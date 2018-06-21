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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Во Владивостоке Бизнес-Клуб "Диалоги" подвел итоги 2013 года
Открыл мероприятие глава г. Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ, поздравивший участников с наступающим Новым годом, отметивший значимость работы Бизнес-Клуба и пожелавший плодотворной работы бизнес-сообществу в наступающем 2014 году.
В праздничном заседании приняли участие более 80 представителей бизнеса, науки и власти. В своих выступлениях они подчеркивали важную связующую роль «Диалогов» в процессе формирования взаимодействия делового сообщества с представителями исполнительной, законодательной власти и науки.
«Нам есть за что благодарить уходящий 2013 год, открывший новые возможности для бизнеса региона. В частности, осенью мы провели уже II Международный экономический бизнес-конгресс, успеху которого сопутствовала совместная работа совета конгресса с представителями различных ветвей власти и научной среды России. Тем самым мы продолжаем эстафету форума АТЭС 2012 года», - говорит председатель совета Бизнес-Клуба «Диалоги» Инесса БАБИЧ.
Предновогоднее настроение сказалось и на программе заседания, в рамках которого состоялись презентация вин от торгового дома «Арома», а также фотосессия от студии детской и семейной фотографии NewBorn и «Академии фотографии».
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