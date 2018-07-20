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13 Февраля 2018, 10:25 | Вкус жизни |

Сбербанк открыл новую эру восприятия произведений художественного искусства

7 рельефных картин, выполненных с применением специальной техники печати мастерами компании Estudios Durero из испанского города Бильбао, в течение месяца были доступны владивостокской аудитории благодаря Сбербанку.

Около тысячи владивостокцев смогли в полном смысле прикоснуться к прекрасному, увидеть хрупкую грань между миром света и красок, и миром ощущений, не менее светлых эмоций тех, кто лишен зрения с рождения, либо испытывает серьезные офтальмологические проблемы.

По словам заведующей отделом эстетического воспитания детей и юношества ГМИИ им. Пушкина Ольги МОРОЗОВОЙ, для проекта из коллекции московского музея были выбраны шедевры мировой живописи художников из разных эпох и направлений, в числе которых БОТТИЧЕЛЛИ, КРАНАХ и ГОГЕН.

Каждая галерея или музей, где проходит столь нашумевшая выставка, созданная при поддержке Сбербанка, удостаивается счастливой возможности предоставить одно из полотен как образец для создания тактильной картины. Работа великого русского художника Николая ХАРЛАМОВА «Русская девушка», чей оригинал входит в фонд Приморской государственной картинной галереи, стала очередным шедевром, доступным для просмотра людям, лишенным зрения. Аудиогид, подготовленный специально для каждой картины, озвучен народным артистом России Евгением МИРОНОВЫМ. «Русскую девушку» описал некогда наш земляк Сергей БЕЛОГОЛОВЦЕВ. Эта картина осталась в качестве дара во Владивостоке.

 


 

 

Сложно описать эмоции и восторг понимания сюжета через прикосновение рук к рельефу тактильной картины первых посетителей. Ими стали представители владивостокской организации Всероссийского общества слепых.

При изготовлении тактильной копии испанские мастера используют специальные краски, которые при высыхании превращаются в прочный полимер, пластик, его высота на полотне достигает 7 мм и позволяет формировать больше планов удаленности и объема. Кожа, небо, платье отличаются на ощупь благодаря разной глубине картины. Интересно, что некоторые посетители с проблемами зрения намеренно отказывались от аудиогида, предпочитая самостоятельно понять, что изображено на картине, распознать ткань одеяния героев, их эмоции и т.д. «Какие выразительные глаза, красивые серьги, а ткань платья струится словно настоящая ...», - не скрывали свои чувства гости выставки в ходе осмотра рельефной картины «Русская девушка».

«На самом деле тактильная картина помогла мне окончательно распознать образ, все-таки я отчасти вижу, у меня целых 4% зрения, - поделился своими впечатлениями один из первых посетителей выставки Павел КИЯЕВ - Я угадываю на картине «Нападение ягуара на лошадь» Анри РУССО фиолетовый цвет, а в некоторых местах замечаю зеленые оттенки, которые превращаются в черные тона».

 


 

Именно диалог двух разных миров - посетителей с абсолютным зрением и лишенных его - подталкивает к пониманию и единению ощущений. Для этого любой посетитель мог надеть специальные темные очки и тоже потрогать картины.

«Отношение к тем, кто испытывает серьезные проблемы со зрением, сегодня кардинально изменилось, и мы это чувствуем. Хотя город пока далек от идеала, «говорящие» светофоры, рифленые дорожки в центре облегчают жизнь и формируют доступную среду. Сегодня человек с белой тростью стал более понятен окружающим», - убежден Павел Кияев.

Корреспонденту «ДК» удалось побеседовать с Ольгой Морозовой о самых необычных моментах подготовки к первой экспозиции тактильных картин в Государственном музее изобразительных искусств им. Пушкина. Буквально за несколько дней до открытия все вспомнили, что человек, лишенный зрения, вполне обоснованно, имея законное право, может явиться на презентацию картин с собакой-поводырем. Но, как известно, вход с животными в такие заведения запрещен. Все вопросы с отделом безопасности музея удалось решить буквально за сутки до начала. И каково было изумление, что в ряду первых посетителей оказался любитель живописи с лабрадором. На самом деле собаки - поводыри - большая редкость, как в Москве, так и в Приморье.

«Благодаря выставке «Видеть невидимое» происходит именно то, чего мы хотели достичь - добиться внимания к проблеме со стороны хорошо видящих, позволить чувствовать по-новому, изменить свое отношение, задуматься. Если люди видят новое, гуманное, отношение к проблеме, это «заражает» их, делает сопричастными и изменяет к лучшему», - в этом уверен Президент Сбербанка Герман ГРЕФ.

Яна МАЛЬЦЕВА.

Журнал "Дальневосточный капитал", январь-февраль, 2018 год. 

 

Теги: Сбербанк  искусство 


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