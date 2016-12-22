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Опережающие инвестиции в железную дорогу
Транссиб и Байкало-Амурская железнодорожная магистраль были и остаются основными транспортными путями, обеспечивающими доставку грузов на Дальний Восток и обратно, транзитными коридорами для стран Азии и Европы. В последние годы наблюдается рост объемов перевозок. Он связан как со стартом намеченных в ДФО инвестиционных проектов, укреплением торговых связей российского Дальнего Востока со странами АТР, так и с увеличением возможностей самой железной дороги.
Невзирая на кризис и риски, связанные с нестабильностью работы предприятий-грузоотправителей, ОАО «РЖД» последовательно реализует дорогостоящую инвестиционную программу, которая призвана «расшить» существующие узкие места дороги, увеличив ее пропускную способность на наиболее принципиальных направлениях, обеспечить более высокую скорость поездов, безопасность движения. Новое строительство и постоянно продолжающаяся модернизация железнодорожного полотна, путевого хозяйства, замена подвижного состава обеспечивают положительную оценку российских железных дорог как транзитных коридоров доставки грузов из Европы в Азию и обратно.
Масштабная модернизация на полигоне Дальневосточной железной дороги продолжится. Только так можно будет обеспечить растущий спрос на грузоперевозки. В 2014 году был разработан и утвержден распоряжением правительства РФ проект модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, который позволит подготовить железнодорожную инфраструктуру к освоению перспективных объемов перевозок. В результате реализации этого проекта к 2020 году, по подсчетам экспертов, пропускная способность участка в направлении Ванинско-Совгаванского транспортного узла увеличится на 78% к уровню 2012 года и составит до 32,6 млн тонн грузов в год. Пропускная способность в направлении морских портов и сухопутных железнодорожных переходов юга Приморья повысится на 16% и достигнет 94,9 млн тонн экспортных грузов. Прогнозы роста грузовой базы основаны на инвестиционных программах крупных горнодобывающих и перерабатывающих предприятий ДФО, а также на планах по созданию здесь современных портовых мощностей.
2015 год стал первым годом по-настоящему масштабных инвестиций, давших заметные результаты. Только по проекту развития Восточного полигона за год введено основных средств на 17,4 млрд рублей, а в общей сложности по Дальневосточной железной дороге - более 26,9 млрд рублей. Это позволило увеличить пропускную способность магистрали, в том числе на участках, являющихся частью транспортных коридоров, которые уже в ближайшее время должны получить мощное развитие. Эта тема стала приоритетной для федеральной и краевой власти. ДВЖД - активный участник проекта.
Стоит отметить, что на текущий год инвестиционная программа РЖД в границах Дальневосточной железной дороги увеличена более чем на 9 млрд руб. Значительная часть средств будет направлена на совершенствование инфраструктуры железной дороги в пределах развития международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2».
Досье «Дальневосточного капитала»: Международный транспортный коридор «Приморье-1» соединяет северные провинции Китая через Гродеково, Владивосток, Находку, порт Восточный со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Транспортный коридор «Приморье-2» соединяет со странами АТР китайскую провинцию Цзилинь через российские порты Славянка, Зарубино и Посьет в Приморском крае.
Первый контейнерный поезд по МТК «Приморье-1» прошел всего год назад, 9 августа 2015 года. А на сегодняшний день перевозки транзитных грузов в контейнерах по этому транспортному коридору осуществляются на регулярной основе, что говорит о росте спроса направления за счет улучшенной логистики.
Но наибольший рост грузовых перевозок был зафиксирован с начала этого года в пункте пропуска Камышовая - Хуньчунь, который возобновил свою работу в декабре 2013 года, - более чем в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за прошедшие полгода в направлении Китайской Народной Республики и обратно железной дорогой перевезено 1,1 млн тонн грузов, до конца года планируется перевезти 2 млн тонн. Обеспечить спрос помогут мероприятия по строительству второй очереди пограничного перехода Камышовая - Хуньчунь, намеченные ОАО «РЖД» в рамках действующей инвестиционной программы. С целью развития транзитного потенциала МТК «Приморье-2», согласно программе развития Восточного полигона, по участку Махалино - Камышовая - госграница планируется инвестировать до 2019 года более 6 млрд рублей, что позволит увеличить пропускную способность с 2 млн тонн до 8 млн тонн в год.
В настоящее время разрабатывается проект по развитию терминально-складской инфраструктуры станции Камышовой для расширения номенклатуры грузов, перевозимых через данный погранпереход. Потенциальная грузовая база МТК «Приморье-2» оценивается экспертами в 300 контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ) ежемесячно. С условием, что преимущественной номенклатурой перевозимых грузов станут не только уголь, руда и прочие непродовольственные товары, но и продовольственные грузы. Есть предпосылки к росту именно продовольственных грузов: часть резидентов территорий опережающего развития Дальнего Востока реализует крупные инвестпроекты именно в аграрной отрасли и рассматривает для себя перспективные возможности зарубежных рынков сбыта.
Однако на сегодняшний день проблема состоит в том, что железнодорожный пункт пропуска Камышовая закрыт для перемещения товаров данной номенклатурной группы, прокомментировали журналу «Дальневосточный капитал» в ДВЖД. Необходимо внести изменения в постановления правительства РФ. И такая инициатива РЖД предложена и одобрена полномочным представителем президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрием ТРУТНЕВЫМ, губернатором Приморского края Владимиром МИКЛУШЕВСКИМ, Минтрансом России. Но вопрос все еще не решен и остается открытым.
По словам начальника Дальневосточной железной дороги (филиал ОАО «РЖД») Николая МАКЛЫГИНА, увеличить грузооборот по участкам дороги, входящим в транспортные коридоры «Приморье-1» и «Приморье-2», позволят не только инвестиции в совершенствование путей и инфраструктуры, но и улучшение качества обслуживания, гибкая тарифная политика РЖД.
- Совместно с операторами морских терминалов Приморского края мы оптимизировали стоимостные условия на всем пути следования груза по территории России. Оптимизирована и технология приема груза: теперь вагоны будут грузиться сразу на нашу ширину колеи 1520 непосредственно на станции Суйфэньхэ (КНР). Необходимость перегружать контейнеры на станции Гродеково отпала. В результате сквозная ставка была снижена на $75, - поясняет начальник ДВЖД.
Кроме того, руководством ОАО «РЖД» было принято решение об установлении коэффициента 0,7 к железнодорожному тарифу на перевозку грузов в крупнотоннажных контейнерах в транзитном сообщении от станции Гродеково до припортовых станций Приморского края.
Объем перевозки транзитного груза по коридору «Приморье-1» к 2020 году может составить 180 тыс. тонн в год, по МТК «Приморье-2» - 108 тыс. тонн в год, считают в ДВЖД.
- Мы активно работаем над привлечением транзита по транспортному коридору «Приморье-2» (Хуньчунь - Камышовая - порты Приморского края), - говорит Николай Маклыгин. - Совместно с ОАО «Морской порт в бухте Троицы» (Хасанский район) сформированы льготные условия перевозки транзитных грузов в контейнерах по территории Российской Федерации. Для реализации данного проекта партнерами из КНР открыта новая судовая линия с судозаходом в порты Приморья, порт Пусан (Республика Корея) и порты юга КНР.
Магистраль к новым объемам готовится, ведь для освоения грузовой базы по МТК «Приморье-2» необходимо развивать пункт пропуска Камышовая - Хуньчунь и дальше.
Начальник ДВЖД говорит о хороших перспективах сотрудничества с коллегами из Китайской Народной Республики. В июне этого года в Пекине президент ОАО «РЖД» Олег БЕЛОЗЕРОВ и генеральный директор «Китайских железных дорог» Шэн Гуанцзу в присутствии президента России Владимира ПУТИНА и председателя КНР Си Цзиньпина подписали соглашение о всестороннем стратегическом сотрудничестве. В нем обозначена обоюдная заинтересованность в совместной реализации проектов в рамках сопряжения Евразийского экономического союза и Экономического пояса Шелкового пути.
Для Дальневосточной железной дороги это хороший знак. Согласно документу, стороны будут способствовать активному развитию международных транспортных коридоров, проходящих через территорию России и Китая, а также других стран, в части сбалансированного развития инфраструктуры национальных участков коридоров, улучшения технических характеристик железнодорожных линий в целях увеличения скорости движения поездов и обеспечения беспрепятственного пропуска перспективных грузопотоков. Стороны намерены развивать существующие и перспективные пограничные переходы между Китаем и Россией и железнодорожную инфраструктуру на подходах к ним.
Надежда ВОРОНЦОВА.
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