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Проект "Приморский маршрут": Старик Чандолаз как символ Приморья
Что думают по этому поводу сами приморцы?
На что, по их мнению, обязательно стоит посмотреть приезжим и куда они сами постоянно стремятся? Многие считают таким символом гору Пидан. Действительно, это место считается сакральным, местом обитания летающего человека, бохайских гигантов, подземных монахов и прочих чудес. Правда, ни один источник не подтверждает легенд, а самой горы нет почти ни на одной старой карте. Она находилась вдали от основных троп, поселений и не отличалась особой красотой, хотя и являлась главенствующей вершиной Ливадийского хребта. Все легенды Пидана рукотворны и созданы уже в конце 1980-х. А вот что действительно являлось природным сакральным символом Приморья на протяжении сотен лет, так это сопки Брат и Сестра в устье реки Партизанской. «Многие приезжали сюда из Китая, чтобы совершить поклонение богам, и всегда получали исполнение своих желаний», - писал исследователь Уссурийского края Владимир АРСЕНЬЕВ. Однако при строительстве порта Находка одну из сопок срезали, и теперь они напоминают о человеческих качествах другого порядка…
Что касается таких символов, как озеро Ханка, река Уссури или Японское море, то попробуй убедить приморца, живущего с морем в душе, что символ его края - какое-то (пусть и самое большое на Дальнем Востоке России) пресное озеро; или попробуйте втиснуть безбрежный океан в маленький логотип.
Самое время вспомнить о Сихотэ- Алине
Сихотэ- Алинь много веков подряд величали очень почтительно: Лаоелин - Хребет-Господин (или Старый уважаемый прадед).
Этот горный кряж состоит из множества гор, и нельзя выделить какую-то одну, символизирующую весь массив. Так же как нельзя выделить гору-символ Станового хребта, Апенин или Урала. К тому же символ должен быть аттрактивен и находиться в транспортной доступности. Его даже можно создать, так и поступают во всем мире. Японцы вырубают в скалах гигантских будд, американцы - портреты своих президентов...
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В случае с Сихотэ-Алинем создавать намеренно ничего не придется. Символ есть и находится на скалистом склоне Екатериновского массива (в народе называемого Чандолазом), недалеко от села Екатериновка Партизанского района. Природа очень качественно отобразила человеческую голову из камня.
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Совсем рядом, внизу у небольшого озера находится пещера имени Географического Общества, некогда самая известная в Приморье. В ней было обнаружено 50 000 костей древних мамонтов, саблезубых тигров, гиен и носорогов. Как рассказал автор снимка Станислав КОМОГОРОВ, примерно 45 лет назад «голова» выглядела еще более натурально, хорошо выделялся подбородок, который позже обвалился. Со временем все созданное здесь руками человека также было заброшено, а с «головы» осыпалось еще больше камней…
Может, настало время собирать камни?
Облагородить голову по примеру царя даков, почистить пещеру, восстановить музей и вместе с озером сделать эту голову символом всего Приморского края? Чем не место для аллегории Сихотэ-Алиня - Старика Чандолаза, Седого Старца, Древнего Прадеда?
«Старик Чандолаз действительно мог бы стать великолепным символом, олицетворяющим историю Приморья, мудрость его древних народов. К тому же доступное расположение, уникальное сочетание природных объектов делают Екатериновский массив идеальным местом для создания туристического комплекса. Кроме того, он является излюбленным местом приморских любителей экстрима - альпинистов, скалолазов, спелеологов, - и спортивно-зрелищные мероприятия могут стать еще одной фишкой Старика Чандолаза», - считает Оксана ГОНЧАРЕНКО, член экспертного совета регионального этапа Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards (Дальний Восток, Сибирь).
«Безусловно, краю необходим визуальный символ, по которому люди будут понимать, что речь идет о Приморье, - говорит Ольга КУСКОВА, представитель Сибирского туристического портала в ДФО. - Одни считают, что это должен быть тигр, другие - мосты, третьи - Пидан. Бренд должен быть понятен всем. Что касается гор, то не слишком ли это «узкое» направление? Хотя есть удачные примеры, тот же Эльбрус - бренд Кабардино-Балкарии. Главное - не ошибиться с выбором символа и продумать его продвижение».
Подпрограммой «Развитие туристско-рекреационного комплекса на территории Приморского края» краевой госпрограммы развития туризма предусмотрено формирование туристско-рекреационного кластера на территории Находкинского городского округа, Партизанского и Лазовского муниципальных районов, и есть все основания полагать, что ситуация рано или поздно изменится к лучшему. Возможно, Старик Чандолаз все-таки дождется своего часа?
Юрий УФИМЦЕВ. Журнал "Дальневосточный капитал", апрель, 2016 год.
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