|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 05 Июля, 05:43 |
|
|
|
Тема номера
свежий номер
Дальневосточный капитал № 6, 2018
04.07 |Желающих работать на Дальнем Востоке ищут в Instagram
04.07 |В центре Владивостока появятся дорожные знаки "Остановка запрещена"
04.07 |В Приморье начал работу Восточный нефтегазовый форум
04.07 |Жителей и гостей Владивостока накормят ухой в День рыбака
04.07 |Болиды ННК рулят в новой экипировке
21 Июня 2018, 10:18Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
09 Декабря 2012, 12:26 | Вкус жизни
Фестиваль туристического кино пройдет в Приморье
Сплавы, рыбалка, пещеры, горы… - это и многое другое нашло отражение в работах, сделанных не профессиональными режиссерами, а самими туристами - людьми, влюбленными в путешествия. Фестиваль туристического кино стартует во Владивостоке 10 декабря.
Авторы фильмов не ставили целью сделать «крутое кино», а просто хотели поделиться своими впечатлениями. Тематика путешествий обширна, приключения захватывающи, эмоции неподдельны.
"Дальневосточный капитал"
Теги: кинофестиваль туризм Владивосток
Loading...
Новости раздела
- "Большие гастроли" приедут на ВЭФ во Владивосток
- Прикосновение к Северу
- АО "ННК-Приморнефтепродукт" благодарит водителей за участие в важном мероприятии
- В Приморье "прививается" всемирно известная система Кайдзен
- Pacific Russia Food: кухня "на экспорт"
- Владивосток намерен встать в один ряд с российскими городами-лидерами цифровой экономики
- Приморье лидирует по пятизвездному статусу
- "Honor Vladivostok Ice Run" согрел лед
- Лайнер "Amadea" открыл круизный сезон в Приморье
- В Приморье обсудили влияние культуры на эффективность бизнеса
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Наши партнеры
Loading...RedTram