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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 20 Сентября, 00:45 |
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Сергей СИДОРЕНКО: Приморский край должен стать активным игроком на рынке земли
- Это в большей степени южнокорейские и китайские компании. Среди них есть те, которые замечательно ведут бизнес, абсолютно прозрачно и понятно для власти: выплачиваются налоги, на работу принимаются российские местные граждане. В то же время есть и отрицательный опыт, причем не только в тех компаниях, где владельцами являются иностранные граждане. Есть сельхозпредприятия, принадлежащие российским гражданам, зарегистрированные на территории России, в которых официально устроены всего два русских работника. Они оформляют квоту для привлечения, скажем, 500 китайцев и имеющиеся у них на правах собственности 500 га земли раздают им под конкретную плату. Против такого бизнеса мы были и будем.
А вообще я считаю, что необходимо приоритет по трудоустройству отдавать местному населению. Мы этот вопрос уже обсуждали с губернатором, и теперь будем искать механизмы в правовом поле, которые позволят сделать так, чтобы для компаний и иностранных, и российских было что-то вроде квоты для привлечения местного населения. Примерно можно представить так: если вы хотите привлечь 100 иностранных работников, будьте добры, не менее 20 мест из них отдайте нашим местным работникам, т.е. 20% российского населения, 80% – иностранцев.
Сейчас Приморскому краю надо формировать фонд перераспределения земли. Мы не можем просто наблюдать за процессами, которые происходят в землепользовании, мы должны в них участвовать, более того, иметь возможность их регулировать и привлекать потенциальных инвесторов, которые готовы вкладывать в приморскую землю деньги на понятных для края условиях.
В моем понимании, у субъекта в казне должно быть 200-300 тыс. га земли, оформленных крупными блоками, на которые можно привлекать потенциальных инвесторов для создания серьезного производства. При этом земля, безусловно, должна находиться в казне края на правах собственности, а инвесторов нужно наделять участками на правах долгосрочной аренды до 49 лет под эффективные бизнес-проекты. Правила должны быть понятны, в договорах соглашения определена взаимная ответственность арендатора и арендодателя.
Земля у нас была и продолжает быть в обороте. Но там работают самостоятельные игроки, а субъект, к сожалению, в этой ситуации – наблюдатель. Так не должно быть. Мы не собираемся никому мешать, но мы должны стать активными игроками, помогающими развивать эти процессы.
«Дальневосточный капитал».
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