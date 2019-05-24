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Сардина и скумбрия теснят минтай
После того, как ситуация с квотами для большинства промысловиков значительно ухудшилась из-за передачи 20% объема квот на минтай и сельдь под инвестиционные механизмы, все больше предприятий начали работу сразу по двум направлениям: освоению новых промыслов и разогреву потребительского рынка. И, похоже, что традиционные минтай и сельдь недолго будут на пьедестале рентабельности. На подходе к ним: скумбрия, макрорус, иваси, креветки, окуни, кальмары.
Голубая кровь кальмара
В апреле лидер глубоководного промысла РК «Восток-1» выпустил на добычу новое судно «Восток-8». Это судно, единственное в России, оснащено современным световым оборудованием и джигерными лебедками, которые позволят вести более эффективный промысел кальмаров.
По словам директора компании «Восток-1» Александра Сайфулина, кальмар добывают много компаний, но, как правило, с помощью тралов. При этом промысловики ловят его всего несколько месяцев, а потом переключаются на другие объекты промысла.
Еще один крупнейший добытчик кальмара - «Океанрыбфлот» - начал ловить его в Беринговом море, благодаря тому, что в регионе не устанавливались кальмаровые квоты. Очень скоро камчатцы, сломав монополизм НБАМР, вдохнули новую жизнь в традиционный промысел. Они стали первыми в стране производить обезшкуренный кальмар, простоту обращения с которым очень оценили потребители. А за ними - и другие промысловые компании, которые стали производить подобный продукт.
Но эпопея с кальмаровым промыслом еще не завершилась. Если на Курилах и в Беринговом море с ним все ясно, то тихоокеанский кальмар остается одним из самых недоосваиваемых ресурсов Дальнего Востока. Несмотря на то, что по пищевой ценности он не уступает командорскому кальмару, его освоение в последние годы составляло не более 10-20% от рекомендуемого объема. «Это короткоцикловый вид, который живет всего один год, поэтому, пропустив всего один промысловый сезон в период высокой численности, наверстать упущенное уже невозможно», - рассказывает заместитель директора ТИНРО Александр Буслов.
По словам эксперта, в отличие от командорского кальмара, тихоокеанский обитает в рассеянном состоянии и хуже облавливается тралами. Пригодные для вылова скопления он образует только у юго-западного побережья Сахалина, и, в частности, в Татарском проливе ежегодное недоосвоение этого вида ВБР составляет тысячи тонн. Поэтому для успешной ловли тихоокеанского кальмара необходимо использовать иные принципы лова.
Именно этого кальмара и будет ловить новое судно. Как рассказывает Александр Сайфулин, вдоль борта этого траулера установлены джигерные лебедки, а также люстры, создающие так называемый «световой коктейль.» Судно уже приступило к промыслу кальмара Бартрама в открытых водах Тихого океана, а в летне- осенний сезон готово перейти к добыче тихоокеанского кальмара в Японском море. Всего на 2019 год ученые предлагают к вылову на Дальнем Востоке 150 тыс. тонн командорского кальмара, 90 тыс. тонн - тихоокеанского, 30 тыс. тонн - кальмара Бартрама.
Макрорус покоряет высокую кухню
Еще один промысел, который крупные компании даже не хотели рассматривать серьезно, это добыча макроруса. И здесь именно «Восток-1» смог дотянуться до самых глубин, и, главное, сумел найти устойчивые каналы сбыта.
Показатели данного промысла впечатляют. Добыча глубоководной рыбы возросла до 14,3 тысяч тонн и составила 60% от общего объема вылова глубоководной рыбы Дальневосточного бассейна. Рыболовецкий колхоз за 16 лет освоения этого вида добычи своими силами провел две значительные модернизации промысловых судов, позволившие уверенно работать на глубинах до 1 400 метров. Но уже сегодня понятно, что пробные работы, проведенные «Востоком-1» в этом диапазоне и ниже, показывают значительное увеличение уловов.
В общем, у макроруса впереди как промысловые перспективы, так и завоевание части российского рынка, так как азиатский рынок продукция уже покорила. Китайские переработчики научились делать из него несколько видов филе, а в России мясо макроруса используется особым спросом в сашими ресторанов высокой кухни.
Как живете, иваси?
Звезду «Героя Труда» из рук президента Владимира Путина за возвращение на столы россиян сардин «иваси» получил сотрудник компании «Доброфлот» Сергей Антонов. А начался трудовой подвиг гораздо раньше, когда в Россию из китайского «плена» была возвращена легендарная плавбаза «Всеволод Сибирцев». Именно под ее приемные мощности руководитель направления промвооружения и такелажа компании получил задание спроектировать и изготовить кошельковый невод весом около 30 тонн и площадью сетей 22 тысячи квадратных метров.
Почти два года добывающие суда компании и плавзавод практически в одиночку пытались обловить сардину. На второй год компания не только научилась ее ловить, но и сделала легендарный продукт: пресервы «Иваси». Изготовленная первая партия буквально была сметена с прилавков. Через год уже десятки компаний стали готовиться к ивасевой путине, так как оказалось, что качество продукта из этой рыбы настолько высокое, что «Иваси» стало брендом. Получилось, что консервы иваси просто затмили большую часть сайровой продукции. Секрет успеха в том, что консервы из иваси производятся в море, а сайровые - из мороженного сырья. В итоге, российский рынок стал все больше требовать продукции ивасевой консервации, вытесняя традиционные сайровые консервы.
В погоню за успехом «Доброфлота» устремились много компаний. Так, «Дальморепродукт» приобрел перерабатывающий процессор «Владивосток 2000», который уже в этом году выйдет на путину. Его мощность - почти 500 тонн в сутки, но пока не совсем ясно, какие суда будут данную машину обеспечивать сырьем.
Невозможность воспроизвести технологию кошелькового лова - главное, что тормозит развитие этого промысла. Разовый вылов за один удачный замет в 2017 г. на СТР «Калиновка» под руководством Сергея Антонова составил 282 тонны иваси. Остальные компании добывают эту рыбу тралами, отсюда - и низкое качество сырья, и невозможность сделать хороший качественный продукт.
Большинство компаний настраивается на то, чтобы производить из сардины жир и рыбную муку. Но это не тот сегмент, который сделает данный промысел высокорентабельным. Хотя в перспективе, если компании будут добывать сотни тысяч тонн, они могут потеснить рыбную муку, производимую странами Латинской Америки.
Только за последний рейс «Всеволод Сибирцев» произвел 41 млн банок консервов и около 1,5 млн банок пресервов. Пока даже в пятилетней перспективе нет предприятия, способного повторить успех компании и отобрать часть товарного рынка.
Скумбрия - королева вкуса
Еще одна перспективная путина - это промысел скумб- рии. Ее косяки смешиваются с сардиной, но мясо этой рыбы не травмируется тралами, поэтому ее способны добывать крупные траулеры. Первые попытки вести промышленный лов скумбрии после длительного перерыва были предприняты в 2015 г. Промысел осуществляли 2-3 судна, общий результат вылова составил 200 тонн. Вместе с тем, по наблюдениям ученых и рыбаков, работающих на сайре, в последние 4 года нагульная скумбрия с июля по ноябрь начала встречаться в промысловых объемах.
В 2016 г. на этом объекте в Южно-Курильском районе начали работать уже 4 малотоннажных судна, оборудованных близнецовым тралом; в августе к ним присоединились среднетоннажники, оборудованные пелагическими тралами. В целом за путину вылов на судосутки составил 22 тонны скумбрии, в российских водах он достиг пика в октябре и оставался на высоком уровне и в первой половине ноября. После этого основные скопления скумбрии ушли в воды Японии. В целом, российские суда освоили 9 тыс. тонн.
В путину 2017 г. в промысле скумбрии было задействовано уже 26 судов различного тоннажа, главным образом, оснащенных пелагическими тралами. Промысел в ИЭЗ России велся с июля по первую декаду ноября. В июле-августе эффективность лова составляла 6-7 тонн на судосутки, в сентябре - 40-50 тонн, в октябре - 70-80 тонн, а в первой декаде ноября выросла до 100 тонн. Начиная с этого времени, отечественные суда начали переходить в зону Японии. Нарастающий вылов скумбрии, по данным ТИНРО-Центра, на середину декабря 2017г. составил 52,1 тыс. тонн.
Готовую продукцию из скумбрии делает только «Доброфлот», так как она входит в консервную группу. Остальные компании ее морозят, в таком виде она поступает переработчикам, которые ее коптят и делают нарезки в различных вакуумных упаковках.
Криль обсуждается
Перспектива промысла криля еще только обсуждается. Россия является полноправным членом АНТКОМ и имеет доступ к этому ресурсу. На повестке стоит вопрос рентабельности и предпринимательских рисков при освоении криля. Одной из причин снижения промысла криля стало отсутствие технологий его длительного хранения. Пока всего несколько компаний ведут его промысел, производя из пойманного рачка муку. Но в перспективе готовятся выпускать из него пасту.
Юрий Нурмухаметов
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