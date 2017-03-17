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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 14 Апреля, 23:37 |
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Вера ЛОМОНОСОВА, финансовый директор Агропромышленной группы "Армада": Бизнес должен быть гибким, только тогда он будет успешным
Последовательность действий определялась рыночной конъюнктурой и стратегией развития, которая была принята собственниками компании. «Армада» - совместное предприятие с участием китайского капитала.
Активы компании росли благодаря присоединению целого ряда аграрных предприятий Приморья, которые видели в партнерстве с более крупным игроком перспективу не только выжить, но и получить развитие. Верность такого решения для селян подтвердило время. Приход «Армады» способствовал возрождению сел, в экономический оборот вводились земли, которые до этого, по существу, простаивали.
Сегодня в агрохолдинге «Армада» пять отделений, и все они оснащены передовым сельхозоборудованием, в том числе современными элеваторами. На предприятиях компании содержится около 9000 свиней и 1000 голов крупного рогатого скота. Машинно-транспортная база насчитывает более 200 единиц современной техники. В компании работает опытная команда профессионалов.
Об актуальности мер поддержки агропрома, опыте работы с китайскими инвесторами и перспективах выхода российских компаний на рынок АТР «ДК» разговаривал с финансовым директором Агропромышленной группы «Армада» Верой ЛОМОНОСОВОЙ.
- Вера Сергеевна, «Армада» - одна из немногих российских компаний, которая смогла привлечь китайские инвестиции и в форме совместного предприятия уже успела реализовать ряд проектов. Вы ощущаете себя желанными, вокруг вас хороводят озабоченные инвестиционным климатом чиновники? Или надо держаться подальше от власти, лишь бы не мешали? Компании удалось воспользоваться хоть какими-то мерами поддержки?
- На самом деле, «Армада» использует зарубежный капитал уже с 2002 года. Тогда еще не говорили ни об инвестиционном климате, ни о «воротах в АТР». Мы, безусловно, наработали огромный опыт работы со странами АТР и готовы им делиться. Но с тех времен много что изменилось, бизнес уже не чувствует себя «один в поле воин», государство идет навстречу и несет уже не только контролирующую функцию, но и оказывает поддержку.
Это, несомненно, радует, но надо понимать, что поддержка - это не просто выделение денег из бюджета на какой-то проект. Не нужно ждать, что кто-то придет и сделает за вас вашу работу или решит ваши финансовые проблемы. Государство - это политическая организация общества, обеспечивающая его единство и целостность. Свои функции оно осуществляет за счет поступающих налогов, сборов, акцизов и иных платежей в бюджет. Соответственно, создать для нас с вами благоприятную среду для работы и развития - это стратегическая задача для государства.
Держаться подальше от власти не нужно, ведь взаимодействие бизнеса и власти упрощает и ускоряет процесс правильного принятия решений для чиновников, а вовремя поднятая на обсуждение проблема найдет скорейшее решение. Прямой диалог всегда более продуктивный и информативный. Что касается нашей компании, мы, как и все, разумеется, пользуемся мерами поддержки. Например, льготный налоговый спецрежим для сельхозтоваропроизводителей, чем не мера поддержки?
- Целый ряд преференций и льгот предусматривают режимы территории опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток (СПВ). Резиденты явно окажутся в лучшей конкурентной позиции. Вы рассматриваете для себя целесообразность получения такого статуса?
- Сегодня весь бизнес региона вовлечен в процесс обсуждения ТОРов и свободного порта. Это одна из мер поддержки Дальнего Востока, создания благоприятного инвестиционного климата, и обещанные льготы, несомненно, привлекательны для предпринимателей. Но, чтобы это все заработало и мы могли оценить результат, должно пройти время. Впереди немало проб и ошибок, а сейчас еще много вопросов, и все их нужно решать сообща. Не только государство, бизнес тоже должен принимать участие в их решении. Ну и, конечно, не надо бояться нового.
Есть очевидные плюсы от новых режимов. При формировании площадок ТОР, неотъемлемо сформируется инфраструктура, что для частного инвестора либо неподъемно, либо до такой степени нагружает экономику любого проекта, что он становится невыгодным. Вход на такие площадки открыт для любого бизнеса. Первыми на них пришли крупные федеральные игроки, с достаточно амбициозными проектами. Очевидно, что это большое благо для региона, открывающее новый этап возрождения агропромышленного комплекса. Важно, чтобы рядом с этими игроками получили новые возможности и региональные компании, меньшего масштаба.
Мы сегодня рассматриваем проект, который можно реализовать на территории СПВ. Все нужно тщательно взвесить, прежде чем предъявить его общественности. Новые льготные режимы мы рассматриваем как хорошую возможность для развития предприятия и агарного сектора региона в целом, и мы ими обязательно воспользуемся.
- Реализация в Приморском крае ряда мегапроектов в свиноводстве повлияла на ваши планы, изменила ли бизнес-стратегию? Конкурировать или уходить в новые ниши, дополняя развивающиеся проекты других компаний? В частности, вы могли бы стать крупным игроком на рынке кормов. Что уже делается и что планируется сделать в этом направлении?
- Безусловно, повлияла. И не только на наши планы. Сельхозбизнес укрупняется и в стране, и в нашем регионе, сегодня уже можно говорить о том, что региональные рынки развиваются не сами по себе, а в федеральном масштабе. Это значит, что конечный потребитель будет получать качественный, проверенный продукт в достаточном количестве по оптимальной цене. Появятся новые рабочие места, у региона будет достаточное пополнение бюджета налогами, улучшится инфраструктура, и, как следствие, качество жизни наших земляков возрастет. Это положительная динамика в целом, хотя нельзя забывать и про малые формы предпринимательства. Они тоже очень важны для экономики региона и страны. И в складывающейся ситуации им самим придется решать - конкурировать или уходить в другие ниши.
Бизнес должен быть гибким, нужно уметь вовремя реагировать на изменения, а что-то даже предусмотреть заранее, и тогда компания будет успешной. Мы идем в ногу со временем, и я не буду скрывать, что «Армада» пересмотрела свои стратегии. Много лет мы выращивали сырье, а сегодня обратили пристальное внимание на переработку. Совсем скоро выйдем на рынки с продуктами высокого качества, подтвержденного мировыми сертификатами. К сезону уборки 2017 года запустим в эксплуатацию промышленную линию по переработке сои с мощностью по переработке сырья в 200 тонн в сутки, в результате выход готовой продукции - 24 тонны экстракта соевого масла и 164 тонны соевого жмыха. Вторая линия будет производить комбикорма для скота и птицы с производственной мощностью до 100 000 тонн в год готовой продукции.
Важно, что продукция завода будет изготовляться без применения ГМО-технологий и соответствовать мировым экологическим стандартам. Мы рассчитываем, что высокая рентабельность производства и переработка собственного местного сырья позволят нам предельно минимизировать риски, связанные с поставкой сырья, и устанавливать конкурентоспособные цены на продукцию. Это сделает нашу продукцию востребованной не только на внутреннем, но и на внешнем рынке.
- Какие культуры приоритетны для вас? Если это соя, то считается, что с ней можно достаточно быстро потерять необходимое плодородие почв, что происходило в Еврейской автономии, где в угоду китайскому экспорту бобов утратили качество почв. Это такая тонкая тема, можно быстро построить завод, но не вернуть плодородие… Этот вопрос возникает, поскольку вы, как мне представляется, ориентированы именно на сою.
- На протяжении всех последних лет мы выращиваем зерновые культуры, в первую очередь сою и кукурузу. Базовой культурой земледелия на Дальнем Востоке всегда останется соя, подходящий климат и устойчивый спрос не только на территории России, но и у наших соседей, в странах АТР, предполагают возможности постоянного увеличения добавленной стоимости конечных продуктов этой культуры. За все годы работы наш земельный банк постоянно развивался, значительные средства были направлены на улучшение воспроизводства почвы и увеличение урожайности. Профессиональный подход к эксплуатации и восстановлению плодородности земельных ресурсов, грамотный севооборот, расчет удобрений и средств защиты - залог того, что земля будет нам благодарна. Если мы и были свидетелями случаев нерационального использования земли, то старались помочь восстановить такие земельные ресурсы. К сожалению, хоть и редко, но такое происходит, и это, скорее, исключение из правил. Тем более что сейчас ответственные департаменты администрации ПК ведут активную работу с сельхозтоваропроизводителями региона. Специалисты регулярно выезжают и наблюдают на всех стадиях цикла за состоянием земель, всхожестью, урожайностью, и можно утверждать, что скоро мы забудем о губительном использовании земли как о явлении.
- Вообще, как вам видится экспортная перспектива дальневосточного и приморского агропрома? Сырье или переработанная продукция имеет больше шансов «перейти» границу? Что сегодня является сдерживающим фактором в этой сфере?
- Каких-то определенных сдерживающих факторов нет, во всех бизнес-процессах, при профессиональном подходе, успех - дело дисциплины. Регион стремительно развивается в федеральном масштабе, к нам приходят новые для нас игроки, довольно крупный бизнес презентует интересные и масштабные проекты, серьезные инвесторы к ним присматриваются. Наше географическое положение позволяет нам быть не просто «окном», а даже «воротами» в страны АТР, что актуально не только для нашего региона, но и для всей России. И это уже ближайшее будущее.
В сегодняшней экономической ситуации продукция, конечно, более привлекательна и выгодна для экспорта, но мы стараемся выстроить все процессы таким образом, чтобы базовая инфраструктура сельскохозяйственных циклов создавала основу для устойчивого развития села. Процесс производства требует больших вложений и огромных, ежедневных трудозатрат, именно они создают надежную налоговую основу для развития региона. Российский бизнес, не только агропромышленный, вырос. Сознание перешло от схем «купи - продай» к необходимости всестороннего развития производства, в самых разных масштабах и проектах. Согласитесь, в этом есть и линия нашего государства, и заслуга общества в целом.
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