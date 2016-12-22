Динамика без прорыва

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Четверг| 22 Декабря, 22:58 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 60 р.
1 EUR 63 р.
100 JPY 5100 р.
10 CNY 870 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Кластерный подход и господдержка призваны повысить эффективность лесной отрасли Дальнего Востока
свежий номер
Дальневосточный капитал № 12, 2016

Регион сегодня
22.12 |
Губернатор Хабаровского края подвел итоги года
22.12 |
Внешэкономбанк принял новую стратегию
22.12 |
Компания "ЛедСтрой" стала сотым резидентом особого экономического режима ТОР Дальнего Востока
22.12 |
В закон о "дальневосточном гектаре" внесены важные поправки
22.12 |
Дальспецстрою недобросовестные контрагенты должны почти 8 млрд рублей
статьи раздела
Вкус жизни
22 Декабря 2016, 09:10
Куда на Дальнем Востоке направить лыжи этой зимой? Статистика демонстрирует рост туристического интереса к Дальнему Востоку. И если до последнего времени основной поток путешественников устремлялся в регион в летний сезон, то сегодня можно констатировать: дальневосточная зима также привлекательна для активного туриста.
статьи раздела
Часовой пояс
25 Ноября 2016, 17:53
В Приморье "Природа без границ" предлагает решения экологических проблем, государство - принимает Трансграничные природные процессы, сохранение биоразнообразия, восстановление прибрежных биоресурсов и экологическая модернизация экономики, а также проблемы экологического мониторинга - вот темы, которые стали основными на прошедшем во Владивостоке Х форуме "Природа без границ".
статьи раздела
Компании
22 Ноября 2016, 09:30
Сингапур и Япония поделили аэропорты Владивостока и Хабаровска В 2017 год аэропорт Владивосток войдет с новыми владельцами: консорциум инвесторов с участием сингапурской Changi Airports International (управляет аэропортом Changi в Сингапуре) планирует закрыть сделку в декабре. Речь идет о приобретении консорциумом 100% акций ЗАО "Терминал Владивосток" и 52,16% плюс 1 обыкновенной акции ОАО "Международный аэропорт Владивосток", управляющих владивостокским аэропортом.
статьи раздела
Финансы
22 Ноября 2016, 09:10
Рынок страхования жилья ожидает новый закон Природные стихии, техногенные аварии и даже катастрофы в Дальневосточном федеральном округе не редкость. Ежегодно регионы считают убытки, а бюджеты всех уровней тратят большие деньги на компенсацию ущерба. Страховые компании по сложившейся практике не сильно вовлечены в эти процессы по вполне объяснимой причине - из-за низкого уровня проникновения страхования имущества на Дальнем Востоке. По данным компании "Согаз", полисы страхования по итогам первого полугодия нынешнего года приобрели в Дальневосточном ФО в среднем 4,1% граждан старше 18 лет.
статьи раздела
Финансы
22 Ноября 2016, 09:00
Евгений АКСЕНОВ, управляющий партнер СК "ХОСКА": ОСАГО береженого бережет Пожалуй, ни один вид страхования не обсуждается так широко и не вызывает столько противоречивых мнений, как обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО).
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Тема номера
31 Августа 2016, 18:37 | Тема номера |

Динамика без прорыва

Дальневосточные регионы хоть и несколько улучшили показатели по ряду направлений Национального рейтинга инвестиционного климата, но в целом сохранили прошлогодние позиции

Национальный рейтинг состояния инвестклимата регионов показал, что Дальнему Востоку необходимо усилить работу по улучшению бизнес-климата: несмотря на то что по некоторым направлениям восточные регионы показали положительную динамику, в целом в субъектах ДФО еще сохраняется достаточно большое количество проблемных зон, над которыми предстоит серьезно работать.

Если говорить в общем о результатах рейтинга 2016 года, то они в части тройки лидеров остались стабильными: первые строчки сохранили за собой Республика Татарстан, Белгородская и Калужская области. Во второй десятке произошли некоторые изменения, однако ни один регион Дальнего Востока в топ-20 пока не попал, несмотря на внедрение беспрецедентных мер инвестиционной поддержки.

По интегральному индексу выше всех из дальневосточников в этом году оказалась Еврейская автономная область. Учитывая, что в прошлом году ЕАО участия в рейтинге вообще не принимала, стартовый результат эксперты считают весьма впечатляющим.

Свои места в третьей группе второй год подряд сохраняют Камчатский край и Республика Саха (Якутия). А вот Приморский край в этом году опустился в четвертую группу, где расположился вместе с Магаданской и Сахалинской областями и Хабаровским краем. Амурская область попала лишь в пятую группу рейтинга, а Чукотский автономный округ участия в рейтинге не принимал.

Однако, помимо определения мест в общероссийском списке регионов с наиболее благоприятным инвестиционным климатом, рейтинг 2016 года выявил целый ряд интересных тенденций. Так, например, как отмечает руководитель представительства Агентства стратегических инициатив в Дальневосточном федеральном округе Ольга КУРИЛОВА, по России в целом отмечается уменьшение сроков регистрации предприятий, оформления земельных участков, получения разрешения на строительство, подключения к электросетям. Такая тенденция наблюдается в большинстве регионов, принимавших участие в рейтинге.

Что касается Дальнего Востока, то однозначного лидера территории на сегодняшний день нет. Однако по ряду показателей регионы значительно улучшили свои позиции в рейтинге.

Так, лучшую практику по срокам регистрации предприятий (показатель «Эффективность процедур регистрации предприятий») продемонстрировали Приморский край и Магаданская область. Зарегистрировать предприятие в Приморье можно за 9,6 дня, в Магадане - 10,4 дня. Этому способствовало, с одной стороны, новое федеральное законодательство (согласно закону, в следующем году регистрация предприятий должна будет составлять не более трех рабочих дней), хотя и совместная работа управлений Федеральной налоговой службы с бизнесом и органами власти не могла не принести результатов.

Наиболее острая для бизнеса тема - получение разрешения на строительство, хотя по этому показателю и отмечена положительная динамика во всех регионах. Второй год подряд в этом вопросе стабильность демонстрирует Камчатка: здесь можно получить разрешение в среднем за 100 дней. При этом в России есть регионы, где это можно сделать за 50-60 дней, поэтому дальневосточникам есть к чему стремиться. Что касается количества процедур, то их число по непонятным для бизнес-сообщества причинам увеличилось по результатам рейтинга в два, а то и в три раза. Это при том, что в перечне по жилищному строительству есть исчерпывающий список этих процедур.

- Необходимо проанализировать полученные результаты и понять, почему это произошло, - считает Ольга Курилова. - Дело в том, что федеральное законодательство направлено на уменьшение количества таких процедур. Теперь необходимо региональное законодательство приводить в соответствие с федеральным. Лидеры рейтинга по этой группе показателей в среднем предлагают застройщикам пройти девять процедур. На Дальнем Востоке их число колеблется от 12-ти до 30-ти. Очевидно, что это много и количество процедур необходимо сокращать.

По показателю «Подключение к электросетям» самую высокую динамику показала Амурская область, где на подключение объекта к электросетям в среднем уходит 78,5 дней. Для сравнения, в среднем по России на эту процедуру тратится 63,5 дня. Подключиться к электросетям в регионах ДФО можно в среднем от 78,5 до 93 дней. Сроки по сравнению с прошлым годом сокращены в два раза.

По показателю «Эффективность постановки земельного участка на кадастровый учет» второй год подряд в группе «А» остается Республика Саха (Якутия) - 24 дня. У остальных регионов зафиксирована устойчивая динамика улучшения. Если в 2014 году в среднем по федеральному округу на эту процедуру уходило до 100 дней, то в 2015 году - 51 день.

По группе показателей «Административное давление на бизнес» (количество запрашиваемых документов от одного предприятия в год) положительная динамика отмечена в Приморье, в Еврейской автономной и Сахалинской областях. В остальных субъектах ДФО количество запрашиваемых документов при проверке одного предприятия в год увеличилось.

- Вообще, рейтинг показал, что в целом по стране и на Дальнем Востоке в частности доля компаний, столкнувшихся с давлением органов власти и естественных монополий, возросла, - подчеркнула Ольга Курилова. - Что касается рекомендаций по улучшению инвестиционного климата, то все регионы на Дальнем Востоке наладили работу по методике проектного управления. Особо положительно бизнес оценил подобную работу в Магаданской области. В качестве положительного примера можно также привести Камчатский край. Остальным регионам нужно в этой сфере наладить работу, прежде всего включив все деловые объединения, в том числе и местные, в советы и рабочие группы проектных офисов. Заслуженно отметил бизнес работу Инвестиционного агентства Хабаровского края (высокая динамика данного показателя - из группы D в группу B). Канал прямой связи инвесторов с руководством региона также лучше всего налажен в Хабаровском крае. Остальным регионам в этом смысле нужно серьезно поработать, поскольку они находятся по этому показателю в группах С и D, - обратила внимание Ольга Курилова.

В рейтинге также есть показатель «Оценка регулирующего воздействия». Здесь лидером стал Хабаровский край, причем не только на Дальнем Востоке - он входит в группу А в целом по стране. Но бизнес также зафиксировал, что у всех субъектов ДФО недостаточно информативные и удобные инвестиционные порталы (за исключением все того же Хабаровского края). По оценке бизнеса, на Дальнем Востоке по-прежнему низкие качество и доступность инфраструктуры.

«Подводя итог работы над рейтингом, я могу отметить, что с того момента, как началась эта работа, отношение власти к бизнесу существенно поменялось. Особенно стремительно ситуация меняется в тех регионах, где глава субъекта лично включен в эту повестку. И это сразу принесло свои плоды. Например, Хабаровский край по результатам оценки регулирующего воздействия попал в группу А. Это очень высокий показатель по Дальнему Востоку. Что касается Еврейской автономной области, то здесь глава региона поставил задачу войти в рейтинг. И регион сразу занял в нем 26 место. Это большой вызов для региона, потому что теперь это место необходимо удержать.

Если же говорить в целом, то наш опыт работы с регионами показывает, что результат есть там, где есть сотрудничество и конструктивная критика со стороны предпринимательского сообщества. Это в конечном итоге приводит к тому, что среда для бизнеса становится все более благоприятной. Сейчас всем необходимо проанализировать результаты рейтинга и, как говорится, сделать работу над ошибками. Работать в этом направлении нужно уже сегодня - ведь другие регионы на месте не стоят», - добавила Ольга Курилова. 

Елена АРДАЛЬЯНОВА.

Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2016 год. 

 

Теги: инвестиции 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика


Компании
18 Ноября 2016, 15:02
Деликатес из глубины Камчатский край остается лидером по добыче водных биоресурсов не только на Дальнем Востоке, но и в Российской Федерации в целом. По данным Росрыболовства, общий улов всех российских рыбопромышленников по состоянию на 31 декабря 2015 года составил 4,4 млн тонн. Почти миллион тонн в этой доле - вылов камчатских рыбаков.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Часовой пояс
18 Ноября 2016, 14:57
Очередная серия смертей животных стала поводом для уголовного расследования в Приморском океанариуме Следственный комитет по Приморскому краю приступил к доследственной проверке в ФГБУ "Приморский океанариум". Поводом для проверки стала смерть двух тихоокеанских белобоких дельфинов.
статьи раздела
Вкус жизни
18 Ноября 2016, 09:15
Зимний отдых не за горами Из-за валютных колебаний многие похоронили надежду на отпуск в экзотических странах и на знаменитых горнолыжных курортах Европы. Впрочем, дальневосточникам переживать из-за этого не приходится, так как родной регион является одним из самых богатых в мире по природным ресурсам и предлагает уникальные возможности для отдыха. Есть на нашей территории места, где бьют целебные минеральные источники и сопки укрываются красивыми снежными шапками, а есть и крупные горнолыжные курорты, которые собирают туристов со всего мира. Поэтому на Дальнем Востоке может найти развлечение по вкусу и заядлый охотник, и турист, привыкший к удобствам. Своими планами на зимний отдых 2016-2017 годов поделились читатели журнала "Дальневосточный капитал".
статьи раздела
Вкус жизни
18 Ноября 2016, 09:00
Заповедник "Командорский": Там, где киты держат землю Командорские острова - уникальное место, в России найти что-то подобное совершенно невозможно. Здесь сочетаются удивительной красоты тундровые ландшафты, холмы и горы. Множество видов редких краснокнижных зверей и птиц обжили эти неприветливые с первого взгляда острова, западающие в самое сердце после близкого знакомства, а в водах Северной Пацифики, омывающей Командоры, живут киты - чудесные морские исполины. Все это кажется невероятным, но действительно существует. И вы можете прикоснуться к этому, в чем вам помогут сотрудники государственного природного биосферного заповедника "Командорский" имени С. В. Маракова.
статьи раздела
Вкус жизни
17 Ноября 2016, 09:40
До Дальнего Востока дошли тенденции меховой моды из европейской части России Главный тренд сезона - яркий мех ненатурального оттенка
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика