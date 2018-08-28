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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 30 Августа, 03:11 |
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Алексей ЧЕКУНКОВ, генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока: У нас на всех - одна миссия
В ТОР «Михайловский» построена первая племенная ферма в составе животноводческого комплекса, который станет одним из крупнейших в Приморье. В ТОР «Большой Камень» сдаются в эксплуатацию первые дома для сотрудников судостроительного кластера «Звезда».
О результатах работы Фонда и новых задачах одного из ключевых институтов развития Дальнего Востока рассказывает генеральный директор ФРДВ Алексей ЧЕКУНКОВ.
- Алексей Олегович, насколько равномерно сейчас распределены инвестиции Фонда по отраслям?
- Одним из основных приоритетов для нас остается инфраструктура. На долю инфраструктурных приходится около 40% проектов. Из 39 млрд рублей одобренных инвестиций на эту сферу приходится более 15 млрд рублей. Мы строим первый железнодорожный мост через Амур в Китай. В этом году совместно с Внешэкономбанком инвестировали в строительство нового пассажирского терминала хабаровского аэропорта. Строительство ведется очень активно и будет завершено в следующем году. Второе место по объему инвестиций в нашем портфеле занимает сельское хозяйство - 17%, третье - у горнодобычи.
- Поддержка сельскохозяйственных проектов - это сознательное решение?
- Разумеется. Дальний Восток - это миллионы гектаров, пригодных для земледелия. На юге, вдоль границы с Китаем, прекрасно растут пшеница, соя. Надо только грамотно реализовать этот потенциал, который, по-моему, не раскрыт даже на треть. Мы начали это делать. Инвестировали 5 млрд рублей в строительство крупного животноводческого комплекса в Приморье в ТОР «Михайловский» и еще 2 млрд рублей в первый в России завод по глубокой переработке сои в Амурской области на территории опережающего развития «Белогорск».
Мощности приморского хозяйства позволят обеспечить внутренние потребности региона в свинине. Что же касается амурского завода, то на нем будет выпускаться ряд импортозамещающих соевых продуктов, которые никогда еще в нашей стране не производились. В частности, соевый белковый изолят. Оба этих проекта имеют хороший экспортный потенциал: часть продукции планируется поставлять в Азию. А будущее, я уверен, - за интегрированными проектами, когда, например, часть производства расположена в Азии, а переработка - в России.
Недавно правительственная комиссия одобрила участие фонда в третьем сельскохозяйственном проекте - строительстве тепличного комплекса в Якутии, который позволит обеспечить столицу республики местными свежими овощами и зеленью. Этот проект реализуется не только при финансовой поддержке фонда, но и сопровождается Российско-Японской инвестиционной платформой, созданной ФРДВ совместно с японским банком для международной кооперации (JBIC).
- Какова роль японской стороны в этом проекте?
- Благодаря международной кооперации привлечены японские технологии и экспертиза по выращиванию овощей в закрытом грунте. В свою очередь, Российско-Японская инвестиционная платформа помогает инициаторам проектов на всех этапах. Фактически, платформа является одним окном для японских компаний. На горизонте следующих 5-7 лет планируется реализовать при участии платформы около 35 проектов на Дальнем Востоке общей стоимостью 87 млрд рублей.
- Есть ли прогресс в привлечении китайских инвесторов?
- В последнее время между нашими странами установился высокий уровень доверия. Огромную роль в развитии двустороннего экономического сотрудничества играет глобальная инициатива «Один пояс - Один путь», инициированная Китаем. Она мотивирует китайских инвесторов корректировать свои инвестиционные планы, или даже формулировать их по-новому. Недавно несколько китайских инвесторов создали мультистрановый фонд прямых инвестиций - Фонд поколений - со стартовым капиталом $2 млрд. ФРДВ активно взаимодействует с этим фондом, который уже в обозримом будущем может стать заметным инвестором в развитие городской среды, производство сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, IT и сферу услуг. Мы представили Фонду поколений ряд перспективных проектов в сфере сельского хозяйства, газохимии, недвижимости и туризма, горнодобычи. Первую сделку подпишем на Восточном экономическом форуме в сентябре во Владивостоке.
- Будут ли китайские инвесторы участвовать в развитии территории острова Русский?
- Мы привлекли консорциум азиатских инвесторов, который заинтересован в создании на острове Русский рекреационного кластера. Такие проекты позволили бы реализовать естественные конкурентные преимущества Дальнего Востока с точки зрения экологии и качества природной среды. За последние несколько лет на острове был создан значимый инфраструктурный задел. Важно перейти к комплексному развитию и созданию на этой территории новых проектов мирового уровня. Активная работа в этом направлении уже ведется.
- В реализацию некоторых из поддержанных Фондом проектов параллельно вовлечены и другие институты развития. В чем отличие фонда от этих организаций? Есть ли у вас специальная миссия?
- Миссия у нас одна на всех: реализация проектов, направленных на ускоренный рост дальневосточной экономики и повышение качества жизни в регионе. Фонд является частью системы государственных институтов, созданных для достижения этих целей. У каждого из институтов развития - своя роль. Название Агентства по привлечению инвестиций говорит само за себя. Корпорация развития Дальнего Востока обеспечивает инфраструктурой территории опережающего развития и Свободного порта. Агентство по развитию человеческого капитала помогает инициаторам проектов в поиске кадров.
Уникальность фонда состоит в том, что помимо выполнения сервисных функций для инвесторов мы также предоставляем инициаторам проектов, признанных государством приоритетными, доступное финансирование в виде займов, а также прямых инвестиций по ставкам ниже рыночных - под пять процентов годовых, на принципах возвратности и регулируемой доходности. Мы не ищем сверхприбыли, являясь, таким образом, проводником государственной политики, направленной на создание условий для ускоренного развития региона.
Предоставляя финансовый рычаг, мы выступаем не в роли донора, а в качестве катализатора инвестиций. Даже незначительное участие ФРДВ в капитале проекта или его финансировании является крайне важным для инвестора, поскольку мы обладаем доскональным знанием региона и профессиональной командой, которая взаимодействует напрямую с федеральным правительством и нашим акционером - Внешэкономбанком. Частные инвесторы, как правило, хотят максимизировать прибыль: построить максимум за минимум денег, «срезать углы». Мы в этом смысле помогаем найти справедливый баланс частных и государственных интересов. Степень координации наших проектов с государством очень высокая. Есть проекты, где мы не имеем финансового участия, но мы такие проекты конструируем. В этом - наша функция как государственного института развития - помогать государству с минимальными государственными затратами и максимальным мультипликатором.
- Прослеживается ли синергия между институтами развития?
- Идеальной является ситуация, если такая синергия возникает в рамках одного проекта: инвестору обеспечивается доступ к налоговым и прочим преференциям для резидентов ТОР, к промплощадке подводится инфраструктура, оказывается содействие в поиске кадров для нового предприятия, предоставляется льготное финансирование по линии фонда. Такие проекты есть. Например, строительство горнообогатительной фабрики и шахты по добыче угля в Южной Якутии, животноводческого комплекса в Приморском крае ведутся как раз именно по такому алгоритму.
- Вы упомянули о сервисах для инвесторов. О чем идет речь?
- Например, мы создали уникальный сервис для инвесторов в дальневосточную аквакультуру. В прошлом году президент и правительство поставили перед Фондом задачу ускорить вовлечение в хозяйственный оборот дальневосточных акваторий, доступных для бизнеса по выращиванию аквакультуры. Мы провели огромную работу, чтобы проанализировать данные и радикально поменять условия ведения бизнеса в этой отрасли.
Созданный ФРДВ интернет-сервис по формированию и распределению участков под аквакультуру привлечет в отрасль новые инвестиции
Создали электронный сервис, который объединил в себе огромный оцифрованный массив информации, интегрированный с интерактивной картой. Сервис позволяет предпринимателям с помощью онлайн-карты, на которую нанесены доступные для аквакультуры акватории, самостоятельно сформировать участок, а затем с помощью нескольких кликов выставить его на торги. Бизнесу больше не надо ехать в Москву, чтобы принять участие в так называемых очных аукционах: в душных помещениях и с такими атрибутами, как деревянные молотки. Весь процесс оцифрован и переведен в онлайн-режим. В этой отрасли мы совершили скачок из технологий середины двадцатого века в передовые и перспективные технологии двадцать первого века.
- В прошлом году президент России Владимир ПУТИН подчеркивал необходимость увеличения количества высокотехнологичных проектов на Дальнем Востоке. ФРДВ является одним из учредителей Дальневосточного Фонда развития и внедрения высоких технологий. Над какими проектами уже работает дальневосточный технофонд, и какими критериями руководствуется при отборе?
- Сейчас ведется активная работа над первыми пятью проектами. Это отечественные разработки. На поддержку Фонда могут претендовать полезные экономике региона компании с конкурентоспособным продуктом, которые имеют подтвержденный спрос на свою продукцию со стороны крупных заказчиков. Мы нашли несколько таких инноваторов. Среди них, например, разработчики инновационных источников питания, систем обеспечения промышленной безопасности. Еще около 10% средств Фонда планируется направить на поддержку стартапов. Кроме того, совместно с партнерами в ближайшее время мы предложим начинающим разработчиками специальные гранты на переформатирование перспективных идей в полноценные продукты.
Фото пресс-служба Фонда развития Дальнего Востока.
Юрий РОГОВ.
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