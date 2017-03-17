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14 Апреля 2017, 14:12 | Тема номера | Адреса инвестиций. Приморский край

Объединенная зерновая компания открывает экспорт на Восток

В ежегодном послании Федеральному собранию в декабре прошлого года президент РФ Владимир ПУТИН заявил, что экспорт сельхозпродукции дает сегодня России больше, чем продажа вооружения. Поэтому развитие именно этого стратегического направления - важная задача для государства, значимую роль в которой играет АО "Объединенная зерновая компания" (ОЗК).

При этом стратегической задачей сельскохозяйственной отрасли является развитие транспортной инфраструктуры на Дальнем Востоке для освоения рынка стран АТР. По данным Министерства сельского хозяйства, потенциал этого рынка оценивается в 27 млн тонн зерна в год и Россия на нем практически не представлена.

Поэтому самый амбициозный и национально значимый проект Объединенной зерновой компании нацелен на открытие для России нового канала экспорта - с Востоком. Для этого компания возводит в морском порту Зарубино (Приморский край) Дальневосточный специализированный зерновой терминал (ДВЗТ).

Строительство терминала - это социально-экономический проект по развитию нераскрытого потенциала Сибири и Дальнего Востока, введению в оборот новых земель сельскохозяйственного назначения, внедрению новых технологий, организации новых рабочих мест и, как следствие, увеличению налоговых отчислений в региональные бюджеты. Реализация этого амбициозного проекта позволит отечественным производителям значительно увеличить объем экспортных поставок зерновых культур и продуктов их переработки в страны Азиатско-Тихоокеанского региона уже через 3-4 года.

Проект реализуется в три этапа. До 2020 года будет завершен первый этап мощностью 3 млн тонн зерна, полное развитие зернового терминала мощностью перевалки зерна 10 млн тонн будет завершено к 2023 году с последующим доведением мощности до 33,5 млн тонн зерна.

Законодательная основа для реализации проекта была создана после того, как в январе 2017 года распоряжением Правительства Российской Федерации № 96-р были внесены изменения в действующую Схему территориального планирования РФ в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения.

«Строительство идет строго по графику. Уже проведены изыскательские работы на береговой части и в акватории. Разработаны основные технические решения и схема генерального плана, определены потребности в транспортной и энергетической инфраструктуре. В целом проектно-изыскательские работы планируется завершить до конца 2017 года. Начало строительства запланировано на 1-ое полугодии 2018 года после получения разрешения на строительство», - сказал генеральный директор ООО «ДВЗТ» Александр ГОРДЕЕВ.

Кроме того, сформирован собственный парк вагонов-зерновозов ОЗК, который будет обеспечивать логистику грузовых потоков в рамках «Дальневосточного зернового терминала». В ближайшей перспективе - подписание соглашений о намерениях по перевалке зерна через терминал с российскими сельхозпроизводителями.

Помимо этого проекта Объединенная зерновая компания реализует еще ряд крупномасштабных отраслевых проектов по всей России. Один из них - увеличение мощностей ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» до 6,1 млн тонн зерна. В целом, это увеличение мощности глубоководной перевалки в Азовско-Черноморском бассейне более чем на 15%. Также ОЗК завершает формирование собственного подвижного состава до 1,5 тыс. новых инновационных вагонов-хопперов для создания ж/д оператора. Новые вагоны-хопперы отличаются улучшенными характеристиками: объем кузова увеличен до 120 кубометров, осевая нагрузка повышена до 25 тс, что обеспечивает перевозку грузов с использованием полной грузоподъемности вагона в 76 тонн. Такие вагоны позволяют клиентам ОЗК транспортировать наибольший объем груза наименьшим количеством вагонов в 100%-ном технически исправном и коммерчески пригодном подвижном составе, позволяющем снизить клиентам стоимость эксплуатации подвижного состава за счет увеличенных межремонтных интервалов.

И это не предел. Компания не стоит на месте - рассматриваются и оцениваются новые перспективные проекты, нацеленные на увеличение экономического потенциала сельского хозяйства страны.

Досье «Дальневосточный капитал»: АО «ОЗК» создано 21 марта 2007 года в результате преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Федеральное агентство по регулированию продовольственного рынка» при Министерстве сельского хозяйства. АО «ОЗК» - вертикально интегрированный холдинг, осуществляющий управление всеми производственными циклами движения зерна: хранение, переработка, перевалка, реализация. АО «ОЗК» является государственным зерновым оператором и агентом по проведению государственных закупочных и товарных интервенций. Компания также выполняет функции по организации сохранности зерна государственного интервенционного фонда и его реализации по распоряжениям Министерства сельского хозяйства и Правительства Российской Федерации. Управление строительством Дальневосточного специализированного зернового терминала осуществляет ООО «ДВЗТ» - 100%-е дочернее общество АО «ОЗК», учрежденное в соответствии с директивой правительства РФ.


 

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.

Журнал "Дальневосточный капитал", апрель, 2017 год. 

Теги: ОЗК  Объединенная зерновая компания 


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