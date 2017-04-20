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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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КИМ У Чжун, президент и генеральный управляющий ООО "Владивостокский бизнес-центр": Мы всегда стараемся подстроиться под гостя
«Пять звезд», которые получил отель два года назад, - это очередное подтверждение того, что лучший отель Владивостока не стоит на месте, постоянно совершенствуя сервис, улучшая состояние номерного фонда и систем жизнеобеспечения. Здесь прекрасно осознают, что Владивосток будет все более притягательным центром для деловых туристов, а эта категория гостей всегда самая взыскательная.
О том, какие стандарты работы в «Хендэ» берут за основу и что является главной ценностью отельного бизнеса, «Дальневосточному капиталу» рассказал президент и генеральный управляющий ООО «Владивостокский бизнес-центр» (управляющая компания отеля «Хендэ») господин КИМ У Чжун.
- Господин Ким, отель «Хендэ» уже многие годы является лидером отрасли гостеприимства во Владивостоке, тем не менее стоять на месте не в ваших правилах. Что меняется в жизни отеля и бизнес-центра в последнее время?
- Отель «Хендэ» на протяжении многих лет играет ведущую роль в отрасли гостеприимства и туризма. Два года назад отель получил категорию «пять звезд» - я лично и наш коллектив ощущаем еще большую ответственность. Мы должны не просто ежедневно подтверждать соответствие этому статусу, перед нами стоит задача развиваться, подстраиваться под быстроменяющийся Владивосток. Мы постоянно инвестируем в обновление оборудования, так, в настоящее время идет реконструкция системы кондиционирования, значительные деньги вложены в модернизацию кухонь ресторанов, прачечного хозяйства, химчистки, установлены новые парадные двери. Сейчас разработан план по реконструкции нашего Скай-бара «Пасифик», расположенного на последнем этаже отеля и очень популярного у гостей Владивостока. Полномасштабные работы развернутся здесь в конце года. Отелю в этом году уже 20 лет! Вопрос поддержания его в лучшем виде, конечно, требует особого внимания. И, как вы понимаете, все это мы делаем не останавливая повседневной жизни отеля. Гости просто не должны замечать этих наших забот.
- Владивосток становится центром делового туризма, один только Восточный экономический форум привлекает в город тысячи гостей. Какие стандарты в сфере гостеприимства, на ваш взгляд, приморской столице необходимо брать за основу?
- Помимо просто создания комфортной обстановки в номерах гостиницы, есть несколько ключевых вещей, которые не стоят дорого, но ценятся гостями очень высоко и часто являются важнейшими аргументами, чтобы они вновь и вновь возвращались в ваш отель. Это доброжелательное отношение к гостю, желание помочь ему в любом вопросе и в любой момент.
Мы всегда стараемся подстроиться под гостя, учитывать его индивидуальность и национальность. Россия, Китай, Корея, Япония - у представителей любой страны есть свои культурные предпочтения, на это нужно обращать внимание. В Республике Корея, к примеру, если сотрудники отеля знают, что приедут высокопоставленные гости, то они заранее узнают, что им нравится, что - нет, стараются предугадать предпочтения. Вплоть до того, какая температура желательна в комнате или какой должна быть высота подушек. То же самое касается и кухни, и блюд. Мне кажется, нам и самим есть еще чему учиться и куда развиваться.
- Одна из самых острых проблем сферы гостеприимства в Приморском крае, да и на всем Дальнем Востоке, - это кадры. Как решаете эту проблему вы?
- Сейчас в отеле более 250 сотрудников, многие из них работают с момента открытия, а средний стаж работы у нас более 10 лет. Мы много вкладываем в обучение и подготовку кадров, проводим профессиональные тесты, награждаем лучших сотрудников подарками, присуждаем бонусы.
Мы понимаем и не можем не брать в расчет того, что индустрия гостеприимства с каждым днем развивается, поэтому мы обязаны развиваться вместе с ней, постоянно улучшая сервис и поднимая свой профессиональный уровень.
Увеличивается не только поток гостей во Владивосток, но и конкуренция в отельном бизнесе. Наша самая главная цель - создавать условия, при которых гости и туристы хотели бы возвращаться в наш отель, рестораны, фитнес-центр, прачечную, а также продолжали бы организовывать деловые мероприятия в наших конференц-залах.
Лариса ЛАРИНА.
Журнал "Дальневосточный капитал", май, 2017 год.
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