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В Приморье от "просроченного закона" пострадают все
Как отразится отмена возврата скоропортящихся продуктов на торговле, поставщиках и покупателях?
29 ноября вступил в силу так называемый «закон о просрочке», благодаря которому магазины и торговые сети уже не смогут возвращать нереализованные скоропортящиеся продовольственные товары поставщикам. Как и множество других инициатив, у истоков которых стоит вице-спикер Государственной Думы Ирина Яровая, данный закон воспринят в российском обществе неоднозначно. Оптимистов радует конец диктата торговых сетей, пессимистов пугает возможный рост цен на продукты, сворачивание торговли и уход части поставщиков с рынка.
Что же реально произойдет в результате принятия нового закона, выяснял «Дальневосточный капитал».
Государственная дума о безопасности страны
С момента подписания закона президентом РФ Владимиром Путиным у торговых сетей и поставщиков продовольственных товаров осталось 180 дней на то, чтобы привести уже заключенные договоры в соответствие с его нормами.
Принятый закон вносит поправки в ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ» и «О развитии сельского хозяйства». Он вводит запрет на возмещение расходов торговых сетей по утилизации продовольственных товаров, которые та не смогла реализовать. Кроме того, запрещает навязывать поставщикам условия о возврате продуктов со сроком годности больше 30 дней - за исключением случаев, когда их возврат допускается законодательством РФ.
По логике законодателей, закон положит конец порочной практике возврата производителям качественных товаров, непроданных ритейлом по истечении определенного срока. Кроме того, производитель уже не будет вынужден выкупать у сетей свою же нереализованную продукцию.
Вице-спикер Государственной Думы Ирина Яровая расширяет трактовку плюсов от принятия нового закона, считая, что он создает условия для честной конкуренции. По ее мнению, «в условиях экономической политики, реализуемой в отношении России извне, в первую очередь, санкционных мер по продовольственному рынку, новые качественные шаги в поддержку отечественного производителя ведут к обеспечению стабильности экономики и продовольственной безопасности наших граждан».
По словам депутатов, в некоторых регионах возврат хлебобулочной продукции достигает колоссальных масштабов - до 50% от объема поставки, а по мясной - 30%. При этом у простого потребителя возможность возврата приобретенной, но так и не употребленной продукции, вовсе отсутствует. Парламентарии считают, что возврат нереализованной продукции - это прямое нанесение экономического ущерба производителю. И, как конкретизирует свою мысль Ирина Яровая, - «это всегда нарушение интересов покупателя, ведь любые потери производителя - это понижение качества в дальнейшем, потому что убытки заставляют изменять производство, ведут к снижению ассортимента и повышению цены». Соотвественно, она приходит к выводу о том, что принятые поправки к закону защищают от недобросовестной деятельности ритейла изготовителей продуктов и их конечных потребителей. Первые не будут нести на себе финансовые риски за непроданную продукцию, а вторые сохранят свое здоровье и деньги.
Обойдемся без государства?
Несмотря на столь радужные прогнозы законодателей, данная законодательная инициатива прогнозируемо, еще на этапе рассмотрения, подвергалась критике торгового сообщества, предупреждавшего, что пересмотр взаимоотношений между ритейлом и поставщиками приведет к негативным последствиям для всех участников рынка. Звучали прогнозы, что торговые сети пойдут на снижение объемов закупок свежей продукции (мяса, рыбы, овощей, хлеба, молока) и увеличат предложение заморозки в ущерб свежей продукции. Кроме того, вероятный дефицит скоропортящихся продуктов может спровоцировать рост цен на продукты.
Российский союз промышленников и предпринимателей прогнозирует, что данный запрет значительно снизит выручку торговых сетей. Как отмечает председатель комиссии РСПП по торговле и потребительскому рынку Сергей Галицкий, «товарооборот только пяти крупнейших торговых сетей страны может упасть на 300-400 млрд рублей в год, а чистая выручка - сократиться в среднем на 5-7%. В результате принятия поправок магазины рискуют потерять привлекательность с точки зрения ассортимента и своевременного наличия товара на полках».
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марина Шемилина также сомневается в том, что данные нововведения поможет отечественному производителю зайти на прилавки торговых сетей. «Эта инициатива им точно не помощник. Более того, малоизвестным или новым товаропроизводителям она будет только вредить. Договорные отношения между ритейлом и постоянными поставщиками - процесс устоявшийся. И в отношении уже известных брендов торговые сети прекрасно осведомлены об объемах продукции, которые они смогут спокойно реализовать. А брать, как раньше, партию новых продуктов на реализацию, чтобы оценить спрос на нее, ритейл уже не будет, поскольку может оказаться привлеченным к ответственности. «От греха подальше он вообще от них откажется или будет брать очень незначительными партиями. Говорить же о том, что новый закон расширит присутствие производителей в сетях, не совсем верно. Наоборот, это снизит возможности попадания товаров на полки магазинов для большого числа производителей». В заключение, омбудсмен отмечает, что отношения хозяйствующих субъектов - «не та область, которая требует столь пристального внимания со стороны государства».
«Закон о просрочке» выкручивает руки рознице
«Вы мне напомните: а разве от наших депутатов за последнее время мы много чего-то путного, по-настоящему полезного, видели?», - рассуждает стоящая за прилавком Елена Сергеева - хозяйка и, по совместительству, продавец небольшого магазинчика шаговой доступности с распространенным названием «Продукты». Всех покупателей женщина, что называется, знает в лицо, поэтому не понимает, как в принципе можно продавать им просрочку. «Мы не торговая сеть - ценник у нас немного выше. Поэтому для нас буквально важен каждый покупатель. Чем мы в первую очередь берем - доверием. Тем, что к нам можно отправить ребенка за хлебом, и не переживать, что его обманут. Оборот у нас небольшой, следовательно, такой скоропорт, как мясо и молочка, у нас не задерживается. И потом, в новых условиях, мне непонятно, что делать с продуктовыми новинками».
По словам директора МКУ «Центр развития предпринимательства» во Владивостоке, Елены Новгородовой, до принятия данных мер «розница чувствовала себя по-королевски»: «Товарные позиции заказывали, прекрасно понимая: если продукты не продадут, вернут поставщику. Естественно, поставщики были таким подходом недовольны, поскольку товар им возвращался зачастую плохого качества, подпортившийся, потерявший товарный вид. Они несли убытки, но деваться им было некуда», - рассказывает собеседница «ДК», ранее занимавшая пост генерального директора нескольких крупных торговых сетей.
Новые правила торговли, по ее словам, в корне меняют взаимоотношения сторон: «Теперь уже поставщики «выкручивают руки» рознице. И с внедрением новых требований товароведам приходится с высокой точностью рассчитывать объемы продаж, которые зачастую просчитать заранее просто невозможно», - продолжает Елена Новгородова, предупреждая, что просчеты лягут бременем на плечи сетей и магазинов в виде убытков от утилизации нереализованной продукции. Все это приведет к падению рентабельности розницы.
Сергей Митрофанов, первый вице-президент ГК «В-Лазер», еще более категоричен в оценках. Данный закон он называет «абсолютно непродуманным популистским шагом». «Мне бы очень хотелось, чтобы государство создало несколько государственных супермаркетов в каждом районе Владивостока и показало, как нужно торговать, какие должны быть цены и какие отношения с поставщиками. А мы все возьмем с них пример. Или поймем, как вести торговлю ни в коем случае не нужно.» По его словам, «законодатели, конечно, могут настаивать, чтобы я не возвращал протухшую продукцию поставщикам и утилизировал ее за свой счет. Но они также должны понимать, что уже в следующем квартале я могу заключить договор с другим поставщиком. Или буду вести свои взаиморасчеты, исходя из стоимости утилизации. В конечном итоге вырастут цены на продукты, или изменится маржа поставщиков. Но скорее всего произойдет и то, и другое». При этом эксперт уверен, что ритейл в любом случае не пойдет на урезание торговой наценки, а отлаженные долгосрочные отношения торговых сетей и поставщиков позволят вести дела таким образом, что никто и не узнает, как возвращается нереализованный товар.
Владелец торгового предприятия «Каскад-ДВ» Василий Нестеренко солидарен с коллегой в оценке полезности данной инициативы: «Торговля - это предоставление услуг по продаже товаров. Допустим, производитель решил выпустить новую продукцию, у которой имеется свой срок годности. Ритейл берет ее, рассчитывая на появление спроса со стороны покупателей. Но, если нет продаж, то продукция возвращается обратно - это честный подход во взаимоотношениях хозяйствующих субъектов. В принятом же законе подобного подхода не прослеживается, не говоря уже о пользе для развития торговли в целом», - говорит предприниматель.
Он также отмечает, что при закупке товара продавец всегда оценивает сроки его реализации, рассчитывая, реально ли его продать за отведенный период времени. «Если нам ограничивают право выбора, значит мы будем меньше закупать продукции. А сокращение объемов продаж у ритейла приведет к спаду производства у товаропроизводителей. Страдать будут все, в том числе и покупатель, который, в правах и так не был ущемлен. Ведь мы и до принятия нового закона были обязаны принимать у покупателей просроченную либо некачественную продукцию и возвращать деньги. И мы всегда эту норму исполняем», - продолжает Нестеренко.
Если ритейл не сможет возвращать продукцию, ему придется потратиться на утилизацию, указывают участники рынка. «И тут есть два варианта - продолжает Сергей Митрофанов, - либо поднимать цену, в которую будут заложены новые затраты, либо снижать свою наценку, что для Владивостока маловероятно. Но, при этом, когда «кричат», что у торговли высокая наценка, не учитывают заложенных в нее 22% обязательных платежей муниципальным предприятиям, и налогов, составляющих две трети от всех затрат».
Сейчас в торговле и без того установлен внушительный перечень различных нормативно-правовых актов, соглашается Василий Нестеренко: «Практически любой магазин в случае проверки, что называется, по каждой букве закона, нарвется на какой-нибудь штраф. Сейчас государство, прикрывшись некими благими намерениями, решило войти в поле взаимоотношений хозяйствующих субъектов, в котором раньше присутствовала свобода выбора. Но мы-то знаем, куда ведет такая дорога. И, если для крупных «сетевиков» издержки от нововведений позволяют покрывать товарооборот, то малый и средний бизнес этого сделать не сможет. Магазины шаговой доступности первыми почувствуют «заботу» государства на себе, и ни о каком развитии, тем более в условиях спада покупательской способности населения, говорить не придется. Запрет на просрочку свяжет руки малому и среднему бизнесу еще больше. И мне хочется обратиться к законодателям: «Не обостряйте. Оставьте торговлю в покое. Потому что вы и так своими ЕГАИСами, «Меркуриями», онлайн-кассами, прочими драконовскими мерами ее загнали! Мы сегодня перегружены издержками, а прибыль-то не растет - к закрытию с каждым днем все ближе».
Производители: в предчувствии потерь, безразличны или ликуют
Качество поправок к закону вызывает сомнения и у аналитика «Открытие Брокер» Тимура Нигматуллина. На его взгляд, это следствие недостаточного обсуждения документа между депутатами и участниками рынка. «Считаю, что данная инициатива не приведет к позитивной перенастройке рынка и появлению дополнительного, так называемого «общественного блага». А, напротив, в новом виде обусловит появление дополнительных барьеров для развития и потерям почти у всех его игроков, включая торговые сети, потребителей и производителей скоропортящейся продукции», - утверждает он.
О негативных последствиях для рынка можно судить на примере взаимоотношений поставщиков хлебобулочных изделий и торговых сетей, полагает Нигматуллин. Именно жалобы хлебопекарных предприятий на большие объемы возврата в свое время привели к разработке данных поправок. Между тем, механизм возврата хлебобулочной продукции позволял ритейлерам поддерживать достаточно широкий ассортимент и стимулировать покупательский трафик. Помимо этого, возврат ограничивал возможности производителей поставлять некачественную продукцию - на нее тут же падал спрос. «Такую продукцию не покупали, и ритейл возвращал ее производителям обратно. С новыми правилами эти механизмы перестанут работать. Сетевые магазины будут вынуждены сократить ассортимент, покупать продукцию более мелкими партиями, чтобы не столкнуться с массовым невозвратом. При этом даже в этом случае они столкнутся с падением маржи в отрицательную зону и будут вынуждены развивать, например, собственное производство хлебобулочных изделий, которое является низкомаржинальным», продолжает Нигматуллин. Так, по разным оценкам, производители хлеба смогут сэкономить на запрете возврата около 5 млрд руб. в год. В то время как сам российский рынок упадет на 100 млрд руб. в год.
«Одновременно с этим пострадает и конечный потребитель - из-за падения ассортимента и неизбежного роста цен на фоне увеличения себестоимости. Схожие проблемы появятся и на рынке мяса, масла и так далее. Все это будет особенно болезненным с учетом длящегося вот уже 5 лет падения реальных доходов населения», - заключает он.
«На наших взаимоотношениях с ритейлом данный закон не скажется никак. Мы работаем без возвратов - продукция поставляется в магазины ежедневно и сразу же продается. Оборачиваемость довольно высокая», - говорит коммерческий директор гормолокозавода «Артемовский», входящего в агропромышленный комплекс «ГринАгро», Дмитрий Абузяров. Вместе с тем, он отмечает, что запрет на возврат просрочки может серьезно сказаться на их менее крупных конкурентах и может создать условия по возврату продукции в обход закона.
В то же время, президент и основатель компании ТЕНТОРИУМ - крупнейшего производителя продуктов питания на основе пчеловодства - Раиль Хисматуллин надеется, что данная инициатива принесет пользу для товаропроизводителей. По его словам, похожая практика давно применяется в развитых странах.
«Например, в Канаде продукты с просрочкой или с поврежденной упаковкой отправляются в специальные корзины для бездомных и нуждающихся. Применяется там и благотворительная практика - когда покупатель при желании оплачивает магазину такой товар, в определенной пропорции, и может отправить его в благотворительную корзину. То же самое - в странах Европы. А вот в России я однажды познакомился с одной энергичной дамой из столицы и был удивлен, что существует профессиональная форма мерчандайзинга по реализации товаров с истекшим сроком годности. Надеюсь, что законодательный запрет прикроет такой «серый» бизнес», - говорит Хисматуллин. Кроме этого, он убежден, что запрет на кабальные договоры с условиями возврата продукции между торговыми сетями и поставщиками только усилит конкуренцию, что поможет отечественному производителю выйти на прилавки ритейла.
«Хлопот торговым сетям этот закон, конечно, добавляет, но в договорной работе считаю возможным частично нивелировать издержки по этому нововведению. К тому же, часть продукции к возврату приемлема - например, хлеба, который после возвращения поставщику превращается в сухари. В планировании закупок ритейлу придется быть предельно внимательным. От этого покупатели только выиграют - и те, кто предпочитает качественный продукт, и те, кто готов рискнуть и покупать еду с поврежденной упаковкой или с истекающим сроком годности. Нужно только организовать им такую возможность. Вопрос только в том, как это будет регулировать Роспотребнадзор», - продолжает производитель. Впрочем, он соглашается, что с принятием данного закона поставщикам и производителям расслабляться не стоит: ограничение по срокам, по объемам закупленной продукции увеличит нагрузку на логистику и загрузку производственных линий, что неминуемо приведет к увеличению себестоимости производимой продукции.
«В этой ситуации выживет сильнейший. Малый бизнес может оказаться как в выигрыше - за счет мобильности и относительно небольших затрат на производство, так и в проигрыше - за счет большей себестоимости малых объемов производства. Средний и большой бизнес все же находится в более выигрышном положении. Но главное, что выиграет потребитель», - заключает бизнесмен.
Покупатель ждет результатов эксперимента
Елена Новгородова видит развитие событий следующим образом. «Скорее всего, товары массового спроса, как основные индикаторы, по которым покупатель делает вывод о том, дорогой магазин или дешевый, будут продаваться по старым ценам. Но возникшие из-за принятых нововведений убытки, естественно, будут покрыты за счет повышения торговой наценки на товары более дорогого сегмента - например, колбасу сервелат или элитный алкоголь. В этой связи, от перемен, произошедших в российской торговле, в первую очередь, пострадает не массовый потребитель, а покупатель с доходом выше среднего, заключает она.
Некоторые критики принятого закона и вовсе прогнозируют, что запрет на возврат просрочки заставит нас вспомнить о временах всеобщего дефицита и пустых полок.
Впрочем, по мнению вице-президента ГК «В-Лазер Сергея Митрофанова, подобный вариант развития событий маловероятен. «На сегодня существует 12 позиций социально значимых товаров с регулируемыми ценами. Их с полки не уберешь. Тот же сахар - очень невыгодный товар, который невозможно продавать с нормальной наценкой - или в ноль, или в минус - но он в любом случае останется. А кроме того, иметь пустые полки - довольно опасное, крайне невыгодное дело для ритейла. Незаполненные прилавки очень неприглядно выглядят, создают ощущение плохого потока и оборачиваемости, а значит и повышают риск нарваться на просрочку в глазах покупателя», - говорит он.
Эксперты в области контроля качества продукции видят в принятом законе еще одну зияющую брешь: возможность торговых сетей снизить издержки от возврата продукции через продажу в отделах кулинарии. Не говоря уже о том, что недобросовестный ритейл займется переклеиванием этикеток на продукты. А кто-то увлечется размораживанием замороженного мяса и продажей его под видом свежего. Тут уж все зависит от широты моральных границ и степени изобретательности.
Опять же, и сами производители, далеко не всегда «белые и пушистые», могут изменить технологию производства в погоне за продлением срока годности продукции, и, как следствие, возможностью застолбить за собой место на прилавках магазинов.
Ну, и куда же без старых добрых маркетинговых акций - распродажи товаров, срок годности которых подходит к концу. Вне всяких сомнений, покупатели со скромными доходами сметут почти просроченную аукционную продукцию как горячие пирожки, говорят специалисты.
Главный вопрос, интересующий конечного потребителя, пожалуй, больше остальных - как сильно вырастут цены после принятия нового закона?
«Цены, конечно, и без этого закона вырастут. Торговля и так находится сегодня на острие атаки - весь негатив от повышения цен проходит через продавцов. Грамотные люди понимают, что повышение НДС на 2% в продуктовом секторе даст увеличение цены на 15-20%, а то и на 30%. И такие вещи не от наших непомерных аппетитов зависят, а от вновь прибавляющихся расходов и затрат. От тех же транспортных издержек, к которым неизбежно приведет повышение НДС. С просрочкой или без, но повышение цен мы все ощутим на себе - производители, поставщики, продавцы и покупатели», - констатирует Василий Нестеренко.
PS.
Опыт показывает, что усиление заботы законодателей о народном благе зачастую приводит к противоположным результатам. Как, например, закон об открытости переписки в социальных сетях для силовых ведомств не только не привел к закрытию мессенджера Telegram, а, наоборот, вызвал рост количества его пользователей в геометрической прогрессии. Логично предположить, что реализуя чувствительные для общества инициативы, необходимо хотя бы проводить их пилотную апробацию в отдельных регионах России. Этого сделано не было, так что последствия принятия «закона о просрочке» потребители, производители и торговля апробируют на себе уже в режиме эксперимента.
Андрей Горюнов.
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