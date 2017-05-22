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Илья ТЕРЕХОВ, и.о. директора департамента земельных и имущественных отношений Приморского края: Предложенный механизм выдачи земли - революционный в России
О том, к каким результатам подошел Приморский край за год работы закона о «дальневосточном гектаре», «ДК» рассказал и.о. директора департамента земельных и имущественных отношений Приморского края Илья ТЕРЕХОВ.
- Илья Александрович, что показал первый год реализации уникального в новейшей истории страны закона о «дальневосточном гектаре»? Насколько Приморский край был готов к этому?
- К принятию этого закона мы готовились заранее, он достаточно долго обсуждался, все нюансы, механизмы его реализации, как на федеральном, так и на региональном уровне, прорабатывались. Можно сказать, что стартовал он удачно, живой интерес к нему был проявлен как со стороны жителей Приморского края, так и жителей другой России. По количеству заявлений Приморский край сейчас является лидером среди дальневосточных регионов - из 86 тыс. заявлений 35 тыс. приходятся на Приморье. Поэтому мы можем сказать, интерес со стороны россиян к этому закону очевиден.
Конечно, предложенный механизм выдачи земли - революционный в России. Это первый такой механизм, когда с помощью Интернета, специальной информационной программы можно получить земельный участок в достаточно короткие сроки. Все, что нужно от заявителя, это нарисовать квадратик, нажать кнопку в компьютере, после чего все остальное делают уполномоченные органы. Через некоторое время нужно прийти и забрать готовый договор. Конечно, этот механизм нигде до этого не апробировался, и на начальном этапе возникали определенные нюансы, к настоящему времени они в значительной степени устранены. Сейчас мы выходим на тот порядок, который является оптимальным и для уполномоченных органов, оформляющих земельные участки, и для граждан, чтобы минимизировать те неудобства, которые были на начальных этапах.
- То есть все проблемы касались только информационной системы?
- Нет, конечно. Есть проблемы и в работе уполномоченных органов. Часто это связано со сроками рассмотрения заявлений, с большим объемом подачи заявлений.
- В муниципалитетах говорят, что карта, размещенная на сайте «На Дальний Восток», не соответствует реальности.
- Проблема в том, что до мая 2016 года все заинтересованные лица, федеральные и региональные, должны были внести данные в эту информационную систему о тех зонах и земельных участках, которые не подлежат предоставлению. Система работает по принципу «можно все, что не закрашено на сервисе, получить». Если региональные и местные власти более-менее отработали это, то с федеральными землепользователями возникли определенные сложности, такими как, допустим, Минобороны или Минприроды, или Роснедра, которые свою информацию не внесли. Поэтому возникали определенные замечания по поводу того, что какие-то участки земли закреплены, допустим, за Министерством обороны, а в информационной системе это не отражено. Сейчас эта информация вносится.
- С этим связана основная причина отказов?
- Основная причина отказов связана с тем, что земли больше не становится. И чем больше ее разбирают, тем меньше остается. А закон допускает подачу нескольких заявок на один земельный участок, но получает его тот, кто первым подал заявление. Остальным - отказ. На один участок иногда доходит до 10 заявлений. Тем не менее отказов становится все меньше, здесь наблюдается положительная динамика. Губернатором края Владимиром МИКЛУШЕВСКИМ и полпредом президента РФ в ДФО Юрием ТРУТНЕВЫМ была поставлена задача по сокращению количества отказов. И эта задача сейчас решается. Если в октябре - ноябре было 40% отказов, то к марту - апрелю мы вышли на 10-15%. Закон допускает возможность корректировки границ с согласия заявителя, если по тем или иным причинам невозможно предоставить участок в том месте, где он хочет. Мы в каждом случае это делаем. В случае согласия заявителя даем участок в несколько измененных границах либо измененном местоположении, чем сокращаем количество отказов.
- У нас есть основания ожидать в ближайшем будущем появления новых населенных пунктов на территории Приморского края?
- Мы на это рассчитываем. Говорить конкретно пока не можем, потому что в полную силу закон заработал только с 1 октября, а с 1 февраля граждане всей России смогли подать заявления. И в течение года людям предоставлена законом возможность определиться с видом использования «дальневосточного гектара». Но в ближайшее время мы надеемся на то, что какие-то компактные места, на которые поданы заявления, будут преобразовываться в населенные пункты. Есть уже определенные скопления, у нас в крае два таких места, но пока преждевременно говорить, что именно в этих местах будет населенный пункт. Но мы предполагаем, что именно так и будет.
- Очевидно, территории ждет перепланировка, укрупнение каких-то населенных пунктов. Это значит новые улицы, новые адреса. Кто будет проводить эту работу и за чей счет?
- Закон говорит, что это вправе делать органы местного самоуправления и органы исполнительной власти субъектов РФ, т.е. Приморский край совместно с органами местного самоуправления. Если есть крупное скопление земельных участков, более 20, то власть вправе туда подвести коммуникации, чем, собственно, мы и будем заниматься в ближайшее время с органами местного самоуправления. По крайней мере, планируется бюджет для того, чтобы обеспечить финансирование создания новых коммуникаций. Если мы говорим про территориальное планирование крупных населенных пунктов, то, наверное, нужно готовить новые генеральные планы землепользования и застройки. Но это не настолько финансово затратно, как создание инфраструктуры. Все это возможно, и я думаю, для муниципалитетов это будет даже лучше, поскольку населенные пункты будут расти. Про инфраструктуру еще рано говорить, понимание масштабов и потребностей придет тогда, когда все определится.
- Какие территории ждет такая работа в первую очередь? Где спрос больше?
- Наибольшей популярностью у нас пользуются южные прибрежные территории, это в первую очередь Хасанский район, Шкотовский и Надеждинский. Последний - самый популярный район по получению гектара, учитывая, что во Владивостоке и Артеме их нельзя получить по закону. Я думаю, что пройдет немного времени, и все, что еще свободно, будет разобрано под «дальневосточный гектар». Это обусловлено близостью к морю, к югу, Владивостоку, инфраструктуре.
- А по целям как распределяется спрос?
- Самый большой массив спроса пока остается без заявленной цели. Неопределившихся пока процентов 85. Но в течение года люди могут определяться с планами использования земли. Из тех, кто определился, это в первую очередь жилищное строительство, предпринимательская деятельность, в основном создание туристических баз либо сельскохозяйственное производство.
- Что вы можете сказать о том, кто именно берет землю и из каких регионов поступают заявки?
- В основном молодежь подает заявки. Наиболее активные - это люди в возрасте до 45 лет. География на удивление очень обширна. Это Камчатка, Сахалин, Хабаровский край, Якутия, Поволжье, Татарстан, Башкортостан, Алтайский край, Урал и, конечно, Москва и Московская область и т.д. Очень приятно, что люди из таких мест хотят получить здесь гектар.
- У нас сложился рынок земли. Изменится ли ситуация в землепользовании? Все, что формировалось несколько лет, может разрушиться сейчас.
- Я не соглашусь, что разрушится. Закон допускает закрытие определенных территорий как раз для того, чтобы рынок земли не упал. Естественно, самые востребованные земли в крупных городах. Это Владивосток, Уссурийск, Находка, Артем. В этих населенных пунктах предоставлять земли в рамках закона о «дальневосточном гектаре» нельзя. Поэтому рынок земли там не рухнул и не рухнет. Если говорить о более мелких населенных пунктах, то тут надо ставить на весы определенные приоритеты. Что для нас важнее - приток населения и прекращение оттока людей с Дальнего Востока либо так называемый рынок недвижимости. Он не настолько развит в сельских поселениях, как в городах. Возможность бесплатно получить землю у наших граждан появилась только сейчас, поэтому эта задача в приоритете. И закон о «дальневосточном гектаре» позволяет это реализовать. Я думаю, что на коммерческие отношения никак не повлияет купля-продажа земли потому, что закон не допускает возможности перепродажи участка, то есть если человек получил его, то он и должен его осваивать. Это главный принцип закона.
- Одна из главных проблем земель сельхозназначения - это их теневое использование. Сможет ли закон как-то изменить ситуацию?
- Тут нужно отделить проблему самозахвата, т.е. использования земли без документов. Закон дает возможность пользователям земли свои права узаконить, получить бесплатно под это земельный участок. При этом стоит отметить, что закон запрещает владение землей на праве собственности либо на праве аренды иностранным гражданам. Но кто именно там будет работать на земле? Если человек привлекает рабочую силу в рамках закона, то это не запрещено. Главное в этом вопросе то, что закон может стимулировать дальнейшее оформление земельных участков. Если сейчас это не будет доведено до конца, то земля уйдет тем людям, которые получат право на его использование в соответствии с законом о «дальневосточном гектаре».
- Илья ТЕРЕХОВ, и.о. директора департамента земельных и имущественных отношений Приморского края: Предложенный механизм выдачи земли - революционный в России
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