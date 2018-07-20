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25 Августа 2013, 21:39 | Тема номера

Владимир КУЗНЕЦОВ, председатель Общественного совета по инвестициям, директор Школы региональных исследований ДВФУ: Инновации создают люди

- Владимир Сергеевич, каковы ваши измерения инвестиционного климата в Приморье?

- На мой взгляд, сегодня в крае очень много делается для улучшения инвестиционной привлекательности, больше, чем когда-либо. И здесь, я считаю, велика личная заслуга губернатора Владимира МИКЛУШЕВСКОГО, который ведет себя как последовательный и настойчивый политик и администратор. Это, в моем представлении, очень важный сигнал для деловых людей, планирующих реализовывать проекты на территории края. И вообще, при всех остальных значимых условиях, личность первого руководителя, его идеология, конкретные решения и результаты в сфере улучшения делового климата - это то, что в первую очередь принимают во внимание потенциальные инвесторы.

Дальше важна система действий. Лидер не должен отрываться от команды, необходимо, чтобы в процесс формирования инвестиционной политики был вовлечен широкий круг людей - бизнесменов, экспертов, представителей общественности. Это обеспечивает обратную связь и позволяет принимать взвешенные решения. Губернатор активно взаимодействует с бизнес-сообществом, общественными структурами, чего, кстати, раньше в Приморье вообще не было.

- Кто-то говорит, что общественные советы, которых в крае создано почти десяток, носят скорее бутафорскую миссию. Это как бы видимость такой обратной связи.

- Наверное, так думают люди, у которых завышенные ожидания. На самом деле это действующие структуры, занимающие свое определенное место в системе отношений «бизнес - власть». Мы на совете по инвестициям рассматриваем отдельные бизнес-проекты, законопроекты, которые готовятся для внесения в краевое Заксобрание, бурно обсуждали проект закона о развитии Дальнего Востока. В этом и заключается роль экспертного сообщества. У нас есть трибуна, с которой мы можем донести свое мнение, порой вовсе не совпадающее с точкой зрения администрации края. Но в наших разногласиях созидательная функция, они заставляют искать решения, устраивающие большинство. Губернатор выступил инициатором создания общественных советов, чтобы слышать голос людей, которые находятся в инвестиционной среде и которые могут высказать мнение, отличное от мнения его административной команды. По итогам заседания готовится протокол, на принятые решения должны отреагировать сотрудники администрации края. Это в значительной степени снижает возможности произвола со стороны чиновников.

- Какие инициативы краевой власти по улучшению инвестиционного климата считаете наиболее актуальными?

- Ни одна накопившаяся за долгие годы проблема не решится по мановению волшебной палочки, эффект может дать только система мер. Еще не до конца реализована идея создания в крае административного оффшора. В России бесконечно затянуты сроки рассмотрения любых документов, будь то предоставление земельного участка или разрешения на подключение к коммуникациям. Губернатор ставит задачи максимально сократить эти сроки в крае, и, зная его настойчивость, я уверен, он своего добьется.

Последняя важная инициатива - снижение для малого бизнеса энерготарифов, которые сегодня убийственны для многих видов производств в регионе. Имеют значение инициативы обнуления налога на прибыль и снижения ставки налога на имущество.

Важный компонент - создание структур, которые должны привлекать инвестиции, - Агентства по привлечению инвестиций, Корпорации развития Приморского края и др. Они еще находятся в процессе становления, ищут свою дорогу.

И еще на один важный момент хочу обратить внимание: у губернатора нет двойной бухгалтерии и двойных стандартов. Этого же он добивается от своих подчиненных. В коридорах власти идет системная борьба с коррупцией. Все это создает благодатное поле для эффективной работы новых прогрессивных и грамотных специалистов команды администрации региона.

- Сегодня в обществе много разных точек зрения на будущность Дальневосточного федерального университета, который вы представляете. По-вашему, он станет точкой для инновационного роста?

- Объективно у него для этого есть много возможностей. ДВФУ - крупнейшее учреждение высшего образования на Востоке России, для которого созданы хорошие материальные условия. Когда говорят про инновации, часто имеют в виду технологии, материалы, на самом деле акцент должен быть другим: инновации создают люди. В этом году к нам поступили абитуриенты с очень высокими баллами из 64 регионов страны - есть из Москвы, Казани и других городов. И именно приток новых людей, в том числе преподавателей с международным опытом, будет формировать конкурентную среду. Предметом постоянного внимания должна быть интернационализация университета.

В этом смысле очень важно то, что сегодня ДВФУ стал местом крупных международных событий. Мое глубокое убеждение, это будет способствовать профессиональному росту и социальному взрослению наших преподавателей и студентов, многие из них будут участвовать и работать на этих мероприятиях, обогащая свои знания и приобретая новый опыт. В августе, казалось бы, отпускной сезон, но на территории ДВФУ пройдут форум Северо-Восточной Азии, конференция экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана, форум молодых лидеров.

"Дальневосточный капитал", N8, август 2013 г.

Теги: инвестиции  ДВФУ 


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