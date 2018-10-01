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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 07 Октября, 18:14 |
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Виктор ГОРЧАКОВ, председатель Законодательного Собрания Приморского края: Слова и лозунги на Востоке стоят мало
Сегодня вырабатываются новые подходы к развитию Дальнего Востока. Постановка вопросов стала более осознанной и грамотной: не просто побуждения и желания - неплохо бы предпринять что-нибудь такое, чтобы это сделало нас счастливыми... Появился прагматизм, я бы сказал, с легким налетом цинизма. Политика нынешнего полномочного представителя президента РФ в ДФО, с моей точки зрения, жестковата, но она направлена на конечный результат, и это я принимаю. Может быть, это единственный путь - путь бескомпромиссного отметания того, что мешает реализации идеи создания в регионе территорий опережающего развития, режима «свободный порт Владивостока». Я эти идеи поддерживаю, мы принимали активное участие в их разработке.
На наш взгляд, важно сейчас, на первом этапе, заложить в законодательные новации такие нормы и положения, которые бы обеспечивали консенсус интересов страны и регионального бизнеса, а главное, чтобы новые идеи развития региона были понятны и принимались жителями Дальнего Востока. Когда обсуждали закон о ТОРах, очень сильно всполошилось местное предпринимательство, которое на фоне обсуждения льготных режимов для иностранных инвесторов высказывало серьезную озабоченность своей судьбой. Потребовалось в редакции закона о ТОРах добавлять позиции, связанные с уменьшением доли вклада капитала, чтобы российский дальневосточный бизнес, не выросший до масштабов олигархического инвестирования, мог принимать участие в проектах ТОР.
Необходимо, чтобы в регионе реализовывались масштабные проекты. Необходимо создать условия, привлекательные для иностранных инвесторов, от которых мы ожидаем, что они поделятся своими нишами на международных рынках, своими технологиями. Мы рассчитываем, что в конечном итоге они сработают и на формирование положительного имиджа России. Удастся ли это сделать, трудно сказать. Но замысел нормальный, понятный, надеемся, что получится преодолеть то сопротивление, которое сейчас встречает закон о свободном порте.
В России сложилась определенная схема развития бизнеса, наверное она не очень эффективна, но отказываться от нее чиновники не спешат. Усилия, которые предпринимают Юрий ТРУТНЕВ и команда Минвостокразвития, направлены на решение радикальной задачи, речь ведь идет о формировании нормативной базы, которая отличается от действующей в РФ. Но без этого не обойтись. Нам жизненно необходимо как можно быстрее создать условия для ведения бизнеса в России более привлекательные, чем у наших соседей, чтобы инвестиции к нам пришли, а не к ним уходили.
Сложность еще и в том, что мы попали в зону санкций, мы стараемся их преодолеть, снять запреты, активно работаем с Республикой Корея, пытаемся убедить японцев, что не нужно идти за рекомендациями американских друзей. Недавно Приморский край подписал серию инвестиционных протоколов с КНР на $1,5 млрд.
Если говорить о свободном порте, то нам необходимо восстанавливать свои позиции в судоходном бизнесе. Российский морской флот сократился до минимума. Мы планируем развитие логистики, транспортной составляющей региона, но боюсь, что перевозки будут осуществляться без российского флота. Мы непоследовательны в реализации Морской стратегии. Сегодня в регионе идет развитие портов, это реальные вещи и с точки зрения бизнеса, и с точки зрения государства, но морской флот «завис».
Наряду с этим, независимо от вопросов интеграции с АТР, я считаю, необходимо энергично действовать в тех отраслях, где мы можем сами обеспечить рост производства и удовлетворение спроса. Импортозамещение - это важнейшая повестка дня на сегодня. Приморский край уже несколько лет успешно развивает агропромышленный комплекс. По итогам прошлого года рост производства сельхозпродукции достиг 13%, в денежном выражении это порядка 40 млрд рублей - серьезная для края цифра. И эту положительную тенденцию мы будем всячески поддерживать.
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