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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Миллиарды на красивую дальневосточную жизнь
Необозримые просторы, экзотика, перспективность, хорошие возможности найти свое место в жизни, и многое другое давно должны были сделать Дальний Восток местом постоянного притяжения людей, ищущих благословенные места для жизни, но наиболее дееспособные потенциальные мигранты выбирают другие территории.
Да и коренные дальневосточники, сравнивая условия, уезжают туда, где им должно быть лучше. Одна из причин этого - отставшее от других регионов социальное развитие. Именно на этот значимый фактор в последнее время особое внимание обратили верхние эшелоны власти РФ, предпринимая меры по ликвидации разрыва между ДФО и другими регионами и выделяя на это десятки миллиардов рублей.
В рамках четвертого Восточного экономического форума 11-13 сентября этого года в кампусе ДВФУ на острове Русский, президент РФ Владимир ПУТИН проведет заседание Государственного совета, главный вопрос которого «О мерах по реализации стратегических задач, определенных Указом Президента РФ от 7 мая 2018 года, в целях опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока». В ходе него, в частности, будут рассмотрены вопросы выполнения в регионе двенадцати актуальных национальных проектов, определенных этим указом. И особое внимание будет уделено теме модернизации социальной инфраструктуры региона. В преддверии заседания Госсовета из федерального бюджета уже выделено дополнительное финансирование для строительства наиболее важных объектов, необходимость которых была определена программами развития дальневосточных территорий. Уже в этом году на их выполнение будет направлен 21 млрд руб. Принимаются другие важные решения, которые должны повысить привлекательность Дальнего Востока и увеличить его население к 2025 году на 300 тысяч человек.
Акцент - на островную область
Как отметил вице-премьер - полномочный представитель президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ, в течение трех лет на Дальнем Востоке должны появиться 21 больница, 32 школы, 26 дворцов спорта и стадионов, 7 домов культуры, 105 различных объектов инженерной инфраструктуры.
Из 53,7 млрд рублей, которые правительство РФ распорядилось дополнительно выделить в течение трех лет на социальное развитие дальневосточных регионов, 25,3 млрд решено предоставить Сахалинской области. На Сахалине и Курилах за счет этих средств в рамках 95 мероприятий, включенных в федеральную программу социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона, предполагается построить 130 объектов - поликлиники и больницы, детские сады, школы, учреждения культуры и спорта, различные объекты транспорта и ЖКХ. Уже в этом году область должна получить 13,6 млрд рублей, в следующем - 6,8 млрд, и в 2020-м - 4,9 млрд рублей.
На Сахалине и Курилах особый акцент сделан на строительство школ и детских садов. К 2020 году их должно появиться 19 - в районах Луговое и Дальнее Южно-Сахалинска, в городах Ноглики, Смирных, Корсакове, Северо-Курильске и Курильске, в селах Головнино, Кировское, Тунгор, Рейдово. В четырех общеобразовательных заведениях областного центра, испытывающих нехватку ученических мест, будут сделаны пристройки.
В плане - 4 учреждения здравоохранения, в том числе - новая больница в Северо-Курильске и реконструкция имеющейся на Южных Курилах. В Южно-Сахалинске запланировано построить универсальный тренировочный комплекс с ледовой ареной, в Курильске - хоккейный корт и универсальные спортплощадки, в Горнозаводске - установку систем искусственного оснежения и освещения горнолыжной трассы; в Углегорске, Томари и областном центре - провести реконструкцию стадионов. Дополнительный импульс получит развитие горнолыжного курорта «Горный воздух». В целом, будут построены 12 спортивных объектов.
Федеральные деньги также пойдут на строительство пожарной части в Смирных, котельной - в Ильинском и полигона ТКО в Южно-Сахалинске. Мероприятия по улучшению социальной инфраструктуры области охватывают строительство новых дорог и инженерных коммуникаций, газификацию котельных. Всего в планы строительства и реконструкции включены 62 объекта транспорта и ЖКХ.
Губернатор региона Олег КОЖЕМЯКО отметил: «Распределение федеральных средств на три года дает нам возможность тщательно спланировать работы и качественно их выполнить. В правительстве решаются вопросы о выделении области еще одной субсидии, которая пойдет на реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта Охи, а также на увеличение объемов строительства островных дорог.
В думе Сахалинской области отметили определенную смелость федерального центра, который выполнил свои обещания перед регионом, вернув доходы от шельфового проекта «Сахалин-2» из бюджета страны, что и позволило расширить круг задач программы социального развития области на ближайшие годы.
Активное развитие островной социалки может сделать Сахалинскую область особенно привлекательной для жизни дальневосточной территорией. В последние два года в этом регионе наметился рост численности населения. Тем не менее, сегодня в нем живет примерно на 225 тысяч человек меньше, чем это было в 1991 году (тогда было около 715 тысяч).
Предполагается, что к 2025 году население ДФО должно подрасти на 300 тысяч человек, из которых 250 тысяч - это переселенцы из других регионов. Если Сахалину удастся быстро нарастить свою привлекательность, успешно реализуя социальные программы, то у него появятся хорошие шансы стать основным центром притяжения для новоселов, едущих на Дальний Восток.
Удержать и привлечь
Значительно меньше федеральных средств на строительство социальных объектов получат Республика Саха (Якутия) - всего 1 748 700 тыс. рублей и Магаданская область - 652 850 тыс. рублей. Притом что Хабаровскому краю было выделено 8 844 250 тыс., Приморскому - 5 124 780 тыс., Камчатскому - 4 698 400 тыс., Амурской области - 6 085 330 тыс. рублей.
Надо отметить, что в Якутии успешно осуществляются планы социального развития. С 2010 года в республике были введены в эксплуатацию 1 422 социальных объекта, включая 87 школ на 11 458 учеников. Появились 156 детских садов на 8 330 мест, 69 объектов здравоохранения, 148 объектов культуры и спорта, 323 котельных.
За последние пять лет только в Якутске было создано 3 286 новых мест в муниципальных детских садах. При этом, за счет федеральных средств строились новые детские сады, выкупались бывшие, попавшие в период демографического провала в частные руки. Теперь острой нехватки мест в детских садах нет, но для подросших детей не стало хватать мест в школах.
20 июля врио главы Якутии Айсен НИКОЛАЕВ, выступая в режиме конференц-связи на круглом столе «Развитие человеческого капитала на Дальнем Востоке: проблемы и решения», сказал: «Нужно смотреть на развитие Дальнего Востока через создание качественной жизни для людей. Она должна быть не хуже, чем в средней полосе страны. В первую очередь - с точки зрения комфортности, формирования городских и поселковых пространств, окружающей среды, наличия коммуникационных технологий».
По его мнению, создание эффективной социальной инфраструктуры должно удерживать население на Дальнем Востоке и привлекать новых жителей. Он также отметил: «Если им будет комфортно, то и работа найдется, а наш опыт взаимодействия общества и власти показывает, что при наличии отношения к людям не как к винтикам экономического развития, а как к субъектам проектного управления, результат может быть очень хорошим».
На совещании министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра КОЗЛОВА в Якутске в конце июня глава региона подал предложение о включении в список проектов, реализуемых в рамках плана развития центров экономического роста, второй очереди кардиологического диспансера в столице Якутии. Айсен Николаев сказал, что уже в этом году будут введены отдельные объекты, включенные в план. В частности - завершится строительство школы №35 в Якутске, будет модернизировано оборудование для среднего профессионального образования региона, начнется строительство спортзала в Среднеколымске и гимназии в Хандыге.
25 июля глава Магаданской области Сергей НОСОВ, принимавший участие в обсуждении реализации майских указов президента РФ, на втором заседании рабочей группы по подготовке к очередному заседанию Госсовета, посвященному опережающему социально-экономическому развитию Дальнего Востока, отметил, что развивать ДФО необходимо комплексно, чтобы все регионы получали достаточно внимания со стороны федерального центра. По его мнению, необходимо сначала решить все задачи в социальной и экономической сферах, а уже затем - говорить о повышении уровня жизни местного и привлекаемого из других регионов населения.
Детский вопрос
К началу 2021 года в стране предполагается полностью ликвидировать очереди в детские сады. Для Дальнего Востока особенно важным остается обеспечение местами в них детей до 3-летнего возраста.
Так, в Амурской области при 120 имеющихся детских садах работает 319 ясельных групп. Актуальная потребность в местах для малышей составляет по области 1 000 мест, а общая, включая Благовещенск, - около 7 000. Создаются новые ясельные группы. И, вроде бы, все идет к положительному решению вопроса.
Но надо отметить, что решение проблемы «плетется» за статистикой рождаемости. То есть, малейший ее всплеск легко вернет назад очереди в детские сады Дальнего Востока. Ведь сегодня жить сюда привлекаются люди молодые.
В принципе, уже стало заметно, что, например, в детских садах Владивостока ощутимо повысилось представительство детей мигрантов из Средней Азии. Здесь, чтобы решить проблему разбазаренных в 1990-х годах детских садов, пришлось строить новые, уплотнять имеющиеся детские сады.
Теперь, следующей волной, пошла проблема нехватки мест в школах. И она тоже решается не «с запасом» потенциальных мест, а с дефицитом. И решать ее начали с отставанием. Теперь короткий бэби-бум получил очередную проблему, когда школы и учителя отказываются принимать новых «лишних» учеников, предлагая родителям попытать счастья в других школах.
При строительстве жилого района Снеговая падь во Владивостоке на большой жилой массив было построено две школы, рассчитанные на 850 мест каждая. Теперь обе они переполнены. В одной из них учится уже 1 300 учеников. Впору ее достраивать. Вероятно, при проектировании этих школ госзаказ не учел, что жилой район - новый, население его складывается относительно молодое, и здесь надо либо строить школы вместительнее, либо больше по количеству. Только что сообщили, что для этого района завершено проектирование еще одной школы на 825 учеников. И, как подчеркнул мэр города Виталий ВЕРКЕЕНКО, в планах - строительство еще одной, такой же. Однако, с учетом того, что в ближайшие несколько лет здесь предполагается ввести жилья примерно на 10 тысяч человек, с таким решением можно и промахнуться.
Похоже, что для Дальнего Востока характерен демографический пессимизм, поскольку Роспотребнадзор отмечает, что в ряде регионов за последние три года не вводилось ни одной школы, при том, что в некоторых из существующих школ учебный процесс организован в три смены.
Но, помимо ввода новых школ, есть и другая проблема - модернизация старых зданий. А те из них, которые уже не отвечают новым требованиям, надо закрывать, и взамен строить новые. Или принимать какие-то иные уместные решения. Например, несколько старых школ в центре Владивостока еще лет пять назад можно было успешно перевести в здания ДВФУ, освободившиеся после строительства кампуса университета на острове Русском. Но на это не оказалось государственной воли. А для строительства, в перспективе, новых школ вместо старых в центральной части города - места нет.
Председатель комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай ХАРИТОНОВ в начале июля на заседании комитета государственной программы «Развитие образования» отмечал: «Общей проблемой для всех звеньев системы образования на территории Дальнего Востока являются износ основных фондов, высокая доля зданий, находящихся в аварийном состоянии. Износ оборудования в школах приближается к 70%, капитальный ремонт большого числа зданий не производился более 50 лет. Большинство субъектов Дальнего Востока не имеют возможности строить общеобразовательные учреждения за счет средств региональных бюджетов в силу низкой бюджетной обеспеченности, высокого уровня государственного долга и дефицита источников финансирования. Дальнему Востоку нужно помогать, учитывая специфику региона».
Вообще, обновление школ на Дальнем Востоке - процесс не менее мучительный, чем обновление жилья. Так, в начале этого года, впервые за 30 лет, было начато строительство новой школы на 990 мест в растущем городе Елизово Камчатского края, при том, что потребность в ней существует уже многие годы. Кстати, и за основу строительства было взято недостроенное здание, законсервированное около 30 лет назад.
Во Владивостоке подобный недостроенный объект в районе ул. Черняховского было решено отправить под снос, хотя рядом с этим недостроем возник новый молодежный жилой микрорайон.
В некоторой степени, на Дальнем Востоке есть необходимость развивать школьный экстернат, используя современные технические возможности. Это очень актуально для далеких «точек», разбросанных хозяйств на «дальневосточных гектарах», умирающих населенных пунктов, где организовать качественный учебный процесс просто невозможно. К тому же, есть серьезные проблемы нехватки учителей.
За строительством социалки будут следить
В начале июля министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов заявил в Хабаровске, что контроль над строительством объектов социальной инфраструктуры будет вестись с помощью камер видеонаблюдения, что позволит в любой момент оценивать ситуацию на стройплощадках, финансируемых федеральным бюджетом, по наличию рабочих, техники, стройматериалов. При нарушении нормального ритма стройки, отставании от графика, министерство сможет оперативно принимать решения по исправлению положения.
Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ отмечал, что подобная практика в этом регионе уже хорошо себя показала. На всех наиболее важных объектах края уже работают системы видеонаблюдения в режиме реального времени. Если информация по ним сейчас доступна узкому кругу лиц, то в ближайшее время она станет открытой для всех.
Под особый контроль, конечно, попадут наиболее значимые инфраструктурные проекты. Это комплекс социальной инфраструктуры в г. Свободном, оцениваемый в 6 млрд рублей, краевая больница на Камчатке и больничный комплекс в Комсомольске-на-Амуре, набережная в Благовещенске и аэропорт в Южно-Сахалинске. А в перспективе - и другие объекты и социальные комплексы, которые после подготовки проектной документации начнут строить во всех регионах ДФО.
Фото пресс-служб правительства Сахалинской области.
Виктор КУДИНОВ.
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