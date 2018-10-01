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13 Февраля 2013, 16:26 | Вкус жизни

Картины Александра Субботина дарят силу, энергию, спасение

У Александра СУББОТИНА из Владивостока есть две ипостаси творчества - это стройка и его картины, которые он пишет в технике пастели. Обе - повод для поиска интересных решений, особой красоты, передачи в объектах и картинах определенного философского смысла.

Его достижения в строительном деле отмечены званием «Почетный строитель России» и широким признанием среди профессионалов. Компания «Дальстройбизнес-II», которую он основал и где много лет работает генеральным директором, воссоздала во Владивостоке Николаевскую триумфальную арку, строила Свято-Игоревский храм, реконструировала Свято-Никольский кафедральный собор, здания Пушкинского театра, службы судебных приставов и др. Это объекты, которые представляют определенную художественную, историческую и архитектурную ценность. Сейчас продолжаются работы над еще одним таким объектом - это реконструкция Марфо-Мариинской обители в районе Седанки. И еще - множество «рядовых» объектов, но тоже - ответственных, требующих высокого строительного мастерства и уникальных решений.

Минувший год в рамках подготовки города к саммиту АТЭС был очень напряженным, и времени на новые картины было мало. Тем не менее в конце года в Приморской картинной галерее была развернута 4-я отчетная выставка его работ, в которой наряду с 50 картинами были представлены и фотографии объектов, которые он реставрировал, строил и строит. Она стала заметным событием для поклонников его творчества, отмечающих, что автору стандартными мелками удается добиваться большой глубины передачи красок, и это поднимает его графику до уровня живописи, «спорит с ней» в таком сложном тематическом сегменте, как маринистика.

Море в картинах строителя не случайно. Причем очень разное.

- Это мои первые впечатления детства. Я родился в деревне Речица под Большим Камнем, что на речке Суходол (Кангауз), впадающей в большой Уссурийский залив. Потом в школе меня очень впечатляли уроки географии, на которых тоже много было по морской тематике - Австралия, Большой барьерный риф... Была мечта побывать там. И это осуществилось. Особенно мне нравится вечернее, ночное море - оно получается как бы более выразительным и контрастным.
Но, пожалуй, более чем игра тонов и цветов в картинах Субботина проявляется какой-то определенный смысл, который то уловим, то остается «за кадром», чтобы открыться авторским откровением для людей, причастных к его творчеству.

Например, картина, написанная в связи с трагической смертью в прошлом году известного приморского строителя и его друга Сергея КРИВОРОТОВА, не просто констатация морского пейзажа - это «мысли». С левой стороны - черная скала, к вершине которой поднимаются камни-ступени. Все они разные по высоте, ширине, какие-то «сколотые», заваленные осыпью, поросшие травой и пр. - как этапы жизни. А венчает скалу засохшее дерево - Смерть, - на которое присела большая птица - душа: она всматривается в морскую даль, где покинутый ею корабль жизни, с родными и знакомыми людьми «на борту», обходит опасную мель…

Субботин считает, что картины - это больше, чем увлечение. В них есть - сила, энергия, спасение. Именно они вернули его в бизнес, который в конце 1990-х практически рухнул. Тогда он уединился. Много рисовал, занимался резьбой по дереву. И силы вернулись. И дело как-то пошло.

А одна из его картин на самом деле спасла жизнь его дочери - когда у шофера, который вез ее в аэропорт, случился сердечный приступ, крепкая рама пейзажа, который она везла с собой в питерский университет, не дала ей вылететь из машины между передними сиденьями через лобовое стекло, когда та врезалась в опору освещения…

Как-то, подарив картину одной из хороших знакомых, он посоветовал, чтобы та сразу же повесила ее на стену - тогда все пойдет к лучшему. Картину повесили не сразу. Зато как только она была повешена - уже через два часа ее можно было снимать: ее хозяйке предложили работу, о которой она давно мечтала, с переездом во Владивосток, где всегда хотела жить.

Недавно он подарил еще одну свою картину - «Преодоление» - человеку, которому она сегодня особенно нужна, чтобы побороть свой недуг. Именно на выставке произошло знакомство жены его хорошего знакомого с полотном, и она буквально не могла оторваться. А нарисован на ней был «поймавший волну» корабль, поднимающийся над рифом, который нужно было преодолеть, чтобы найти спасение в спокойной от бури бухте.

О том, что спасение всегда возможно - те его картины, где все напоено солнцем и торжеством жизни…

Виктор Кудинов
 

Все материалы журнала "Дальневосточный капитал" N2, февраль, 2013.

Теги: хобби  культура  Владивосток 


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Комментарии
  • Лёлька00:32, 22.03.2013

    Спасибо! Прекрасная статья. Удачи хорошему человеку и талантливому художнику! Такие люди - наша гордость.
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