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31 Августа 2016, 13:10 | Тема номера

Михаил БРУК, генеральный директор ОАО "Корпорация развития Южной Якутии": Какой быть ТОР "Южная Якутия"?

- В прошлом году наша корпорация выступила с инициативой создания территории опережающего социально-экономического развития в Южной Якутии. Наиболее привлекательна та часть Южной Якутии, которая сосредоточена вокруг транспортного коридора от Нерюнгри до Якутска, в первую очередь - до Томмота. Здесь проходят железная дорога, соединяющая БАМ с Якутском, федеральная автомобильная дорога "Лена", нефтепровод Восточная Сибирь - Тихий океан и в ближайшие годы будет проложен газопровод "Сила Сибири".

Масштабное промышленное освоение богатейших природных ресурсов юга Якутии началось в ХХ столетии с создания в 1924 году в Алдане треста «Якутзолото». Затем последовало освоение месторождений слюды, угля, лесных ресурсов. В 70-е годы на базе огромных запасов коксующихся углей был создан Южно-Якутский территориально-производственный комплекс, построен город Нерюнгри.

Новый импульс развитию региона был дан в 2007 году, когда стартовал инвестиционный проект общегосударственного значения «Комплексное развитие Южной Якутии».

Инвестиционный проект «Комплексное развитие Южной Якутии» включает проектирование и строительство следующих объектов:

Канкунская ГЭС на реке Тимптон;

Эльконский урановый горно-металлургический комбинат;

Южно-Якутское горно-металлургическое объединение (Таежный и Тарыннахский железорудные ГОКи);

Инаглинский угольный комплекс;

Селигдарский апатитовый горно-химический комплекс;

Якутский центр газодобычи.

Общая стоимость проекта в ценах 2006 года превышала 400 млрд рублей. В том числе предполагалась господдержка из Инвестфонда РФ в объеме свыше 100 млрд рублей на проектирование и строительство объектов транспортной и энергетической инфраструктуры.

Проектирование большинства объектов завершено. Общий объем инвестиций (с учетом затрат инвесторов на предпроектном этапе) на 01.03.2016 г. свыше 24,8 млрд рублей, в том числе из Инвестфонда - более 7,4 млрд рублей.

В настоящее время ведется строительство Инаглинского угольного комплекса. Введена в эксплуатацию I очередь обогатительной фабрики, которая выдает высококачественный коксовый концентрат. Он пользуется спросом у металлургов в Японии и других странах АТР. Государство обеспечило финансирование из федерального бюджета строительства железнодорожной ветки Чульбасс - Инагли, линии электропередачи и подстанции 110 кВ на общую сумму 3217 млн рублей.

За последние годы произошли существенные изменения в экономической конъюнктуре, нормативной базе, возможностях и механизмах господдержки проектов развития. В том числе практически исчерпан и не работает Инвестиционный фонд, который был основным инструментом господдержки нашего проекта. Упали цены на сталь, уголь, уран, у российских инвесторов снизились возможности по привлечению капитала на Западе. Проекту «повезло»: за время его реализации случилось два глобальных экономических кризиса.

По этим причинам часть проектов (Эльконский ГМК, Тарыннахский ГОК, Канкунская ГЭС) была приостановлена. Не определен инвестор по освоению Селигдарского месторождения апатитов. Это приводит, в свою очередь, к социально-экономической стагнации, оттоку населения из Нерюнгри и других промышленных населенных пунктов региона.

Но все это никак не отменяет стратегического значения Южной Якутии для развития Дальнего Востока и укрепления позиций Российской Федерации в АТР. Требуется принятие адекватных решений по реализации огромного ресурсного потенциала и конкурентных преимуществ региона в новых условиях.

В качестве наиболее эффективного инструмента для дальнейшего комплексного развития Южной Якутии мы видим использование режима территории опережающего социально-экономического развития.

Таким образом, ТОР «Южная Якутия» - это продолжение уже в новых экономических и нормативных реалиях тех планов по развитию Южной Якутии, которые в свое время воплощались в жизнь в рамках комплексного проекта.

Чем отличаются условия ТОР от действовавшей до сих пор для этого проекта схемы государственно-частного партнерства? Эта схема предпологала прямое финансирование проектных работ и строительства объектов инфраструктуры за счет бюджетных ассигнований Инвестфонда РФ.

Но с учетом падения цен на рынках, о чем уже было сказано, сами промышленные проекты становятся убыточными. А в режиме ТОР, с учетом налоговых и иных преференций, нерентабельные проекты могут оказаться рентабельными. При этом имеется возможность получить подключение к инфраструктуре на льготных условиях.

Важным преимуществом ТОР является также более эффективная система управления. Для организации взаимодействия инвесторов-резидентов ТОР с контролирующими органами и подключения к инфраструктуре создается управляющая компания, выполняющая функции «единого окна». В случае же финансирования строительства объектов инфраструктуры из Инвестфонда или по федеральным целевым программам нужно было проходить сложные процедуры согласования, преодолевать межведомственные барьеры. Мы столкнулись с этими проблемами в ходе реализации южноякутского проекта.

ТОР будет включать несколько промышленных площадок в Нерюнгринском, Алданском и Олекминском районах. Речь идет о пяти локализациях как для крупных якорных, так и для небольших сопутствующих проектов. К якорным на сегодня мы относим проекты по добыче и глубокой переработке полезных ископаемых - угля, золота, железной руды, углеводородов, заготовке и переработке леса. Сопутствующие бизнесы - это сервисные и сборочные производства, а также выпуск теплоизоляционных, композиционных, огнезащитных, радиозащитных материалов и сорбентов на основе диопсида, вермикулита, графита, слюды и других нерудных полезных ископаемых, утилизация различных отходов.

Крупным якорным проектом должно стать освоение Селигдарского месторождения апатитов в Алданском районе. Частью ТОР могут стать Эльгинский кластер на базе Эльгинского угольного месторождения, а также нефтегазовые производства в Олекминском районе. В составе резидентов ТОР может быть НПЗ в Алдане или Нерюнгри, о необходимости создания которого говорят не первый год.

При формировании ТОР важно сохранить целостный подход, обеспечить поддержку сложившегося бренда Южной Якутии как крупного перспективного промышленного региона-локомотива развития всего Дальнего Востока. При этом достигается значительный синергетический эффект, более рационально расставляются приоритеты, решаются вопросы территориального планирования. Статус ТОР «Южная Якутия» как проекта общегосударственного значения позволит быстрее получить поддержку на федеральном уровне, привлечет внимание широкого круга инвесторов.

Начатая руководством Республики Саха (Якутия) разработка стратегии социально-экономического развития республики до 2030 года и видения до 2050 года предусматривает комплексный подход к территориальному развитию республики.

Для создания ТОР нужно подготовить проекты, привлечь реальных резидентов. У нас есть соответствующее поручение правительства Якутии. Мы ведем переговоры с потенциальными резидентами ТОР, готовим площадки под будущие производства, формируем перспективные проекты.

Концепцию и обоснование создания ТОР «Южная Якутия» мы планируем внести в правительство Республики Саха (Якутия) в текущем году.

Заинтересованность в получении статуса резидента ТОР проявили угледобывающая компания «Колмар», Эльконский горно-металлургический комбинат, нефтегазовые компании «Туймаада-нефть» и «Туймааданефтегаз», компания «Восток», которая владеет лицензией на месторождение вермикулита и хромдиопсида в Алданском районе, и ряд других. Есть также интерес со стороны зарубежных, в том числе китайских, инвесторов. Этот список остается открытым. На предстоящем в сентябре 2016 года Восточном экономическом форуме мы планируем презентовать ТОР «Южная Якутия» и привлечь в регион новых инвесторов.

Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2016 год. 

Теги: Корпорация развития Южной Якутии  ТОР 


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