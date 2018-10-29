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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 07 Ноября, 16:26 |
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Марина ШЕМИЛИНА, бизнес-омбудсмен в Приморском крае: Нужно менять менталитет чиновников
Шло формирование законодательной базы, направленной на улучшение условий ведения бизнеса и повышение инвестиционной привлекательности региона. В этой связи стоит отметить два закона: первый касается льгот по налогу на имущество, второй - льгот по налогу на прибыль для компаний, которые инвестируют в развитие Приморского края. Все эти законы прошли обсуждение в общественных экспертных советах и создали хороший посыл для тех компаний, которые хотят вкладывать деньги в развитие приморской экономики.
Наверное, предприниматели еще не ощущают на себе особенных изменений, потому что пока изменения носят институциональный характер. И плоды они принесут не сегодня. Но то, что работа идет в правильном направлении, очевидно.
Конечно, пока у предпринимателей остается много проблем. Где-то они связаны с административным давлением, административными препонами, искусственно созданными барьерами. И это самое худшее, что может быть. Потому что есть посыл региональной власти к улучшению инвестиционного климата. Но некоторые ведомства в ответ на это ведут противоположную политику. Я думаю, что конец этому придет.
Снижение сроков некоторых государственных процедур мы уже получили, над другими работаем, открываются МФЦ, с 1 января для малого бизнеса был снижен энерготариф, присоединение к технологическим сетям стало проще. Если говорить про инвестиционную активность, то в Приморском крае она, на мой взгляд, зависит от категории бизнеса. Более крупные компании, которые имеют ресурсы, в том числе и финансовые, открыто заявляют о том, что готовы принимать участие в проектах, реализуемых на территории. И уже есть примеры успешного инвестирования. Но иногда чиновники низшего уровня, непосредственно взаимодействующие с предпринимателями, это настроение портят. Очень важно изменить менталитет таких чиновников.
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