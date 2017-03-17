|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 14 Апреля, 23:37 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
"Мерси трейд" встроилась в ТОР
ТОР «Михайловский» стал «местом приписки» для пяти крупных аграрных инвестпроектов, запуск которых на полную мощность существенно изменит статистику отрасли. В ноябре 2015 года первым резидентом ТОР стало ООО «Мерси трейд» (находится под управлением ООО «Мерси Агро Приморье»). Компания занимается свиноводством, возводит комбикормовый завод и элеваторный комплекс.
Заметим, что компания «Мерси Агро Приморье» начала развивать свои проекты в Приморье еще в 2011 году, задолго до того, как на продовольственном рынке стал актуальным курс на импортозамещение. Строительство самого крупного в крае свинокомплекса на 39 тысяч голов развернулось в селе Прохоры Спасского района. Тем самым было положено начало целой серии современных растениеводческих, животноводческих и инфраструктурных проектов.
Как говорит директор ООО «Мерси Агро Приморье» Андей Колот, появление механизма ТОР во многом стимулировало компанию к принятию решения о развитии проектов. Для этого появился целый ряд аргументов.
- Когда появился механизм ТОР, мы проанализировали льготы и преференции, которые он позволяет получить производителям, и приняли соответствующее решение, - рассказывает директор ООО «Мерси Агро Приморье» Андрей Колот.
- Прежде всего, речь идет о подводе к свинокомплексам инфраструктуры, а также о сокращении выплат в страховые фонды, что высвобождает средства для более эффективного развития, привлечения высококвалифицированных кадров, повышения конкурентоспособности на внутренних и внешних рынках, - говорит Андрей Колот.
Осенью 2016 года уже в режиме ТОР компания ввела в строй второй свинокомплекс на 83 тысячи голов, что позволило в три раза увеличить объем производства - до 10 тысяч голов в месяц.
По итогам прошлого года «Мерси трейд» получила 4 тысяч тонн свинины, в 2017 году компания планирует увеличить производство более чем в два раза - до 9,8 тысячи тонн. Весной начинается строительство еще одного свинокомплекса, в общей сложности в планах компании - возведение еще пяти.
Отметим, что программа строительства всех семи свинокомплексов рассчитана до 2024 года. В программу также входят предприятия по глубокой переработке мяса, новый элеватор для хранения зерна и комбикормовый завод. Полная стоимость проекта оценивается в 20,3 млрд рублей. Всего будет создано около 1 тысячи новых рабочих мест.
Добавим, что «Мерси трейд» самостоятельно производит корма на основе сои и кукурузы собственного производства. И это направление также становится приоритетным для компании. Уже сегодня поголовье, которое содержится на свинокомплексах «Мерси трейд», ежесуточно потребляет порядка 130 тонн кормов. В перспективе потребуется еще больше.
Досье «Дальневосточного капитала»: ТОР «Михайловский» специализируется на размещении крупных агропромышленных производств и центров глубокой переработки и логистики сельхозпродукции. ТОР общей площадью почти 171,1 тысячи га расположена на территории трех муниципалитетов Приморья: Михайловского, Спасского и Черниговского районов края. Широко развитое сельское хозяйство в обозначенных районах и близость к главным транспортным артериям региона уже сделали ТОР «Михайловский» одним из самых перспективных проектов в рамках обеспечения продовольственной безопасности и развития экономики Приморья. Помимо режимов ТОР на развитие отрасли в Приморье направлена Государственная программа Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, повышение уровня жизни сельского населения Приморского края на 2016-2020 гг.».
Надежда ОКОВИТАЯ. Фото автора.
- Инвесторы оценили агропром
- Денис Бочкарев, вице-губернатор Приморского края: Господдержку избавляют от лишней бюрократии
- Инфраструктура меняет условия для инвестора
- "Мерси трейд" встроилась в ТОР
- Инвестиции меняют структуру отрасли
- Вера ЛОМОНОСОВА, финансовый директор Агропромышленной группы "Армада": Бизнес должен быть гибким, только тогда он будет успешным
- Объединенная зерновая компания открывает экспорт на Восток
- Конкурентные преимущества помогает формировать наука
- Проект "Приморский маршрут": Вице-губернатор Приморского края Сергей НЕХАЕВ: Приморье готово к роли дальневосточного туристского хаба
- Проект "Приморский маршрут": "Приморское кольцо" получит господдержку
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.