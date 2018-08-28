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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 13 Сентября, 10:58 |
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Андрей АКСЕНОВ, директор АНО "Агентство по привлечению инвестиций в Приморский край": Инвесторам подставят плечо
- Андрей Анатольевич, каковы функции Агентства, с какими вопросами бизнесу нужно приходить именно к вам?
- Одна из важнейших задач Агентства - участие в создании нормативной базы для успешной работы по привлечению инвестиций. Работа с инвесторами строится по принципу «одного окна». В результате инвестор освобождается от необходимости обращаться во множество инстанций за помощью и информацией при реализации проектов. Проект регламента по сопровождению инвестиционных проектов по принципу «одного окна» уже разработан и обсужден в АСИ. Главная наша функция - первыми встречать инвесторов, организаторов проектов и носителей новых идей.
Мы оказываем широкий перечень услуг: рассматриваем обращения инвесторов, в том числе и с привлечением местных органов власти; предоставляем информацию о мерах, порядке, условиях и объемах господдержки в Приморском крае; ведем подбор инвестиционных площадок на территории края для размещения объектов и содействуем в поиске источников финансирования; помогаем в прохождении процедур согласования; готовим соглашения между региональной властью и инвестором. Предоставляем ряд дополнительных услуг, в том числе консалтинговых, маркетинговых, рекламных.
- В структуре администрации края есть специальный департамент, который должен заниматься работой с инвесторами. Каким образом вы взаимодействуете с профильным департаментом?
- Мы работаем совместно с рядом профильных департаментов администрации Приморского края, организуя международные мероприятия, участвуем в международных выставках, работаем на выставочных стендах, представляя приоритетные инвестиционные проекты региона зарубежным инвесторам.
Перед тем как представить проект инвестору, нужно провести работу по подготовке его паспорта, ТЭО и ряда других документов. Совместно с департаментами мы должны определить, насколько проект интересен краю, какова степень его готовности, а потом помочь с решением множества административных вопросов, которые неизбежно возникают на старте любого производства. Если необходимо, мы готовы предоставлять услуги по исследованию рынка и оценке потенциала сбыта продукции, подготовке необходимой документации. Масса случаев, когда бизнесмен не может, например, найти земельные участки, потому что нет информации по кадастровым планам. Разрешение всех проблем, с которыми сталкивается инвестор в повседневной деятельности, - наша задача.
- У меня иногда складывается ощущение, что так много желающих реализовать инвестпроект, но так мало тех, кто доходит до конкретного результата.
- К нам приходит много людей, но чаще не с проектами, а некими идеями. Я 30 лет проработал в науке и знаю, что такое хорошие идеи - есть прекрасная разработка с образцом в единственном экземпляре. Но это еще не проект, он становится таковым, когда проведены маркетинговые исследования, выполнено ТЭО. Инвестор никогда не вложит деньги, если не поймет рыночные перспективы, в какой период он получит отдачу. В этом основная проблема: идей много, а готовых к реализации проектов - мало.
Конечно, создание настоящих бизнес-плана, ТЭО, проведение маркетинговых исследований - недешевое удовольствие, но без этого рассчитывать на получение инвестиций не приходится. И нести такие первоначальные затраты нужно осознанно, понимая, кто может подставить инвестиционное плечо. Есть разные механизмы получения денег, различные государственные фонды поддержки и для молодых, и для уже состоявшихся инвесторов, есть венчурный капитал, бизнес-ангелы, в конце концов. Мы создаем базу данных по формам поддержки, госпрограммам развития и готовы этими знаниями со всеми делиться, но мы не гарантируем получение денег. Это уже вопрос качества и актуальности проекта. В принципе, в стране много денег, и нужно знать, где и как грамотно их взять.
- Каковы первые итоги работы Агентства?
- Прежде всего, это внедрение Стандарта деятельности органов исполнительной власти по обеспечению благоприятного инвестиционного климата. Ряд задач по разработке нормативной документации уже реализован. Губернатором утверждена «дорожная карта» по созданию инвестиционного климата, мы действуем в соответствии с ней. Подписана инвестиционная декларация региона, которая определяет основные принципы взаимодействия органов государственной власти края с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности. Подготовлено техническое задание на разработку инвестиционной стратегии региона. Создается интерактивная карта края, на которую будут нанесены инвестиционные объекты региона, разработан проект регламента по сопровождению инвестиционных проектов по принципу «одного окна», ведется работа по созданию модели подготовки кадров в соответствии с потребностями инвесторов. Все это в комплексе будет определять инвестиционный климат.
Кроме того, мы готовимся к проведению роуд-шоу в Японии и КНР, презентации Приморского края в Посольстве Германии в г. Москве.
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