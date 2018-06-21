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31 Августа 2015, 15:20 | Тема номера

Развитие территорий Дальнего Востока становится основой устойчивого развития страны

Новые реалии экономической ситуации в стране еще раз подчеркивают важность стратегического планирования. Только экспертно выверив пути и возможности социально-экономического развития региона, можно обеспечить устойчивый рост экономики и стабильность социальной сферы.

Примером такого подхода может служить Республика Саха (Якутия). В 2007 году в регионе, первом из субъектов РФ, была разработана долгосрочная стратегия развития - Схема комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики Республики Саха (Якутия) до 2020 года. Этот уникальный для Дальнего Востока документ стратегического планирования уже сыграл свою важную роль в развитии республики. Но время не стоит на месте, стратегические документы должны наполняться новым содержанием.

В целях научно-экспертной поддержки реализации государственной экономической политики РС (Я) и совершенствования стратегического планирования в 2013 году решением президента республики был создан Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия).

За короткий промежуток времени сформирован компетентный коллектив, налажена работа с органами исполнительной власти, ведущими научными учреждениями республики и страны. Центром формируются предложения по рационализации бюджетной сети, ведется комплексный анализ развития территорий республики, в том числе Арктической зоны, обеспечивается информационно-техничес-кое сопровождение принятия управленческих решений.

Начата востребованная деятельность в области регионального управления, которая будет способствовать повышению эффективности деятельности органов власти республики, достижению качественных результатов государственной политики.

Массив деловой информации, который перерабатывают специалисты Центра и аккумулируют его в виде региональной экономической аналитики, является весомым достоверным источником, используемым при принятии управленческих решений.

Стратегическое планирование

Якутия - самый крупный регион России, здесь сконцентрирован значительный ресурсный потенциал страны. При этом низкий уровень заселенности территории, специфика внутрирегиональной транспортной и энергетической инфраструктуры требуют особого подхода к разработке приоритетов социально-экономической политики республики, отдельных отраслей экономики и сфер государственного управления.

В стратегическом планировании развития Республики Саха (Якутия) Центр основывается на сочетании административно-территориальных, проектных и макрорегиональных подходов к управлению территориями, которые были успешно реализованы в Схеме комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики РС (Я), Комплексной программе развития Южной Якутии, а также внедрены для Арктической зоны республики.

Проведена большая работа по выработке стратегий социально-экономического развития ряда северных и арктических улусов, имеющих схожие климатические и социально-экономические условия и формирующих Арктическую зону Якутии. Общие особенности этих районов должны обеспечить единство пространственного развития, а в стратегическом планировании необходимо опираться на точки потенциального социального и экономического роста. Результаты работы послужили основой Комплексной программы социально-экономического развития арктических и северных улусов Республики Саха (Якутия) на 2014-2016 годы и на период до 2020 года, принятой постановлением правительства РС (Я) в 2014 году.

Сегодня идет обсуждение проекта ФЗ «Об Арктической зоне РФ», требующего концептуального решения. Одно из направлений деятельности - включение дополнительно восьми районов республики в Арктическую зону РФ (в настоящее время включено только пять - прим. «ДК»).

Проблемы северных районов лежат в плоскости не только экономического и социального развития, но и этнокультурного. Их решению призван способствовать разработанный группой исследователей Центра совместно с Министерством внешних связей и федеративных отношений Республики Саха (Якутия) проект «Человек в Арктике». Его основные цели - выработка социальных индикаторов для мониторинга развития человека в Арктике, оценка качества жизни населения, развитие предпринимательской деятельности и сохранение традиционного уклада жизни народов Севера с учетом опыта зарубежных стран Арктики.

Центр принимает активное участие и в разработке стратегий муниципальных образований. Разработана стратегия развития п. Нижний Бестях, который является транспортно-логистическим узлом центральной Якутии, соединяющим главные автотранспортные и водные пути с новой железнодорожной магистралью. Подготовлена стратегия развития Сунтарского района, которая станет типовой для сельскохозяйственных районов республики. Крайне важно, чтобы стратегии на муниципальном уровне были синхронизированы с общерегиональной, включали проработанные инвестпроекты - тогда участие республики будет обеспечено и ориентировано на синергизм, возникнут дополнительные эффекты от отдельных мероприятий, в которые республика и муниципалитеты вкладываются бюджетами. Все это имеет важнейшее значение для разработки сценарных условий прогноза на среднесрочный и долгосрочный периоды.

Реальный сектор экономики

Учитывая, что все более актуальным становится вопрос оптимизации бюджета, особое значение имеет проектный подход к развитию реального сектора экономики. Ведется работа на повышение эффективности использования бюджетных средств. Вкладывая инвестиции, к примеру, в транспортный комплекс, правительство должно четко представлять, какие выгоды получит в итоге население, насколько достаточны эти инвестиции для достижения поставленных целей. Такая работа позволяет принять более обоснованные решения в тарифной политике, совершенствовать региональную нормативно-правовую базу, сделать более действенными рычаги государственного влияния на отрасль.

Один из приоритетов - развитие аграрного сектора и сельских территорий. 2013 год был объявлен в республике Годом села, сельхозпроизводители получили комплекс мер поддержки. Принимать своевременные решения на респуб-ликанском уровне позволяет и анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий агропромышленного сектора. Центр ведет анализ эффективности государственных инвестиций. Сейчас разрабатывается проект закона о развитии сельского хозяйства в регионе, который будет отвечать особенностям отрасли и требованиям в части бюджетного, налогового и земельного законодательства. И не случайно, сегодня в отрасли планируется к реализации целый ряд инвестпроектов, в том числе крупных.

Человеческий капитал

Важнейшей задачей, стоящей перед Центром стратегичес-ких исследований, является разработка мер по развитию человеческого капитала, регионального рынка труда и миграционных процессов, повышению качества и уровня жизни населения. Это те значимые темы, которые сегодня определяют социальное самочувствие населения, а с другой стороны, являются актуальнейшими для дальнейшего развития Республики Саха (Якутия). Любой инвестиционный проект потребует достаточное количество высококвалифицированных кадров и просто рабочих рук.

Центром проводится комплексный анализ деятельности государственных и муниципальных учреждений на предмет соответствия их отраслевой и территориальной структуры потребностям населения республики. В этом году будет завершена разработка Стандартов структуры и параметров минимальной сети объектов социальной инфраструктуры региона, которые также станут основой для принятия управленческих решений правительства республики.

Развитие информационного общества

На Центр возложена задача по созданию и ведению части информационно-аналитической системы Ситуационного центра главы Республики Саха (Якутия) в области социально-экономического развития территории. Началось внедрение автоматизированной системы «СВОД-Смарт» для мониторинга численности и заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений.

В условиях сложного 2015 года работа Центра сосредоточена на оперативном мониторинге социально-экономической ситуации в условиях нестабильности. ЦСИ является партнером Информационно-аналитического терминала Bloomberg Professional, который предоставляет доступ к обширному массиву данных в режиме реального времени. Подготовленные макроэкономические обзоры глобальных рынков и рынков РФ, влияющих на развитие Республики Саха (Якутия), текущей ситуации в самой республике, мониторинг цен на продовольственные товары и антикризисных действий правительства РФ, законодательства - доступны на официальном сайте Центра. Они могут служить верным ориентиром не только для власти республики, но и для бизнеса.

На публикацию научных статей и практических рекомендаций в области стратегического планирования и региональной экономики ориентирован учрежденный ЦСИ научно-практический журнал «Экономика Востока России».

«Сегодня на Центр стратегических исследований Респуб-лики Саха (Якутия) возлагаются большие надежды, от нас ждут качественного анализа ситуации, четких прогнозов и экспертных рекомендаций, которые могут быть использованы для будущего успешного развития республики, - говорит его руководитель, кандидат экономических наук Валентина КОНДРАТЬЕВА. - И наш коллектив делает все, чтобы соответствовать этим надеждам».

Подробная информация о Центре стратегических исследований Республики Саха (Якутия) размещена на сайте 

Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2015 год.

 

Теги: территория  ВЭФ  инвестиции 


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