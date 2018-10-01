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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 01 Октября, 16:14 |
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Кузбасс нацелился на восток
Многочисленная делегация во главе с только что избранным губернатором Кемеровской области Сергеем ЦИВИЛЕВЫМ постаралась продемонстрировать Кузбасс - индустриальный центр России - в разных аспектах его привлекательности. Инвесторам были презентованы бизнес-проекты, любителям зимних видов спорта - горнолыжный курорт «Шерегеш», и любой из гостей ВЭФ мог познакомиться с самобытной культурой региона. В своем АRT-павильоне кузбассовцы представили произведения из фондов Кемеровского областного музея изобразительных искусств. Присутствие Кузбасса на площадках ВЭФ было ярким, и как сказал на итоговом брифинге Сергей Цивилев, весьма полезным в деловом плане.
По существу, Кузбасс, разрабатывающий сегодня амбициозную стратегию развития до 2035 года, впервые так масштабно представлял себя на российской инвестиционной площадке и выбрал для этого именно Восточный экономический форум. Логика такого решения - в сотрудничестве регионов можно получить синергию, которая возникает при реализации масштабных транспортно-логистических и экономических проектов. Эти проекты соединяют макрорегион Сибирь и Дальний Восток воедино, обеспечивая связь между ресурсами, производствами и рынками сбыта.
- Мы экономически и духовно связаны с Дальним Востоком. Кроме того, тихоокеанский рынок является для нас очень перспективным. И мы показали, что Кузбасс открыт для российского и международного сотрудничества, готов предоставить условия для реализации инвестиционных проектов, - говорит Сергей Цивилев.
Угольный интерес
Для предприятий Кузбасса, прежде всего угольщиков, восточное направление становится приоритетным в силу многих причин. О них подробно говорилось на состоявшемся в конце августа в Кемерове заседании Комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, на пленуме Госсовета по развитию Дальнего Востока, прошедшем на острове Русском в преддверии ВЭФ.
В России стремительно растет добыча угля, почти на три года опережая целевые показатели долгосрочной программы развития угольной промышленности России на период до 2030 года. По словам министра энергетики Александра НОВАКА, в этом году в России будет взят рубеж в 420 млн тонн, что выше максимального уровня добычи советского времени.
Сегодня Россия - третий в мире экспортер угля, рост спроса на азиатских рынках открывает новые возможности для отрасли. Эксперты ожидают, что устойчивый рост спроса на уголь будет продолжаться в течение ближайших 10-15 лет. Российским угольщикам необходимо встроиться в этот тренд, для чего должны оперативно решаться вопросы доставки продукции на рынки АТР.
По статистике РЖД, доля грузов ТЭК в грузообороте уже составила более 70%. При этом, в восточном направлении в последние пять лет наблюдался динамичный рост перевозок угольных грузов - более чем в 3,3 раза. Чтобы не стать «узким горлышком» для экспортных грузов, РЖД реализует масштабный инвестиционный проект модернизации Транссиба и БАМа, который потребует 700 млрд рублей инвестиций. По данным компании, первый этап программы развития Восточного полигона предусматривает к 2019 году увеличение экспортных перевозок угля в восточном направлении до 125 млн тонн. В рамках второго этапа, по соглашению с грузоотправителями, железнодорожники к 2025 году должны выйти на увеличение провозной способности в восточном направлении до 210 млн тонн, из которых до 195 млн тонн - это уголь.
Угольщики подтверждают, что для достижения заявленных объемов есть ресурсы, и они берут на себя обязательства в полной мере задействовать провозные возможности железной дороги, которые будут созданы в результате масштабных инвестиций в ее модернизацию. На другом конце этой связки - возможности угольных терминалов в портах Дальнего Востока. И это уже - сфера ответственности частного инвестора. В правительстве, согласовывая значительные средства на железнодорожную инфраструктуру, рассчитывают на быстрое расширение портовых мощностей на тихоокеанском побережье России, в частности, на юге Приморского края.
Вопросы развития портовой инфраструктуры также стали важнейшими в повестке дня ВЭФ, а помимо специальных сессий эта тема активно обсуждалась в кулуарах, на личных встречах руководителей крупнейших угольных компаний России, собравшихся на острове Русском.
Кузбасс презентовал участникам ВЭФ новый проект - строительство специализированного угольного порта в бухте Суходол. Инвестором проекта выступает крупнейший кузбасский холдинг «Сибирский Деловой Союз» (СДС), в составе которого - третий по объемам добычи и экспорта угля «СДС-Уголь». На презентационной площадке ВЭФ генеральный директор ХК «СДС-Уголь» Геннадий АЛЕКСЕЕВ поделился подробностями проекта, который в июле этого года уже перешел из «бумажной» стадии в производственную, начаты первые земляные работы на строительной площадке будущего порта, общая мощность которого к 2022 году составит 20 млн тонн угля в год.
Важное обстоятельство - к порту будет проведена отдельная железнодорожная ветка от станции Смоляниново, планируется построить сортировочную площадку, которая, взяв на себя грузы, следующие в адрес порта «Суходол», позволит разгрузить станцию и основной путь, ведущий к портам Находки. И это - также масштабные инвестиции, которые, как рассчитывает инициатор проекта, в значительной степени возьмет на себя РЖД.
Это тот самый случай, когда необходимо использовать механизмы государственно-частного партнерства (ГЧП), где будут учтены и закреплены все обязательства заинтересованных сторон. Первый концессионный проект по строительству угольного порта в Мурманске уже стартовал, теперь дело за дальневосточными проектами. На площадке ВЭФ этому аспекту в развитии портового бизнеса на Дальнем Востоке была посвящена отдельная сессия, основным докладчиком на которой выступил заместитель Министра транспорта РФ, руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) Юрий ЦВЕТКОВ.
При этом дискуссии о том, не слишком ли железнодорожники рискуют, втягиваясь в такую масштабную инвестиционную программу, продолжаются, несмотря на то, что основные решения уже приняты.
- Государство может на плечах угольной отрасли развить транспортную инфраструктуру, - размышляет Геннадий Алексеев. - Тем более, что помимо угольных грузов дороге предстоит взять на себя увеличение контейнерных перевозок (президент Российской Федерации ставит задачу - в три раза). В любом случае, модернизация железной дороги - это взаимовыгодный проект: и для государства, и для частного бизнеса, который окупит бюджетные инвестиции налогами и рабочими местами.
Подписались сотрудничать
Начиная проект в Приморье, «СДС» активно присматривается к местному бизнесу, который может выступить подрядчиком. Площадка Восточного экономического форума позволяла налаживать контакты с зарубежными компаниями, производителями оборудования, обладателями современных технологий в области промышленной и экологической безопасности.
Как сообщала пресс-служба ВЭФ, администрация Кемеровской области, ХК «СДС» и китайская компания Beijing CATIC Industry Limited подписали Меморандум по развитию угольной промышленности. Достигнута договоренность с корейскими компаниями о сотрудничестве в сфере разработки и производства высокотехнологичной продукции для защиты окружающей среды и обеспечения промышленной безопасности в Кузбассе.
В рамках ВЭФ АО ХК «СДС-Уголь» подписало соглашение о сотрудничестве с Фондом «Сколково».
- Только непрерывные улучшения всех технологических процессов и использование передовых инновационных технологий позволят холдингу «СДС-Уголь» успешно реализовать стратегию перспективного развития. Уверены, что наше партнерство с Фондом «Сколково» станет не просто продуктивным, но и будет иметь синергетический эффект, - комментирует договоренности генеральный директор АО ХК «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев.
Соглашение «СДС» с Дальневосточным фондом высоких технологий открывает новые возможности высокотехнологичным компаниям и стартапам.
- СДС - признанный индустриальный лидер в использовании промышленных инноваций. Взаимодействие с крупными игроками, которые могут задавать направления для развития высокотехнологичных производств, будет способствовать созданию востребованных разработок дальневосточными компаниями, - комментирует руководитель Дальневосточного фонда высоких технологий Руслан САРКИСОВ. - В крупном проекте, который начинает компания в Приморском крае, может быть востребована широкая номенклатура разработок - от технологий металлообработки до процедур мониторинга, цифрового управления проектами, использования новых IT-платформ и прочее.
В рамках форума делегация Кузбасса подписала 15 различных соглашений с администрациями регионов, общественными организациями, компаниями, институтами развития, ориентированными на достижение той самой цели, которую ставили кемеровчане, отправляясь на ВЭФ, - объединение усилий и синергия от общих проектов.
На верхнем фото: Сергей ЦИВИЛЕВ: «Кузбасс открыт для российского и международного сотрудничества, готов предоставить условия для реализации инвестиционных проектов».
Лариса ЛАРИНА.
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