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16 Июня 2017, 15:55 | Тема номера | Адреса инвестиций. Приморский край

Уполномоченные органы перестраивают работу

Активность граждан в получении гектара с самого начала реализации закона о "дальневосточном гектаре" имела устойчивый тренд - количество заявлений неизменно росло.

Параллельно с этим совершенствовалась информационная система, порядок предоставления гектара, процесс его оформления, вносились различные поправки в закон, качественно менялась работа органов, оказывающих услуги заявителям. По сути, работа уполномоченных органов, региональных органов власти была полностью перестроена.

Установленный законом срок рассмотрения заявки на получение «дальневосточного гектара» в течение 33 дней был своего рода революцией в этой работе, поскольку до этого система предоставления земли не работала в таких сроках - решение по подобным вопросам могло приниматься годами. Но даже этот срок специалисты не считают окончательным. По их словам, ведется аналитическая работа по снижению нормативного срока по выдаче гектара, готовятся соответствующие поправки в закон. Возможно, в ближайшее время он уменьшится до 21 дня.

Можно получить землю с минимальным набором документов дистанционно через электронные сервисы. И такого опыта до этого закона в стране не было. Поэтому этот проект, по сути, предъявил новые, высокие требования ко всей системе государственного управления, в том числе земельно-имущественного комплекса. В то же время существенно снижается процент отказов. Эта динамика базируется как на повышении качества информации, размещенной в Федеральной информационной системе «НаДальнийВосток.РФ», так и на качестве работы уполномоченных органов. Сейчас речь идет о возможном снижении до 10%. Ряд поправок в закон о «дальневосточном гектаре» предлагает закрепить обязанность уполномоченных органов в случае наличия основания для отказа связываться с гражданином и предлагать возможные корректировки границ земельного участка или его местоположения.

В рамках реализации на территории Приморского края закона № 119-ФЗ (о «дальневосточном гектаре») Управление Росреестра региона в кратчайшие сроки согласовало проект договора безвозмездного срочного пользования земельным участком и разработало алгоритм действий в случае обращения гражданина с заявлением о государственной регистрации права безвозмездного срочного пользования земельным участком на основании такого договора. Кроме того, специалистами Управления ведется постоянный мониторинг заявлений граждан, обратившихся за государственной регистрацией договора безвозмездного пользования.

По данным Управления Росреестра по Приморскому краю, на конец мая 2017 года было принято более 3,3 тыс. заявлений о регистрации договоров безвозмездного срочного пользования земельными участками. Из них зарегистрировано 3050, приостановка по 91 договору и отказ в отношении четырех. В основном отказы и приостановки были связаны с тем, что выбранные гражданами участки пересекают границы чужой собственности.

Вместе с тем существующая проблема наложения земельных участков требует для ее решения в этих обстоятельствах соответствующего оформления прав на участки, границы которых не внесены в кадастр недвижимости и имеют статус «ранее учтенные». Иначе пользователи земли могут столкнуться с судебными тяжбами с лицами, оформившими права на земельный участок по закону о «дальневосточном гектаре». Для того чтобы защитить права нынешних пользователей земли, администрация Приморского края разработала специальный программный продукт, который позволяет временно заблокировать определенный участок для выдачи по закону о гектаре. Обладатель земельного участка, границ которого нет в реестре, может обратиться в орган местного самоуправления с документами, подтверждающими у него наличие прав на земельный участок. В свою очередь, органы МСУ обязаны внести его в ФИС «На Дальний Восток» при помощи информационного продукта, таким образом, на полгода этот участок закрашивается серым цветом и не может быть предоставлен. Предполагается, что за это время гражданин, заинтересованный в уточнении границ участка, ставит землю на кадастровый учет.

Большая помощь гражданам оказывается в многофункциональных центрах. Здесь созданы специальные рабочие места, где можно быстро зарегистрироваться на портале государственных услуг и оформить свой гектар. Специалисты многофункционального центра прошли необходимое обучение. По словам генерального директора МФЦ Приморского края Сергея АЛЕКСАНДРОВА, в общей сложности к ним было более 2 тыс. обращений. «Мы помогаем заявителю самостоятельно выбрать участок и консультируем его по работе в этой федеральной информационной системе», - пояснил директор МФЦ.

Ирина ПИРОНКОВА.

Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2017 год. 

 

Теги: дальневосточный гектар  инвестиции 


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