|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 22 Декабря, 22:58 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Динамика без прорыва
Национальный рейтинг состояния инвестклимата регионов показал, что Дальнему Востоку необходимо усилить работу по улучшению бизнес-климата: несмотря на то что по некоторым направлениям восточные регионы показали положительную динамику, в целом в субъектах ДФО еще сохраняется достаточно большое количество проблемных зон, над которыми предстоит серьезно работать.
Если говорить в общем о результатах рейтинга 2016 года, то они в части тройки лидеров остались стабильными: первые строчки сохранили за собой Республика Татарстан, Белгородская и Калужская области. Во второй десятке произошли некоторые изменения, однако ни один регион Дальнего Востока в топ-20 пока не попал, несмотря на внедрение беспрецедентных мер инвестиционной поддержки.
По интегральному индексу выше всех из дальневосточников в этом году оказалась Еврейская автономная область. Учитывая, что в прошлом году ЕАО участия в рейтинге вообще не принимала, стартовый результат эксперты считают весьма впечатляющим.
Свои места в третьей группе второй год подряд сохраняют Камчатский край и Республика Саха (Якутия). А вот Приморский край в этом году опустился в четвертую группу, где расположился вместе с Магаданской и Сахалинской областями и Хабаровским краем. Амурская область попала лишь в пятую группу рейтинга, а Чукотский автономный округ участия в рейтинге не принимал.
Однако, помимо определения мест в общероссийском списке регионов с наиболее благоприятным инвестиционным климатом, рейтинг 2016 года выявил целый ряд интересных тенденций. Так, например, как отмечает руководитель представительства Агентства стратегических инициатив в Дальневосточном федеральном округе Ольга КУРИЛОВА, по России в целом отмечается уменьшение сроков регистрации предприятий, оформления земельных участков, получения разрешения на строительство, подключения к электросетям. Такая тенденция наблюдается в большинстве регионов, принимавших участие в рейтинге.
Что касается Дальнего Востока, то однозначного лидера территории на сегодняшний день нет. Однако по ряду показателей регионы значительно улучшили свои позиции в рейтинге.
Так, лучшую практику по срокам регистрации предприятий (показатель «Эффективность процедур регистрации предприятий») продемонстрировали Приморский край и Магаданская область. Зарегистрировать предприятие в Приморье можно за 9,6 дня, в Магадане - 10,4 дня. Этому способствовало, с одной стороны, новое федеральное законодательство (согласно закону, в следующем году регистрация предприятий должна будет составлять не более трех рабочих дней), хотя и совместная работа управлений Федеральной налоговой службы с бизнесом и органами власти не могла не принести результатов.
Наиболее острая для бизнеса тема - получение разрешения на строительство, хотя по этому показателю и отмечена положительная динамика во всех регионах. Второй год подряд в этом вопросе стабильность демонстрирует Камчатка: здесь можно получить разрешение в среднем за 100 дней. При этом в России есть регионы, где это можно сделать за 50-60 дней, поэтому дальневосточникам есть к чему стремиться. Что касается количества процедур, то их число по непонятным для бизнес-сообщества причинам увеличилось по результатам рейтинга в два, а то и в три раза. Это при том, что в перечне по жилищному строительству есть исчерпывающий список этих процедур.
- Необходимо проанализировать полученные результаты и понять, почему это произошло, - считает Ольга Курилова. - Дело в том, что федеральное законодательство направлено на уменьшение количества таких процедур. Теперь необходимо региональное законодательство приводить в соответствие с федеральным. Лидеры рейтинга по этой группе показателей в среднем предлагают застройщикам пройти девять процедур. На Дальнем Востоке их число колеблется от 12-ти до 30-ти. Очевидно, что это много и количество процедур необходимо сокращать.
По показателю «Подключение к электросетям» самую высокую динамику показала Амурская область, где на подключение объекта к электросетям в среднем уходит 78,5 дней. Для сравнения, в среднем по России на эту процедуру тратится 63,5 дня. Подключиться к электросетям в регионах ДФО можно в среднем от 78,5 до 93 дней. Сроки по сравнению с прошлым годом сокращены в два раза.
По показателю «Эффективность постановки земельного участка на кадастровый учет» второй год подряд в группе «А» остается Республика Саха (Якутия) - 24 дня. У остальных регионов зафиксирована устойчивая динамика улучшения. Если в 2014 году в среднем по федеральному округу на эту процедуру уходило до 100 дней, то в 2015 году - 51 день.
По группе показателей «Административное давление на бизнес» (количество запрашиваемых документов от одного предприятия в год) положительная динамика отмечена в Приморье, в Еврейской автономной и Сахалинской областях. В остальных субъектах ДФО количество запрашиваемых документов при проверке одного предприятия в год увеличилось.
- Вообще, рейтинг показал, что в целом по стране и на Дальнем Востоке в частности доля компаний, столкнувшихся с давлением органов власти и естественных монополий, возросла, - подчеркнула Ольга Курилова. - Что касается рекомендаций по улучшению инвестиционного климата, то все регионы на Дальнем Востоке наладили работу по методике проектного управления. Особо положительно бизнес оценил подобную работу в Магаданской области. В качестве положительного примера можно также привести Камчатский край. Остальным регионам нужно в этой сфере наладить работу, прежде всего включив все деловые объединения, в том числе и местные, в советы и рабочие группы проектных офисов. Заслуженно отметил бизнес работу Инвестиционного агентства Хабаровского края (высокая динамика данного показателя - из группы D в группу B). Канал прямой связи инвесторов с руководством региона также лучше всего налажен в Хабаровском крае. Остальным регионам в этом смысле нужно серьезно поработать, поскольку они находятся по этому показателю в группах С и D, - обратила внимание Ольга Курилова.
В рейтинге также есть показатель «Оценка регулирующего воздействия». Здесь лидером стал Хабаровский край, причем не только на Дальнем Востоке - он входит в группу А в целом по стране. Но бизнес также зафиксировал, что у всех субъектов ДФО недостаточно информативные и удобные инвестиционные порталы (за исключением все того же Хабаровского края). По оценке бизнеса, на Дальнем Востоке по-прежнему низкие качество и доступность инфраструктуры.
«Подводя итог работы над рейтингом, я могу отметить, что с того момента, как началась эта работа, отношение власти к бизнесу существенно поменялось. Особенно стремительно ситуация меняется в тех регионах, где глава субъекта лично включен в эту повестку. И это сразу принесло свои плоды. Например, Хабаровский край по результатам оценки регулирующего воздействия попал в группу А. Это очень высокий показатель по Дальнему Востоку. Что касается Еврейской автономной области, то здесь глава региона поставил задачу войти в рейтинг. И регион сразу занял в нем 26 место. Это большой вызов для региона, потому что теперь это место необходимо удержать.
Если же говорить в целом, то наш опыт работы с регионами показывает, что результат есть там, где есть сотрудничество и конструктивная критика со стороны предпринимательского сообщества. Это в конечном итоге приводит к тому, что среда для бизнеса становится все более благоприятной. Сейчас всем необходимо проанализировать результаты рейтинга и, как говорится, сделать работу над ошибками. Работать в этом направлении нужно уже сегодня - ведь другие регионы на месте не стоят», - добавила Ольга Курилова.
Елена АРДАЛЬЯНОВА.
Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2016 год.
- Кластерный подход и господдержка призваны повысить эффективность лесной отрасли Дальнего Востока
- Наиболее привлекательными для инвестиций остаются недра Дальнего Востока
- На Дальнем Востоке рыбаков затягивает под киль
- Инвесторы "разбирают" новые инструменты развития Дальнего Востока
- Инвестиции из стран АТР на Дальний Восток идут осторожно
- Динамика без прорыва
- Михаил БРУК, генеральный директор ОАО "Корпорация развития Южной Якутии": Какой быть ТОР "Южная Якутия"?
- Ярослав СЕМЕНИХИН, генеральный директор АО "ДНИИМФ": Научные и проектные институты - важнейший инструмент развития
- Найден ключ к устойчивому развитию Северо-Восточной Азии
- Опережающие инвестиции в железную дорогу
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.