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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Дальневосточные бизнес-тигры тоже просятся в Красную книгу
70,2% предприятий среднего и крупного бизнеса Дальнего Востока закончило 2017 год с прибылью. Остальные подсчитывали убытки. Некоторые - не первый год. По России показатель прибыльных, по данным Росстата, повыше - на 3,5%. А наш Рейтинг-2017 крупнейших компаний региона подтверждает: объем совокупной прибыли топ-150 уменьшился чуть ли не в полтора раза. С убытками закончила год каждая десятая компания. Дальневосточный бизнес проседает?
Для начала договоримся: бизнесом на Дальнем Востоке занимаются не только частные компании, но и государственные корпорации. Но, судя по тенденциям роста частных инвестиций, былая доля государственной экономики в регионе остается прежней - за 80% ВРП. Впрочем, подтвердить эту цифру нам не удалось. Козырять государственным капитализмом не привлекательно для иностранных инвестиций. Тем более наши крупнейшие госкорпорации - публичные акционерные общества (ПАО), в капитале которых имеют голос частные акционеры, включая иностранных. Сложно высчитать их долю в ВРП и смешанном капитале. Также сложно говорить об эффективности бизнеса на Дальнем Востоке.
Формула эффективности бизнеса, разработанная аналитиками Издательской компании «Золотой Рог» с помощью экспертов из консалтинговых структур и экономических ведомств 15 лет назад, объективна, но только в рамках одного финансового года. Рейтинг-150 вполне пригоден для принятия решений по перетоку инвестиций в иную отрасль, поглощения той или иной компании. А вот в длительной перспективе зависимость экономики Дальнего Востока от цен и конъюнктуры мирового рынка может обрушить любой бизнес, если его бизнес-модель зациклена на долларе.
Досье «Дальневосточного капитала»: Место в Рейтинге эффективности бизнеса ДВ является интегральным показателем. Методика оценки эффективности бизнеса была разработана экс-руководителем Рейтингового агентства «Золотого Рога», к.э.н. Андреем БЛИНОВЫМ при участии экспертов из РО ФСФО, НП «Профессионал», ОАО «Дальаудит» и профильных специалистов администраций Приморского и Хабаровского краев, Сахалинской области 14 лет назад. Для составления Рейтинга берутся реальные цифры следующих аспектов финансово-хозяйственной деятельности компании: общая рентабельность деятельности за год, величина чистой прибыли и изменение прибыльности продаж, коэффициент оборачиваемости активов в текущем году и коэффициент финансовой устойчивости. Для их сопоставления используется метод рейтинговой оценки - каждый из 5 показателей ранжируется в единицах от 1 до 100 баллов. Для вывода интегрального показателя использованы удельные коэффициенты от 0,10 коэффициента финансовой устойчивости до 0,35 удельного коэффициента общей рентабельности. Сумма всех показателей и дает единый критерий оценки эффективности бизнеса без скидок на конъюнктуру рынка.
Экспортный допинг для инвесторов
1000-километровые расстояния, куда и самолетом не долететь, лишь по зимнику или в летнюю навигацию. Полюс холода Оймякон в Якутии, а зима, даже на юге, в Приморье, длится полгода и больше. Рабочая сила, или как сейчас модно говорить, человеческий капитал, в полтора-два раза дороже даже по российскому законодательству (р/к и д/в - эти сокращения в документообороте местных предприятий не нуждаются в расшифровке).
В общем, все исходные для ведения бизнеса на Востоке России - в 1,5-2 раза затратнее. Единственное, что чуть-чуть уравняло дальневосточных предпринимателей и реально за последнее десятилетие улучшило условия ведения бизнеса в регионе, это снижение энерготарифа для 5 северных территорий с 1 января 2017 г. Это уже дало экономию дальневосточным предприятиям в 21 млрд руб. Между тем, судя по показателям прибыли, участники Рейтинга-2017 крупнейших компаний региона сполна ощутили депрессионный год. Да, приросли в объемах, но сальдо прибылей и убытков 150 крупнейших компаний уменьшилось на 43% к застойному 2016 г. Успешнее год сложился для тех, кто ориентирован на экспорт и привык к долларовой выручке. Как «АЛРОСА», например, или «Эльгауголь» и «Дальтрансуголь».
Будем честны. Дальний Восток необходим России прежде всего огромными ресурсами, а потом уже близостью к новому экономическому центру мира - АТР. И вся нацеленность новых проектов в регионе - на экспорт. Инвестиционный всплеск частных инвестиций 2017 года подстегнули и санкции. Поле для российского капитала в мире сузилось до размера футбольного, а святость частной собственности в угоду политике перестала быть заповедью даже в Великобритании. Оказалось, что закопать деньги на дальневосточном поле чудес менее рискованно. Потому и забирается капитал туда, где на короткий рубль выкопаешь длинный доллар. На север, в безлюдные непроходимые места большей трети российской территории на востоке.
И как бы целеполагающе ни звучали слова президента России, мотивы и критерии у крупного российского капитала иные, даже если он государственный. Жители региона, ввиду своей малочисленности (4,4% населения РФ), даже в электоральном плане не интересны федеральной власти. Хотя случившийся на выборах губернаторов скандал смутил.
Впрочем, в такой политике нет ничего нового. Дальний Восток с первых лет освоения встраивался в экономические связи Азиатского региона. И базовые отрасли экономики ориентированы на экспорт. И наиболее успешные компании региона - ресурсодобывающие. Результаты участников Рейтинга-150 наглядно это подтверждают. Только чтобы на этой территории получить прибыльный бизнес, надо отсечь социальную составляющую.
Высокая рентабельность бизнеса в последние годы сложилась в рыбной отрасли региона. Наверное, поэтому рыболовные компании стали лакомым куском для поглощения и инвестирования. В 2017-м рыбопромышленный бизнес Дальнего Востока показал самую высокую в топ-150 среднюю рентабельность - 22,3%. Правда, рост выручки и прибыли сопутствовал не всем.
Самые крупные компании типа «Океанрыбфлот» и «Акрос», «Находкинская БАМР» и «Преображенская БТРФ» не первый год теряют объемы выручки и прибыль. Словно почувствовали, что придут проверить «тумбочки, где деньги лежат». И в самом деле, проверили и решили, что отдача рыбаков в федеральный бюджет маловата. Пожалуйте на рыбный аукцион за ресурсами. Начали с крабовых квот. Рыбопромышленники уже готовы согласиться: давайте «рыбный НДПИ», только не аукцион. Потому что основа для любого бизнес-успеха - стабильность правил игры. У рыбаков она кроется в историческом принципе наделения допустимыми уловами. На десятилетия - не меньше.
Это как у нефтяников. 25 лет назад подписали участники шельфовых проектов на Сахалине два соглашения о разделе продукции, налогах, отчислениях… Дернулся было «Эксон Мобил»: «А почему вы с нас берете налог на прибыль по ставке 35%, когда давно российскому бизнесу снизили до 20%?». В ответ: «Вы хотите отменить договор СРП?» Скажем прямо: режим СРП не выгоден России. Но международное право чтим. Сотоварищи на сахалинском шельфе продолжат добычу. А вот для своих правила игры можно переписывать каждый год.
Кстати, в нефтегазовом секторе о высокой рентабельности уже не мечтают - 13,6% по кругу у участников нашего Рейтинга-2017. Сегодня в нем каждая шестая компания связана с добычей, переработкой и сбытом нефтепродуктов и газа. Растут доля отрасли в ВРП Дальнего Востока и зависимость региона от нефтяного барреля и курса доллара. И нефтяникам, и газовикам не раз в год скорректируют ренту или акцизы. Обратные ходы тоже допускаются. У Минфина РФ своя формула эффективности.
Аналогичная ситуация - в добыче благородных металлов, где рентабельность всего 17,6%. Присутствие иностранного капитала в отрасли гарантирует стабильность правил игры. Так, право на разработку самого крупного в России Наталкинского месторождения на Колыме 15 лет назад купил «Полюс золото». На подготовку рудного золота к добыче ушли годы и миллиарды. И лишь в этом году Наталка стала давать отдачу. Представьте, если сейчас государство скажет собственникам: доходы растут, может вы нам доплатите?
Оказывается, и это возможно. Недавно всерьез 14 российским корпорациям устами помощника президента России Андрея БЕЛОУСОВА было сделано предложение поделиться сверхдоходами, полученными на конъюнктуре мирового рынка в 1-м полугодии. Мол, не заработали, упало с неба. В этом списке оказалась и «АЛРОСА». Ее «излишки» составили более $1 млрд. Опасения, что «население республики ввергнут в нищету», что «народ Якутии вряд ли согласится с таким решением», учли, но изъяли. Правда, чуть меньше - 43,7 млрд руб. и вполне цивилизованно - промежуточными дивидендами за 6 месяцев 2018 г. Алмазный холдинг формирует более 50% бюджета республики? Вот вам, республика и улусы, как акционерам, - дивиденды, большую часть - нам. А затраты на восстановление рудника «Мир» еще никто не подсчитал, во всяком случае, не озвучил.
Наверное, добыча драгметаллов - не самый лучший аналог для других ресурсодобывающих отраслей. Здесь далеко не все развивается по законам экономического жанра. Например, энергию за 400 км от Магадана до «золотой Наталки» «Полюса» или дорогу до нового Верхне-Мунинского месторождения «АЛРОСА», инвестиции в инфраструктуру новых проектов государство финансово обеспечивает.
Такой протекционизм объясним: здесь куют золотой запас страны. Но падение добычи на фоне сдувающего доллара сказалось на результате года. Средняя рентабельность у 6 случайных (по одному от региона) участников нашего топ-150 - стабильно на уровне 17,6%.
Нынешние потери в бизнесе объясняются недофинансированием геологоразведки в былые годы. Сегодня наращиваем. Объем расходов на геологоразведочные работы в 2017 г. достиг в стране уже 6 млрд рублей, что на 30 % больше, чем годом ранее. До 2020 г. планируется направить порядка 16 млрд руб.
В рыбной отрасли, как и в горнорудной, - долгоиграющие инвестиции. На добыче морских биоресурсов - не менее сложно: стройте новые суда, новые перерабатывающие мощности, готовьте специалистов в Дальрыбвтузе, содержите «биоразведку в море», обеспечьте всех россиян рыбой по социальным ценам - и пожалуйте на аукцион, авось, купите право ловить рыбу в море-океане.
Сарказм понятен. Нынешние успехи дальневосточных рыбаков в бизнесе, рыбные экспресс-поезда к прилавкам столичных супермаркетов, где уже не царят норвежская семга и вьетнамский пангасиус. Сегодня 78% рыбы, продаваемой в Москве, - отечественная. Серьезно выстраивается и экспортная политика с помощью ВАРПЭ, чтоб соседи не диктовали цены, скупая за бесценок российские уловы. Следующий шаг - глубина переработки.
Выгрузить улов в порту в холодильник, еще лучше, в море - и голова не болит, пусть оптовики разбираются. И целая череда посредников выстроилась до прилавка, включая иностранную переработку. Дарить иностранцам прибавочную стоимость продукта стало невыгодно. И на Дальнем Востоке начались попытки консолидировать добычу, переработку и торговлю. Примером тому может быть ГК «Доброфлот». А сегодня рыбаки стоят на пороге обновления флота. Если б российские верфи им предложили хотя бы среднетоннажный флот…
И вот правила игры в отрасли меняются. Налицо ужесточение регулирования и желание получить отдачу в федеральный бюджет сию минуту, оставив риски бизнесу. Такого жесткого регламентирования со стороны многочисленных ведомств мы не видим даже в фармации и алкогольной отрасли.
Зато в угольной промышленности рентабельность растет - уже 19,7%, на фоне масштабного экологического бедствия с пыльным шлейфом от шахты до портового терминала. Кстати, и в транспортном бизнесе, благодаря стратегическому грузу, рентабельность участников топ-150 вышла на 18,4%. Каменный уголь начинает занимать все большую нишу в структуре погрузки Дальневосточной магистрали - до 37%. Через дальневосточные порты идет уголь не только корпораций Кузбасса. Рост объема добычи угля в Республике Саха (Якутия) на 9-10% ежегодно специалисты напрямую связывают с активными работами «Эльгауголь», «Якутуголь» и с успешной реализацией инвестиционных проектов «Колмара». В угольное пике включились Сахалин и Чукотка, которые нацелены на диверсификацию своей моноэкономики.
Признаем: если вначале только президентская воля Владимира Путина заставила крупный капитал смотреть в АТР, то сейчас именно экспортные возможности региона стали допингом для крупного бизнеса в походе на Восток России.
Рубль не в помощь
СМИ уже окрестили фразу «Нам нужен слабый рубль» министра экономического развития РФ Максима ОРЕШКИНА на ПМЭФ-2018 «Признанием года». Чтобы бизнес вышеназванных отраслей приносил больше валютной выручки, нужен сильный доллар в связке с рублем, пока страна не сделает второй шаг по дедолларизации экономики России. А пока политика, которую в последние 1,5 года проводят правительство и ЦБ, привела к искусственной девальвации рубля почти на 20%. Однако слабый рубль, пусть и в паре со снижением инфляции, делает бизнес, завязанный на внутренний рынок, неэффективным. Тем более, в экспортно ориентированном регионе.
На себе это ощутило российское машиностроение. Отрицательное сальдо прибылей и убытков представителей отрасли в Рейтинге-2017 - не случайность.
Еще в 2009 г. «Соллерс» «десантировал» на берег Золотого Рога автомобильное производство «по рекомендации» сверху, в обмен на льготы, разумеется. Изначально компания занялась крупноузловой сборкой корейских внедорожников Ssang Yong. Позже портфель заказов «Соллерс- Дальний Восток» пополнился Toyota (было образовано СП «Соллерс-Буссан») и Mazda (СП «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус»). После последнего кризиса и укрепления доллара выжило только последнее предприятие. Оно в нашем рейтинге даже прирастает. Однако без льгот хотя бы на доставку готовой продукции к потребителю сделать эффективным бизнес на крупноузловой сборке автомобилей на внутренний рынок проблематично. И следующий проект «Соллерса» в регионе - завод по изготовлению двигателей на экспорт.
Иные машиностроительные мощности в регионе не загружены, а потому несут убытки. Или, как рекордсмен по прибыли 2017 года ААК «Прогресс», завязаны на оборонный заказ. Здесь свои бюджетные издержки - авансируют изготовление продукции по минимуму. Вот и авиастроители из Арсеньева два года барахтались в убытках, зато нынче с прибытком. А судостроители Амурского СЗ и Дальневосточного завода «Звезда», похоже, перебиваются кредитами. Что касается «Звезды», то именно ее 8 млрд руб. убытка потянули всю отрасль. Растущая рядом новая «Звезда» - ССК - похоже, вытянула из материнского чрева не только земельные площади. Впрочем, запутанная бухгалтерия, из которой прокуроры уже не раз вытягивали уголовные дела, лишь подтверждает: гриф «совершенно секретно» - не на благо государственному бизнесу.
Уже коснулась оборонного машиностроения в регионе общая тенденция - снижение гособоронзаказа и переориентация предприятий на выпуск гражданской продукции. По такому пути диверсификации производства сегодня пошел «Прогресс», разрабатывая гражданскую модель вертолета. Первые две машины вышли на летные испытания и должны поступить в продажу в 2020 году. А вот с мощностями Дальневосточного центра судостроения ситуация зависла на уровне попыток. С нынешними убытками на новые технологии и оборудование не выйдешь.
Протекционизм в экономике во имя продовольственной безопасности страны, казалось бы, приносит результаты в развитие частного аграрного бизнеса. Но в нашем топ-150 представителей пищевой промышленности и агропрома можно по пальцам пересчитать. И это на фоне громких речей о потенциале местного агропрома, о миллиардных вливаниях в отрасль, о растущем спросе от 3-миллиардного населения соседних стран. До рейтинга-2017 дотянули единицы. Куда меньше, чем 15 лет назад.
О банкротстве птицеводческих фабрик в регионе мы уже говорили. Теряют позиции пищевые заводы. Местные молочные комбинаты уступают прилавки поставкам из Подмосковья. Из мясоперерабатывающих заводов дотянулись до рейтинга только «Ратимир», из перерабатывающих - «АмурАгроцентр» с новым масляным производством. А рядом - десятки примеров, когда в попытках взрастить побеги нового агробизнеса власти территорий теряют не только технологически отсталое пищевое производство, но и профессиональные коллективы.
Ссылки на узкий потребительский рынок региона, отрезанный от центральных районов, уже не принимаются. Рыба же доехала до столицы. Да и у соседей, если не спрос, то интерес к импорту, имеется. Однако, слабеют ряды агробизнеса. Даже с учетом пришлого. По словам председателя совета директоров Группы компаний «РусАгро» Вадима МОШКОВИЧА, в Приморье их инвестиции в производство свинины в ТОР «Михайловский» составили 32 млрд рублей. На первом этапе проект решит задачи импортозамещения для мясоперерабатывающих предприятий региона, а в дальнейшем нацелен на экспорт в Китай, Японию, Корею и Индию. Еще одно экспортное направление - молочная продукция (компания готова вложить в него около миллиарда долларов). Может быть, через 2-3 года предприятия «РусАгро» и дорастут до рейтинга.
Что же касается иностранных инвестиций, то они стали пока лишь пропуском к земле. Пашня, кормовые угодья привлекательны, но не больше. Низкая доля прибыли, а главное - высокие риски и нестабильность давно уже требуют серьезного анализа бизнес-модели на селе. Рентабельность пищевой промышленности в 2,48% - слабый аргумент для инвестиций.
Пока сохранять позиции в рейтинге-2017 последним могиканам, казалось бы, самого надежного вида бизнеса («кушать хочется всегда») помогают собственные торговые сети. Торговый капитал в регионе аккумулируется и быстро осваивает передовые технологии ритейла. Дальневосточные мегакомпании ГК «Невада» («Самбери», «Эником»), «ДНС групп», «Шамса-маркет», «АРТ-маркет ОПТ», «Регионтрейд» и иные специализированные сети в нашем рейтинге показывают среднюю рентабельность в 2,7%. Ритейл проседает. Похоже, навсегда покинул топ-150 «В-Лазер», участник рейтингов с 15-летней историей. Недавняя продажа группой компаний «В-Лазер» региональной сети супермаркетов «Вл-Март» - уже тенденция.
«Идея двухформатных магазинов с двумя крупными арендаторами умерла. Ее перечеркнули крупные торговые центры с фудкортами и кинотеатрами, где достаточно места, чтобы развернуть все виды торговли и развлечений, - объяснил Сергей МИТРОФАНОВ, первый вице-президент ГК «В-Лазер». - Рентабельность супермаркетов очень низкая, а в свете налоговой нагрузки риски слишком велики. Объемы продаж их не оправдывают».
На место «Вл-Мартов» в Приморье пришли магазины под брендом «Фреш 25». А в коммерческих кругах уже обсуждают возможное объединение этой приморской сети и хабаровской «Самбери». Правда, глава группы компаний «Невада», основатель сети «Самбери» Юрий ЕГОРОВ пока воздерживается от комментариев.
Предпочитает оставаться в тени, не обрастая активами и собственной торговой маркой, самый крупный рыбный оптовик из Находки - ТПК «Ирна». Фактически, региональная торговля затаилась в ожидании прихода федеральных сетей и крупного капитала.
Социально-экономическая деформация
На повышение эффективности бизнеса на Дальнем Востоке и были нацелены ТОРы и режим Свободного порта. К сожалению, протекционизм государства чаще всего выливается в бессистемные действия чиновников.
Недавно местные СМИ весело обсуждали, что резидент ТОР «Надеждинская» намерен «высиживать» шоколадные яйца. Ну никак нам не обойтись без этих яиц из импортного какао. Между тем, местный производитель легендарного бренда Дальнего Востока «Птичье молоко» не один год бьется на тем, чтобы перенести производство «Приморского кондитера» из исторического центра Владивостока за пределы города. «Земли нет», - отвечают. А торг уместен?
Похоже, эффективность бизнеса на Востоке России все больше зависит от протекционизма правительства и стратегии госкорпораций. Для сохранения темпов экономики в регионе самих по себе особых экономических зон недостаточно, считает глава «ДНС групп» Дмитрий Алексеев. Ему вторит вице-президент по развитию крупнейшей в регионе лесопромышленной компании RFP Group («Дальлеспром») Роман РОМАНОВСКИЙ: «Мощность железной дороги является одним из выраженных узких мест Дальнего Востока, то есть, при создании новых производств и последующей транспортировке продукции на рынки неизбежно сталкиваешься с вопросом мощности и стоимости доставки по железной дороге. Значительная часть мощностей занята углем. Региону необходимо развивать систему железных дорог, это сдерживающий развитие фактор».
Лесопромышленный холдинг в прошлом году, воспользовавшись режимом ТОР «Комсомольск», запустил заводы по производству лущеного шпона и пиломатериалов, стоимостью около 12 млрд руб, и начала строить завод по производству топливных гранул (наконец-то освоим пеллеты!). Кстати, экспортная продукция. Но как доставить ее до потребителя?
Можно, конечно, замахнуться на возведение моста на Сахалин. Или лучше ускорить модернизацию второго пути БАМа? Ведь угольные компании, несмотря на зеленый свет семафоров, уже томятся в очереди узловых станций.
Растет и энергопотребление в регионе. Снижение тарифа для промышленных клиентов северных территорий усугубило проблемы местных энергопроизводителей. Рано или поздно убытки энергокомпаний обрушат не только ЕЭС Востока. Можно сколько угодно склонять энергетиков за нарушение нормативов в подключении новых производств, но мощности дешевой энергии от этого не прибавятся.
Это объекты первой очереди. А есть проблема, о которой на ВЭФ-2018 с тревогой говорили все и во всех секциях как о самом узком месте в дальневосточном бизнесе. По инерции, власти территорий бравируют новыми рабочими местами при реализации проектов. Сотнями, тысячами новых рабочих мест! Между тем, это может стать самой затратной статьей в себестоимости.
Кому довелось побывать на месторождении «Купол», говорят, что их не покидало сюреалистическое ощущение пребывания в марсианской колонии. С одной стороны, владельцы «Кинросс Голд» оборудовали среди вечной мерзлоты, пожалуй, самый комфортный вахтовый поселок на полторы тысячи мест. Как при коммунизме - для вахтовиков все бесплатно. Только пребывание четыре недели вахты «в отсеке космической станции» даже за 160000 руб. - не самое привлекательное место для профессионалов. Потому аналогичными вакансиями на вахту полны сайты всех дальневосточных компаний.
Всерьез столкнулись с кадровой проблемой и создатели Восточного космодрома. Новый город Циолковский на пустыре, вдали от цивилизации, вряд ли заманит семьи специалистов, которых надо ни много ни мало - 7000 человек. Новые газовые проекты в окрестностях амурского города Свободный через 2-3 года потребуют еще 12 тысяч не гастарбайтеров, а специалистов. С той же проблемой столкнулись и в самом южном городе региона Большом Камне. На современные верфи у теплого моря даже строителей не нашли… на зарплату в 18 тыс. руб. Реализация проекта затягивается.
Попытки помочь инвесторам в Министерстве развития Дальнего Востока предприняли традиционным способом - создали ведомство. Агентство по человеческому капиталу в 2017 г. успешно отчиталось о наборе 1000 специалистов на дальневосточные вакансии. Между тем, за тот же год мигрировало из региона свыше 30 тысяч дальневосточников. Чтобы рабочие руки стали «человеческим капиталом», надо платить. За отдаленность, убогое и дорогое жилье, отсутствие комфорта, за отсталое здравоохранение и образование…
Кстати, попытки столичных вузов отсечь молодежь с Дальнего Востока (абитуриенты с востока могли подать документы в приемные комиссии вузов Москвы только очно) тут не помогут. Приморские семьи, например, уже повезли своих старшеклассников в столичные школы, чтоб прописку сменить.
Сентябрьские выборы губернаторов на Дальнем Востоке оказались полной неожиданностью для федерального центра. Да пусть простят меня чиновники, которые запрещают публично использовать этот термин, опасаясь сепаратистских настроений дальневосточников. Казалось бы, вложены миллиарды - кем и зачем, выше мы показали. Особые экономические режимы для предпринимателей - новым в пику тем, кто за забором. Льготы для перелета, правда, старыми бортами и не для всех… В национальные чемпионаты сборные из дальневосточных регионов пустили... Столько благ!
Однако, все социальные неудобства дальневосточников предстоит компенсировать бизнесу - высокой заработной платой. И чтобы сохранить инвестиции в регион, государству придется дотировать, вернуться к советским льготам - не вешать на бизнес затраты на северные отпуска, а вывести из налогообложения дальневосточные и северные надбавки. Это и есть последний козырь за развитие потенциала Дальнего Востока.
Или оставим на территории вахтовые поселки, как когда-то предлагало правительство Егора ГАЙДАРА? Это вполне укладывается в последнюю Стратегию пространственного развития страны до 2025 г., предложенную Министерством экономического развития. В основе - «концентрация экономического роста в ограниченном числе центров». По статистике, эти центры дают 1% прироста ВРП (из 1,7% по стране?!).
За период с 2010 года создали 68% суммарного прироста ВРП субъектов, при их доле в численности населения страны в 40%, утверждают авторы концепции. Роль агломераций растет, а развитие малых и средних городов, а также сельских территорий, ограничено, признают в министерстве. Кстати, таких агломераций насчитали в России аж 46. Попал ли туда хотя бы Владивосток - держат в секрете.
Можно, конечно, в стратегии и вовсе оставить три центра - Москва и два округа - Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий - нефтегазовое эльдорадо России. Они в 1-м полугодии 2018 г. обеспечили более 50% налогов в федеральный бюджет.
...1 октября Краснодар принял миллионного жителя. В России появился 16-й город-миллионник. Благодаря переселенцам из Сибири и с Дальнего Востока. Кто там, «на югах» или в Подмосковье, следующий? Анапа или Химки? Готовьтесь стать миллионником: мы едем на жительство. Шесть миллионов дальневосточников.
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