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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 22 Августа, 15:23 |
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Денис ТИХОНОВ, генеральный директор АО "Корпорация развития Дальнего Востока": Мы сегодня живем на стройке
Градус инвестиционной активности региона измеряется именно здесь, а практика применения новых режимов оценивается стартом новых проектов и первыми результатами резидентов. Надо признать, что сфера ответственности КРДВ и самая чувствительная. Во многих случаях своевременное выполнение обязательств по строительству инфраструктуры ТОР - это главное условие, которое позволит запустить проекты. Для резидентов же свободного порта Владивосток не только факт регистрации КРДВ их статуса имеет основополагающее значение, но и своевременное предоставление земельного участка, нередко - помощь во взаимоотношениях с государственными органами. Все это - задачи, которые решает АО «Корпорация развития Дальнего Востока».
Все ли удается и о чем говорит обратная связь с бизнесом? Об этом «Дальневосточный капитал» разговаривал с генеральным директором Корпорации развития Дальнего Востока Денисом ТИХОНОВЫМ.
- Денис Владимирович, в вашем обращении к инвесторам на сайте КРДВ сказано буквально следующее: «Самая главная наша задача - выполнить все обещания, которые мы выдали бизнесу. Мы должны в срок достроить объекты инфраструктуры, отточить механизмы поддержки инвесторов и обеспечить понятное использование всех объявленных преференций». Насколько это удается?
- Самый лучший индикатор нашей работы - это повышение активности бизнеса в регионе. Если говорить о количестве заявленных и уже запущенных в работу проектов, то мы ощущаем мощное движение и предпринимательскую энергию. Со стороны бизнеса есть запрос на предоставление инвестиционных площадок, и, самое главное, растет уровень подготовки самих проектов, которые могут быть эффективными в условиях льготных экономических режимов. Но, признаюсь, общаясь с каждым предпринимателем, подавшим заявку на получение статуса резидента, мы видим и то, что уровень доверия пока еще недостаточен. Предприниматели еще очень осторожно относятся к тем обещаниям, которые дают Корпорация и в целом государство. Хотя на многих площадках мы уже обогнали наших партнеров из бизнеса. Создание инфраструктуры идет опережающими темпами. Наша профессиональная обязанность и дело чести - выполнить все заявленные обязательства. Это сложная задача.
- Нет предела совершенству, у инвесторов есть понимание, что сегодняшние законы о ТОР и СПВ - это живой организм, а их собственная практика требует внесения изменений в законодательные акты, формирует запрос на новые подзаконные акты и регламенты. Что принципиально уже поменялось с того момента, когда вы начали работать в этих режимах, и какие вопросы еще стоят на повестке дня?
- Самое ценное то, что в большинстве случаев именно сам бизнес является инициатором изменений. Он подсказывает, в каких сферах регулирования необходимы новые нормы закона или их уточнение. Признаться, проделана большая работа по совершенствованию подзаконных актов: это более четкое формулирование различных требований к заявкам, внутренним регламентам, предоставлению технических условий, нормативной базы в целом. Есть законодательные инициативы в области предоставления земельных участков для резидентов СПВ. Министерством с учетом предложений бизнеса разработан новый порядок, который проходит согласование в правительстве. Это существенно упростит решение земельных вопросов для бизнеса.
- Один из самых острых вопросов…
- Да, именно так, несмотря на наши просторы… Это самый «зарегулированный» вопрос. В условиях сложившихся бюрократических традиций и сложных разрешительных правил даже нам, Корпорации, подчас бывает сложно сформировать земельный участок и получить необходимые разрешения и согласования. Порой нам приходится прибегать к помощи «тяжеловесов» - полпреда президента РФ в ДФО Юрия Петровича ТРУТНЕВА, министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Сергеевича ГАЛУШКИ - для решения определенных вопросов. А что говорить о предпринимателях, которым в одиночку бывает просто невозможно преодолеть подобные трудности? Мы стараемся быть рядом и помогать. Но все понимают, что так не должно быть и административный бюрократизм будет изжит.
- Вам удается выдерживать те временные сроки по строительству инфраструктуры для ТОР, которые продекларированы перед инвесторами?
- Мы сегодня уже практически все запроектировали, оформили необходимые документы, сейчас вместе с региональными правительствами строим инфраструктурные объекты на всех территориях опережающего развития. Степень готовности объектов разная, там, где зашли на площадку раньше, уже подходим к финальным работам. Однако это непрерывный процесс, будут создаваться новые площадки, будем заходить на новые проекты. Но уже сейчас по каждому виду инфраструктуры подписываем юридически значимые соглашения с резидентами. Мы сегодня практически живем на стройке, помогаем резидентам в строительстве и строим свои объекты на всей территории Дальнего Востока.
Есть площадки, на которых старт строительству был дан раньше, к примеру - ТОР «Индустриальный парк «Кангалассы» в Якутии. Там резиденты подключены к энергетике, последние вопросы по воде и водоотведению планируем закрыть уже в сентябре. Многие компании уже приступили к реализации проектов, а льготы, которые предоставляет правительство, позволяют им быстрее «вырастать», ускорять сроки строительства и повышать эффективность проектов, чувствовать себя конкурентоспособными как на рынке России, так и на рынке наших ближайших соседей.
Есть случаи, когда мы преднамеренно принимали решения, которые немного сдвигали по срокам пуск объектов, но в итоге давали большие резервы снижения тарифов для конечного потребителя. Хотя, подчеркну, все действия мы синхронизируем с резидентами, никого не оставляем один на один с неготовой инфраструктурой. В частности, благодаря нашей настойчивости правительство РФ разрешило Федеральной сетевой компании (ФСК) напрямую подключать резидентов ТОР «Надеждинская» в Приморском крае и участка «Ракитное» ТОР «Хабаровск», что по факту принесет инвесторам очень хорошую экономию на энерготарифе.
Очень важно, чтобы и мы, и бизнес, приступающий к проектам, сходились в одной точке: Корпорация даст нагрузки по всем видам инженерных систем и они будут востребованы на предприятиях.
- Строительство, конкурсы - это такое «вязкое» дело, в российских реалиях можно попасть на недобросовестных подрядчиков, потерять время.
- Не могу сказать, что этого не случается, но мы являемся ответственным государственным заказчиком, и профессионализм управления как раз состоит в том, чтобы программировать нужный результат. С финансовой точки зрения мы страхуемся по всем контрактам, и делаем это через банковские гарантии. При этом определяем жесткие критерии к компаниям на конкурсах. Стараемся отбирать максимально профессиональных и состоятельных подрядчиков. И следим за надлежащим качеством и соблюдением сроков строительства.
- Насколько современно ваше общение с резидентами? Я имею в виду сервисы, которые обеспечивают обратную связь, открытость Корпорации, ее лояльность?
- Мнение бизнеса - это одна из главных оценок нашей работы. Мы нередко замеряем этот градус удовлетворенности, стараемся оперативно реагировать на возникающие вопросы, хотя их всегда множество. Организовали call-центр, который не просто готов проинформировать по всем вопросам по телефону, в личном общении со специалистами, но и оказывает поддержку резидентам. Интернет-сайт Корпорации - это хороший рабочий ресурс, который позволяет получить практически всю информацию о возможностях работы в ТОР и СПВ. Делаем его все более интерактивным, в частности в скором времени через сайт можно будет удаленно подавать заявку на создание новых ТОР. Мы предложим потенциальным инвесторам электронную модель бизнес-плана, которую можно будет адаптировать под разные проекты. На сайте мы запустили систему видеомониторинга как проектов резидентов, так и строительства инфраструктуры. Это создает определенный стимул к повышению доверия и бизнес-активности. Мы всегда благодарим бизнес за обратную связь и партнерскую позицию во взаимодействии с КРДВ.
- Как оцениваете свою команду? Как видите ее дальнейшее развитие?
- Мы поставили перед собой задачу в этом году особое внимание уделить вопросам повышения эффективности работы Корпорации. Этого требуют внешние вызовы и рост объемов задач, которые мы решаем. Фронт работы увеличивается стремительно, растет количество резидентов (по сравнению с 2016 годом - более чем в два раза), и это заставляет нас думать о развитии своих дочерних компаний, которые в соответствии с нашей стратегией должны стать центрами работы с резидентами, быть самыми близкими к ним офисами и партнерами. У нас сложившаяся профессиональная команда, но мы по-прежнему рады всем активным и деятельным людям, мы развиваемся, и идейные люди нам нужны!
Лариса ЖИРОНКИНА.
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