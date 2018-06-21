Иван ШЕПЕТА, председатель совета директоров ОАО "Приморский ГОК": К 2015 году мы подошли в полной неуверенности в будущем

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Вторник| 03 Июля, 21:08 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 63 р.
1 EUR 73 р.
100 JPY 5700 р.
10 CNY 940 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
В Приморье остаются жить вопреки, а не благодаря усилиям государства
свежий номер
Дальневосточный капитал № 6, 2018

Регион сегодня
03.07 |
Во Владивостоке установят единые требования к внешнему виду НТО
03.07 |
Рыбакам прописали новые правила
03.07 |
В Приморье завершается строительство завода по производству двигателей Mazda
03.07 |
В Приморье еще шесть пляжей есть, а лета нет
03.07 |
В Приморье будут разводить китайский гребешок
статьи раздела
Регион сегодня
21 Июня 2018, 10:18
Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 18:40
Отток населения замедлился? Просто уже уезжать некому Сохранение сырьевой специализации делает здесь живущих людей "лишними". За три месяца из Приморья в Россию уехало еще 5000 человек (на 4,7% больше)
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 16:53
Дальнему Востоку нужен другой МРОТ Конкретно для жителей Дальнего Востока никаких льгот нет. Только жить дороже и холоднее
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 18:11
Быть в команде "ННК" Новый дизайн гоночных автомобилей ННК_Drift_Team презентовали в Хабаровске
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 12:30
Ваше золото еще в песке Магаданская область вновь ждет большое количество гостей в июле
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Тема номера
18 Июня 2015, 16:52 | Тема номера

Иван ШЕПЕТА, председатель совета директоров ОАО "Приморский ГОК": К 2015 году мы подошли в полной неуверенности в будущем

- Основной проблемой, делающей дальневосточные горнодобывающие предприятия неконкурентоспособными, остаются тарифы на электроэнергию и транспорт. Мое убеждение таково, что делается это для того, чтобы получить рост ВВП. Достаточно поднять цены на тарифы МПС и РАО ЕЭС на 25%, и 5% роста ВВП по стране обеспечены. За один только 2007 год тарифы этих монополий были подняты на 36%. При такой политике Дальнему Востоку не стоит ждать ничего хорошего.

Период с сентября 2001 года для вольфрамдобывающих предприятий России был неимоверно тяжелым. Тогда цена на вольфрамовый концентрат на мировом рынке упала в 2,2 раза. После этого пик цен пришелся на 2006 год. Но за ним последовали новые волны кризиса. Предприятие буквально балансировало на пределе рентабельности. Избежать крупных убытков всякий раз удавалось за счет жестких мер по снижению затрат, в том числе сокращению штата, и повышения производительности.

Меня, как руководителя, вопросы экономики просто взяли за горло, я понимал: если их не решать, предприятие исчезнет, как и многие другие ГОКи. Производство концентрата было поставлено в зависимость от цены. При росте цен повышали добычу и производили концентрат, при падении - сокращали.

Сегодня правительство всячески декларирует необходимость модернизации и инноваций. Развитие машиностроения потребует вольфрама. Самое крупное действующее вольфрамодобывающее предприятие страны, без продукции которого немыслимо отечественное машиностроение, не получает от государства никакой помощи для своего сохранения и развития. Из-за низкого внутреннего спроса большую часть своего концентрата мы вынуждены продавать за границу. В ответ на это в 2012 году правительство вводит 10%-ю экспортную пошлину на вольфрамовый концентрат при том, что потребности внутреннего рынка в вольфраме не превышают 2 тысяч тонн при его производстве в 6 тыс. тонн. У нас есть все основания считать, что сделано все это в угоду конкретным участникам рынка.

Само государство не создает предпосылок к тому, чтобы продукция с Дальнего Востока была востребована в европейской части России. А введение заградительных пошлин способно лишь убить оставшиеся субъекты отрасли в регионе. За последние годы мы подготовили к разработке новое месторождение - Скрытое в Приморском крае. Но начать добычу не можем, так как государство не выполняет свои обязательства по строительству линии электропередачи. К 2015 году мы подошли в полной неуверенности в будущем. В очередной раз наше предприятие, как и другие отраслевые компании в регионе, поставлено на грань банкротства. Только в 2014 году выпуск продукции из-за экспортной пошлины снизился на миллиард рублей. Но это - верхушка айсберга, ситуация гораздо плачевнее, поскольку подрываются государственные интересы на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. Мы работаем в отдаленном Красноармейском районе Приморского края и для своей территории являемся, по сути, градообразующим предприятием, поскольку более 70% районного бюджета составляют налоги ОАО «Приморский ГОК». Если нас обанкротят, район останется без бюджета, а тысячи местных жителей - без средств к существованию. Государству придется в пожарном порядке вбрасывать громадные деньги для спасения ситуации, вместо того чтобы снять препоны на пути эффективно работающего предприятия, позволить ему самостоятельно повышать экономическую, а как следствие, и социальную основу района. Развитие территории невозможно без развития собственной промышленности. Так поддержите, уважаемые власти, своего производителя. Именно так мы и ставим вопрос.

Сейчас на федеральном уровне разрабатываются разные модели развития Дальнего Востока. Но подход к такому развитию у нас по-прежнему чиновничий. Что делают чиновники? Да главным образом пытаются «вбить» новые проекты в различные федеральные целевые программы (ФЦП). Я не говорю, что это плохо. Это хорошо, конечно, но нельзя забывать и о тех ресурсах, которые уже есть и которые нормально работают. Создавать что-то с нуля всегда сложнее, чем поддерживать наработанный промышленный базис.

Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2015 год.

Теги: Приморский ГОК  Дальневосточный капитал 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Регион сегодня
18 Июня 2018, 13:15
Бизнес Хабаровска защищает свои права В праведном порыве проверяющие забыли, что имеют дело не с врагами, а с российскими гражданами, для которых приостановка бизнеса сродни пожару
статьи раздела
Loading...
RedTram
Тема номера
18 Июня 2018, 09:19
Кадры для промышленности Приоритет Ил Тумэна - закрепление трудовых ресурсов на промышленных предприятиях
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 20:00
Моногорода Приморья ждет новая экономическая реальность В Приморье есть девять населенных пунктов, которым присвоен статус монопрофильных
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:58
МФЦ убирает барьеры Открыть и вести бизнес в Приморье возможно, практически не посещая официальных инстанций
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:04
Все для туристического счастья В Приморском крае в рамках четвертого Тихоокеанского туристского форума и выставки PITE определили основные тренды развития туризма.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика