестиционной группы компаний «Ляонин Ван Юй Хэ» Елена ХОЛОД.

«Ляонин Ван Юй Хэ» из Китая выступила стратегическим партнером форума. Активы группы оцениваются в 20 млрд юаней. Она инвестирует в основном в инфраструктуру, недвижимость, строительство, владеет долями уставного капитала более 20 дочерних предприятий в области добычи угля, нефтехимической промышленности, инвестиционной деятельности, строительстве портов, деревообрабатывающей отрасли. Группа оценивает возможность разместить в будущем ряд своих производств в России. Поэтому во Владивосток на форум приехала ее делегация в расширенном составе, чтобы пообщаться с такими же игроками рынка. Впрочем, жесткой привязки к какому-либо региону «Ляонин Ван Юй Хэ» не предпологает. При соблюдении определенных условий она готова выступить инвестором проекта в любом регионе страны.

Как прокомментировал цели президент совета директоров «Ляонин Ван Юй Хэ» господин Тинцзюнь Чжу, сегодня для инвестора самое главное в выборе места для размещения производства - технические условия. Чтобы были электричество, логистика и, главное, сырье, как и откуда его получать. «Что касается газохимии, то на данном этапе для нас главное - получить ресурс газа, каким образом: или покупать у независимого производителя, или входить в добычу, если это будет возможно, пока это обсуждается», - заметил г-н Тинцзюнь Чжу.

Впрочем, он не отрицал, что интерес его компании к Дальнему Востоку обосновывается и созданными здесь льготными для бизнеса условиями, это режим территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток. При принятии решения все это в совокупности будет учитываться. Компания изучит льготные режимы, но, возможно, примет решение размещаться и вне этих территорий, там, где есть сырьевой ресурс.

«Близость сырьевого ресурса - это определяющий фактор на сегодня в мире, потому что к нему чувствительно то производство, которое мы оцениваем. Среди наших преимуществ - группа экспертов, налаженное производство, четкое понимание, как мы хотели бы двигаться и развиваться в России. Речь, в частности, идет о производстве этилена и карбамида, возможно искусственного аммиака и нефтехимии. Детали проекта, которые сейчас только прорабатываются, будут в первую очередь зависеть от того, кто будет покупателем производимой продукции и где будет «точка входа» в регион. В проекте примет участие также российская сторона.

Если бы это была другая отрасль, возможно, близость портов и ТОРы были бы интересны в первую очередь, - сказал г-н Тинцзюнь Чжу и добавил: - Форум позволил нам напрямую пообщаться с ключевыми фигурами дальневосточных регионов, лучше понять, что могут здесь получить заинтересованные китайские корпорации. Т. е. начать диалог».

Принимающим партнером форума стал Фонд целевого капитала ДВФУ. В числе его спонсоров ряд известных зарубежных и российских компаний. Это компания Nexans - один из мировых лидеров в производстве кабельной продукции, казахстанская судоходная компания Caspian Offshore Construction, мировой поставщик систем подводной добычи, технологий и сервисных услуг в нефтегазовой отрасли FMC Technologies, компания Technip - мировой лидер в области управления проектами, инжиниринга и строительства для энергетической отрасли, АО «Объединенная металлургическая компания» - крупнейший российский производитель металлопродукции для энергетических, транспортных и промышленных компаний.

За два рабочих дня на форуме прозвучало много докладов, но самой активной частью общения стали дискуссии. Газовый рынок, возможности России удовлетворить спрос на трубопроводный газ и СПГ, их конкуренция, газохимия и инвестиции в этих областях, пожалуй, стали самыми обсуждаемыми темами.

России нужен СПГ

По оценке зам. директора Управления проектов в России Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам (JOGMEC) г-на Дайскэ ХАРАДА, главному газовому поставщику России - «Газпрому» - нужны, кроме Китая, еще и другие рынки. Если иметь партнером только Китай, то он будет диктовать цену на газ, считает эксперт и утверждает, что Китай пока не согласовал конечную цену на 38 млрд кубов газа, которые будут поставляться по магистральному газопроводу «Сила Сибири».

«Китай говорит, дорого. Между тем у «Газпрома» есть намерение поставлять газ в Китай через Алтай. Но Китай хочет, чтобы цена на российский газ для него была не выше туркменского, который стоит дешево. Китай хочет доставлять газ в Шанхай, где самое большое потребление, а это 4 тыс. км трубопровода от российской границы. Китай хочет отминусовать из цены газа затраты на строительство газопровода. В итоге для России это будет слишком дешево.

В данный момент у «Газпрома» несколько слабая стратегия, учитывая, что у Китая есть туркменский газ. России нужно строить завод СПГ. Если Китай скажет: «я не могу покупать трубопроводный газ», ему можно сказать: «хорошо, не покупай, мы будем продавать СПГ из Владивостока». А СПГ у России могут покупать как Китай, так и Япония, Тайвань, Корея, Индия и др. страны», - говорит японский эксперт.

В Приморье появится гелиевый хаб

Новостью на форуме стало известие о том, что дочерняя компания «Газпрома» построит в Приморском крае, в ТОР «Надеждинский», логистический центр обслуживания гелиевых контейнеров. Хаб создается в рамках инвестиционных проектов поставок природного газа в Китай по «восточному маршруту» и строительства Амурского газоперерабатывающего завода. Большинство газовых месторождений Восточной Сибири и Якутии содержат многокомпонентный газ, в том числе гелий. Исключительно богаты гелием Ковыктинское и Чаяндинское месторождения, газ которых в первую очередь будет заполнять магистральный газопровод «Сила Сибири».

Представитель компании «Газпром газэнергосеть» Анатолий КИМ подчеркнул, что создаваемый газовый хаб не будет иметь аналогов в мире. А начальник управления маркетинга и развития экспорта компании «Газпром экспорт» Андрей БЛИНОВ пояснил, что сейчас мировой рынок гелия составляет около 170 млн кубометров в год. «Мы собираемся поставлять 60 млн куб. м. Гипотетически Чаяндинское месторождение может давать 180 млн. Т. е. мы можем предложить рынку любой объем гелия. Его ведущий мировой производитель - США - теряет позиции из-за сокращения запасов.

В настоящее время идут переговоры с портами на предмет выбора терминала для отгрузки контейнеров с гелием. И, возможно, им станет порт Посьет в Приморском крае. А если в перспективе появится мост через реку Амур, то гелий пойдет в Китай напрямую, минуя порты», - отметил Блинов.

У сырьевых регионов свой интерес

Затронуты были в процессе дискуссий и вопросы разработки месторождений, прежде всего Чаяндинского в Якутии и Ковыктинского в Иркутской области, транспортировки газа независимых российских производителей, возможные экологические проблемы.

По словам министра промышленности Республики Саха (Якутия) Андрея ПАНОВА, в Якутии действует четыре локальные замкнутые системы добычи и распределения газа, где добывается 2 млрд куб. м, есть возможность расширения.

- Но реализовывать на внешние рынки свой газ мы пока не можем, - отметил министр. - «Сила Сибири» позволит это сделать, но остается проблема допуска в трубу независимых поставщиков. Нам нужен либо крупный потребитель, либо СПГ, а в перспективе - производство метанола, удобрений. Но основное - население поднимает вопрос о чистой экологии, безопасности для природы Якутии. Поэтому мы осторожно относимся к предложениям по строительству перерабатывающих мощностей на своей территории.

Оксана ФЕДОСЕЕВА - директор копании Vostok Capital, которая выступила организатором Восточного нефтегазового форума, - отметила, что во Владивостоке создана профессиональная площадка для диалога между бизнесом и властью, обмена опытом и решения задач, стоящих перед нефтегазовой индустрией на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. 

Фото предоставлено организаторами мероприятия Vostock Capital.

Надежда ВОРОНЦОВА.

Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2016 год. 

Теги: нефть  Сила Сибири  газ  Газпром 


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