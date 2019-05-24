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"Эффект Вьетнама" без слабых мест
Этой проблеме был посвящен основной доклад профессора Корейского Морского Института Чжан Хон СОК, прозвучавший на IX Дальневосточном российско-корейском форуме, прошедшем во Владивостоке.
Грядущие перемены эксперт связал с новой тенденцией - на фоне снижения китайского рынка рост поставок на азиатский рыбный рынок продукции Вьетнама, ставший заметным с 2015 года, и с тех пор ежегодно набиравший силу.
У Вьетнама есть свой богатый запас сырья, в первую очередь - в сегменте белой рыбы, которая может заместить российский минтай. «Пресноводная акула, которую поставляет Вьетнам, является серьезным конкурентом. И если центр рынка белой рыбы сместится в эту страну, то цены на минтай упадут», считает эксперт. При этом Вьетнам обладает рядом преимуществ в сравнении с Россией и Китаем. Эти преимущества он связал с более благоприятной средой для привлечения инвестиций. «Эффект» Вьетнама предусматривает то, чего не хватало для более эффективного сотрудничества России с Республикой Корея в этой сфере. Вьетнам не имеет слабых мест. Для России в перспективе экспорт рыбы снизится, а для Кореи поставки из России сократятся», - прогнозирует южнокорейский профессор.
Собственно, предложения господина Чжан Хон Сок по удержанию рынка минтая, по сути, представляли собой планы по развитию в этой сфере сотрудничества между Россией и Республикой Корея. В этой связи профессор напомнил о фактически приостановленном рыбоперерабатывающем проекте на мысе Назимова в Приморье из-за задержки согласования некоторых вопросов российской стороной.
С прогнозами корейского эксперта в том, что рынок не останется прежним, согласился генеральный директор АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом» Сергей ЛЕЛЮХИН, высказав при этом свои предложения по развитию сотрудничества Дальнего Востока России и Республики Корея. Он подчеркнул, что, с точки зрения Федеральной антимонопольной службы России, приоритетным направлением в рыбопромышленной отрасли является развитие электронных торгов по реализации рыбной и иной продукции на аукционных и биржевых площадках.
- Внедрение в практику рыбных аукционов и биржевых торгов создаст предпосылки к более эффективному распределению товаров путем формирования справедливых и более прозрачных цен, а также обеспечит оптимизацию и снижение издержек для участников рынка. И сократит в итоге число оптовых посредников при реализации рыбной продукции. Сейчас вся наиболее востребованная рыбная продукция продается на азиатских аукционах. Мы хотим перевести ее под российскую юрисдикцию и обязать компании реализовывать часть продукции через российскую аукционную площадку.
По мнению Сергея Лелюхина, сотрудничество для корейских компаний с «Дальневосточным аукционным рыбным домом» открывает новые возможности, в том числе с учетом падения рынка. Сотрудничество может идти по двум направлениям. Одно из них сводится к заключению брокерского договора, что даст возможность покупать продукцию напрямую от производителя. «Не секрет, что далеко не все южнокорейские компании имеют возможность покупать российскую рыбную продукцию напрямую. Через нашу биржевую площадку это возможно», пояснил он.
Второе предложение касалось проекта создания совместного предприятия: «Идея проекта на мысе Назимова, я думаю, имеет право на жизнь. Мы тоже разрабатывали инфраструктурный проект строительства биржевого комплекса. Но это проект, обеспечивающий развитие биржевой торговли. На данный момент есть проект и его финансирование, в том числе за счет кредитных ресурсов China Development Bank. Компании из Республики Корея могут принять участие в этом проекте. И мы уже вели с рядом компаний переговоры по этому вопросу».
В заключение генеральный директор АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом» напомнил, что еще в 2017 году на Восточном экономическом форуме министр морских дел и рыболовства Республики Корея высказал мнение, не утратившее актуальности сегодня, о необходимости проработки вопросов сотрудничества Российской биржевой площадки и Аукционного комплекса в Пусане.
Елена АБАШЕВА
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