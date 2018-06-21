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25 Августа 2013, 21:37 | Тема номера

Ольга КУРИЛОВА: Инвестиционный потенциал Приморья, безусловно, высок, и деловой климат будет меняться

Когда в декабре 2012 года в Приморье открылось представительство Агентства стратегических инициатив, в действенность новой структуры как площадки для установления конструктивного диалога между бизнесом и властью верили не все. Время показало, что напрасно. Гость "ДК" - руководитель представительства Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов в ДФО Ольга КУРИЛОВА.

Досье «ДК»: Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» создана в 2011 году. Наблюдательный совет АСИ возглавляет Владимир ПУТИН. Цели агентства - улучшение предпринимательского климата, продвижение проектов и инициатив быстрорастущего среднего бизнеса, а также в социальной сфере, создание возможностей для самореализации молодых амбициозных лидеров.

- Ольга Сергеевна, как оцениваете инвестиционный климат в Приморье?

- Инвестиционный потенциал края, безусловно, высок, и деловой климат будет меняться - уже меняется, - но мы не ощутим этого мгновенно, сегодня или завтра. В Приморье, как и в других субъектах региона, продолжается внедрение Стандарта деятельности органов исполнительной власти по обеспечению благоприятного инвестиционного климата. Крупному инвестору, который принимает решение о работе в том или ином регионе, важны определенные вещи: что представляет собой региональная власть, насколько хорошо слышит инвесторов, какова инвестиционная стратегия региона, насколько подготовлена инфраструктура, что реально делается для бизнеса и что думают по этому поводу сами игроки рынка и т. д. Пришел крупный инвестор - и вокруг него образуется определенная среда, понравилась ему площадка - и уже другие готовы развивать бизнес в этом регионе.

Разработанный Агентством Стандарт включает ряд лучших инвестиционных практик, используемых экономически наиболее успешными регионами, всего их в Стандарте - 15, 8 из которых в Приморье уже выполнено либо выполнено частично. Кроме того, в июле на совещании по мониторингу «дорожных карт» губернатор края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ поддержал предложение генерального директора АСИ Андрея НИКИТИНА о включении Владивостока в рейтинг Всемирного банка Doing Business, что расширит шансы территории быть замеченной российскими и зарубежными инвесторами.

- Насколько губернатор идет навстречу инициативам АСИ, предпринимательству?

- Он прекрасно понимает всю важность проводимой работы. Но бывает, что глава субъекта готов к сотрудничеству, а команда - нет, и работа тормозится. В Приморье такой проблемы нет. Конструктивный диалог налажен и с первым вице-губернатором Александром КОСТЕНКО, и с департаментом экономики Приморского края.

Кстати, в одном из регионов меня спросили: «А зачем агентству, работающему с предпринимательством, власть?» А как иначе? Можно приехать в регион, встретиться и обсудить вопросы и проблемы исключительно с предпринимателями, но без выстраивания эффективной коммуникации между местным бизнесом и администрацией проблемы останутся нерешенными.

Кстати, в показателях эффективности деятельности у губернаторов в качестве оценки этих показателей появилось мнение предпринимателей об инвестиционном климате в регионе. И это тоже результат работы АСИ.

- Стало ли АСИ в крае той самой действенной площадкой для диалога, способной улучшить условия для предпринимательства?

- Этот вопрос, наверное, лучше задать предпринимателям, сложно оценивать собственную работу. Действительно, наша задача - собрать на единой площадке предпринимательские сообщества, активных лидеров с тем, чтобы улучшить деловой климат и процессы ведения бизнеса в каждом регионе и стране в целом. Надеюсь, у нас это получается уже сейчас и скоро это будет более ощутимо. Во всяком случае, предприниматели убеждаются в том, что власть их слышит. По итогам июльского совещания по мониторингу «дорожных карт» предприниматели говорили, что не ожидали столь откровенного разговора - «на равных» - и изменили отношение к Агентству. Думаю, дело еще и в том, что многие сотрудники Агентства сами пришли из бизнеса и говорят на одном языке с предпринимателями. Сегодня мне поступает много звонков от представителей среднего бизнеса: говорят, что готовы включиться в работу Агентства. Это очень показательно, ведь еще недавно реакция была обратной. И экспертная группа формировалась непросто: cоотношение готовых к работе предпринимателей и сомневающихся - 50/50, как и во всех субъектах ДФО. Бизнес интересует результат, а точнее скорость его получения. Но это зависит не от АСИ, а от того, насколько сами предприниматели готовы участвовать в процессе и насколько при этом компетентны. Одно дело - рассуждать о проблеме абстрактно, и совсем другое - на экспертном уровне. Не все, например, знают, что такое оценка регулирующего воздействия, не все знакомы с законами, регулирующими их сферы деятельности, и для многих, кто входит в экспертную группу по внедрению Стандарта, откровением стал тот факт, что какие-то моменты, не устраивающие бизнес, не придуманы руководством региона, а прописаны в федеральном законе. Значит, надо менять условия, улучшать их, причем в процессе совместной деятельности, конструктивного диалога, где 1+1 - больше двух. Для этого должны быть воля и желание работать. Причем за эту работу никто не заплатит - все происходит на общественных началах. Поэтому мы с благодарностью относимся к предпринимателям, участвующим в разработке «дорожных карт» на площадке Агентства.

Мы открыты к сотрудничеству. Экспертная группа утверждается АСИ, но на наших встречах может присутствовать любой предприниматель. Мы не гонимся за количеством вовлеченных в работу представителей бизнеса (хотя чем больше их будет - тем эффективнее и быстрее появится результат), ставим на качество. Недавно кто-то из экспертной группы воскликнул: «Ну и сколько нас таких, готовых к работе?» Да, пусть нас будет всего 1 000 в стране, но зато активных, готовых действовать и менять жизнь к лучшему.

На одной из встреч с бизнесом услышала: «Что мне ваши туманные перспективы, я хочу здесь и сейчас». На что мне пришлось привести пример: «Мне порой тоже хочется, чтобы моему трехлетнему ребенку мгновенно стало 18. Но так не бывает. У нас накопилось немало проблем, и в одночасье, по мановению волшебной палочки, их не решить». Работы предстоит много, она требует времени, а главное, приложения сил - от каждого, кто заинтересован в переменах в крае и в стране по-настоящему, а не на словах.

Юрий РОГОВ, "Дальневосточный капитал", N8, август 2013 г.

Теги: инвестиции  АСИ 


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