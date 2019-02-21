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Во Владивостоке "магазины у дома" обречены
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Во Владивостоке "магазины у дома" обречены

В Приморье розница ушла в сети поближе к административному и финансовому ресурсам

Считается, что успешность бизнеса торговых сетей определяют качество управления, закупочные цены, расположение магазинов и сервис. Но, возможно, в приморских реалиях эти факторы вторичны, а первичны финансовый и административный ресурс. Представитель сервисной организации, пожелавший остаться анонимным, делится своим видением ситуации с журналом «Дальневосточный Капитал».

- Еще несколько лет назад Владивосток мог похвастаться большим разнообразием торговых сетей, - начал разговор представитель сервисной организации. - Например, Тихоокеанская торгово-производственная компания активно развивала розницу более 10 лет. Известный в Приморье производитель полуфабрикатов «Надежда-95» раньше тоже имел обширную сеть магазинов. Сегодня обе компании работают без розничной сети.

Сеть «Сфера-Маркет» владеет двумя магазинами, но с 2018 года она больше не представлена как розница. В помещениях компании работают супермаркеты «Реми». Арендатору были переданы товарные остатки, оборудование и персонал. Заместил «Реми» и другую сеть - «Роял Маркет», которую более 10 лет развивала Елена НОВГОРОДОВА. Сеть «Парус» как таковая сегодня тоже отсутствует. Под этим брендом работает один центральный магазин, а все остальные еще с 2016 года переданы в субаренду. «Парус» оставил за собой ремонт и поддержку оборудования, но по факту бизнес ведут уже другие люди. Бренд сохранился только как этикетка.

С группой компаний «В-Лазер» сложилась непростая ситуация. В 2007-2008 годах сеть успешно развивалась: магазины были открыты во Владивостоке, Уссурийске, Партизанске. Компания даже стала первой сетью Приморья, которая открыла свои супермаркеты в Хабаровском крае. Магазины позиционировались, как премум-класс и предоставляли дополнительный сервис. Именно «Вл-Март» стал первым упаковывать продукты в пакеты, запустив свое производство кулинарии. Подарочные купоны и сертификаты тоже стали новинкой, которой ранее в рознице не было. Большую роль в позиционировании сети играла и программа лояльности «Престиж-клуб».

С появлением на рынке конкурентов формата низких цен: «Реми» и «Фреш-25», «Вл-Март» пошли по другому пути - начали закрывать магазины сети, делая упор на снижении себестоимости и сохранении эксклюзивной номенклатуры. Через какое-то время новый руководитель перестраивает помещения сети, и в итоге получается копия бюджетных магазинов, но с ассортиментом и ценовой политикой премиум-класса. После этого решения сеть начала терять и ту небольшую прибыль, которая была ранее. Покупатель голосовал рублем в пользу более дешевых сетевиков. В итоге помещения сети «Вл-Март» заняла сеть «Фреш-25». Розницы бытовой техники и электроники «В-Лазера» тоже как таковой не существует. Остатки товара и персонал были переданы челябинской сети «РБТ». Поэтому сегодня в группе компаний «В-Лазер» нет ни продуктовой, ни БТиЭ розницы.

- Помимо этих примеров, в Приморье есть и несколько историй успеха розницы. Почему одни сетевики становятся успешнее других?

- Действительно, некоторые торговые сети развиваются успешно, но среди них нет ни одного представителя малого или среднего бизнеса. За каждой успешной организацией стоит ресурс. Возьмем, к примеру, «Реми». Эта сеть начинала как «Североторг» - компания, которая еще в 2006 году имела поддержку краевых властей. Благодаря административному ресурсу она и стала развиваться. Сегодня владельцем «Реми» является бывший депутат думы Владивостока Дмитрий СУЛЕЕВ.

Глава администрации Усcурийского городского округа Евгений КОРЖ - аффилированное лицо сети «Фреш-25». Благодаря его поддержке, генеральный директор сети Юлия МАРЧЕНКО стала депутатом ЗАКСа Приморья. В начале истории компании административный ресурс помог получить выгодные кредиты без штрафных санкций. Такая поддержка сделала возможной историю успеха сети «Фреш-25».

Неплохо чувствует себя на рынке и сеть «Самбери», поскольку за ней стоит крупнейший оптовик Дальнего Востока - «Невада». Это значит, что сеть может позволить себе лучшие входящие цены на продукты, которые будут ниже, чем у других сетевиков и тем более единичных магазинов. Кто еще есть на рынке? Сеть группы компаний Beluga Group (ранее «Синергия») - крупнейшей российской алкогольной компании. Сегодня в группу входят шесть алкогольных заводов, мясокомбинат, молочный комбинат и «Роял Кредит Банк». Поэтому у сети группы - «Родимая сторонка» - есть 150 магазинов розницы. Компания может рассчитывать на финансовую поддержку, поскольку в холдинг входит банк.

- Розницу малого и среднего бизнеса выдавливают с рынка и требования законодательства?

- Действительно, новые изменения в законодательстве не создают условий для развития малого и среднего бизнеса. Все началось с ЕГАИС и контроля над продажами алкогольной продукции. Это введение потребовало дополнительных ресурсов не только для приобретения программно-аппаратных решений, но и дополнительного персонала, который формирует новую отчетность. Эту первую ступень дополнительных затрат не смогла перешагнуть сеть Тихоокеанской торгово-производственной компании. Ее магазины начали закрывать, не осилив организационную нагрузку.

С 2017 года появились онлайн-кассы. Если раньше стоимость обслуживания одного кассового аппарата включала в себя только договор с центром технического обслуживания, то сегодня она пополнилась целым перечнем расходов. Это дополнительная плата фискальному оператору за хранение чеков (от 3000 рублей в год). Это ключ электронной подписи, который необходим для перерегистрации учета. Это интернет для онлайн- оплаты. Также потребовалась модернизация оборудования, либо покупка нового. Все это стоит денег.

Дальше - больше. В этом году грядут новые изменения - в чеке должна появиться маркировка товаров. А что значит, что придется приводить к единому виду базу данных товаров по всей России. В одном гипермаркете может находиться до 40 тысяч наименований товара, и каждому необходимо прикрепить код из единого классификатора. Для этого придется, как минимум, заплатить производителю программного обеспечения, отвечающему за работу касс и сервера. В таких условиях выживут только те представители розницы, у которых есть финансовые ресурсы.

- Исходя из вышесказанного, шанс на светлое будущее имеют только те розничные компании, у которых есть оптовая часть, либо административный ресурс или финансовая поддержка. У малого и среднего бизнеса такого шанса нет?

- У меня пессимистический взгляд на развитие малого и среднего бизнеса в продуктовой рознице. На равных конкурировать с сетевиками невозможно. Пример этому можно найти в любом районе. Если в километре от жилых помещений есть представитель сетевой розницы, в магазин у дома практически никто не ходит.

- Потребитель выигрывает от сложившейся ситуации на рынке?

- На мой взгляд, потребитель выигрывает хотя бы потому, что у сетевика есть обратная связь с клиентом. Если вам не понравился товар, либо раскладка продуктов, вы всегда можете оставить жалобу, и администрация магазина ее зарегистрирует и попытается исправить ситуацию. Аналогичный сервис на рынке или в магазине у дома - большая редкость. При этом такие форматы тоже находят своих немногочисленных клиентов. Например, отношения продавца и покупателя выстраиваются годами, и клиенту могут отложить товар, либо посоветовать что-то стоящее. Но и у клиентоориентированных владельцев подобных торговых точек нет денег, позволяющих развить сеть. А это значит, что самостоятельные предприниматели в любом случае обречены, и их уход с рынка - всего лишь вопрос времени. 

Наталья Комиссарова.

Журнал "Дальневосточный капитал", январь-февраль, 2019 год. 

Теги: торговля  цены  розница 


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