|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 03 Июля, 21:08 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Иван ШЕПЕТА, председатель совета директоров ОАО "Приморский ГОК": К 2015 году мы подошли в полной неуверенности в будущем
Период с сентября 2001 года для вольфрамдобывающих предприятий России был неимоверно тяжелым. Тогда цена на вольфрамовый концентрат на мировом рынке упала в 2,2 раза. После этого пик цен пришелся на 2006 год. Но за ним последовали новые волны кризиса. Предприятие буквально балансировало на пределе рентабельности. Избежать крупных убытков всякий раз удавалось за счет жестких мер по снижению затрат, в том числе сокращению штата, и повышения производительности.
Меня, как руководителя, вопросы экономики просто взяли за горло, я понимал: если их не решать, предприятие исчезнет, как и многие другие ГОКи. Производство концентрата было поставлено в зависимость от цены. При росте цен повышали добычу и производили концентрат, при падении - сокращали.
Сегодня правительство всячески декларирует необходимость модернизации и инноваций. Развитие машиностроения потребует вольфрама. Самое крупное действующее вольфрамодобывающее предприятие страны, без продукции которого немыслимо отечественное машиностроение, не получает от государства никакой помощи для своего сохранения и развития. Из-за низкого внутреннего спроса большую часть своего концентрата мы вынуждены продавать за границу. В ответ на это в 2012 году правительство вводит 10%-ю экспортную пошлину на вольфрамовый концентрат при том, что потребности внутреннего рынка в вольфраме не превышают 2 тысяч тонн при его производстве в 6 тыс. тонн. У нас есть все основания считать, что сделано все это в угоду конкретным участникам рынка.
Само государство не создает предпосылок к тому, чтобы продукция с Дальнего Востока была востребована в европейской части России. А введение заградительных пошлин способно лишь убить оставшиеся субъекты отрасли в регионе. За последние годы мы подготовили к разработке новое месторождение - Скрытое в Приморском крае. Но начать добычу не можем, так как государство не выполняет свои обязательства по строительству линии электропередачи. К 2015 году мы подошли в полной неуверенности в будущем. В очередной раз наше предприятие, как и другие отраслевые компании в регионе, поставлено на грань банкротства. Только в 2014 году выпуск продукции из-за экспортной пошлины снизился на миллиард рублей. Но это - верхушка айсберга, ситуация гораздо плачевнее, поскольку подрываются государственные интересы на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. Мы работаем в отдаленном Красноармейском районе Приморского края и для своей территории являемся, по сути, градообразующим предприятием, поскольку более 70% районного бюджета составляют налоги ОАО «Приморский ГОК». Если нас обанкротят, район останется без бюджета, а тысячи местных жителей - без средств к существованию. Государству придется в пожарном порядке вбрасывать громадные деньги для спасения ситуации, вместо того чтобы снять препоны на пути эффективно работающего предприятия, позволить ему самостоятельно повышать экономическую, а как следствие, и социальную основу района. Развитие территории невозможно без развития собственной промышленности. Так поддержите, уважаемые власти, своего производителя. Именно так мы и ставим вопрос.
Сейчас на федеральном уровне разрабатываются разные модели развития Дальнего Востока. Но подход к такому развитию у нас по-прежнему чиновничий. Что делают чиновники? Да главным образом пытаются «вбить» новые проекты в различные федеральные целевые программы (ФЦП). Я не говорю, что это плохо. Это хорошо, конечно, но нельзя забывать и о тех ресурсах, которые уже есть и которые нормально работают. Создавать что-то с нуля всегда сложнее, чем поддерживать наработанный промышленный базис.
- В Приморье остаются жить вопреки, а не благодаря усилиям государства
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Надбавки за выслугу лет работы в субъектах Дальнего Востока остановят отток населения
- Новое жилье привлечет кадры
- Федеральные сети пока проявляют интерес только к Приморскому краю
- Приморские коридоры до "Шелкового пути" доведут
- Денис САРАНА, учредитель ООО "Владивостокский рыбный терминал": Режим свободного порта добавил бизнесу драйва
- Денис ТИХОНОВ, генеральный директор АО "Корпорация развития Дальнего Востока": Мы сегодня живем на стройке
- Двойная польза каждого метра с эффективной теплоизоляцией ПЕНОПЛЭКС® и надежной гидроизоляцией PLASTFOIL®Geo
- Илья ТЕРЕХОВ, и.о. директора департамента земельных и имущественных отношений Приморского края: Предложенный механизм выдачи земли - революционный в России
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.