"Эффект Вьетнама" без слабых мест

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Пятница| 21 Июня, 14:35 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 63.39 р.
1 EUR 71.55 р.
100 JPY 58.84 р.
10 CNY 92.53 р.
Тема номера
Крабовое противостояние продолжается
свежий номер
Дальневосточный капитал № 06, 2019

Регион сегодня
21.06 |
Более 3 млн рублей собрано на диагностику и реабилитацию ветеранов Приморья
21.06 |
В Приморье построят гостинично-развлекательный комплекс Imperial
21.06 |
Арктика накануне перемен
20.06 |
Дополнительные авиарейсы из Москвы во Владивосток запускают с 5 июля
20.06 |
Аквакультура выходит из тени
статьи раздела
Компании
24 Мая 2019, 11:48
На АЗС ННК к Дню Победы раздали более 50 тысяч георгиевских лент Компания поздравила своих клиентов с великим праздником
статьи раздела
Персона
22 Мая 2019, 13:43
Лицом к лицу с Фемидой Виталий Береговский: "Умение держать адвокатскую тайну не менее важно, чем знание закона"
статьи раздела
Проект ДК
21 Мая 2019, 19:06
Приморские компании: лидеры задают тон Бизнес, обеспечивающий налоги и создающий рабочие места, заслуживает признательности и высокой оценки общественности
статьи раздела
Проект ДК
21 Мая 2019, 18:35
Маршрутами Восточного кольца Путешествие по регионам Дальнего Востока - это не просто знакомство с достопримечательностями, а настоящее приключение
статьи раздела
Проект ДК
21 Мая 2019, 17:35
НеТОРопливый подход Возведение объектов инфраструктуры приморских территорий опережающего развития тормозят недобросовестные подрядчики
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Тема номера
21 Июня 2019, 11:15 | Тема номера |

"Эффект Вьетнама" без слабых мест

Азиатский рыбный рынок ждут серьезные структурные перемены, способные стать настоящим вызовом для формирования цепи поставок в рыбопромышленной сфере на Дальнем Востоке России

Этой проблеме был посвящен основной доклад профессора Корейского Морского Института Чжан Хон СОК, прозвучавший на IX Дальневосточном российско-корейском форуме, прошедшем во Владивостоке.

Грядущие перемены эксперт связал с новой тенденцией - на фоне снижения китайского рынка рост поставок на азиатский рыбный рынок продукции Вьетнама, ставший заметным с 2015 года, и с тех пор ежегодно набиравший силу.

У Вьетнама есть свой богатый запас сырья, в первую очередь - в сегменте белой рыбы, которая может заместить российский минтай. «Пресноводная акула, которую поставляет Вьетнам, является серьезным конкурентом. И если центр рынка белой рыбы сместится в эту страну, то цены на минтай упадут», считает эксперт. При этом Вьетнам обладает рядом преимуществ в сравнении с Россией и Китаем. Эти преимущества он связал с более благоприятной средой для привлечения инвестиций. «Эффект» Вьетнама предусматривает то, чего не хватало для более эффективного сотрудничества России с Республикой Корея в этой сфере. Вьетнам не имеет слабых мест. Для России в перспективе экспорт рыбы снизится, а для Кореи поставки из России сократятся», - прогнозирует южнокорейский профессор.

Собственно, предложения господина Чжан Хон Сок по удержанию рынка минтая, по сути, представляли собой планы по развитию в этой сфере сотрудничества между Россией и Республикой Корея. В этой связи профессор напомнил о фактически приостановленном рыбоперерабатывающем проекте на мысе Назимова в Приморье из-за задержки согласования некоторых вопросов российской стороной.

С прогнозами корейского эксперта в том, что рынок не останется прежним, согласился генеральный директор АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом» Сергей ЛЕЛЮХИН, высказав при этом свои предложения по развитию сотрудничества Дальнего Востока России и Республики Корея. Он подчеркнул, что, с точки зрения Федеральной антимонопольной службы России, приоритетным направлением в рыбопромышленной отрасли является развитие электронных торгов по реализации рыбной и иной продукции на аукционных и биржевых площадках.

- Внедрение в практику рыбных аукционов и биржевых торгов создаст предпосылки к более эффективному распределению товаров путем формирования справедливых и более прозрачных цен, а также обеспечит оптимизацию и снижение издержек для участников рынка. И сократит в итоге число оптовых посредников при реализации рыбной продукции. Сейчас вся наиболее востребованная рыбная продукция продается на азиатских аукционах. Мы хотим перевести ее под российскую юрисдикцию и обязать компании реализовывать часть продукции через российскую аукционную площадку. 

По мнению Сергея Лелюхина, сотрудничество для корейских компаний с «Дальневосточным аукционным рыбным домом» открывает новые возможности, в том числе с учетом падения рынка. Сотрудничество может идти по двум направлениям. Одно из них сводится к заключению брокерского договора, что даст возможность покупать продукцию напрямую от производителя. «Не секрет, что далеко не все южнокорейские компании имеют возможность покупать российскую рыбную продукцию напрямую. Через нашу биржевую площадку это возможно», пояснил он.

Второе предложение касалось проекта создания совместного предприятия: «Идея проекта на мысе Назимова, я думаю, имеет право на жизнь. Мы тоже разрабатывали инфраструктурный проект строительства биржевого комплекса. Но это проект, обеспечивающий развитие биржевой торговли. На данный момент есть проект и его финансирование, в том числе за счет кредитных ресурсов China Development Bank. Компании из Республики Корея могут принять участие в этом проекте. И мы уже вели с рядом компаний переговоры по этому вопросу».

В заключение генеральный директор АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом» напомнил, что еще в 2017 году на Восточном экономическом форуме министр морских дел и рыболовства Республики Корея высказал мнение, не утратившее актуальности сегодня, о необходимости проработки вопросов сотрудничества Российской биржевой площадки и Аукционного комплекса в Пусане. 

Елена АБАШЕВА

Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2019 год. 

Теги: Вьетнам  Республика Корея  Китай  АТР  рыбный рынок 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Вкус жизни
24 Мая 2019, 11:21
Южная Корея открывает новые стороны туристам Приморья Новые туристические направления связали Приморье и провинцию Кёнсан
статьи раздела
Loading...
RedTram
Проект ДК
21 Мая 2019, 17:36
Туристическая магистраль По данным Минвостокразвития РФ, общее количество туристов, посетивших Дальний Восток в 2018 году, составило 6,9 млн человек, что на 8% больше по сравнению с прошлым годом. По статистике въездного туризма, Приморский край продолжает выступать лидером туристической отрасли макрорегиона и за 2018 год принял 4,5 млн туристов.
статьи раздела
Вкус жизни
21 Мая 2019, 15:46
"Вкусное" Приморье продвигает Pacific Russia Food Гастрономический туризм - одно из приоритетных направлений развития туриндустрии Приморского края
статьи раздела
Вкус жизни
21 Мая 2019, 15:35
"Изумрудная долина" наращивает пул проектов Еще несколько лет назад на месте русского парка "Изумрудная долина" было чистое поле, где с нуля начал развиваться ряд туристических проектов Приморского края
статьи раздела
Персона
26 Апреля 2019, 14:15
Алексей Симонов: Мы не описываем события, мы формируем реальность Глава DEITA.RU об интернете, эффективности СМИ и мифах о Китае
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика