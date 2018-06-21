Автобизнес: Особенности дальневосточной промсборки

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Суббота| 07 Июля, 19:34 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 63 р.
1 EUR 73 р.
100 JPY 5700 р.
10 CNY 940 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
В Приморье остаются жить вопреки, а не благодаря усилиям государства
свежий номер
Дальневосточный капитал № 6, 2018

Регион сегодня
07.07 |
Во Владивостоке на ВЭФ представят проект по созданию Всемирного центра мамонта
07.07 |
Глава Владивостока по-честному ответил на вопросы молодежи
06.07 |
Владивосток первым на Дальнем Востоке услышит "невероятную историю" от Дэвида Рамсера
06.07 |
В Приморье участились случаи обращения граждан в налоговые органы
06.07 |
С 14 июля по Владивостоку можно путешествовать с профессиональным гидом бесплатно
статьи раздела
Регион сегодня
21 Июня 2018, 10:18
Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 18:40
Отток населения замедлился? Просто уже уезжать некому Сохранение сырьевой специализации делает здесь живущих людей "лишними". За три месяца из Приморья в Россию уехало еще 5000 человек (на 4,7% больше)
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 16:53
Дальнему Востоку нужен другой МРОТ Конкретно для жителей Дальнего Востока никаких льгот нет. Только жить дороже и холоднее
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 18:11
Быть в команде "ННК" Новый дизайн гоночных автомобилей ННК_Drift_Team презентовали в Хабаровске
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 12:30
Ваше золото еще в песке Магаданская область вновь ждет большое количество гостей в июле
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Тема номера
09 Апреля 2012, 23:50 | Тема номера

Автобизнес: Особенности дальневосточной промсборки

Закрутив до предела гайки в отношении ввоза из Японии автомобилей с правым рулем, составляющих основу легкового автопарка Дальнего Востока, правительство РФ не смогло компенсировать возникший дефицит иномарок за счет ввода в регионе автосборочного производства. Продукция завода Sollers, начавшего работу во Владивостоке 29 декабря 2009 года, пользуется устойчивым спросом, но только не на Дальнем Востоке.

Не спасут ситуацию и анонсированные в сотрудничестве с тем же Sollers проекты Toyota и Mazda. Региону нужны качественные и дешевые иномарки, тогда как автопроизводители не желают жертвовать прибылью на быстрорастущем российском рынке.

Режим промсборки для производителей автомобилей дает возможность платить таможенные пошлины за ввозимые детали и агрегаты по льготным тарифам. Соглашения по старым правилам подписывались в 2005-2007 гг., по более жестким новым – в прошлом году. Всего Минэкономразвития заключило 31 такое соглашение. Новые соглашения о промсборке с декабря не подписываются из-за вступления России в ВТО.

«Старая промсборка», соглашения по которой автопроизводители заключали с правительством в середине 2000-х годов, предполагает беспошлинный ввоз автокомпонентов для выпуска авто в России в объеме не менее 25 тыс. в год в обмен на обязательства локализации. Через 4,5 года с момента организации полного цикла производства компания должна локализовать 30% импортных комплектующих.

«Для меня остается загадкой конечный экономический эффект для бюджета государства в этом случае (сборка SKD). Фактически готовый автомобиль производится на заводе по частям, затем ввозится в страну-производитель и собирается на месте в обход пошлин. Это еще только зачатки производства. Чем быстрее автопроизводители перешагнут эту технологию, ориентированную на обход высоких импортных пошлин, тем лучше для рынка и государства», – считает генеральный директор ЗАО «Саммит Моторс» (Владивосток) Михаил КУЗНЕЦОВ.

Sollers-ДВ окупится не скоро

Первенцем сборочного производства на Дальнем Востоке стал автомобильный завод группы Sollers во Владивостоке. Стоит отметить, что в случае с Sollers речь идет в первую очередь о некоем полусоциальном проекте, ведь государство обещало наполнить рынок Дальнего Востока машинами локальной сборки.

В настоящее время ООО «Соллерс – Дальний Восток» собирает 4 модели южнокорейских внедорожников SsangYong – Kyron, Rexton, Actyon Sports и New Actyon. Общий объем инвестиций в проект составляет 1,8 млрд рублей. В 2012 году завод планирует выпустить 29,3 тыс. автомобилей, тогда как в 2011 году было выпущено 25 тыс. 100 SsangYong.

«Если в январе 2010 года суточная мощность завода составляла 21 машину, в июне 2010 года – 59, в декабре 2010 года – 80, то на конец 2011 года этот показатель вырос до 135 машин. Мы убеждены, что в текущей ситуации на российском рынке приоритетной задачей является не простое наращивание мощностей, а поддержание эффективной и прибыльной операционной деятельности автомобильного производства», – говорит генеральный директор ООО «Соллерс – Дальний Восток» Александр КОРНЕЙЧУК.

На данный момент SsangYong, произведенные во Владивостоке, представлены у 122 дилеров в 74 городах России, в том числе 10 дилеров работают на Дальнем Востоке. В 2011 году два новых дилера появились в Хабаровске, по одному в Петропавловске-Камчатском, Магадане, Благовещенске и Находке. В 2012 году еще по одному дилеру прибавится на Сахалине и Камчатке.

Из 22,5 тыс. SsangYong, которые были проданы в 2011 году, большая часть ушла в автосалоны Москвы и Санкт-Петербурга, в ДФО остаются порядка 4%. По словам Александра Корнейчука, так называемая «точка безубыточности» для дилера составляет продажу 25 автомобилей в месяц. Сегодня один из двух дилеров во Владивостоке ежемесячно продает 50-60 автомобилей SsangYong, другой – порядка 80. В то же время дилер в Москве ежемесячно реализует около 270 автомобилей.

Гендиректор и совладелец Sollers Вадим ШВЕЦОВ считает, что проект во Владивостоке окупится не раньше чем через 8 лет.

«Период окупаемости в автопроме, скажем так, не быстрый. В среднем проекты окупаются 7-8 лет. Мы, в принципе, рассчитываем на такой горизонт. Раньше подобные производства окупаться не могут. Собственно производство стоит сравнительно небольшие деньги, если сравнивать с инфраструктурой, которая здесь создана. Поэтому пока этот проект имел инфраструктурно-логистическую часть. А вот сейчас, когда будем переходить на производство полного цикла, пойдут достаточно большие инвестиции именно в производство. Максимальные мощности на имеющейся площадке – не более 100 тыс. автомобилей в год. Больше не выдержит инфраструктура города, ведь завод расположен в самом центре Владивостока», – говорит Вадим Швецов.

На очереди – Toyota...

Toyota Motor Corp. планирует начать выпуск внедорожников модели Land Cruiser Prado методом крупноузловой сборки на ООО «Соллерс-Буссан» (совместное предприятие японской Mitsui и группы Sollers в Приморье). Предприятие по сборке Toyota во Владивостоке станет второй производственной площадкой японской компании в России после открытия завода в промзоне Шушары под Санкт-Петербургом в конце 2007 года.

Организаторы проекта считают, что сборка в России позволит японской компании снизить цены на модель Land Cruiser Prado, а также сократить сроки поставки российским клиентам этих авто. Полный производственный цикл на ООО «Соллерс-Буссан» может быть запущен в конце 2014 года, отмечал ранее представитель Sollers.

Проект с Toyota противоречит одному из ключевых принципов стратегии Sollers – акценте на самостоятельной дистрибуции и продаже продукта. В компании всегда подчеркивали, что самая высокая рентабельность не в производстве, а в продаже и сервисе, поэтому именно этот бизнес является ключевым, а сборка машин – скорее средство снижения издержек. Теперь же речь идет о том, что Sollers займется низкорентабельной контрактной сборкой в чужих интересах.

...и Mazda

Вслед за Toyota в Приморье готова обосноваться и японская автомобилестроительная компания Mazda. Соглашение о промсборке между Минэкономразвития и компанией ООО «Мазда Мотор Мануфэкчуринг Рус» было заключено 21 июня 2011 года, а 23 ноября 2011 года Mazda и Sollers подписали меморандум о создании совместного предприятия по выпуску автомобилей на площадке ООО «Соллерс – Дальний Восток».

Ожидается, что Mazda в рамках соглашения о промсборке на заводе во Владивостоке будет выпускать автомобили сегментов SUV и C- и D-классов (сейчас речь идет о модели Mazda-6, а также новой модели – компактном кроссовере Mazda CX-5).

По словам исполнительного директора Mazda Масахиро МОРО, СП вероятно начнет работу в конце 2012 – начале 2013 года.

Ранее сообщалось, что на первом этапе мощность производства может составить до 25-50 тыс. автомобилей, а объем инвестиций – около $80 млн.

Сборка в России позволит Mazda снизить цены и сократить сроки поставки автомобилей российским клиентам. В то же время на Дальнем Востоке, традиционно предпочитающем Toyota, продукция автоконцерна вряд ли будет популярной. «Рынок подержанных автомобилей из Японии сформировал в регионе устойчивое мнение, что Mazda уступает Toyota и Nissan по техническим характеристикам и дорога в эксплуатации. Предложить значительную скидку на автомобили для приморцев производитель не сможет (Sollers сегодня предоставляет «дальневосточную скидку» на внедорожники SsangYong за счет экономии расходов на доставку автомобилей по железной дороге). Поэтому говорить о том, что дальневосточников посадят на Mazda, не стоит», – говорит один из автодилеров Владивостока.

Renault-Nissan думает

Начиная с 2010 года рассматривает возможности по организации сборки автомобилей на Дальнем Востоке и альянс Renault-Nissan.

По словам руководителя Renault в России Бруно АНСЕЛЕНА, альянс может производить люксовые автомобили на Дальнем Востоке, что позволит импортировать, например, различные части из Японии, Кореи, в том числе наладить производство полного цикла и поставлять их уже в центральную Россию.

В январе прошлого года пресс-служба администрации Приморского края сообщала, что представители делегации альянса Renault-Nissan и «АвтоВАЗа» посетили край для изучения вопроса создания автосборочного производства.

В марте 2010 года премьер-министр РФ Владимир ПУТИН предложил альянсу Renault-Nissan принять участие в создании производства на Дальнем Востоке. «Мы с вами занимались вместе развитием производства в Санкт-Петербурге. Мы приглашаем вас принять участие в работе по созданию аналогичного предприятия на Дальнем Востоке», – заявлял Путин на встрече с главой Renault-Nissan Карлосом ГОНОМ. Владимир Путин выразил уверенность, что в случае создания производства на Дальнем Востоке оно будет «в высшей степени востребовано».

Олег КЛИМЕНКО, «Дальневосточный капитал».

Теги:


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Регион сегодня
18 Июня 2018, 13:15
Бизнес Хабаровска защищает свои права В праведном порыве проверяющие забыли, что имеют дело не с врагами, а с российскими гражданами, для которых приостановка бизнеса сродни пожару
статьи раздела
Loading...
RedTram
Тема номера
18 Июня 2018, 09:19
Кадры для промышленности Приоритет Ил Тумэна - закрепление трудовых ресурсов на промышленных предприятиях
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 20:00
Моногорода Приморья ждет новая экономическая реальность В Приморье есть девять населенных пунктов, которым присвоен статус монопрофильных
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:58
МФЦ убирает барьеры Открыть и вести бизнес в Приморье возможно, практически не посещая официальных инстанций
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:04
Все для туристического счастья В Приморском крае в рамках четвертого Тихоокеанского туристского форума и выставки PITE определили основные тренды развития туризма.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика