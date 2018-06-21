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Среда| 27 Июня, 19:03 |
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"Территория Артем": площадка для инвестиций
Все поменялось в 1990-х, когда угольная отрасль переживала глубокий кризис. Из славного города шахтеров Артем превратился в экономически провальную, стареющую территорию с кучей проблем. Но спустя годы снова смог стать одной из точек роста Приморья.
Сегодня Артем (в августе ему исполняется 75) - современная, устойчиво развивающаяся территория, сохраняющая лидирующие позиции в рейтинге экономической активности среди муниципальных образований края. Занимает первое место по объему валовой продукции сельского хозяйства, в Артеме самый низкий уровень зарегистрированной безработицы к экономически активному населению. Но главное, город последние годы буквально цветет. У него красивое молодое лицо. В нем действительно хочется жить и работать. И это не просто слова. Об этом свидетельствуют факты: зарубежные инвесторы не боятся вкладывать деньги в очень перспективные проекты, владивостокские предприятия все активнее осваивают соседскую территорию, открывая новые направления бизнеса, а жители краевого центра строят здесь дома и покупают квартиры в новостроях, ничуть не отстающих от столичных.
Все эти позитивные изменения связаны с приходом на должность главы Артемовского городского округа Владимира НОВИКОВА, который управляет территорией последние 12 лет. К слову, по результатам соцопроса, проведенного администрацией Приморского края, руководство Артемовским городским округом признано самым открытым и доступным. И, думаю, дело не только в традиционных регулярных встречах с населением. За эти годы мы неоднократно встречались с Владимиром Михайловичем для подготовки различных материалов, тесно работали как с экспертом Краевой Бизнес-Премии «Компания года/Менеджер года», я часто наблюдала за тем, как он общается с горожанами, журналистами местных СМИ и всегда отмечала, насколько он реально погружен в то, чем живет управляемая им территория. Он не просто отлично владеет цифрами и ситуацией. Иногда у меня складывалось впечатление, что он знает если не всех, то уж большую часть населения округа лично. Будь то представители бизнеса, деятели искусства или спортсмены, прославляющие имя города и края, за которых он истово, до хрипоты болеет лично. (И когда на недавней Универсиаде в Казани артемовский легкоатлет Ильгизар САФИУЛЛИН одержал победу, в числе первых, кто поздравил его, - а в Артеме тогда была глубокая ночь - был глава округа.)
75-летие Артема, которое город отмечает в августе, стало очередным информационным поводом для встречи.
- Владимир Михайлович, позитивные перемены, с которыми Артем подошел к своему 75-летию, налицо. С внешним обликом все более или менее ясно: у города есть хозяин. Но как вам удалось преломить ситуацию в экономической жизни? Вам в свое время досталось незавидное наследство: депрессивная территория, переживавшая массу проблем. А теперь это перспективный город, в котором активно развивается предпринимательство: по доходности в бюджет от малого и среднего бизнеса округ в числе первых в крае. Вы намеренно к этому шли?
- Да, я изначально шел на пост главы с программой сделать город разнопрофильным, со ставкой на малый и средний бизнес. Опыт мировой экономики свидетельствует о том, что у моногородов весьма шаткое будущее: кризис в отрасли, на которую завязана их экономика, мгновенно влечет кризис территории. А малый бизнес в любых экономических условиях оказывается самым живучим, мобильным и управляемым. Поэтому я сразу призвал предпринимателей выходить из «подполья» и работать в открытую. Пообещал всестороннюю поддержку и честно предупредил, что первое время не будем мучить их проверками, дадим время встать на ноги, но потом контролировать будем. И потихоньку дело пошло.
- Но ведь люди должны были поверить в то, что действительно стоит вкладывать силы и средства в открытие своего дела, что обещание поддержки не окажется декларацией.
- Думаю, отчасти сработал тот факт, что я и сам - выходец из бизнеса, а потому отлично знаю проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели и руководители предприятий, изнутри и понимаю, чего они ждут от власти. Более того, заняв пост главы, я сразу же инициировал создание Совета предпринимателей, для того чтобы наладить полноценный диалог между властью и бизнесом, находиться в курсе всех проблем и помогать по мере сил, в т. ч. и путем выработки законодательных инициатив.
В настоящее время для создания благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего бизнеса действует муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Артемовского городского округа на 2012-2014 годы». По итогам прошлого года финансирование мероприятий этой программы составило 7 000 тыс. рублей, созданы десятки рабочих мест, а также зарегистрировано 274 новых субъекта малого и среднего предпринимательства, что почти на сотню больше, чем в предыдущем. Что касается финансовых показателей, то доля доходов от малого и среднего бизнеса в местный бюджет составляет более 36% (более 415 млн рублей).
- В одном из первых интервью вы рассказывали мне о том, как неприятно были поражены горами мусора после празднования Дня города. Сегодня ситуация изменилась. Горожане поменялись или вы усилили меры контроля?
- Это совокупность факторов. Люди однозначно стали бережнее относиться к городу, у них появилась потребность поддерживать его в чистоте. Если бы этого не было - не спасли бы никакие методы контроля. Но не буду лукавить, и сегодня ситуация не идеальна. Но это пройдет. На эту тему мы как-то разговорились с Владимиром ЯКОВЛЕВЫМ, экс-губернатором Санкт-Петербурга. «Другого пути нет, - сказал он мне тогда. - Ты будешь ставить скамейки - их будут ломать, урны - разбивать, газоны - вытаптывать, но важно продолжать это делать. Постепенно люди привыкнут к тому, что у города теперь другое лицо и начнут меняться сами».
- Как оцениваете уровень благоустройства сегодня?
- Есть места, которыми мы гордимся и которые стали центрами притяжения горожан. Есть проблемные участки, как правило федеральные, которые мы не можем облагородить сами, поскольку это будет нецелевое использование средств. Но стараемся над этим работать, и в плане благоустройства еще очень много предстоит сделать.
- В городе функционируют современный физкультурный комплекс, плавательный бассейн, строится ледовый дворец…
- Да, досуг горожанам есть где проводить. За последние 5-6 лет построено несколько глобальных сооружений, на которые затрачены серьезные средства, но эти вложения очень перспективны. Один из подарков горожанам к юбилею Артема - ввод в эксплуатацию ледового дворца. Благоустройством прилегающей к нему территории еще будем заниматься в этом году, но это не помешает тренировочному процессу, который начнется уже с сентября. Поэтому те артемовцы, кто действительно хочет наполнить свой досуг, обязательно найдут себе дело по душе. Как, к слову, и те, кто хочет работать: число открытых вакансий в округе в десять раз (!) превышает число зарегистрированных на бирже.
- Насколько квалифицированные места предлагаются артемовцам?
- В том числе и высокой квалификации. Вы же видите, какие предприятия у нас открываются в последние годы, какие амбициозные цели выдвигают их собственники и как здорово это подтягивает уровень претендентов на вакансии. А главное, подстегивает других работодателей. Кстати, помимо прочего, мы стараемся следить и за тем, чтобы работающие в округе предприятия обеспечивали достойный соцпакет персоналу.
- Если раньше артемовцы нередко ездили на работу в краевой центр, то сегодня, напротив, нередко владивостокцы приезжают работать в Артем, покупают в городе дома и квартиры...
- И это вполне нормальная ситуация. Маятниковая миграция, традиционно существующая между Артемовским и Владивостокским округами, Шкотовским и Надеждинским районами, - в духе мировой практики. К тому же с появлением новых дорог от Артема до краевого центра можно добраться за полчаса. А тот факт, что владивостокцы активно осваивают территорию округа, строят здесь дома, тоже внушает оптимизм: город развивается правильно.
- Действительно, Артем сегодня активно застраивается, а как обстоят дела с расселением из ветхого жилья? Это долгое время было серьезной проблемой, которую вы старательно решали.
- Могу сказать без ложной скромности, что сегодня по расселению из ветхого жилья Артем лидирует не только в крае, но и на Дальнем Востоке в целом. В округе действует долгосрочная целевая программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Артемовского городского округа на 2013-2015 годы». Но, как вы помните, мы начали решать эту проблему еще в 2002 году, когда не было ни соответствующей краевой программы, ни федеральной.
Наш округ уже несколько лет подряд входит в число лидеров по вводу нового жилья в Приморье и продолжает активно строиться. Только в 2012 году в рамках реализации двух муниципальных программ по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья было расселено 88 аварийных многоквартирных домов, где проживало около полутора тысяч человек. Помимо отдельных новостроев появился целый микрорайон «Полярный», где теперь живут бывшие обитатели бараков. Около полусотни ветхих домов общей площадью более 6 тысяч кв. м будут снесены в ближайшее время, и около 500 жителей города переселятся в новое благоустроенное жилье.
- А как обстоят дела с обеспечением жильем молодых семей?
- Мы работаем над этим, поскольку абсолютное большинство молодежи больше не торопится уехать из Артема, связывает с городом планы на будущее (наш округ, к слову, входит в тройку территорий края, прирастающих населением). В рамках краевой программы по обеспечению жильем молодых семей несколько лет назад был сдан первый дом, куда переехало сразу 64 семьи. В этом году планируем предоставить субсидии для приобретения жилья еще трем десяткам молодых семей.
Помимо этого, отмечу, активно строим на селе. Мы первыми в крае стали возводить отдельно стоящие жилые дома для работников предприятий сельского хозяйства и бюджетников (поскольку на вторичном рынке цены зашкаливали) и продолжаем этим заниматься.
- У Артема отличные показатели по привлечению инвестиций. К вам охотно идет бизнес, в т. ч. владивостокский. Как вы сами это объясняете?
- Начну со второй части вопроса. Иногда приходится слышать: у вас есть свободная земля - вот к вам и идет бизнес. Не думаю, что это единственная и главная причина. Бизнес идет туда, где прозрачны и понятны условия вхождения на территорию, причем стабильны и не меняются властью в одностороннем порядке. И мы постарались создать такие условия для первых инвесторов. А затем, глядя на их удачный опыт, потянулись и остальные. Но мы, к слову, принимаем не всех. Не связываемся с сомнительными проектами и хотим видеть на своей территории тех, чей бизнес не только экономически выгоден собственнику, но и несет пользу городу и его жителям.
Сегодня на территории Артемовского округа действительно реализуется немало серьезных инвестиционных проектов. Только в 2012 году завершено строительство завода по производству электротехнического оборудования Hyundai Heavy Industries, реконструирована дамба золоотвала №1 «Дальневосточной генерирующей компании», «Компьютерный центр ДНС» ввел первую очередь завода вычислительной техники компании мощностью около 1 млн изделий в год, а компания «Эй-Пи Трейд» построила крупнейший на данный момент в регионе логистический центр класса «А». А совсем недавно была запущена первая очередь масштабного проекта, призванного превратить Приморье в центр российского автоспорта, - «Приморское кольцо». Он реализуется Технохолдингом «Сумотори» - владивостокской компанией, которая уже давно и прочно работает на артемовской земле.
В настоящее время крупный инвестпроект реализуется в области сельского хозяйства: ФГУП «Дальневосточное» строит новые зимние теплицы для выращивания овощей в закрытом грунте. Это будет современный комплекс мирового уровня c урожайностью с квадратного метра вдвое больше, чем сейчас. Общая стоимость проекта - более 250 млн рублей. Предприятие вкладывает в него и собственные средства, и кредитные. А поскольку проект реализуется в рамках Госпрограммы развития сельского хозяйства Приморского края, предусмотрена финансовая поддержка.
Также некоторое время спустя откроется интегрированная развлекательная зона - пожалуй, самый глобальный проект, всей мощи которого до конца не осознают даже сами приморцы. В него вложены колоссальные средства, стоимость одного сооружения - больше всего бюджета города Артема. В настоящее время планируем строительство жилья близ этой зоны для тех, кто будет ее обслуживать. По мере реализации проекта там будет задействовано до 40 тысяч человек.
Из того, что только предстоит реализовать, - «Компьютерный центр ДНС» собирается построить мощный логистический центр, над проектом которого работают московские инженеры. В скором времени приморцы смогут отдохнуть на новом горнолыжном курорте «Синяя сопка»: есть инвестор, создано муниципальное казенное учреждение и за инвестиционные средства будет построена не просто лыжная база, но и полноценная школа по обучению горнолыжному спорту и сноубордингу. Первые подъемники, возможно, появятся уже этой зимой.
- Вы уже знаете, с какими словами обратитесь к горожанам в день 75-летия города?
- Я об этом еще не думал. Но, конечно, первым делом поблагодарю за поддержку инициатив администрации округа, за то, что растет самосознание горожан, меняется отношение к территории проживания. Обязательно скажу о новых амбициозных целях, к которым мы идем, и задачах, которые предстоит решать. Одна из них - строительство новой электрической подстанции «Городская», в которой очень нуждается Артем.
Планов и перспектив у города много, амбиций хватает, потенциал человеческий есть - остается воплощать все это в жизнь. 75 лет для города - отличный возраст. Все только начинается.
Досье «ДК»
Площадь Артемовского городского округа - 506,4 кв. км, численность населения - более 112 тыс. чел., из них занято в экономике - 43,3 тыс. чел. Промышленное производство представлено предприятиями добывающих, обрабатывающих производств и занятыми производством и распределением электроэнергии, газа и воды. Малое предпринимательство занимает прочное место в экономике округа: на территории зарегистрировано 3 255 индивидуальных предпринимателей. В 2012 году введено в эксплуатацию 62 объекта гражданского и промышленного назначения, а в организациях округа создано 1 329 рабочих мест, что в 4,7 раза больше годового программного задания. Уровень регистрируемой безработицы - 0,7%. На учете состоит 304 человека, заявленная работодателями потребность в работниках на предприятиях Артема - 3 007 единиц.
По итогам 2012 года отмечена положительная тенденция - снижение естественной убыли населения за счет снижения числа умерших и увеличения числа родившихся.
Близость к Владивостоку, нахождение в центре узла воздушных, железнодорожных и автомобильных путей сулят Артему новые перспективы. Сочетание на территории города трех видов магистрального транспорта позволяет рассматривать возможность создания в Артеме крупного сортировочно-распределительного терминала с функциями предпортового узла. В данный момент уже открыт самый большой на Дальнем Востоке логистический комплекс класса «А» в непосредственной близости от федеральных трасс «Владивосток - Хабаровск» и «Владивосток - Находка» с полным набором услуг. Планируется возведение еще нескольких, более крупных, в т. ч. ФГУП «Почта России».
Татьяна Сушенцова
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