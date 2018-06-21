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Суббота| 07 Июля, 19:34 |
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Автобизнес: Особенности дальневосточной промсборки
Не спасут ситуацию и анонсированные в сотрудничестве с тем же Sollers проекты Toyota и Mazda. Региону нужны качественные и дешевые иномарки, тогда как автопроизводители не желают жертвовать прибылью на быстрорастущем российском рынке.
Режим промсборки для производителей автомобилей дает возможность платить таможенные пошлины за ввозимые детали и агрегаты по льготным тарифам. Соглашения по старым правилам подписывались в 2005-2007 гг., по более жестким новым – в прошлом году. Всего Минэкономразвития заключило 31 такое соглашение. Новые соглашения о промсборке с декабря не подписываются из-за вступления России в ВТО.
«Старая промсборка», соглашения по которой автопроизводители заключали с правительством в середине 2000-х годов, предполагает беспошлинный ввоз автокомпонентов для выпуска авто в России в объеме не менее 25 тыс. в год в обмен на обязательства локализации. Через 4,5 года с момента организации полного цикла производства компания должна локализовать 30% импортных комплектующих.
«Для меня остается загадкой конечный экономический эффект для бюджета государства в этом случае (сборка SKD). Фактически готовый автомобиль производится на заводе по частям, затем ввозится в страну-производитель и собирается на месте в обход пошлин. Это еще только зачатки производства. Чем быстрее автопроизводители перешагнут эту технологию, ориентированную на обход высоких импортных пошлин, тем лучше для рынка и государства», – считает генеральный директор ЗАО «Саммит Моторс» (Владивосток) Михаил КУЗНЕЦОВ.
Sollers-ДВ окупится не скоро
Первенцем сборочного производства на Дальнем Востоке стал автомобильный завод группы Sollers во Владивостоке. Стоит отметить, что в случае с Sollers речь идет в первую очередь о некоем полусоциальном проекте, ведь государство обещало наполнить рынок Дальнего Востока машинами локальной сборки.
В настоящее время ООО «Соллерс – Дальний Восток» собирает 4 модели южнокорейских внедорожников SsangYong – Kyron, Rexton, Actyon Sports и New Actyon. Общий объем инвестиций в проект составляет 1,8 млрд рублей. В 2012 году завод планирует выпустить 29,3 тыс. автомобилей, тогда как в 2011 году было выпущено 25 тыс. 100 SsangYong.
«Если в январе 2010 года суточная мощность завода составляла 21 машину, в июне 2010 года – 59, в декабре 2010 года – 80, то на конец 2011 года этот показатель вырос до 135 машин. Мы убеждены, что в текущей ситуации на российском рынке приоритетной задачей является не простое наращивание мощностей, а поддержание эффективной и прибыльной операционной деятельности автомобильного производства», – говорит генеральный директор ООО «Соллерс – Дальний Восток» Александр КОРНЕЙЧУК.
На данный момент SsangYong, произведенные во Владивостоке, представлены у 122 дилеров в 74 городах России, в том числе 10 дилеров работают на Дальнем Востоке. В 2011 году два новых дилера появились в Хабаровске, по одному в Петропавловске-Камчатском, Магадане, Благовещенске и Находке. В 2012 году еще по одному дилеру прибавится на Сахалине и Камчатке.
Из 22,5 тыс. SsangYong, которые были проданы в 2011 году, большая часть ушла в автосалоны Москвы и Санкт-Петербурга, в ДФО остаются порядка 4%. По словам Александра Корнейчука, так называемая «точка безубыточности» для дилера составляет продажу 25 автомобилей в месяц. Сегодня один из двух дилеров во Владивостоке ежемесячно продает 50-60 автомобилей SsangYong, другой – порядка 80. В то же время дилер в Москве ежемесячно реализует около 270 автомобилей.
Гендиректор и совладелец Sollers Вадим ШВЕЦОВ считает, что проект во Владивостоке окупится не раньше чем через 8 лет.
«Период окупаемости в автопроме, скажем так, не быстрый. В среднем проекты окупаются 7-8 лет. Мы, в принципе, рассчитываем на такой горизонт. Раньше подобные производства окупаться не могут. Собственно производство стоит сравнительно небольшие деньги, если сравнивать с инфраструктурой, которая здесь создана. Поэтому пока этот проект имел инфраструктурно-логистическую часть. А вот сейчас, когда будем переходить на производство полного цикла, пойдут достаточно большие инвестиции именно в производство. Максимальные мощности на имеющейся площадке – не более 100 тыс. автомобилей в год. Больше не выдержит инфраструктура города, ведь завод расположен в самом центре Владивостока», – говорит Вадим Швецов.
На очереди – Toyota...
Toyota Motor Corp. планирует начать выпуск внедорожников модели Land Cruiser Prado методом крупноузловой сборки на ООО «Соллерс-Буссан» (совместное предприятие японской Mitsui и группы Sollers в Приморье). Предприятие по сборке Toyota во Владивостоке станет второй производственной площадкой японской компании в России после открытия завода в промзоне Шушары под Санкт-Петербургом в конце 2007 года.
Организаторы проекта считают, что сборка в России позволит японской компании снизить цены на модель Land Cruiser Prado, а также сократить сроки поставки российским клиентам этих авто. Полный производственный цикл на ООО «Соллерс-Буссан» может быть запущен в конце 2014 года, отмечал ранее представитель Sollers.
Проект с Toyota противоречит одному из ключевых принципов стратегии Sollers – акценте на самостоятельной дистрибуции и продаже продукта. В компании всегда подчеркивали, что самая высокая рентабельность не в производстве, а в продаже и сервисе, поэтому именно этот бизнес является ключевым, а сборка машин – скорее средство снижения издержек. Теперь же речь идет о том, что Sollers займется низкорентабельной контрактной сборкой в чужих интересах.
...и Mazda
Вслед за Toyota в Приморье готова обосноваться и японская автомобилестроительная компания Mazda. Соглашение о промсборке между Минэкономразвития и компанией ООО «Мазда Мотор Мануфэкчуринг Рус» было заключено 21 июня 2011 года, а 23 ноября 2011 года Mazda и Sollers подписали меморандум о создании совместного предприятия по выпуску автомобилей на площадке ООО «Соллерс – Дальний Восток».
Ожидается, что Mazda в рамках соглашения о промсборке на заводе во Владивостоке будет выпускать автомобили сегментов SUV и C- и D-классов (сейчас речь идет о модели Mazda-6, а также новой модели – компактном кроссовере Mazda CX-5).
По словам исполнительного директора Mazda Масахиро МОРО, СП вероятно начнет работу в конце 2012 – начале 2013 года.
Ранее сообщалось, что на первом этапе мощность производства может составить до 25-50 тыс. автомобилей, а объем инвестиций – около $80 млн.
Сборка в России позволит Mazda снизить цены и сократить сроки поставки автомобилей российским клиентам. В то же время на Дальнем Востоке, традиционно предпочитающем Toyota, продукция автоконцерна вряд ли будет популярной. «Рынок подержанных автомобилей из Японии сформировал в регионе устойчивое мнение, что Mazda уступает Toyota и Nissan по техническим характеристикам и дорога в эксплуатации. Предложить значительную скидку на автомобили для приморцев производитель не сможет (Sollers сегодня предоставляет «дальневосточную скидку» на внедорожники SsangYong за счет экономии расходов на доставку автомобилей по железной дороге). Поэтому говорить о том, что дальневосточников посадят на Mazda, не стоит», – говорит один из автодилеров Владивостока.
Renault-Nissan думает
Начиная с 2010 года рассматривает возможности по организации сборки автомобилей на Дальнем Востоке и альянс Renault-Nissan.
По словам руководителя Renault в России Бруно АНСЕЛЕНА, альянс может производить люксовые автомобили на Дальнем Востоке, что позволит импортировать, например, различные части из Японии, Кореи, в том числе наладить производство полного цикла и поставлять их уже в центральную Россию.
В январе прошлого года пресс-служба администрации Приморского края сообщала, что представители делегации альянса Renault-Nissan и «АвтоВАЗа» посетили край для изучения вопроса создания автосборочного производства.
В марте 2010 года премьер-министр РФ Владимир ПУТИН предложил альянсу Renault-Nissan принять участие в создании производства на Дальнем Востоке. «Мы с вами занимались вместе развитием производства в Санкт-Петербурге. Мы приглашаем вас принять участие в работе по созданию аналогичного предприятия на Дальнем Востоке», – заявлял Путин на встрече с главой Renault-Nissan Карлосом ГОНОМ. Владимир Путин выразил уверенность, что в случае создания производства на Дальнем Востоке оно будет «в высшей степени востребовано».
Олег КЛИМЕНКО, «Дальневосточный капитал».
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