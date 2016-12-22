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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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"Агрохолдинг Приморье" расширяет рынок
Привлекательный потенциал
- Глеб Юрьевич, состоявшаяся сделка демонстрирует смену направления инвестиций нового собственника активов ЗАО «Михайловский бройлер». Можно ли говорить о том, что инвестиции в сельское хозяйство в России сегодня считаются очень прибыльными?
- В сельскохозяйственной отрасли много новаций, благодаря которым ее экономика заслуживает внимания инвесторов. В западных регионах страны приток инвестиций в отрасль наблюдается уже не первый год. Очередь дошла и до Дальнего Востока. Здесь есть потенциал как для развития уже созданных производств, так и для новых направлений, в том числе экспортно ориентированных, например производство высококачественных зерновых культур, и в первую очередь - сои и кукурузы. Основная масса этих культур, выращиваемых сегодня на Дальнем Востоке, фуражного типа, площади их посевов небольшие и, как правило, идут вслед за внутренним спросом, за развитием мощностей птицефабрик и животноводческих комплексов.
Досье «Дальневосточного капитала»: В состав ООО «Агрохолдинг Приморье» входят птицефабрики «Михайловский бройлер», «Хабаровский бройлер», «Надеждинская».
Кто мы есть в регионе?
- Как один из крупнейших производителей мяса птицы в Дальневосточном регионе, оцените потенциал этого рынка.
- Рынок продукции куриного мяса сегодня конкурентен, особенно в сегменте замороженной продукции. Объемы выпуска продукции у российских производителей за последние годы выросли в 3-4 раза. На Дальний Восток пришла продукция крупных федеральных производителей, очень конкурентная по ценам. А в цене, как известно, большое значение имеет масштаб производства. На сегодня наша доля на рынке замороженной продукции в Приморском крае составляет примерно 30%. Мы осуществляем поставки небольших партий замороженного мяса курицы на Сахалин, Камчатку, в Амурскую область.
В сегменте охлажденной продукции ситуация другая. Здесь наша доля в Приморском крае основная по вполне понятным причинам: охлажденная продукция имеет ограниченный срок хранения. Мы присутствуем со своей охлажденной продукцией и в Хабаровском крае, но основная доля этого рынка принадлежит нашему конкуренту из Амурской области.
Тем не менее мы видим потенциал для расширения рынка сбыта. В первую очередь - в сегменте охлажденной продукции.
Надо больше производить
- Это целый комплекс мероприятий, начинать который нужно с увеличения производства и переработки мяса курицы. Общий объем производства агрохолдинга на сегодня составляет около 2,5 тыс. тонн в месяц, а переработка - всего 100 тонн. Уже в ближайшие месяцы планируем довести переработку до 200 тонн, а к концу года - до 500 тонн. А в целом в течение трех лет планируем увеличение объемов производства мяса птицы в два раза - до 70 тыс. тонн в год.
Одновременно стоит задача сокращения затрат и повышения эффективности производства. Добиться этого можно за счет доведения технологии выращивания птицы до отраслевых показателей. За этим кроется увеличение привеса выращиваемой птицы, повышение живого веса бройлера, в том числе за счет рациона кормления. Также планируется снизить цикл продолжительности выращивания бройлера с 42 дней, как сейчас, до 37-ми.
Увеличение объемов производства потребует строительства новых птичников, убойного цеха, нового комбикормового завода, который позволит не только увеличить объемы производства кормов, но и улучшит его качество. Оборудование для комбикормового завода уже закуплено, планируем ввести его в строй в этом году. Комбикормовый завод будет установлен на фабрике «Михайловский бройлер», но будет закрывать потребности и Надеждинской птицефабрики, которая производит инкубационное яйцо. Там мы ликвидируем действующий кормоцех.
- Планируется ли расширение собственной торговой сети?
- Расширение торговой сети входит в наши планы, как и расширение ассортимента переработки. Мы видим в этом перспективу, исходя из деятельности двух магазинов, работающих при птицефабриках, но пока оцениваем этот проект как пилотный. В этом году планируем открыть в Приморском крае пять фирменных торговых точек. И если опыт окажется успешным, то за 2-3 года будут открыты до трех десятков магазинов, куда продукция с фабрик будет поставляться напрямую.
Что касается работы с торговой сетью, то дистрибуцией продукции наших птицефабрик занимается в агрохолдинге собственный торговый дом. Его задача - минимизировать число посредников между фабрикой и потребителем, чтобы конечная стоимость продукции не завышалась.
- Любое расширение производства - это инвестиции. Нет ли проблем с привлечением средств?
- Сегодня сельскохозяйственная отрасль субсидируется, это уже хорошо. Правда, сейчас субсидии и их направление сжимаются. А что касается источников инвестиций, это, как обычно, банковское кредитование. Если проекты высокорентабельные, то здесь проблем нет. Пока мы не испытываем трудностей с привлечением средств под свои проекты.
- Стоимость рубля сделала многие российские продукты очень дешевыми для других государств. В том числе для нашего ближайшего соседа Китая. Является ли экспорт мяса одной из целей холдинга?
- Если посмотреть на цены на отдельные виды продуктов, производимых из бройлеров, то в Китае, например, килограмм крыльев стоит 400 руб., у нас - 160 руб. Выход на рынок Китая - одна из глобальных целей всех производителей. Но Китай, как и любая другая страна, защищает своего производителя. Такие вопросы решаются на межгосударственном уровне. На сегодня Китай дает разрешение на ввоз продукции растениеводства из нескольких регионов России. Из Приморского края разрешен ввоз риса, кукурузы и сои. Конечно, рынки будут либерализовываться со временем, но не быстро и не хаотично.
И все же экспортный потенциал есть
- В активах вашего холдинга много посевных земель. Они будут использоваться для увеличения производства кормов для птицефабрик или есть другие, возможно более масштабные, проекты?
- Да, в составе активов «Агрохолдинга Приморье» около 80 тыс. га посевных земель. Их использование связано не только с увеличением производства кормов для собственных птицефабрик. Производство и продажа зерновых - это отдельное направление деятельности. Здесь мы видим большой экспортный потенциал и начинаем развивать это направление. Уже на этот год к посевам предусмотрены 20 тыс. га, тогда как в прошлом году они занимали всего 2 тыс. га. За два ближайших года их площадь может вырасти до 30-35 тыс. га.
Выращивание сои и кукурузы предусмотрено по более современной технологии. В этом году хотим сделать первые опытные посевы и, если опыт окажется положительным, будем расширять технологию на другие площади.
- Вы представили цели развития своей компании на ближайшие три года. А заглядывали ли вы за этот горизонт?
- У нас есть и другие проекты. Один из них - проект строительства крупного элеватора. Во-первых, он обеспечит качественное хранение зерна, во-вторых, позволит разделять зерновые на сорта, а это совсем другая стоимость, чем при валовой продаже. Сегодня на нашем рынке много китайских перекупщиков зерновых. Скупая валом зерно у крестьянско-фермерских хозяйств, они вывозят его в Китай, где оно перерабатывается на элеваторах, разделяется на сорта и продается дальше - в Японию, Корею - по более высоким ценам.
Путем установки элеватора мы сможем сами производить качественное зерно и продавать его на экспорт. Японцы и корейцы ищут сегодня поставщиков в России. В прошлом году на Восточный экономический форум приезжала делегация из Японии, которая очень интересовалась зерновыми.
- Вы будете присутствовать на следующем ВЭФ и представлять там свои проекты?
- Да, планируем. И хотим представить на форуме проект по строительству элеваторного хозяйства. Строительство элеватора - очень дорогое удовольствие. И если появится потенциальный инвестор, мы готовы обсуждать условия. Планируем элеватор с мощностью переработки 100 тыс. тонн зерна, это большое производство. Построить такой элеватор можно за три года. Но для нас это не срочный проект, это следующая ступень в развитии агрохолдинга. А пока есть более приоритетные задачи.
- Собираетесь ли вы использовать механизм Свободного порта?
- Да, думаем над этим. Как раз проект по увеличению переработки мяса птицы с 200 до 500 тонн хотим начать как резиденты Свободного порта. И дальнейшие свои новации и инвестиции будем делать в рамках Свободного порта.
- Какие рыночные риски для своих проектов вы видите?
- На сегодня экономические условия нам благоприятствуют.
Надежда ВОРОНЦОВА.
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