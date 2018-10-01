|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 12 Октября, 02:42 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Картины Александра Субботина дарят силу, энергию, спасение
Его достижения в строительном деле отмечены званием «Почетный строитель России» и широким признанием среди профессионалов. Компания «Дальстройбизнес-II», которую он основал и где много лет работает генеральным директором, воссоздала во Владивостоке Николаевскую триумфальную арку, строила Свято-Игоревский храм, реконструировала Свято-Никольский кафедральный собор, здания Пушкинского театра, службы судебных приставов и др. Это объекты, которые представляют определенную художественную, историческую и архитектурную ценность. Сейчас продолжаются работы над еще одним таким объектом - это реконструкция Марфо-Мариинской обители в районе Седанки. И еще - множество «рядовых» объектов, но тоже - ответственных, требующих высокого строительного мастерства и уникальных решений.
Минувший год в рамках подготовки города к саммиту АТЭС был очень напряженным, и времени на новые картины было мало. Тем не менее в конце года в Приморской картинной галерее была развернута 4-я отчетная выставка его работ, в которой наряду с 50 картинами были представлены и фотографии объектов, которые он реставрировал, строил и строит. Она стала заметным событием для поклонников его творчества, отмечающих, что автору стандартными мелками удается добиваться большой глубины передачи красок, и это поднимает его графику до уровня живописи, «спорит с ней» в таком сложном тематическом сегменте, как маринистика.
Море в картинах строителя не случайно. Причем очень разное.
- Это мои первые впечатления детства. Я родился в деревне Речица под Большим Камнем, что на речке Суходол (Кангауз), впадающей в большой Уссурийский залив. Потом в школе меня очень впечатляли уроки географии, на которых тоже много было по морской тематике - Австралия, Большой барьерный риф... Была мечта побывать там. И это осуществилось. Особенно мне нравится вечернее, ночное море - оно получается как бы более выразительным и контрастным.
Но, пожалуй, более чем игра тонов и цветов в картинах Субботина проявляется какой-то определенный смысл, который то уловим, то остается «за кадром», чтобы открыться авторским откровением для людей, причастных к его творчеству.
Например, картина, написанная в связи с трагической смертью в прошлом году известного приморского строителя и его друга Сергея КРИВОРОТОВА, не просто констатация морского пейзажа - это «мысли». С левой стороны - черная скала, к вершине которой поднимаются камни-ступени. Все они разные по высоте, ширине, какие-то «сколотые», заваленные осыпью, поросшие травой и пр. - как этапы жизни. А венчает скалу засохшее дерево - Смерть, - на которое присела большая птица - душа: она всматривается в морскую даль, где покинутый ею корабль жизни, с родными и знакомыми людьми «на борту», обходит опасную мель…
Субботин считает, что картины - это больше, чем увлечение. В них есть - сила, энергия, спасение. Именно они вернули его в бизнес, который в конце 1990-х практически рухнул. Тогда он уединился. Много рисовал, занимался резьбой по дереву. И силы вернулись. И дело как-то пошло.
А одна из его картин на самом деле спасла жизнь его дочери - когда у шофера, который вез ее в аэропорт, случился сердечный приступ, крепкая рама пейзажа, который она везла с собой в питерский университет, не дала ей вылететь из машины между передними сиденьями через лобовое стекло, когда та врезалась в опору освещения…
Как-то, подарив картину одной из хороших знакомых, он посоветовал, чтобы та сразу же повесила ее на стену - тогда все пойдет к лучшему. Картину повесили не сразу. Зато как только она была повешена - уже через два часа ее можно было снимать: ее хозяйке предложили работу, о которой она давно мечтала, с переездом во Владивосток, где всегда хотела жить.
Недавно он подарил еще одну свою картину - «Преодоление» - человеку, которому она сегодня особенно нужна, чтобы побороть свой недуг. Именно на выставке произошло знакомство жены его хорошего знакомого с полотном, и она буквально не могла оторваться. А нарисован на ней был «поймавший волну» корабль, поднимающийся над рифом, который нужно было преодолеть, чтобы найти спасение в спокойной от бури бухте.
О том, что спасение всегда возможно - те его картины, где все напоено солнцем и торжеством жизни…
Виктор Кудинов
Все материалы журнала "Дальневосточный капитал" N2, февраль, 2013.
- Коренные глаза и морщины Владимира Бойко
- Профессиональный дрифт - это большая ответственность
- "Путь российского угля" можно проследить в Находке
- XVI кинофестиваль стран АТР "Меридианы Тихого" покажет во Владивостоке более 1000 картин
- Найти вдохновение на "краю" земли
- Море Приморья готово к приему туристов
- "Большие гастроли" приедут на ВЭФ во Владивосток
- Прикосновение к Северу
- АО "ННК-Приморнефтепродукт" благодарит водителей за участие в важном мероприятии
- В Приморье "прививается" всемирно известная система Кайдзен
-
Наши партнерыLoading...RedTram30 Августа 2018, 10:30Дальневосточный гектар - стимул завести свое дело, или самые "упоротые" гектарщики земли хабаровской Освоение "Дальневосточного гектара", если убрать пафос и политику, - это прежде всего истории конкретных людей, решивших воспользоваться предоставленной возможностью и поменять свою жизнь.
Спасибо! Прекрасная статья. Удачи хорошему человеку и талантливому художнику! Такие люди - наша гордость.
Авторизация: