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11 Декабря 2011, 22:00 | Вкус жизни
«Гранд Моторз» отметил во Владивостоке юбилей Chevrolet
Chevrolet празднует 100 лет со дня своего рождения. Во Владивостоке юбилейную дату отметили 3 ноября грандиозной вечеринкой в клубе San Remo. Компания «Гранд Моторз», официальный дилер Opel и Chevrolet, пригласила на нее всех поклонников марки и представила публике яркое зрелище. Музыканты известного дальневосточного джаз-бэнда Premium исполнили зажигательные и лирические мелодии начала ХХ века, а специальный московский гость dj Федор ФОМИН представил собравшимся свежие миксы.
На многочисленных мониторах в это время транслировались клипы с изображением самых знаменитых моделей концерна Chevrolet – Corvette, Impala, Camaro и других.
Автомобили встречали гостей у входа в клуб: справа – классический muscle car Corvette, слева – потрясающе «рок-н-ролльный» Bel Air, известный горожанам по участию во многих автомобильных ретро-фестивалях.
Напомним, что компания Chevrolet была создана в Детройте в ноябре 1911 года гонщиком и инженером Луи ШЕВРОЛЕ и основателем General Motors Уильямом «Билли» ДЮРАНТОМ и разрабатывала автомобили, завоевавшие превосходную репутацию своей надежностью и разумными ценами. Эти черты и стали «лицом» бренда Chevrolet, четвертого производителя автомобилей в мире.
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