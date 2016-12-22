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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Инвесторы "разбирают" новые инструменты развития Дальнего Востока
Это итоги, которые может предъявить участникам второго ВЭФ команда, отвечающая за развитие Дальнего Востока. Накануне полпред президента РФ в ДФО - заместитель председателя правительства РФ Юрий ТРУТНЕВ не раз подчеркивал: стоит задача показать, что уже сделано, и обсудить с действующими и потенциальными инвесторами, экспертным сообществом, все ли работает, как задумывалось, какие корректировки предложенных механизмов развития региона необходимы.
Как известно, требования по объему инвестиций для проектов ТОР были снижены до 500 тыс. рублей, а входной билет для резидентов СПВ оценен в 5 млн рублей инвестиций в течение 5 лет. При этом набор налоговых льгот и административных преференций, конечно же, побуждает бизнес считать экономику проектов развития своих компаний и принимать инвестиционные решения.
Территории начинают строиться
Как показывает уже сложившаяся практика, именно режим ТОР смог подтолкнуть ряд проектов, которые было замерли на весах рентабельности. И если сегодня уже есть «истории успеха», случившиеся на землях территорий опережающего развития, так это именно такие предприятия, которые оперативно достраиваются, уже рапортуют о выпуске первой продукции. Подобные примеры охотно пиарятся региональными властями. Пример, согласитесь, важен. Он должен стать заразительным для других.
Но главное все-таки - новые проекты. В рамках специализации ТОР при поддержке региональных властей появляются новые бизнесы. Очень активны компании агропромышленной направленности.
Как сообщил замминистра по развитию Дальнего Востока на выездном совещании секретаря Совета безопасности России в Южно-Сахалинске Сергей КАЧАЕВ, в рамках запланированных инвестиционных проектов в дальневосточных ТОР будет производиться более 1 млн тонн сельскохозяйственной продукции самого широкого ассортимента: продукты растениеводства, мясо и молоко, масло, рыба, грибы и так далее. Замминистра уверен, что в среднесрочной перспективе в дальневосточных регионах удастся полностью ликвидировать дефицит ключевых видов продовольствия и снизить стоимость основных продуктов питания.
Но накормить собственное население не единственная задача бизнеса. Ставка делается на выход дальневосточных продуктов в страны АТР. Предполагается, что открыть путь на соседские рынки помогут создаваемые совместные агрофонды с Китаем, Японией: вместе с финансированием в совместные компании должны прийти инвесторы, уже имеющие свои ниши на отечественных рынках.
Из двенадцати уже созданных ТОР только три имеют сельскохозяйственную специализацию: «Михайловская» в Приморском крае, «Белогорск» в Амурской области и «Южная» в Сахалинской области. Но это не мешает аграрным проектам «заселяться» на другие территории: «Хабаровск», «Комсомольск», «Камчатка», «Надеждинская» в Приморском крае и «Кангалассы» в Республике Саха (Якутия). Корпорация развития Дальнего Востока уже собрала полтора десятка заявок на проекты с общим объемом инвестиций 13 млрд рублей.
Досье «Дальневосточного капитала»:
К настоящему времени на Дальнем Востоке создано 12 ТОР:
- ТОР «Хабаровск» (промышленная, транспортно-логистическая направленность), Хабаровский край.
- ТОР «Комсомольск» (промышленная направленность), Хабаровский край.
- ТОР «Надеждинский» (легкая и пищевая промышленность, транспортно-логистическая направленность), Приморский край.
- ТОР «Михайловский» (животноводство, растениеводство, производство продуктов питания), Приморский край.
- ТОР «Большой Камень» (промышленная направленность, судостроение), Приморский край.
- ТОР «Приамурский» (промышленная, транспортно-логистическая направленность), Амурская область.
- ТОР «Белогорск» (агропромышленная направленность), Амурская область.
- ТОР «Горный воздух» (туризм), Сахалинская область.
- ТОР «Южная» (сельское хозяйство, производство продуктов питания), Сахалинская область.
- ТОР «Камчатка» (туристическо-рекреационная, портово-промышленная, агропромышленная направленность), Камчатский край.
- ТОР «Беринговский» (горнодобывающая промышленность), Чукотский автономный округ.
- ТОР «Кангалассы» (индустриальный парк), Республика Саха (Якутия).
Самой крупной и готовой к старту масштабных проектов стала приморская ТОР «Михайловская», резиденты которой берут на себя почти половину инвестиций в сельскохозяйственные производства дальневосточных территорий развития. Так, в 15,8 млрд рублей оцениваются инвестиции, которые будут направлены компанией «Русагро Приморье» на строительство свиноводческого комплекса, комбикормового производства и элеватора. «Дальневосточная сельскохозяйственная компания» вложит 9,1 млрд рублей в создание молочных ферм и животноводческих комплексов. «Мерси Трейд» планирует создание семи свинокомплексов производительностью до 540 тысяч голов, строительство предприятия по глубокой переработке мяса, элеватора для хранения зерна и комбикормового завода. Инвестиции оцениваются в 7,3 млрд рублей.
«Мы планируем в несколько раз увеличить производство свинины. К 2020 году Приморье будет регионом, который будет свинину экспортировать. К нам зашли сразу несколько инвесторов - «Мерси Трейд», «Русагро», - которые решают эту задачу», - комментирует губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ.
Как и полагается исторической житнице Дальнего Востока - Амурской области, здесь наиболее быстрый старт получила сельскохозяйственная ТОР «Белогорск». На ее территории уже строится завод по переработке 240 тыс. тонн сои и производству продукции рафинированных масел и жиров.
Соевый проект показался интересным Фонду развития Дальнего Востока, который подписал соглашение о сотрудничестве с его инициатором - компанией «Амурагроцентр», являющейся якорным резидентом ТОР «Белогорск». Данный проект будет реализовываться поэтапно - с постепенным наращиванием производственных мощностей и расширением ассортимента выпускаемой продукции. Строительство первой очереди планируется завершить до конца текущего года. Вторая и третья уже будут включать в себя мощности по более глубокой переработке сои. Обойдется этот проект «Амурагроцентру» в 5,8 млрд рублей, из которых Фонд может предоставить до 2,14 млрд рублей сроком до 10 лет под 5% годовых.
С наполнением промышленных ТОР сложнее. Одной из таких инновационных и масштабных по уровню решения государственных задач призвана стать ТОР «Комсомольск» (подробнее - стр. 38-39). Основная идея - развитие отечественного авиа- и судостроения через вовлечение в производственный процесс предприятий малого и среднего бизнеса, который, став резидентом ТОР, возьмет на себя производство широкого спектра комплектующих, создание инновационных производств. Потенциальный якорный резидент, на которого делалась изначальная ставка, - компания «Эпсилон» - пока не определился с тем, где взять инвестиции, объем которых резко вырос в связи с экономическими катаклизмами.
Зато родившаяся совсем недавно ТОР «Большой Камень» (Приморский край) может рассчитывать на более удачный старт. Здесь уже несколько лет реализуется федеральный проект создания суперверфи, которая будет строить суда и оборудование для шельфовых проектов. И разговор о необходимости обеспечить ее инвесторам преференции шел практически с первых дней действия закона о ТОР. Якорным резидентом территории стал именно судостроительный комплекс «Звезда», который и возводит верфь.
Одновременно в рамках ТОР разворачивается жилищное строительство: ставшее резидентом АО «Корпорация развития жилищного строительства» возведет три дома для обеспечения временным жильем сотрудников ООО «Судостроительный комплекс «Звезда». Общая сумма инвестиций оценивается в 1,53 млрд рублей.
Тем временем для резидентов ТОР «Большой Камень» Корпорация развития Дальнего Востока построит объекты инженерной инфраструктуры по электроснабжению, теплоснабжению и осуществит реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения. Также будет построено более 4 км автодороги.
Вопрос обустройства площадок ТОР - один из принципиальных. Ответственная за этот вопрос Корпорация развития Дальнего Востока практически по всем подопечным территориям объявила тендеры на проведение проектных и планировочных работ. Подведение инфраструктуры, которая позволит новым инвесторам заходить на чистую площадку и без проволочек начинать строительство, развернется главным образом на следующий год, когда более четко обозначатся потенциальные резиденты и станет понятно, куда вести трубу или линию электропередачи.
Главное, чтобы команду по развитию Дальнего Востока не ждали сюрпризы в виде секвестров бюджета на эти цели. Тут главный аргумент: на рубль бюджетных денег привлекается 12 рублей частного капитала, не устает повторять министр Александр Галушка. Новые инструменты развития запустили на Дальнем Востоке инвестиционный процесс. Остановка в пути не запланирована. «Мы не планируем останавливаться на достигнутом. По итогам 2016 года объем частных инвестиций превысит 2 трлн рублей», - заявил Александр Галушка на итоговой коллегии Минвостокразвития.
Досье «Дальневосточного капитала»: Верфь в Большом Камне будет выпускать суда водоизмещением до 350 тысяч тонн, элементы морских платформ, суда ледового класса, специальные суда и другие виды морской техники. Сумма заявленных инвестиций по проекту - 92,902 млрд рублей. Завершить все этапы строительства планируется в 2024 году, к этому времени на предприятии будет создано более 5500 рабочих мест.
Свободный порт расширяет границы
Закон о Свободном порте Владивосток вступил в силу 12 октября 2015 года. К 1 октября этого года должны полностью заработать все инструменты, заложенные в нем. Речь идет о начале функционирования зоны свободной торговли. К этому таможенники готовятся, и есть надежда, что все будет по плану, поделился с журналистами полпред президента РФ Юрий Трутнев. И объяснил причину того, что к 1 июля, как планировалось, не был введен в действие упрощенный пограничный режим.
Неспокойная ситуация в мире, проблемы, которые испытывает ряд европейских стран в связи с наплывом мигрантов, заставили притормозить. «Как бы не получилось так, что мы, создав удобство для инвесторов, пожали бы миграционные проблемы», - поделился полпред. Сегодня, по его словам, миграционная служба, пограничное ведомство совместно с Минвостокразвития практически нашли необходимую схему реализации этой преференции для инвесторов.
Тем временем даже небольшой опыт работы режима свободного порта во Владивостоке, как и обещано, был незамедлительно тиражирован на другие порты региона. Впервые предложения о расширении действия режима свободного порта глава государства озвучил на первом Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Тогда президент сказал буквально следующее: «Удалось выработать удачную и конкурентную формулу свободного порта, использовав и свой исторический опыт, и лучшие зарубежные практики», - и предложил правительству «рассмотреть вопрос о распространении режима свободного порта на другие узловые гавани Дальнего Востока».
В соответствии с указом президента режим свободного порта распространяется на четыре ключевые дальневосточные гавани: в Хабаровском крае (Ванинский муниципальный район), Сахалинской области (Корсаковский городской округ), Камчатском крае (Петропавловск-Камчатский), Чукотском автономном округе (Певек). В Свободный порт Владивосток вошел Лазовский муниципальный район.
По данным АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (КРДВ), уже более 160 инвесторов выразили желание стать резидентами СПВ, общий объем инвестиций в планируемые проекты - более 507 млрд рублей. Юбилейная - сотая - заявка от потенциальных резидентов Свободного порта Владивосток поступила еще в июле. И их число каждый день прибавляется, а сумма заявленных в режиме СПВ инвестиций уже превышает 170 млрд рублей. Все происходит очень динамично, заминки, возникавшие в конце прошлого года, когда на заседаниях Наблюдательного совета СПВ его председатель Юрий Трутнев требовал убирать все возможные препоны и не плодить никаких дополнительных требований к потенциальным инвесторам, в прошлом. Сегодня что ни день, то новая инициатива бизнеса, который в рамках СПВ готов строить логистические комплексы, выращивать сельхозпродукцию и даже снимать кино.
В рамках Свободного порта Владивосток ведется работа над проектами международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2». Команда, отвечающая за развитие Дальнего Востока, готова на новом этапе взяться за эту уже почти вечную тему, полагая, что эти проекты могут привлечь на Дальний Восток порядка 300 млрд рублей инвестиций.
По словам Александра Галушки, Минвостокразвития приступило к разработке целевых показателей по развитию свободных портов. «Все то, что было наработано во Владивостоке, будет масштабировано на другие дальневосточные гавани. Работа будет идти уже не в экспериментальном, а в плановом режиме при активном участии глав регионов», - пообещал Александр Галушка, который назначен председателем Наблюдательного совета Свободного порта Петропавловска-Камчатского.
Досье «Дальневосточного капитала»: Большинство резидентов СПВ - 39% - выбрали промышленную сферу деятельности, еще 18% сосредоточились на логистике, третье место по популярности среди отраслей занимают проекты по недвижимости - 11%. Стоит отметить, что географически большинство компаний (42) зарегистрировано во Владивостокском городском округе, в Артемовском городском округе (14) и в Находке (12).
Отметим, что сам Петропавловск-Камчатский порт одновременно вошел в зону действия ТОР «Камчатка». И его развитие является приоритетом не только для региональной власти - эта точка на карте российского Дальнего Востока должна стать одной из опорных при возрождении Северного морского пути. Так что, помимо туристической направленности - формирования условий для приема большого числа туристов, в том числе иностранных, прибывающих на полуостров морским путем, здесь будет сделана ставка на развитие инфраструктуры для обслуживания грузов, перегрузки их на суда ледового класса, судоремонта и морского снабжения.
Порт Корсаков, еще не будучи «свободным», получил план развития от региональных властей. В правительстве Сахалинской области планируют не просто обустроить морские входные ворота на остров, но и создать на территории порта рыбный кластер с холодильниками, перерабатывающими мощностями. Элементом комплексного проекта станет запущенная еще в прошлом году совместно со Сбербанком рыбная аукционная площадка в системе «Сбербанк АСТ» (соглашение было подписано на первом ВЭФ). Рыбные аукционы набирают обороты. Режим свободного порта, считают в правительстве региона, дает массу новых возможностей. А если смотреть на развитие региона комплексно, то свободный порт, две территории опережающего развития, уже созданные на Сахалине, поддержка приоритетных инвестиционных проектов - это уже система новых возможностей, которыми здесь намерены незамедлительно начать пользоваться.
Институты действия
Прошедший год вывел на деловую сцену институты, которые призваны управлять процессом становления территорий опережающего развития, свободными портами. Обеспечивать привлечение новых инвестиций и, что признается особо актуальным, найти, привезти и вырастить кадры для новых проектов в регионе. Ведь, в конце концов, экономический прогресс Дальнего Востока - это не самоцель, стоит задача укоренить здесь население, увеличить количество его жителей. Именно для этого Минвостокразвития вместе с командой полпреда президента РФ в ДФО пробивали закон о бесплатном «дальневосточном» гектаре.
АО «Корпорация развития Дальнего Востока», Агентство по развитию человеческого капитала уже заняли свои ниши в управленческой системе, создают собственные структуры, которые должны быть способны справиться с огромным количеством полномочий и задач. Хотя, как признает Юрий Трутнев, нет в мире совершенства. Пока система управления развитием региона отчасти скопирована с практик других стран, отчасти является собственным ноу-хау. Проблемы и сбои в ее функционировании время от времени возникают, главное, как говорит полпред президента, - вовремя признать, что сделали что-то не так.
А вот для АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» прошедший год был, по существу, триумфальным. Наконец-то удалось не только распаковать «кубышку», но и практически полностью ее определить в эффективные руки, найти тех самых первоклассных заемщиков, которые отвечали бы требованиям Фонда и гарантировали возврат средств. Это предприятия в горнодобывающей, транспортной, сельскохозяйственной отраслях, из сферы экологического производства. Как сообщает Минвостокразвития, именно благодаря софинансированию Фонда стали возможными новые проекты. 10 признаны приоритетными, их общая стоимость оценивается в 171,9 млрд рублей, инвестиции Фонда составят 15,8 млрд рублей.
Раскрыть потенциал института развития помогли принятые в конце прошлого года решения, расширяющие перечень отраслей, с которыми может работать Фонд. А самое главное - снижена цена его инвестиций до 5% годовых на срок до 7 лет. И это уже не банковский кредит, а реальный инвестиционный инструмент, который на начальном этапе дает создаваемым предприятиям возможность на более выгодных условиях привлекать средства в строительство необходимой инфраструктуры.
В настоящее время весь капитал Фонда распределен. Но развитие нельзя остановить, и сегодня Фонд совместно с полпредом и министром по развитию Дальнего Востока ведет работу по его докапитализации минимум на 20 млрд рублей. Такое поручение дал президент России Владимир Путин. При этом общая стоимость заявок на финансирование, поступивших в Фонд, уже превышает триллион рублей.
Но Фонд не только рассчитывает на пополнение своего капитала за счет налоговых отчислений от новых проектов. В регионе предпринимается попытка выстроить новую инвестиционную площадку, которая позволит привлекать средства на рынках капитала - российском и зарубежном - через размещение ценных бумаг региональных компаний.
Лариса ЛАРИНА.
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