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Дальневосточный капитал № 5, 2017

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19 Мая 2017, 17:25 | Тема номера

КИМ У Чжун, президент и генеральный управляющий ООО "Владивостокский бизнес-центр": Мы всегда стараемся подстроиться под гостя

В этом году владивостокский отель "Хендэ" отмечает двадцатилетие. Сегодня даже трудно представить приморскую столицу без этого гостеприимного дома. Все самые значимые деловые мероприятия проходят именно здесь, его выбирают самые именитые гости.

«Пять звезд», которые получил отель два года назад, - это очередное подтверждение того, что лучший отель Владивостока не стоит на месте, постоянно совершенствуя сервис, улучшая состояние номерного фонда и систем жизнеобеспечения. Здесь прекрасно осознают, что Владивосток будет все более притягательным центром для деловых туристов, а эта категория гостей всегда самая взыскательная.

О том, какие стандарты работы в «Хендэ» берут за основу и что является главной ценностью отельного бизнеса, «Дальневосточному капиталу» рассказал президент и генеральный управляющий ООО «Владивостокский бизнес-центр» (управляющая компания отеля «Хендэ») господин КИМ У Чжун.

- Господин Ким, отель «Хендэ» уже многие годы является лидером отрасли гостеприимства во Владивостоке, тем не менее стоять на месте не в ваших правилах. Что меняется в жизни отеля и бизнес-центра в последнее время?

- Отель «Хендэ» на протяжении многих лет играет ведущую роль в отрасли гостеприимства и туризма. Два года назад отель получил категорию «пять звезд» - я лично и наш коллектив ощущаем еще большую ответственность. Мы должны не просто ежедневно подтверждать соответствие этому статусу, перед нами стоит задача развиваться, подстраиваться под быстроменяющийся Владивосток. Мы постоянно инвестируем в обновление оборудования, так, в настоящее время идет реконструкция системы кондиционирования, значительные деньги вложены в модернизацию кухонь ресторанов, прачечного хозяйства, химчистки, установлены новые парадные двери. Сейчас разработан план по реконструкции нашего Скай-бара «Пасифик», расположенного на последнем этаже отеля и очень популярного у гостей Владивостока. Полномасштабные работы развернутся здесь в конце года. Отелю в этом году уже 20 лет! Вопрос поддержания его в лучшем виде, конечно, требует особого внимания. И, как вы понимаете, все это мы делаем не останавливая повседневной жизни отеля. Гости просто не должны замечать этих наших забот.

- Владивосток становится центром делового туризма, один только Восточный экономический форум привлекает в город тысячи гостей. Какие стандарты в сфере гостеприимства, на ваш взгляд, приморской столице необходимо брать за основу?

- Помимо просто создания комфортной обстановки в номерах гостиницы, есть несколько ключевых вещей, которые не стоят дорого, но ценятся гостями очень высоко и часто являются важнейшими аргументами, чтобы они вновь и вновь возвращались в ваш отель. Это доброжелательное отношение к гостю, желание помочь ему в любом вопросе и в любой момент.

Мы всегда стараемся подстроиться под гостя, учитывать его индивидуальность и национальность. Россия, Китай, Корея, Япония - у представителей любой страны есть свои культурные предпочтения, на это нужно обращать внимание. В Республике Корея, к примеру, если сотрудники отеля знают, что приедут высокопоставленные гости, то они заранее узнают, что им нравится, что - нет, стараются предугадать предпочтения. Вплоть до того, какая температура желательна в комнате или какой должна быть высота подушек. То же самое касается и кухни, и блюд. Мне кажется, нам и самим есть еще чему учиться и куда развиваться.

- Одна из самых острых проблем сферы гостеприимства в Приморском крае, да и на всем Дальнем Востоке, - это кадры. Как решаете эту проблему вы?

- Сейчас в отеле более 250 сотрудников, многие из них работают с момента открытия, а средний стаж работы у нас более 10 лет. Мы много вкладываем в обучение и подготовку кадров, проводим профессиональные тесты, награждаем лучших сотрудников подарками, присуждаем бонусы.

Мы понимаем и не можем не брать в расчет того, что индустрия гостеприимства с каждым днем развивается, поэтому мы обязаны развиваться вместе с ней, постоянно улучшая сервис и поднимая свой профессиональный уровень.

Увеличивается не только поток гостей во Владивосток, но и конкуренция в отельном бизнесе. Наша самая главная цель - создавать условия, при которых гости и туристы хотели бы возвращаться в наш отель, рестораны, фитнес-центр, прачечную, а также продолжали бы организовывать деловые мероприятия в наших конференц-залах. 

Лариса ЛАРИНА.

Журнал "Дальневосточный капитал", май, 2017 год. 

 

Теги: Хендэ  Владивостокский бизнес-центр 


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