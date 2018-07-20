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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 21 Июля, 04:01 |
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Мебельная фабрика "ПриМФ": качество в приоритете
Продукция этой фабрики известна почти в каждом регионе Дальнего Востока и даже за его пределами. Клиентами компании являются не только покупатели магазинов и салонов в различных городах страны, но и те учреждения, для которых особенно важно высокое качество продукции при оптимальных ценах. Это, прежде всего, государственные учреждения системы образования и здравоохранения.
Оценить продукцию фабрики «ПриМФ» получили возможность и гости саммита АТЭС. Предприятие принимало участие в оборудовании объектов саммита, а также поставляло мебель для вахтовых поселков подрядчиков «НПО Мостовик», «УСК Мост», «Крокус», «Тихоокеанская мостостроительная компания», «Сибмост» и даже для жилого поселка «Роснефть-Приморский НПЗ» в Находке.
Фабрика, ориентированная на массовый сегмент рынка, уже много лет поставляет мебель в вузы, школы, детсады, больницы и поликлиники. И даже сегодня, по словам генерального директора Александра ТАРАТЕНКО, в портфеле заказов доля государственных контрактов составляет порядка 60%. Конечно, сохранение уровня цен в нынешней экономической ситуации задача непростая. Но предприятию удается с ней справиться, в том числе и при поддержке городских программ, субсидирующих, например, часть процентной ставки по кредитам.
Высокий спрос на продукцию фабрики вызван в первую очередь качеством мебели, изготовленной по уникальной технологии обработки древесины, которую на Дальнем Востоке не использует больше никто. Мебель «ПриМФ» - это изделия из гнутой древесины, заготовкой которой предприятие занимается самостоятельно. Для этого оно арендует два лесных участка. Именно эта технология, экономичная в расходовании сырья и использующая только экологически чистые материалы, позволила выйти на оптимальное соотношение цены и качества готового изделия.
В последние пару лет предприятие активно модернизировало свои производственные линии. В общей сложности было реализовано несколько проектов, отстроен современный корпусный цех, установлено импортное оборудование современного европейского уровня. Это позволило существенно расширить ассортимент выпускаемой продукции. Ежегодно специалисты фабрики разрабатывают и внедряют в производство не менее 5-6 новинок. Сегодня каталог моделей мебели представляет более 300 наименований, включая бытовую мебель для гостиниц, офисов, баз отдыха, а также мебель для различных государственных специализированных учреждений.
Уже 10 лет предприятие ежегодно участвует в различных выставках - краевых, региональных, международных. Продукция фабрики пользуется неизменным успехом и практически каждое участие приносит заслуженные награды. Только золотых медалей выставок у предприятия насчитывается более десятка. И участие в последней выставке - Хабаровской международной ярмарке «ДальЭкспоМебель», проходившей в этом году, - также принесло награду: большой золотой медали удостоился набор мягкой мебели «Софит».
Фабрика «ПриМФ» приглашает к сотрудничеству покупателей, оптовиков, дилеров.
ООО «ПриМФ-мебель», г. Артем, ул. Кирова, 189, здание фабрики.
(42337) 98-777, 4-80- 99, 9-84-84, e-mail: sales@primf.com, www.primf.com
Елена АБАШЕВА, "Дальневосточный капитал", N8, август 2013 г.
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