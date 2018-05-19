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18 Ноября 2012, 23:42 | Тема номера

Рыбный комплекс Приморья под программным крылом

Власти Приморья заинтересованы в том, чтобы рыбное хозяйство края развивалось и успешно конкурировало как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Тем более, что Приморье располагает уникальными по запасам и разнообразию водными биологическими ресурсами, имеющими мировое значение, геостратегическим положением, наиболее благоприятными для бассейна климатическими условиями, наличием незамерзающих и выходящих на Транссибирскую магистраль морских рыбных портов, что является естественным конкурентным преимуществом региона.

В Приморском крае на протяжении 2-х лет действует программа поддержки развития рыбохозяйственного комплекса, которая в этом году была пересмотрена с учетом современных требований.

- Мы хотим, чтобы рыбное хозяйство Приморского края являлось комплексным сектором экономики, включающим в себя добычу водных биологических ресурсов, переработку, воспроизводство, товарное разведение гидробионтов, а также ряд смежных развивающихся вспомогательных и обслуживающих производств - судостроение, судоремонт, транспортировку, хранение, сетеснастное и тарное производство, портовые службы. Более значимое место в отрасли должна занять оптовая и розничная торговля, - говорит вице-губернатор Приморского края Сергей СИДОРЕНКО.

Разработчиком новой государственной программы выступили эксперты ДВФУ. Документ готовился совместно с управлением рыбного хозяйства Приморского края и общественными организациями.

Основные его цели - удовлетворение потребности населения Приморья и внутреннего рынка страны в высококачественной рыбной продукции и морепродуктах, а также увеличение выпуска, расширение ассортимента и повышение качества товаров этой категории.

Новая государственная программа предусматривает три подпрограммы: «Развитие системы государственного управления», «Стимулирование обновления и модернизации основных производственных фондов», «Развитие рынка рыбной продукции, повышение роли науки и внедрение инноваций».

Для развития в минимальные сроки марикультуры предложено отдать приоритет культивированию гребешка, трепанга, мидии, ламинарии. Планируется, что в рамках реализации госпрограммы в регионе будет реконструировано пять заводов по выращиванию жизнестойкой молоди, увеличится площадь участков для аквакультуры. Ставится задача по увеличению объемов продукции аквакультуры в 2017 году в девять раз по сравнению с показателем 2011 года. На это потребуется порядка 3,8-4 млрд рублей инвестиций. Субсидировать предлагается порядка 550 млн рублей. Государство готово компенсировать аквафермерам часть затрат на приобретение жизнестойкой молоди (250 млн рублей на выплату субсидий); на разработку биотехнологий перспективных объектов для товарного рыбоводства (около 25 млн рублей). Значительную часть средств - порядка 273 млн рублей - предполагается направить на субсидирование части затрат на строительство, реконструкцию и технологическое перевооружение производств, на уплату процентов по кредитам, полученным на эти цели, и лизинговых платежей.

В рамках реализации подпрограммы по воспроизводству лососевых и ценных пресноводных видов рыб запланировано строительство шести рыбоводных заводов. По данным Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра, лососеводством перспективно заниматься на реках Киевка, Осиновка, Черная, Маргаритовка и Зеркальная, а разведением пресноводных рыб - в районе поселка Камень-Рыболов, на озере Ханка. В проекте указано, что новые ЛРЗ общей мощностью порядка 45 млн экземпляров молоди в год обеспечат дополнительный вылов в Приморье в 2017 году 1500 тонн лосося, а в последующие годы - более 3 тыс. тонн. Предприятие по воспроизводству ценных пресноводных видов рыб на Ханке (мощность - порядка 4 млн экземпляров молоди в год) уже на третий год зарыбления может обеспечить около 300 тонн улова, а в дальнейшем - до 1 тыс. тонн (в настоящее время вылов колеблется в районе 50 тонн).

По мнению разработчиков, подпрограмма позволит привлечь на развитие воспроизводства водных биоресурсов не менее 500 млн рублей. При этом в качестве субсидий может быть выплачено 90 млн рублей. Участникам проекта помогут вернуть финансовые средства, потраченные на строительство рыбоводных заводов и создание необходимой инфраструктуры. Кроме того, предлагается компенсировать часть затрат по кредитам, привлеченным на строительство рыбоводных заводов.

Приморье продолжит и стимулирование береговой рыбопереработки. В результате реализации этого направления среднедушевое потребление рыбы и морепродуктов в крае в 2017 году должно составить около 33 кг, доля продукции с высокой степенью переработки - возрасти до 35%. На развитие рыбоперерабатывающего сектора планируется привлечь инвестиции в размере около 2,3 млрд рублей. Субсидии предусмотрены в объемы 488 млн рублей. С помощью этих средств край готов компенсировать часть затрат на приобретение технологического рыбоперерабатывающего оборудования, на уплату процентов по кредитам, привлеченным на эти цели, и на уплату лизинговых платежей.

И хотя в бизнес-сообществе программу критикуют, говоря о том, что, с одной стороны, нельзя соединять в одном документе столь различные направления, а с другой, что программа не включает все необходимые и требующие внимания вопросы, рыбаки единодушны в том, что без такого документа им выжить будет сложно. На последних общественных слушаниях проект государственной программы по развитию рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае нашел поддержку у предпринимателей. «Программа критикуема. Хотелось бы, чтобы более четко и доказательно были обозначены направления программы - кадры, закупка сырья (для перерабатывающих предприятий), логистика, развитие рыболовства и другие, чтобы программу можно было в дальнейшем эффективно использовать и развивать», - говорит вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Александр ВАСЬКОВ. Однако, добавляет он, сегодня рыбакам нужна господдержка, «без нее не то что развиваться, выживать проблематично». По его словам, то, что программа предусматривает возможность получения финансовых средств, в целом хорошо. «Несмотря на отдельные вопросы, программу нужно незамедлительно принять», - считает Васьков.

- Решение поставленных задач обеспечит устойчивое развитие рыбохозяйственного комплекса Приморского края для удовлетворения растущего спроса населения на рыбопродукцию и морепродукты отечественного производства, а увеличение темпов структурно-технологической модернизации рыбоперерабатывающего комплекса и аквакультуры повысит инвестиционную привлекательность отрасли, - считает Сергей Сидоренко.

Людмила ДЕМЕНТЬЕВА, "Дальневосточный капитал".

 

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