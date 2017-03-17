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14 Апреля 2017, 14:21 | Тема номера | Адреса инвестиций. Приморский край

Инвестиции меняют структуру отрасли

В сельском хозяйстве сосредоточен огромный экономический потенциал, отрасль привлекает все больше инвестиций, что в недалеком будущем, очевидно, изменит ее на Дальнем Востоке кардинальным образом. Среди факторов, влияющих на структуру сельскохозяйственного производства в регионе, наибольшее значение имеет спрос. Он фактически определяет количество гектаров, которые фермер готов засеять той или иной культурой, ориентируясь на собственные оценки потребностей рынка и ожидаемую сезонную динамику цен.

Перспективный экспорт

В то же время специфика огромного Дальневосточного региона определялась всегда его отдаленностью от основных потребителей внутри России и близостью огромного азиатского рынка. Емкость же местного рынка для ряда культур в последние годы была меньше, чем достигнутые объемы производства. Скажем, потребности в сое Приморский край уже несколько лет обеспечивает собственным урожаем.

В результате одной из основных тенденций сегодняшнего дня, способной трансформировать структуру сельскохозяйственной отрасли региона, стал возрастающий интерес к внешнеторговым операциям с соседними азиатскими странами, демонстрирующими заинтересованность в некоторых российских сельскохозяйственных продуктах. Более 80% внешнеторгового оборота Приморского края приходится на крупнейшие государства Азиатско-Тихоокеанского региона - КНР, Республику Корея, Японию. При этом среди товаров, показывающих наибольшие объемы в товарной структуре экспорта, продовольствие и сельскохозяйственное сырье занимают ведущие позиции. И даже более того, согласно информации, размещенной на сайте Приморскстата, прошлый год показал резкое увеличение доли этой группы товаров в структуре экспорта - с 18,9% в 2015 году до 41,2% в прошлом году.

Как известно, крупные агропромышленные проекты, которые в ближайшие годы будут реализованы в Приморском крае, ориентированы в значительной степени на внешние рынки. Это, очевидно, не только повысит объемы производства сельхозпродукции, но и заметно увеличит значение сельского хозяйства в экономике региона и страны в целом. Сегодня же валовая продукция, например, в Приморском крае уже много лет стабильно составляет порядка 1% валовой продукции сельского хозяйства Российской Федерации.

Структурное доминирование

А между тем структура производства в сельском хозяйстве в Приморье в последние годы заметно менялась. Главным трендом развития отрасли стал рост доли продукции растениеводства в валовых показателях. Сегодня эта доля составляет более 60%. А это значит, что производство сельхозпродукции в крае носит по большей части сырьевой характер. Правда, регион пребывает в ожидании роста потребления и увеличения перерабатывающих мощностей растениеводческой продукции. В последнее время стали появляться предприятия местных инвесторов, готовые предложить рынку качественные продукты переработки, произведенные в промышленных масштабах. Например, комбикормовые заводы, поскольку по мере увеличения поголовья сельскохозяйственных животных растут объемы производства кормов. Такие же перерабатывающие производства создают сейчас и недавно пришедшие в край инвесторы: в августе 2016-го компания «Русагро» начала возведение крупнейшего на Дальнем Востоке элеватора на 120 тыс. т зерна и комбикормового завода в Приморском крае. Кроме того, о своем проекте строительства завода по выпуску растительного масла заявила и компания «Юг Руси». Но пока существующие мощности по переработке все же не позволяют краю выйти из категории поставщика сельскохозяйственного сырья на рынки, в том числе зарубежные.

Основная тенденция в растениеводстве последних лет была связана с ростом количества гектаров на полях края, отведенных под основную дальневосточную культуру - сою. Сегодня Приморский край производит 250 тыс. тонн сои в год. Основными потребителями внутри региона в последние годы были Уссурийский МЖК «Приморская соя» с мощностью переработки до 150 тыс. тонн и две птицефабрики, потребляющие до 50 тыс. тонн. Справедливости ради стоит отметить, что площади посевов росли хоть и не ударными темпами, но все же стабильно - не только сои, но и некоторых других культур, включая кукурузу, с которой приморские производители связывают экспортные перспективы. Сегодня кукуруза в структуре посевов составляет уже более 10%. Но все же из 420 тыс. гектаров в крае, засеянных всеми культурами, которые возделывают в регионе фермеры, ровно половина оказалась под соей. Произошло это за счет сокращения в первую очередь площадей зерновых, причем это снижение в регионе было кардинальным: из 120 тыс. га осталось всего лишь 40 тыс. Фактически сократилось производство этих культур в три раза.

Такое явное доминирование одной культуры на полях может иметь довольно плачевные последствия - негативно сказаться на плодородии почвы из-за отсутствия севооборота, что, в свою очередь, требует дополнительных денег для восстановления качества этого слоя. К тому же в этой ситуации возрастают риски, связанные с колебанием цен на зерновых рынках. При падении цен на бобы фермеры могут не получить ожидаемого дохода. Впрочем, на фоне других регионов Дальнего Востока в Приморском крае тенденция перехода на монокультуру в растениеводстве проявилась не так сильно, как в соседних регионах, прежде всего в Амурской области и ЕАО, где под сою было отведено в последние годы до 80% засеянных полей.

- Экономика диктует условия, - говорит директор департамента сельского хозяйства Денис БОЧКАРЕВ. - Соя - востребованная культура, это белок. Она содержит весь перечень незаменимых аминокислот, поэтому является строительным материалом для всех животных. Сегодня произошел перекос: мы выращиваем много сои, но у нас нет столько животноводства, чтобы превращать ее в мышечный белок и продавать продукт с добавленной стоимостю. А производство такого продукта - это рабочие места и т. д. Поэтому проекты сегодня рассматриваются прежде всего животноводческие. А животноводство в любом случае будет развивать растениеводство.

Животноводство создаст спрос

Ожидается, что крупные животноводческие проекты, в рамках которых будут построены новые свинокомплексы, молочные фермы, изменят не только основные показатели отрасли региона и поднимут культуру производства, но и кардинальным образом поменяют производственную структуру сельского хозяйства. Собственно, уже сейчас первый из шести запланированных в рамках инвестпроекта строительства свинокомплексов якорного резидента ТОР «Михайловский» в Приморье ООО «Мерси трейд», начавший поставки в 2016 году еще 550 тонн мяса на рынок края ежемесячно дополнительно к тем объемам, которые поставлял ранее, существенно повлиял на динамику в животноводстве. По данным администрации Приморского края, в прошлом году производство свинины в регионе выросло на 17% к уровню 2015-го, за последние три года ее выпуск увеличился в 1,5 раза, до 15 тыс. т в месяц.

Ранее губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ заявлял, что реализация свиноводческих проектов двух основных резидентов ТОР «Михайловский» - компаний «Русагро» и «Мерси трейд» - позволит увеличить производство свинины в регионе в 12 раз. Производительность всех свинокомплексов ООО «Мерси трейд» составит до 540 тысяч голов в год. Объем капитальных вложений инвестора в проект - более 20 млрд рублей. Компания «Русагро» также приступила к строительству двух свинокомплексов из девяти запланированных, производительностью около 80 тыс. т мяса в год. В первую очередь компания намерена заместить импортную составляющую свинины на Дальнем Востоке, а это примерно миллион голов свинины в живом весе. Она рассчитывает уже в следующем году выполнить эту задачу на 50% и начать поставлять продукцию на внутренний рынок региона. В дальнейшем компания планирует выйти на рынки Китая, Японии, Кореи и Индии, что позволит увеличить производство свинины почти в 10 раз.

Кроме того, «Русагро» намерена инвестировать в строительство молокоперерабатывающих мощностей в Приморье. По словам председателя совета директоров ООО «Группа компаний «Русагро» Вадима МОШКОВИЧА, только в соседнем Китае дефицит молока не менее 20 миллионов тонн в год. Он назвал потенциал Приморья с точки зрения молочного производства бесконечным и выразил готовность инвестировать еще как минимум миллиард долларов в молокопереработку. «Это будет наш новый проект», - заявил он, выступая на инвестиционном форуме в Сочи в феврале этого года.

Молочная отрасль в Приморье в последние годы демонстрировала положительную динамику. Производство молока в крае хоть и не такими высокими темпами, как производство свинины, но все же росло. Рост в прошлом году составил 1%. В крае реализуется крупный проект ООО «ХАПК «Грин Агро» строительства 3-х животноводческих комплексов в Ханкайском районе на 5400 голов дойных коров. Реализация этого проекта должна завершиться в 2019 году, он предусматривает привлечение инвестиций в размере свыше 7,7 млрд рублей. В настоящее время введен в эксплуатацию первый животноводческий комплекс на 1800 голов дойного стада. При выходе на полную мощность производство натурального молока составит до 36 тыс. тонн в год. Собственно, намерения компании не ограничиваются молочным комплексом. В долгосрочных планах ООО «ХАПК «Грин Агро» заявлено строительство цеха по производству мягких и твердых сыров, создание откормочных площадок для выращивания крупного рогатого скота мясного направления и строительство пункта по убою КРС и переработке говядины.

Кроме того, крупный инвестиционный проект в отрасли молочного животноводства с участием иностранного капитала реализуется компанией «Джун Дин» в Хорольском районе. Инвесторами планируется построить в 2017 году животноводческий комплекс на 3000 голов дойных коров и до 2020 года увеличить поголовье до 50 тыс. голов коров. В случае реализации всех заявленных планов Приморский край может в недалеком будущем претендовать на статус дальневосточного «молочного центра» страны.

Досье «Дальневосточного капитала»: На развитие сельскохозяйственной отрасли в Приморье направлена Государственная программа Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, повышение уровня жизни сельского населения Приморского края на 2016-2020 гг.».

Юрий РОГОВ. Фото автора.

Журнал "Дальневосточный капитал", апрель, 2017 год. 

Теги: инвестиции 


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