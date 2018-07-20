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11 Декабря 2011, 21:21 | Вкус жизни

Как дальневосточнику адаптироваться на пмж в чужой стране

Что дает ощущение дома за рубежом, из чего складывается принадлежность к своей культуре и как адаптироваться к новым условиям жизни – об этом рассуждает жительница Владивостока, востоковед, автор книг «Вьетнам. Путешествие в страну драконов и фей» и «Таиланд. Королевство храмов и дворцов», заместитель директора Международной туристической компании «Нятминь» Дарья МИШУКОВА, имеющая опыт проживания в странах Юго-Восточной Азии.
– Смена географии местожительства сегодня не имеет такого сильного значения, как это было во времена, когда не было Интернета и современных средств связи. Тогда, очутившись за границей, человек действительно оказывался оторванным от привычного мира и испытывал определенное напряжение. Сотрудники российских посольств рассказывали мне о том, с каким нетерпением ждали они дипломатическую почту, вместе с которой приходила свежая пресса и письма от родных. Сегодня для связи с близкими есть мобильные телефоны, нетбуки и планшеты, skype, электронная почта… Практически любую радио- или телепрограмму, журнал или газету можно прослушать, просмотреть и прочитать в Интернете. То есть в информационном плане связь с Родиной не прерывается.

Что еще наполняет жизнь и дает ощущение дома, Родины и культурной идентичности? Национальная кухня, как ни странно. Если у тебя есть возможность не менять пищевое поведение и соблюдать тот же режим питания, к которому ты привык дома, ты не будешь чувствовать повседневного дискомфорта и быстрее адаптируешься к любым условиям. При этом понятно, что нельзя питаться исключительно японской кухней в условиях российского климата или исключительно русской – в тропиках. Тем не менее давно доказанный факт: любая пища имеет свою информационную структуру, которая передается клеткам и может иметь большое значение для организма. Поэтому сохранение базовой культуры питания – задача куда более серьезная, чем может казаться.

Я давно работаю с иностранными туристами и успела убедиться в этом. Если говорить о россиянах, то первые пять дней 90% из них восхищаются местной кухней, стремятся попробовать как можно больше фруктов, морепродуктов и т. д., а потом начинают интересоваться, где найти ресторан русской кухни: тяга к борщу и пельменям непреодолима.

Поскольку сейчас я живу и работаю в Муйне, который называют «русской деревней», и постоянно общаюсь с соотечественниками, у меня нет проблем с привычными продуктами питания, отсутствующими во Вьетнаме: их передают мне самолетом. Это нормальная повседневная общечеловеческая коммуникация между людьми, которые работают в туризме. К тому же повар курорта, где я живу и работаю, научился готовить блюда русской кухни (и даже солить огурцы, что приводит наших гостей в неизменный восторг). Поэтому разница между моими вьетнамскими и российскими завтраками и обедами – часто лишь в окружающем пейзаже.

А главное, знание родной кухни может являться своеобразным тестом на принадлежность Родине: если ты можешь приготовить десять блюд национальной кухни, не заглядывая в кулинарные книги, то с тобой все в порядке. Если нет – есть над чем задуматься.

Конечно, замечательно, что сегодня мы можем изучать другие языки и культуры, много путешествовать – все это существенно расширяет карту мира, и у нас есть возможность не только пытаться увидеть мир глазами другого человека, но и накапливать культурный опыт. В то же время есть люди, которые настолько увлекаются другими культурами, что это влияет на их осведомленность и восприятие собственной. Такие перекосы не могут быть полезными. Если ты живешь за границей и общаешься по профилю работы с людьми разных национальностей, очень важно быть достойным представителем своей страны. Например, когда заходит разговор о мировой литературе и твои собеседники цитируют французскую или английскую поэзию начала XX века, ты вносишь в разговор достойный вклад, произнося строчки стихотворения русского поэта того же времени. Ведь принадлежность к своей стране, своей культуре – это не географическое местонахождение, а знание ее истории и традиций, умение правильно носить национальный костюм и т. д.

Приятно встречать людей, которые глубоко и профессионально разбираются в культурных вопросах разных стран, но противопоставлять новую среду обитания в ущерб прежней кажется мне непростительным. Как и зеркальные ситуации, когда человек по какой-то причине (бизнес, учеба и проч.) вынужден жить в чужой стране, но не готов ее принять и настроен на отрицание. Во всем нужен баланс. Я всегда привожу пример с дурианом. Если тебе не нравится этот фрукт, не надо его ругать, надо просто научиться есть его правильно: съесть одну ложку и сразу же, без остановки, вторую, тогда неприятный запах нивелируется. И пусть это знание не сделало меня любительницей дуриана, но если сложится ситуация, при которой мне придется его съесть, – например, на полуофициальном приеме, которые популярны во вьетнамской среде и являются важной частью деловой коммуникации, – я смогу сделать это достойно и изящно, не уронив честь своей страны, как бы высокопарно это ни звучало.

Все больше соотечественников уезжают жить и работать за рубеж. Только по Приморью по итогам 2010 года эта цифра составила 10,6 тыс. человек – таковы официальные данные Приморскстата.

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