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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 06 Июля, 10:41 |
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Калейдоскоп эмоций закружил владивостокцев в усадьбе Тамары ВАВИЛОВОЙ
«Название вернисажа выбрано не случайно, - говорит арт-директор галереи «Ностальгия» Юнна РЕЗАЕВА. - Осень в душе каждого из нас вызывает массу эмоций: сожаление об ушедшем лете, радостное ожидание Нового года, воспоминания о поездках и путешествиях, встречах с интересными людьми... И постепенно приходит понимание того, что это и есть жизнь - смешная и грустная, предсказуемая и неожиданная, яркая и приглушенно-пастельная… И весь этот калейдоскоп жизни можно видеть сегодня на нашем выставочном пространстве».
Выставленные работы - разные по характеру и технике исполнения - вызывали улыбку и заставляли задуматься о вечном, навевали романтическое настроение и согревали душу. Им очень тонко, ненавязчиво «аккомпанировали» щедрое солнце, бездонная синева неба, буйство красок и ароматов вавиловского сада, а также блюда исконно русской кухни от радушной хозяйки усадьбы Тамары ВАВИЛОВОЙ. «Не спешите крутить калейдоскоп в детском стремлении узнать, чем все закончится, - напутствовала она гостей. - Живите настоящим!».
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