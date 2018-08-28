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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 20 Сентября, 00:45 |
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Во Владивостоке прошел Фестиваль фильмов Южно-Африканской Республики
Представленные приморцам художественные и документальные фильмы расширили познания дальневосточников об этой далекой стране: чем она живет, что волнует жителей республики. А мастер-класс, посвященный винам ЮАР, познакомил гостей с основными направлениями виноделия этой страны и позволил «попробовать» Африку на вкус.
На торжественной церемонии открытия фестиваля чрезвычайный и полномочный посол ЮАР в России и Республике Беларусь Мандиси МПАХЛУА отметил, что Дальний Восток, и Приморье в частности, является весьма привлекательной площадкой для ЮАР с точки зрения развития бизнеса. И дело не только в экспорте вин и фруктов, но и во взаимодействии в самых разных секторах экономики, которое планируется наладить уже в ближайшее время.
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