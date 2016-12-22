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Найден ключ к устойчивому развитию Северо-Восточной Азии
Страны Северо-Восточной Азии в этих широкоформатных процессах тоже участвуют, но особую роль в регионе играет «Расширенная Туманганская Инициатива» (РТИ). Этот многосторонний межправительственный механизм экономического сотрудничества - ключ к устойчивому развитию СВА, считают заслуженный экономист России Наталия ЯЧЕИСТОВА (Москва), возглавлявшая секретариат РТИ в 2006-2010 годах, и начальник отдела развития транспорта АО «Дальневосточный научно-исследовательский, проектно-изыскательский и конструкторско-технологический институт морского флота» (ДНИИМФ), транспортный эксперт РТИ с 2010 года, кандидат технических наук Михаил ХОЛОША (Владивосток).
Вчера и завтра РТИ
«Расширенная Туманганская Инициатива» - межправительственный механизм сотрудничества, созданный в 1995 году под эгидой Программы развития ООН проекта «Программы развития бассейна реки Туманган (Туманной)» с участием КНР, КНДР, Республики Корея, РФ и Монголии. Название программы - по имени реки, разделяющей три государства: Россию («место трех границ» - в Хасанском районе Приморского края), КНР и КНДР (в 2009 году вышла из состава учредителей из-за введения санкций со стороны Совета безопасности ООН).
Географически территория РТИ шире и охватывает три северо-восточные провинции (Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляонин) и Внутреннюю Монголию КНР, три восточных аймака Монголии (Дорнод, Хентии и Сухбаатар), восточные порты Республики Корея и Приморский край.
Досье «Дальневосточного капитала»: Ключевые сектора сотрудничества в РТИ - транспорт, энергетика, инвестиции, туризм, охрана окружающей среды, а с недавнего времени к ним добавились проекты в области сельского хозяйства. Высший орган управления - консультативная комиссия, заседания проходят раз в год; исполнительный орган - секретариат РТИ со штаб-квартирой в Пекине, который поочередно возглавляют представители каждой из стран-участниц. Повседневную работу ведут соответствующие отраслевые советы. Участие РФ в деятельности РТИ регламентирует Распоряжение Правительства РФ №1245-р от 25.08.2008 г., координирует Минэкономразвития в тесном взаимодействии с МИД России, Минтрансом и администрацией Приморского края. С недавнего времени к работе подключилось Минвостокразвития.
Наталия Ячеистова:
- За 20 лет РТИ сформировалась как универсальная площадка для сотрудничества в СВА по направлениям, представляющим взаимный интерес для стран-участниц: РФ, Китая, Монголии и Южной Кореи. Нашей стране участие в этой организации позволяет последовательно отстаивать свои интересы в важном с геополитической точки зрения регионе, развивать сбалансированное торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество со странами СВА, привлекать дополнительные инвестиции в экономику Дальнего Востока. К настоящему времени в рамках РТИ успешно реализован ряд проектов в транспортной, торгово-инвестиционной и других сферах, вырос объем торговли и инвестиций.
В 2012 году, в год председательства России, члены РТИ единогласно решили повысить ее статус до самостоятельной международной организации. Работа в этом направлении значительно продвинулась. Учитывая высокую заинтересованность всех членов РТИ во взаимном сотрудничестве, России целесообразно активизировать свою деятельность в этой организации, чтобы получить максимум экономической и политической выгоды и занять прочную нишу в интеграционных процессах СВА.
При планировании работы в новом юридическом статусе важно учесть накопленный опыт, провести критический анализ сделанного, определить узкие места и способы их преодоления, наметить последующие действия.
Стоит помнить, что из-за недостатка средств и финансовой инфраструктуры работа РТИ была сконцентрирована на небольших проектах, тем не менее проведенная работа заложила прочный фундамент для дальнейшего взаимодействия. Так, созданная в 2014 году под эгидой РТИ Ассоциация экспортно-импортных банков позволяет приступить к проработке и реализации крупных инфраструктурных проектов. Они могут затрагивать самые разные стороны экономической жизни - от транспортных мультимодальных проектов, совместных программ по упрощению процедур торговли до продвижения трансграничных региональных туристических маршрутов.
В рамках подготовки базисных документов обновленной организации целесообразно подготовить Руководство по обеспечению финансирования проектов, с самого начала наладить системную работу по подготовке проектной документации на уровне международных стандартов (bankable projects), обеспечив по ним соответствующую отчетность. Методологию по ее подготовке можно разработать совместно с Ассоциацией экспортно-импортных банков. Желательно также сохранить поддержку проекта со стороны ПРООН, в том числе финансовую.
Что касается состава участников обновленной РТИ, ими в перспективе могут стать Япония и КНДР, что позволит придать организации характер всеобъемлющего партнерства в СВА, способствовать миру и устойчивому развитию региона. У России есть все возможности и объективные предпосылки, чтобы стать лидером североазиатской интеграции.
До сих пор в проектах РТИ со стороны России был наиболее активно задействован Приморский край. Настало время для вовлечения в интеграционные процессы и других приграничных территорий Дальнего Востока и Сибири.
Транспорт - инструмент развития
Ключевая роль в развитии СВА отводится развитию транспортной инфраструктуры. Поэтому в 2009 году в структуре РТИ был организован Транспортный совет. Его задачи - стимулировать развитие региональной транспортной системы, повысить ее региональную связность, увеличить грузовые и пассажирские потоки в СВА.
Михаил Холоша:
- Важно, что РТИ бережно относится к ценностям многостороннего сотрудничества. Так, к достижениям в багаже организации можно отнести продолжение исследований института ERINA, выполненное силами международной команды специалистов из Китая, Монголии, России, Южной Кореи и Японии в области оценки текущего экономического спроса на транспортные перевозки в регионе. Эти исследования легли в основу концепции коридоров Северо-Восточной Азии, которая была признана и получила дальнейшее развитие.
В августе 2013 года на заседании Транспортного совета РТИ во Владивостоке его участники одобрили выполненное экспертами в 2012 году комплексное исследование интермодальных маршрутов в СВА, «Региональную транспортную стратегию и план действий РТИ».
Досье «Дальневосточного капитала»: РТИ - единственная площадка международного сотрудничества, в рамках которой на территории четырех стран исследуются и продвигаются транспортные коридоры Северо-Восточной Азии, в том числе Туманганский и Суйфэньхэ (МТК «Приморье-1» и «Приморье-2» - часть этих международных транспортных коридоров).
Естественно, с течением времени маршруты РТИ претерпевают изменения и требуют оптимизации: так, сегодня существуют новые предложения и идеи, генерируемые в Китае, Монголии, Республике Корея и Японии, требующие должного внимания. С 2014 года эти страны при поддержке РТИ значительно скорректировали собственные стратегии транспортного развития.
Так, в начальной стадии продвижения находится пилотный проект - транспортный маршрут Муданьцзян - Суйфэньхэ - Гродеково - Владивосток - Донхэ - Сакаиминато. Его инициировали соответствующие префектуры Японии, Республики Корея и Китая, а помогает реализовать комитет по сотрудничеству региональных властей РТИ. Это яркий пример очевидного изменения спроса на транспортное развитие в СВА, включая востребованный сервис и маршруты, проходящие по территории Приморья.
Уникальность текущего момента
Именно сегодня сложился широкий контекст событий, формирующих перспективы РТИ и ее особую роль:
Россия занимает все более активную позицию в СВА, Азии и АТР (участие в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и в создании Евразийского экономического союза (ЕАЭС)).
Во всем мире активно создаются зоны притяжения политических и экономических интересов: это площадки интеграции и сотрудничества, зоны свободной торговли и иные формы сопряжения идей и интересов, например Транстихоокеанское партнерство и т. п.
Существует ряд ярких инициатив у КНР, Республики Корея, а также идей, продвигаемых Россией, предложенных Японией, Монголией и другими странами, поэтому задача объединения этих идей крайне актуальна.
Есть и примеры объединения идей: сопряжение ЕАЭС с Экономическим поясом Шелкового пути (One Belt, One Way), включая его северо-восточную часть (она совпадает с географическим мандатом РТИ).
Активизируются двусторонние форматы сотрудничества: Россия - Китай, Россия - Корея, Россия - Монголия, Россия - Япония и т. д.
В России принят ряд федеральных законов - о свободном порте Владивосток и о территориях опережающего социально-экономического развития, требующих эффективной инфраструктуры и т. д.
Все это говорит об уникальной возможности сопряжения разных идей разных стран региона в разных форматах интеграции и сотрудничества, которую можно реализовать на российской территории, начиная с юга Приморского края. И транспорт юга Приморья - не просто транспорт субъекта РФ, а инфраструктура для обслуживания экономики Свободного порта Владивосток (СПВ) и интеграции с международным окружением. В этом залог успешности в развитии пространственной экономики: важно раскрыть макро- и микроэкономический, геостратегический, политический и иные смыслы развития инфраструктуры и обеспечить инвестиционную привлекательность проектов, в том числе используя формат РТИ.
В современных условиях для развития инфраструктуры свободного порта нужна особая модель транспортной системы, способная решать новые задачи и привлекать более широкий круг участников (стран, инвесторов, разных бизнесов, пользователей и т. д.). Международный спрос и новый формат развития ДФО, предложенный государством, формируют спрос на создание внешней инфраструктуры Свободного порта Владивосток нового типа, объединяющей существующие и новые проекты в рамках обновленного целеполагания. Новое время - новые возможности - новые цели и задачи.
Транспортные эксперты СВА периодически обсуждают, как идет формирование евразийской транспортно-логистической системы. По общему мнению, дальневосточные порты сюда хорошо встраиваются, и их развитие востребовано не только в интересах России, мощный толчок получат порты Японии, Кореи, других стран. Вот почему в развитие транспортной сети нужно вовлекать как можно больше стран: это даст гарантии грузовой базы и устойчивости в развитии. Приморье находится на логистическом перекрестке, и нужно максимально использовать эти возможности.
В заключение хочется отметить, что сегодня интерес к СВА со стороны третьих стран и международных институтов из-за богатого экономического потенциала региона, наличия ресурсных и инфраструктурных возможностей в развитии все более усиливается. В этих условиях только активная опережающая политика в области многостороннего сотрудничества в регионе позволит России обеспечить свои интересы в гармоничном и устойчивом развитии.
Перед Приморьем и Владивостоком стоит задача - создать международную коммуникативную площадку, укрепляющую российский суверенитет в СВА. Она не может быть решена без эффективных транспортных связей с международным окружением. Для этого нужно увязать востребованные международные маршруты на юге Приморья в единую мультимодальную транспортную сеть, имеющую эффективную логистику. Такой подход сформирует спрос на развитие инфраструктуры и пространственной экономики Свободного порта Владивосток.
Поставленная задача не может быть решена только локальными проектами и отдельными двусторонними отношениями. Нужны комплексный подход и многосторонний формат сотрудничества.
Примечание. Авторы выражают благодарность всем российским и зарубежным коллегам, принимающим активное участие в деятельности РТИ.
Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2016 год.
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