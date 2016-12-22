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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Инвестиции из стран АТР на Дальний Восток идут осторожно
Институты развития и инструменты поддержки инвесторов на Дальнем Востоке, по задумке властей, должны быть привлекательными в том числе и для иностранного бизнеса. И инвесторы свой интерес к новым механизмам развития на территории не скрывают: пресс-релизы администраций краев и областей весь год пестрят заявлениями о намерениях иностранцев работать в регионе.
Однако реальных проектов с иностранным участием пока на Дальнем Востоке не так много: потенциальные инвесторы скорее заняли выжидательную позицию и только отдельные смельчаки уже могут похвастаться работающим совместным производством.
Это ощущение поддерживают и мнения аналитиков, которые говорят о том, что прямые инвесторы из-за рубежа пока проявляют сдержанную активность в ДФО, не наращивая вливаний в российскую экономику.
Досье «Дальневосточного капитала»: По данным www.cbr.ru, сегодня на Дальнем Востоке замечены финансы от стран Евросоюза, государств ОЭСР, АТЭС, G20, НАФТА, АКТ. Всего на Дальний Восток пришло $39 556,12 млн. Лидером инвестиционной активности на 1 января 2016 года по-прежнему является Сахалин - $35 243,56 млн (-3% по сравнению c 1.01.2015 г.); с большим отрывом вторую позицию занимает Якутия - $1210,08 млн (-17% по сравнению с 1.01.2015 г.); Приморский край - на третьей позиции, демонстрирует рост зарубежных инвестиций в экономику, вероятно, благодаря запуску проекта «Свободный порт Владивосток», $1175,11 млн (+8,5% по сравнению с 1.01.2015 г.).
Глава Минвостокразвития Александр ГАЛУШКА при этом отмечает определенную динамику ситуации. Так, в управляющую компанию поступило 5 заявок от иностранных предпринимателей - потенциальных резидентов СПВ - на общую сумму 61,657 млрд рублей. Это четыре китайские заявки объемом инвестиций 1,039 млрд рублей и заявка из Японии на 60,618 млрд рублей. Из пяти заявок статус резидента уже получили четыре компании.
По словам генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока Дениса ТИХОНОВА, на реализацию проектов в рамках ТОР и СПВ поступило 19 заявок из-за рубежа. Общая сумма инвестиций - около 200 млрд рублей. Резидентами планируют быть инвесторы из Китая, Японии, Сингапура, Австралии, Литвы.
Китай проявляет активность
Если говорить о выраженности интереса тех или других стран к российскому Дальнему Востоку, то больше всего на сегодняшний момент инвестиции на российской территории интересны китайскому бизнесу: представители Поднебесной уже вошли в целый ряд проектов в разных регионах Дальнего Востока. По словам Александра Галушки, объем китайских инвестиций составил 163 млрд рублей, или 16 млрд юаней.
В Приморском крае от китайских компаний в проекты ТОРов и СВП на данный момент поступило 12 заявок на сумму более 1 млрд рублей. Стоит отметить, что китайские бизнесмены уже имеют значительный опыт развития деловых отношений с Приморьем: на долю КНР приходится более 50% внешнеторгового оборота края, а на территории работает более 200 предприятий с китайскими инвестициями. С участием китайских инвесторов реализуются проекты в таких сферах, как сельское хозяйство, лесопереработка, добыча полезных ископаемых, туризм, транспорт и логистика, строительство, развитие инфраструктуры и другие.
Именно компания с китайскими инвестициями первой подала заявку на статус резидента свободного порта. «Тихоокеанская инвестиционная компания», созданная холдингом «Транзит-ДВ», компанией по управлению госактивами КНР «Чжун Гун Синь» и строительной фирмой «Хай Вэй», планировала инвестировать около 5 млрд рублей в развитие Славянки. В дальнейших планах компаньонов значилась реализация масштабного проекта по созданию в Хасанском районе мультимодального транспортно-логистического комплекса и бункерного хаба.
С участием китайских партнеров в рамках свободного порта планируется реализовать еще ряд проектов в самых разных отраслях. Наиболее «приземленные» планы в отношении Приморья имеют китайские сельхозпроизводители. Прежде всего речь идет о проекте по созданию в Шкотовском районе производственного агропромышленного парка.
Китайская корпорация «Тай Юань» открыла представительство в Приморье в 2013 году, тогда же приобрела земельный участок площадью около 100 гектаров для строительства производственной базы в районе села Многоудобного. Инвестор в настоящее время ведет активную застройку, возводит склады и офисные здания.
В апреле этого года в Многоудобном было зарегистрировано ООО «Агропромышленный кластер «Тай Юань». Учредителями новой компании выступили ООО «Производственный парк развития науки и техники в сельском хозяйстве и животноводстве «Тай Юань» («Промпарк «Тай Юань») и ПАО «Приморское кольцо». Китайскому бизнесу в новом проекте принадлежит 90%, компании основателя Технохолдинга «Сумотори» Виталия ВЕРКЕЕНКО - 10%.
ООО «Агропромышленный кластер «Тай Юань» уже получило статус резидента СПВ, соглашение действует до 12 октября 2085 года. Китайские бизнесмены также проявляют интерес к сотрудничеству с Артемовским и Арсеньевским молокозаводами.
Еще один сельхозпроект с участием китайских инвесторов предполагается реализовать в Ханкайском районе Приморья. ООО «Рус Фуд» планирует организовать в с. Владимиро-Петровка предприятие по выращиванию риса на площади около 1,2 тыс. гектаров, инвестировав в приобретение сельскохозяйственной техники, обустройство перевалочной площадки и жилые модули для работников 81,9 млн рублей. Головной компанией «Рус Фуд» является читинское ООО «Русская пища» (60%). А оставшиеся 40% поделены между китайскими предпринимателями Дун ДЭЦЯНОМ (35%) и Чжан СЯОГО (5%).
Другой привлекательной сферой приложения китайского капитала в Приморье является рыбопереработка. Самый крупный проект на данный момент озвучила компания «Хорал», которая планирует инвестировать 1,6 млрд рублей в производство по переработке рыбы в рамках Свободного порта Владивосток мощностью готового продукта 5-15 тыс. тонн в год.
Еще один «китайский след» можно заметить в проекте ООО «Корпорация Прим Хуньчунь» (Владивосток), которое в рамках свободного порта планирует создать в Уссурийске комплекс по переработке и хранению рыбной и морской продукции, а также переработке овощей. На момент регистрации компании в феврале этого года у нее было два владельца - уссурийское ООО «Озерки» (51%) и китайский предприниматель Цуй ГУАНСЯНЬ (49%). Но прошло несколько месяцев, и единственным владельцем стала уссурийская компания, которая принадлежит на паритетных началах двум россиянам - гендиректору ООО «Озерки» Анне ДЫМЧЕНКО и гендиректору ООО «Корпорация Прим Хуньчунь» Александру ШАМРАЮ.
Создание в Артеме сборочного производства автобусов китайской компании Zhengzhou Yutong Group Co. Ltd - еще один проект стоимостью около 1 млрд рублей с китайским участием. Предполагается, что инвестором проекта выступит резидент свободного порта ООО «Транслайн» (Владивосток), единственным учредителем которого выступает Владимир РОМАНЦОВ. Г-н Романцов также является учредителем ООО «Восток Азия Транс» (Владивосток) и ООО «Дальавтотур» (Хабаровск), а кроме того - совладельцем ООО «Авто-ПТЭК».
В ближайшей перспективе резидентом свободного порта планирует стать и китайская компания Dezhong Energy Saving Technology Co. Ltd, которая озвучила намерение о создании на территории Приморья своих производств. Речь идет сразу о трех заводах: по производству инновационного изоляционного материала, питьевой воды и лекарственных препаратов.
«Благоприятный климат и огромные запасы природных ресурсов Приморья позволяют нам рассчитывать на успешную реализацию этих проектов. Мы готовы привезти сюда делегацию инвесторов для детальной проработки наших проектов», - сказал представитель Dezhong Energy Шэн ЧЖЭНЬМИН.
Более реальным выглядит проект китайской Laoken Medical Technology (один из ведущих производителей профессиональных стерилизаторов и очистителей воздуха в Азии), которая планирует создать в рамках ТОР «Надеждинская» целый медицинский кластер. Проект предполагается реализовать в четыре этапа, первоначальные инвестиции составят порядка 500 млн рублей.
Работают китайские деньги и в других регионах Дальнего Востока. Так, в амурской ТОР «Белогорск» открылся клинкерный завод и планируется создать нефтеперерабатывающее предприятие. «Белогорск» ведет переговоры и с новыми потенциальными резидентами территории опережающего развития. Руководство региона не так давно встречалось с руководителями компании ООО «КР-Индустрия», представляющей в Амурской области китайский бизнес. Фирма создана в 2015 году для развития торгово-экономических отношений между Россией и КНР.
- Руководство компании выразило заинтересованность в создании бизнеса в рамках ТОР «Белогорск» и инвестировании в целый ряд производств. Среди них переработка медного и алюминиевого лома, производство труб из полипропилена, производство упаковочного материала, - рассказала начальник отдела развития ТОР и инвестиций Лариса ЛАЗАРЕВА.
Китайские предприниматели планируют стать якорными инвесторами и в новой ТОР «Амуро-Хинганская» в Еврейской АО. В свои проекты они вкладывают около 10 млрд рублей.
Государственную поддержку уже получил проект с участием китайских инвесторов по организации производства строганых и профилированных пиломатериалов в поселке Березовом Солнечного района Хабаровского края (ООО «Азия Лес»). Проекту с объемом частных инвестиций 7,62 млрд рублей предоставят субсидии на инфраструктуру в сумме 0,85 млрд рублей.
В ТОР «Кангалассы» на территории Якутии резиденты с участием китайского капитала организовывают производство керамического кирпича. Резидентом ТОР планирует стать и китайская фармацевтическая компания Harbin Pharmaceutical Group.
Гендиректор Агентства инвестиционного развития республики Алексей ЗАГОРЕНКО сообщил, что компания выразила готовность изучить возможность организации фармацевтического производства в индустриальном парке «Кангалассы» в Якутске с последующим экспортом готовой продукции в КНР. Они будут обрабатывать якутские дикорастущие лекарственные растения, из которых будут изготавливаться антибиотики, БАДы и другие лекарства.
Проявляют китайские бизнесмены интерес и к Камчатке. Генеральный директор АО «Корпорация развития Камчатки» Николай ПЕГИН в рамках ЭКСПО провел встречу с Лю Чженго - председателем совета правления, генеральным директором ОАО «Хэйлундзянская дорожно-строительная компания «И-Ха». Компания входит в состав крупнейшего государственного холдинга КНР Longjian Road & Bridge Co LTD.
Китайский предприниматель выразил готовность к строительству на Камчатке автострад на основе государственно-частного партнерства. Бизнес-интерес к дорогам региона возник у Лю Чженго в ходе его майского визита на полуостров, где у гендиректора «И-Ха» состоялись встречи с руководством АО «Корпорация развития Камчатки». «Именно сотрудники института развития региона подсказали китайскому бизнесмену возможные точки приложения усилий для его компании. Речь идет о строительстве и реконструкции восьми дорог, расположенных в окрестностях Петропавловска-Камчатского, в Елизовском и Усть-Большерецком районах», - сообщили в пресс-службе Корпорации.
Несмотря на то что китайский бизнес пока самый активный из зарубежных инвесторов, к новым механизмам поддержки он пока относится весьма осторожно.
«Мы внимательно смотрим на то, что происходит на Дальнем Востоке, но чем дальше, тем это для нас все сложнее для понимания, - говорит представитель одной из китайских корпораций, которая рассматривала варианты инвестирования в стивидорный и рыбодобывающий бизнес региона. - Пока мы видим, что слова опережают дела, а это значит, что инвестиции в Дальний Восток остаются в разряде «рисковые». Наши партнеры говорят, что, пока не получат гарантий защиты своего бизнеса, в Россию не пойдут».
Александр ЛАТКИН, д. э. н., профессор, эксперт по внешнеэкономическим связям, также отмечает, что китайских инвестиций могло бы быть и больше, если бы истории успеха совместных предприятий были бы более очевидными.
«Мы все, и китайская сторона в том числе, хорошо помним, какие были планы по инфраструктурному обустройству таможенных переходов, так называемых пунктов пропуска. С китайской стороны сделано все. И Хуньчунь расцвел, и Суйфэньхэ, и другие приграничные города. В том же Хуньчуне на границе строится шестиполосная дорога. Наши соседи не просто вкладывают деньги - они ставят задачи и последовательно их решают. Увы, но от наших властей они не видят такого же делового подхода. Поэтому китайский бизнес остерегается вкладывать большие деньги в российский Дальний Восток, зная, что у нас и менеджмент слабый, и государственная политика не такая, какую бы они хотели видеть. Это первая причина.
Вторая - более приземленная. Любой бизнес идет туда, где емкий рынок. Если свою страну товарами Китай уже обеспечил, то у нас этот рынок еще предстоит создать. Китайцы просчитали, что, даже если будут движения в сторону увеличения численности населения на Дальнем Востоке (а население продолжает уезжать), емкость рынка не вырастет. Значит, спрос на продукцию в любом случае будет под вопросом. Доставлять ее в центр России проблематично: они видят, что нет ни дорог, ни логистики. Грубо говоря, китайский бизнес не видит реальных шагов и результатов по увеличению емкости дальневосточного рынка. А вкладывать туда, где нет изменений, он не будет.
Теперь что касается ТОРов и Свободного порта Владивосток. Уже объявлено, что правительство будет резко сокращать деньги на поддержку проектов на Дальнем Востоке. Поэтому большой вопрос, будут ли построены, например, даже те дороги, которые запланированы. И чем дальше, тем более в среде китайского бизнеса формируется мнение, что надеяться на Россию и верить в ее обещания не стоит. Они рвутся, конечно, в Россию - и в Татарстан, и в Москву, но что касается Дальнего Востока, то тех ожиданий, что здесь что-то изменится к лучшему, у них пока нет», - считает эксперт.
Японцы отметились теплицами
Еще один традиционный партнер Дальнего Востока по внешнеэкономическим связям - Страна восходящего солнца. Встревоженный активностью китайцев, японский бизнес прощупывает свою нишу.
Одно из направлений, которое уже достаточно успешно развивается на Дальнем Востоке, - создание круглогодичных тепличных комплексов. Проекты реализуются в Хабаровске, на Сахалине и в Якутии. При посредничестве «Хоккайдо Банк, Лтд» компания «Джей-Эф-И Инжиниринг» намерена зайти и в Приморье. Резидент ТОР «Хабаровск» российско-японское СП «Джей Джи Си Эвергрин», работающее на площадке «Индустриальный парк «Авангард», - самый успешный проект в крае и будет развиваться.
«Мы на этом проекте увидели, что выбрали верное направление. Сегодня этот резидент собирается развивать хозяйство, брать еще землю и строить два тепличных комплекса», - отметил губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ в ходе поездки на предприятие.
Серьезные намерения у Iida Group Holdings. Компания имеет более 25% рынка строительства жилья в Японии. На Дальнем Востоке Iida планирует вложиться в деревообработку, реализовав проект в Хабаровском крае, Сахалинской области и Приморье. Также в управляющую компанию СПВ поступила заявка на резиденство от дочернего предприятия «Тосей Ко. Лтд.». Компания планирует строить специализированный перегрузочный комплекс в Партизанском районе для отправки угля в страны АТР.
Корейцы пока думают
Южнокорейский бизнес, в отличие от своих соседей по региону из Японии и Китая, пока не обозначил своего присутствия в проектах ТОР и СПВ. Если представители японского и китайского капитала уже регистрируют и даже запускают проекты в рамках новых российских инициатив, то корейцы заняли выжидательную позицию, ведя активный диалог, но не доводя дело до конкретики. Складывается впечатление, что наши соседи пока не могут понять, как обещанные преференции будут работать на практике.
Осторожность бизнесменов из Страны утренней свежести понять можно: у корейского капитала уже есть негативный опыт реализации проекта на территории региона. Предприятие «Хендэ Электросистемы» было построено еще к саммиту АТЭС и позиционировалось как пример «удачных инвестиций в российский Дальний Восток». Строительство завода в Артеме началось в августе 2011 года, тогда же был подписан долгосрочный договор на поставку электротехнической продукции с локализацией производства в РФ между «ФСК ЕЭС» и Hyundai Heavy Industries.
Прошло несколько лет, но завод в Артеме до сих пор не начал работу, так как не получил заказа от «ФСК ЕЭС», в частности из-за невыгодного для локализации таможенного режима.
Президент Научно-исследовательского института развития территорий КИМ Донг Чжу констатирует, что на российской территории для корейского бизнеса действительно есть целый ряд рисков.
«Корейские бизнесмены, работающие с Россией, в первую очередь отмечают неразвитость логистики на Дальнем Востоке и трудности с поиском рабочей силы», - отметил он. Далее в списке следуют низкий уровень развития самого региона, непонимание корейскими бизнесменами текущих процессов, неопределенность в поставках сырья и материалов, низкий уровень подготовки технического персонала.
При этом эксперт не отрицает, что регион обладает большими потенциальными возможностями. Основные направления, в которых российско-корейские отношения могли бы выйти на новый уровень, - это усиление ГЧП, эффективное продвижение бизнеса в том числе и в рамках создания многосторонних консорциумов, привлечение к сотрудничеству третьих стран (Китая и Северной Кореи).
Корейскому бизнесу, по словам спикера, на российской стороне было бы интересно реализовывать проекты в сфере сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, производства: «Мы видим успешные истории в сфере агропромышленного бизнеса. В Приморье представлено 13 корейских компаний, на 100 тыс. га земель выращивается соя, пшеница, кукуруза. Перспективу мы видим в создании крупных агропромышленных комплексов в Михайловском районе, переработки в Уссурийске, экспорт очень удобно осуществлять из Владивостока».
Доктор Исследовательского института ПОСКО О Ен Ил отмечает, что у корейского бизнеса, с одной стороны, уже есть опыт сотрудничества с Россией.
«Наше экономическое сотрудничество можно разделить на три этапа. Первый период - с момента установления дипломатических связей до 1998 года. Это время характеризуется развитием бизнеса в сфере лесной промышленности и швейного производства, - отметил спикер. - В этот же период на уровне государства были договоренности по разработке природных ресурсов, соединения Транссиба и Транскорейской железной дороги и строительства промышленно-индустриального комплекса. Но этим проектам не суждено было сбыться. В период с 1999 по 2007 гг. корейский бизнес активно внедряется на рынок услуг. Затем вышли на рынок операторы мобильной связи, однако в это время с рынка уходят компании, которые организовали здесь швейное производство.
Все мегапроекты, о которых договаривались правительства, продолжают обсуждаться, но не дают реальных результатов. Третий период - с 2008 года по настоящее время - характеризуется расширением торговых операций по нефти и газу, но мы не видим особых сдвигов в реальном секторе экономики. Кроме этого, за 25 лет структура нашего сотрудничества не сильно изменилась. По-прежнему Корея экспортирует в Россию товары потребительского характера, а Россия поставляет природные ресурсы».
Сегодня, по мнению эксперта, на российской стороне происходят значительные изменения. Но ряд вопросов у потенциальных инвесторов остается. Пока корейской стороне непонятно, что именно собираются развивать в ТОРах и СПВ: нет четко сформулированной стратегии развития. Не совсем понятны иностранцам и некоторые положения законодательства. Кроме этого, корейский бизнес хотел бы точно знать, когда в ТОРах будут созданы инженерные коммуникации:
«Мы знаем, что правительство планирует подготовить все инженерные коммуникации. Но корейские компании не знают, к какому сроку они будут. Они хотят приходить на те территории, на которых эти коммуникации есть».
«У нас есть очень много ноу-хау в сфере менеджмента. И если бы в рамках российского законодательства мы могли бы управлять одним из ТОРов, нам это было бы интересно», - говорит О Ен Ли.
Корейский бизнес также с особым интересом смотрит на проекты в сфере логистики, транспорта и рыболовства.
- Корейцы придают огромное значение развитию логистических маршрутов для того, чтобы иметь возможность доставлять грузы из Пусана в северо-восточные провинции Китая. Этому будет способствовать упрощение ряда таможенных процедур на территории России, - считает председатель Национального исследовательского совета по экономике при премьер-министре Республики Корея Ан Сэ Ен. - Корейский бизнес довольно смел и готов идти на риск, если видит потенциал и реальные шаги навстречу.
Елена АРДАЛЬЯНОВА.
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