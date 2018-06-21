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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 19 Июля, 19:14 |
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"Звуки Владивостока" будут представлять Дальний Восток на федеральном уровне
Церемония вручения VII премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток прошла во Владивостоке в здании Приморской филармонии. Лучшими проектами в области развития общественных связей по итогам 2017 года были признаны работы, реализованные на Камчатке, в Хабаровском крае, на территории Республики Саха (Якутия) и в Приморье.
Главный приз VII ежегодной премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток завоевал проект «Звуки Владивостока» от коллектива авторов под руководством Мариоса Иоану Элия. Именно эта работа получила возможность представить Дальний Восток на федеральном уровне - 21-й церемонии награждения лауреатов Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник», которая пройдет в феврале 2018 года в Москве.
Определены лучшие проекты в области социальной ответственности, благотворительности, корпоративных и маркетинговых коммуникаций, продвижения государственных, общественных и социальных программ, в категории «Лучший проект в области развития и продвижения территорий».
Победители конкурса «Серебряный Лучник» - Дальний Восток были удостоены дипломов из рук членов жюри и Председателя премии. Приятным дополнением к награде стали специальные подарки от партнеров VII ежегодной премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток: АО «Восточный Порт», ювелирной компании ISTA, HR-партнера премии - компании HeadHunter и компании «Рекламные сувениры».
Старт следующему региональному конкурсу «Серебряный Лучник» - Дальний Восток будет дан в октябре 2018 года.
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