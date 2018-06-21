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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 03 Июля, 21:05 |
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Во Владивостоке "Диалоги" подняли тему Открытого правительства
«Мы зачастую критикуем власть, считая, что решения, которые она принимает, неправильные и мы лучше знаем, что и как надо было делать, - поясняет выбор темы председатель совета Бизнес-Клуба «Диалоги» Инесса БАБИЧ. - На организацию диалога между властью и обществом как раз и направлен проект «Открытое правительство». Представители бизнеса должны стать основными его участниками, а значит хорошо разбираться в тонкостях нового национального проекта».
Перед участниками мероприятия выступили глава города Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ, член Общественной Палаты РФ, директор Дальневосточного научного центра местного самоуправления (г. Хабаровск) Нина ПОЛИЧКА, директор департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края Алексей ЩУРОВ и заместитель главы г. Владивостока Наталья ЗУБОВА.
На заседании было предложено выдвинуть кандидатуру Марины ЛОМАКИНОЙ на позицию главы комитета Бизнес-Клуба «Диалоги» по взаимодействию с Открытым правительством администрации Приморского края. Кроме того, бизнес-сообществу была представлена Елена НОВИЦКАЯ - новый председатель думы г. Владивостока.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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