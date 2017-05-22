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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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"Дальневосточный гектар" поддержат местные программы
Поддержат и тех безработных, которые, получив гектар, решат заняться предпринимательской деятельностью. В общей сложности предложено 15 мер господдержки. В 2017 году участники программы «Дальневосточный гектар» могут воспользоваться 24 услугами, для реализации которых предусмотрено финансирование в объеме 284,3 млн руб.
Развитие сельхозпроизводства в качестве цели при оформлении документов указали многие получатели гектара. Это, как оказалось, один из наиболее популярных видов деятельности. И для него предусмотрены особые меры поддержки. Среди них несколько «фермерских» грантов. Например, грант «Начинающий фермер» размером до 1,5 млн руб. землепользователь может потратить на развитие крестьянско-фермерского хозяйства на своем гектаре, а также использовать его в качестве единовременной помощи на бытовое устройство вновь созданного хозяйства. Другой грант, с более весомой суммой - до 10 млн руб., предполагающий возмещение не более 60% понесенных затрат, рассчитан на развитие семейных животноводческих ферм.
Реализуется фермерская программа с ее грантами с 2012 года. За это время 147 начинающих фермеров, 36 семейных ферм воспользовались поддержкой. В 2017 году на эти мероприятия в крае выделено почти 135 млн рублей. Для получателей «дальневосточного гектара», решивших построить небольшую животноводческую ферму, этот грант позволит снизить сроки окупаемости проекта и возместить частично затраты. Кроме того, программами развития сельского хозяйства предусмотрены гранты на создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов, что, по сути, дает возможность будущим сельхозтоваропроизводителям решить очень важный для малых хозяйств вопрос - организацию сбыта произведенной продукции.
Помимо грантов производители сельскохозяйственной продукции могут воспользоваться субсидиями. Для малых хозяйств предусмотрена субсидия на возмещение части затрат по уплаченным страховым взносам, возмещение части затрат на уплату процентов (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), кооперативам и крестьянско-фермерским хозяйствам.
Свой список статей предлагают и программы, касающиеся малого и среднего бизнеса. Тем более создание бизнеса - туристического, производственного, различные услуги - тоже нередко указывают получатели в качестве цели при оформлении гектара.
В крае действуют институты развития предпринимательства, которые оказывают консультационную помощь начинающим предпринимателям: созданы Центр поддержки экспорта, Центр поддержки предпринимательства, предлагающие помощь по финансовым, налоговым, юридическим и бухгалтерским вопросам. Предусмотрена и финансовая помощь. Предприниматели могут воспользоваться субсидией на возмещение затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), также финансовая поддержка оказывается субъектам малого и среднего предпринимательства, производящим и реализующим товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта. Кроме того, того в крае работает Гарантийный фонд. Предприниматели активно пользуются поручительствами при получении коммерческих кредитов, которые предоставляет этот фонд.
Сегодня более 40% из тех, кто определился с целями использования «дальневосточного гектара», намерены построить жилье. Для них важно получить возможность заготовить древесину под эти нужды. В соответствии с Лесным кодексом и законом Приморского края об использовании лесов в Приморском крае действуют нормативы заготовки гражданами на цели индивидуального жилищного строительства. Квоты составляют 100 куб. м деловой древесины один раз в 25 лет.
Юлия Кикахина.
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