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14 Апреля 2017, 14:24 | Тема номера | Адреса инвестиций. Приморский край

"Мерси трейд" встроилась в ТОР

Режим территории опережающего развития (ТОР) позволил ускорить и запустить новые проекты в сельскохозяйственной отрасли Приморского края.

ТОР «Михайловский» стал «местом приписки» для пяти крупных аграрных инвестпроектов, запуск которых на полную мощность существенно изменит статистику отрасли. В ноябре 2015 года первым резидентом ТОР стало ООО «Мерси трейд» (находится под управлением ООО «Мерси Агро Приморье»). Компания занимается свиноводством, возводит комбикормовый завод и элеваторный комплекс.


 

Заметим, что компания «Мерси Агро Приморье» начала развивать свои проекты в Приморье еще в 2011 году, задолго до того, как на продовольственном рынке стал актуальным курс на импортозамещение. Строительство самого крупного в крае свинокомплекса на 39 тысяч голов развернулось в селе Прохоры Спасского района. Тем самым было положено начало целой серии современных растениеводческих, животноводческих и инфраструктурных проектов.

Как говорит директор ООО «Мерси Агро Приморье» Андей Колот, появление механизма ТОР во многом стимулировало компанию к принятию решения о развитии проектов. Для этого появился целый ряд аргументов.

- Когда появился механизм ТОР, мы проанализировали льготы и преференции, которые он позволяет получить производителям, и приняли соответствующее решение, - рассказывает директор ООО «Мерси Агро Приморье» Андрей Колот.

- Прежде всего, речь идет о подводе к свинокомплексам инфраструктуры, а также о сокращении выплат в страховые фонды, что высвобождает средства для более эффективного развития, привлечения высококвалифицированных кадров, повышения конкурентоспособности на внутренних и внешних рынках, - говорит Андрей Колот.

Осенью 2016 года уже в режиме ТОР компания ввела в строй второй свинокомплекс на 83 тысячи голов, что позволило в три раза увеличить объем производства - до 10 тысяч голов в месяц.

По итогам прошлого года «Мерси трейд» получила 4 тысяч тонн свинины, в 2017 году компания планирует увеличить производство более чем в два раза - до 9,8 тысячи тонн. Весной начинается строительство еще одного свинокомплекса, в общей сложности в планах компании - возведение еще пяти.

Отметим, что программа строительства всех семи свинокомплексов рассчитана до 2024 года. В программу также входят предприятия по глубокой переработке мяса, новый элеватор для хранения зерна и комбикормовый завод. Полная стоимость проекта оценивается в 20,3 млрд рублей. Всего будет создано около 1 тысячи новых рабочих мест.

Добавим, что «Мерси трейд» самостоятельно производит корма на основе сои и кукурузы собственного производства. И это направление также становится приоритетным для компании. Уже сегодня поголовье, которое содержится на свинокомплексах «Мерси трейд», ежесуточно потребляет порядка 130 тонн кормов. В перспективе потребуется еще больше.

Досье «Дальневосточного капитала»: ТОР «Михайловский» специализируется на размещении крупных агропромышленных производств и центров глубокой переработки и логистики сельхозпродукции. ТОР общей площадью почти 171,1 тысячи га расположена на территории трех муниципалитетов Приморья: Михайловского, Спасского и Черниговского районов края. Широко развитое сельское хозяйство в обозначенных районах и близость к главным транспортным артериям региона уже сделали ТОР «Михайловский» одним из самых перспективных проектов в рамках обеспечения продовольственной безопасности и развития экономики Приморья. Помимо режимов ТОР на развитие отрасли в Приморье направлена Государственная программа Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, повышение уровня жизни сельского населения Приморского края на 2016-2020 гг.».

Надежда ОКОВИТАЯ. Фото автора.

Журнал "Дальневосточный капитал", апрель, 2017 год. .

Теги: Мерси Трейд  ТОР 


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