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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 27 Июня, 19:03 |
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Приморский край забрасывает "удочку" на инвесторов
Деньги материализовались в новые коммуникации, дороги, мосты, один из самых современных в России университетских кампусов на острове Русский, новый международный аэропорт Владивостока и другие очень важные объекты, позволившие повысить привлекательность региона, перво-наперво для его жителей, а затем и для потенциальных инвесторов.
Эти вложения и сегодня накладывают особую ответственность на региональную власть - важно не потерять набранную в ходе подготовки к саммиту АТЭС динамику, продолжить движение по избранным траекториям развития, определить новые специализации и точки роста макрорегиона.
Именно такие цели ставились в ходе работы над «Программой социально-экономического развития Приморского края на 2013-2017 годы» (ПСЭР), которая скоординирована с Государственной программой Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года». В нее включено 88 проектов Приморского края на общую сумму 1 387 млрд рублей, из них 327,9 млрд рублей - средства федерального бюджета; 33 млрд рублей - средства консолидированного бюджета Приморского края; 1 026,1 млрд рублей - внебюджетные источники.
Новая специализация
Приморские проекты вошли в несколько подпрограмм Государственной программы. Они ориентированы на развитие инфраструктуры и различных отраслей промышленности - как традиционных, так и новых для региона.
В соответствии со структурой Государственной программы проекты Приморского края включены в 11 подпрограмм.
В числе проектов новой специализации в Приморском крае запланировано строительство нефтехимического комплекса, завода по сжижению природного газа. Большие планы связаны с созданием особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на острове Русский во Владивостоке и интегрированной развлекательной зоны «Приморье» в бухте Муравьиная Артемовского городского округа.
Инфраструктурные проекты предполагают строительство автодороги Владивосток - Находка - порт Восточный общей протяженностью 168,46 км, сооружение Уссурийской ТЭЦ мощностью 370 МВт, реализацию схемы газоснабжения и газификации Владивостокского городского округа, реконструкцию малых аэропортов края: Амгу, Единка, Светлая.
Социальная направленность политики администрации выразилась в ряде конкретных проектов, направленных на развитие учреждений охраны материнства и детства, здравоохранения, образования, культуры и спорта.
В качестве комплексных инвестиционных проектов в Государственную программу «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года» от Приморского края включены развитие Владивостока, нефтегазовый кластер и транспортно-логистический комплекс на юге Приморья - можно сказать, три кита новой экономики края.
Как подчеркнули в администрации Приморского края, это проекты-генераторы, необходимые для снятия инфраструктурных ограничений экономического развития региона и повышения его экспортного потенциала. Их реализация обеспечивает достижение приоритетных целей социально-экономического развития Приморья, увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в ВВП в 1,3 раза к 2018 году (относительно 2011 года), увеличение производительности труда в 1,5 раза, объема инвестиций в основной капитал до 27% ВРП.
Центр сотрудничества
Владивосток за последние годы обновился и преобразился в лучшую сторону. Серьезные преобразования здесь произошли в рамках подготовки и проведения в 2012 году саммита АТЭС. Инфраструктура, созданная в эти годы, сегодня позволяет позиционировать город как центр международного сотрудничества России в АТР. Очень важно, что проекты, входящие в состав комплексного инвестиционного проекта по развитию Владивостока, являются продолжением мероприятий подпрограммы «Развитие города Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе», утвержденной постановлением правительства РФ еще в апреле 1996 года. Именно они позволили сформировать потенциал для дальнейших позитивных перемен. Сегодня эта работа продолжается с учетом новых реалий и тенденций.
Усиление конкуренции между регионами и зарубежными странами в условиях глобализации требует использования новых эффективных институтов управления. Прогрессивной тенденцией является выполнение крупными городами и агломерациями интернациональных экономических функций для постоянного обмена знаниями, решениями, капиталом, продуктом, специалистами. И Владивостокская агломерация, с учетом геостратегических преимуществ, высокого инновационно-образовательного потенциала и развитой инфраструктуры, подготовленной в рамках проведения саммита АТЭС - 2012, может и должна выступать как международный центр политических коммуникаций России в АТР, экономический и научно-образовательный центр Дальнего Востока России, центр развития туризма, спорта и межкультурных коммуникаций. Именно так сформулированы цели данного проекта.
Наличие на территории Владивостока крупнейших портов Дальнего Востока, крупных судоходных компаний, развитой железнодорожной сети, созданных на базе международного аэропорта Владивостока современного пересадочного узла и международного грузового терминала формирует позицию Владивостока как перспективного российского транспортно-логистического центра в АТР.
Создание интегрированной развлекательной зоны «Приморье» и особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на острове Русский позволят Владивостокской агломерации стать крупнейшим центром в области отдыха и развлечений и занять ведущее положение в туристическом кластере Дальнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона. Также развитию делового, образовательного и медицинского туризма будет способствовать Дальневосточный федеральный университет, располагающий самыми современными образовательными технологиями и медицинским центром, площадками для проведения мероприятий самого высокого уровня.
Есть перспективы размещения в городе генеральных офисов международных инвестиционных компаний и банков, представительств международных объединений, членом которых является Россия.
По мнению губернатора Приморского края Владимира МИКЛУШЕВСКОГО, развитие агломерации позволит расширить рынок труда, создать новые рабочие места, что будет способствовать закреплению и увеличению численности населения, развитию транспортно-логистических возможностей агломерации, малого и среднего бизнеса, увеличению туристического потока.
Планируется, что к 2025 году Владивостокская агломерация станет мощным постиндустриальным центром на Востоке страны с высоким интеграционным потенциалом.
Нефтегазохимия: якорные проекты
Вблизи восточных границ России в странах АТР происходит наиболее динамичное развитие экономики и торговли, формирование новых индустриальных центров. При этом тихоокеанский рынок - крупнейший и самый быстроразвивающийся рынок энергоносителей в мире. По мнению экспертов, объем рынка нефте-, газохимии к 2030 году может увеличиться в 3 раза (в 2010 году он составлял $3 трлн). Учитывая близость Приморского края к рынкам АТР, которые формируют 40% мирового потребления химической продукции, важным приоритетом развития топливно-энергетического комплекса Приморья становятся формирование новых крупных центров нефтяной, газовой промышленности и электроэнергетики, организация коммерчески эффективного экспорта нефти и газа, продуктов их глубокой переработки.
Приморский край может стать крупным экспортером этой продукции в АТР. Якорными проектами нефтегазохимического кластера являются:
- строительство завода по сжижению природного газа;
- строительство газохимического завода;
- строительство нефтехимического комплекса.
Компания «Роснефть» уже приступила к реализации проекта Восточной нефтехимической компании в районе порта Находка суммарной мощностью по углеводородному сырью до 10 млн т в год, из которых 7 млн т в год - сырая нефть, 2,2 млн т в год - нафта. Основными товарными продуктами нефтехимии будут полиэтилены и полипропилены, планируется выпуск более 15 марок широкой сферы применения. На втором этапе предполагается создание нефтеперерабатывающего комплекса с производством автобензинов, дизельного топлива, керосина, бункерного топлива и др.
Газохимический завод будет ориентирован на внутренний и внешний рынки при максимальном потреблении газа до 8,5 млрд куб. м. Основной продукцией завода на первом этапе станут азотные удобрения, в дальнейшем - аммиак, карбамид, другие продукты газохимии.
По мнению экспертов, реализация этого комплексного проекта позволит получить мультипликативный эффект в виде роста смежных отраслей экономики. Региональный рынок будет обеспечен нефтехимическим сырьем различного качества, что активизирует интерес отечественного предпринимательства к созданию производств малого и среднего бизнеса по выпуску разнообразной продукции из пластмассы, строительных материалов, вспомогательного промышленного оборудования из облегченных материалов, товаров медицинского и бытового назначения.
Коридор Азия - Европа
Уникальное географическое положение Приморского края, расположенного на стыке государственных границ и транспортных систем, лежит в основе третьего комплексного проекта, включенного в Государственную программу, - проекта создания транспортно-логистического комплекса на юге Приморья.
Для интеграции России в транспортно-логистическую схему стран Северо-Восточной Азии, реализации транзитного потенциала международных транспортных коридоров «Приморье-1» (Азия - Европа) и «Приморье-2» (Хуньчунь - Краскино - Посьет/Зарубино - порты стран АТР), необходимо ускоренное развитие портовых перегрузочных комплексов, Транскорейской и Транссибирской магистралей, наращивание мощностей складской логистики.
Ключевые проекты данного направления - создание двух портовых особых экономических зон в бухте Троица и районе порта Восточный. В соответствии с поручением председателя правительства РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА, по итогам заседания Государственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока и Байкальского региона в Приморском крае создается рабочая группа при губернаторе Приморского края, которой предстоит сформулировать идеологию новых экономических зон.
Как рассказал Владимир Миклушевский, для развития портовых территорий сегодня уже есть инвесторы, но не хватает организационных механизмов для создания особой экономической зоны портового типа и бондовых складов. С появлением таких зон в бухте Троица и порту Восточный многие вопросы можно будет решить, в том числе и вопросы совершенствования приграничной инфраструктуры, которая сегодня оставляет желать лучшего.
Предполагаемая специализация портовых особых экономических зон - обслуживание высокотехнологичного экспорта из Японии и Южной Кореи в страны Средней Азии, Европу и Китай, а также экспорта из Китая в страны АТР и сырьевого экспорта с Дальнего Востока России в страны АТР. Здесь могут быть созданы сборочные производства, сервисные компании и др. В ОЭЗ должны действовать налоговые и таможенные преференции, особые административные процедуры. Все земельные участки для инвесторов должны быть обеспечены необходимой инфраструктурой. Все это позволит снизить затраты резидентов ОЭЗ на реализацию инвестиционных проектов до 30%.
Создание портовых особых экономических зон будет способствовать привлечению крупных инвестиций в транспортную инфраструктуру, позволит наращивать дополнительные функции на территории вокруг зоны в виде создания бондовых зон, экспортно-ориентированных производственных и технико-внедренческих зон.
Приморье имеет выгодное географическое положение. Через регион проходит два транспортных коридора - «Приморье-1» и «Приморье-2». В первый входит трасса Хабаровск - Владивосток. Администрация края предлагает дополнительно внести в него дорогу Владивосток - Гродеково. Второй объект касается коридора «Приморье-2» - дороги Троица - Краскино. Развитие этих магистралей позволит открыть новые возможности для наращивания транзита, идущего из КНР, поскольку Северо-Восточный Китай не имеет выхода к морю. Объем транзита иностранных грузов, по мнению экспертов, может вырасти в 3,7 раза.
Сервис для инвестора
Помимо федерального финансирования, реализация перспективных проектов предполагает привлечение масштабных частных инвестиций. И в этом ключе главная задача администрации Приморского края - не просто сформировать привлекательный инвестиционный климат, а обеспечить «инвестиционный прорыв».
Основной акцент делается на создание современных институтов развития и формирование благоприятных конкурентных условий для деловых партнеров Приморья. Для этого создана автономная некоммерческая организация «Агентство по привлечению инвестиций в Приморский край», выполняющая сервисные функции по индивидуальной работе с инвесторами: от консалтинговых услуг в сфере бизнес-проектирования, подбора инвестиционных площадок до организации и проведения роад-шоу по продвижению инвестиционных проектов на зарубежных рынках.
В Приморском крае открыто представительство АНО «Агентство стратегических инициатив». Совместно с ним начато внедрение «дорожных карт», направленных на упрощение тех административных процессов, в которых существуют наибольшие затруднения для инвесторов, в том числе в сфере строительства, при подключении к электроэнергии, прохождении таможенных процедур, оформлении внешнеторговых сделок, регистрации бизнеса, оформлении налоговой отчетности.
Используя лучший мировой опыт по повышению инвестиционной привлекательности региона, в крае приступили к формированию современных промышленных площадок, обеспеченных необходимой транспортной, инженерной, энергетической и иной инфраструктурой. Реализация этих функций поручена Корпорации развития Приморского края. Первые промышленные площадки планируется создать в Надеждинском и Михайловском муниципальных районах.
Для формирования конкурентных условий Приморского края подготовлены два законопроекта, предусматривающие снижение ставок по налогу на прибыль (0% - на первые 5 лет, 5% - на последующие 5 лет) и налогу на имущество (0% - на первые 5 лет, 0,5% - на последующие 5 лет) для новых производственных проектов, в ходе реализации которых создаются высокопроизводительные рабочие места. Подготовлен проект закона Приморского края «Об участии Приморского края в проектах государственно-частного партнерства».
Все эти меры в целом позволят сделать приморские проекты, в том числе и включенные в Государственную программу, более привлекательными для инвесторов и реальными для воплощения.
- Я доволен тем, что программа построена по принципу давать не рыбу, а удочку, чтобы мы умели этой удочкой как раз рыбу ловить. У Приморья большой потенциал. Это связано и с географическим положением, и с уже существующей инфраструктурой, а Госпрограмма поможет этот потенциал реализовать, - подчеркивает Владимир Миклушевский.
Ирина СЕРГЕЕВА
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